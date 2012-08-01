Клуб Рекламной сети Яндекса

август 2012
Проблема со статистикой?
StasMamontov
1 августа 2012, 14:19

Что то мало показов и кликов за сегодня, хотя посещаемость как обычно! Ни у кого не наблюдается тоже самое?

19 комментариев
Графические объявления в РСЯ, появятся ли?
dmordvincev
2 августа 2012, 18:33

Всегда удивляло то, что у яндекса доступна только текстовая реклама. Планируется ли в ближ. будущем введение графических и флеш объявлений в РСЯ?

Если нет, то чем это объясняется, если не секрет конечно.

7 комментариев
Проблемы при размещении объявлений
kruglovskij
2 августа 2012, 18:38

Объясните, пожалуйста, что не так. Есть блок с тремя объявлениями, расположен в шапке сайта. Если кроме него ставить куда-либо еще рекламные блоки, то директ вообще перестает показываться, иногда с руганью браузера на то что какой-то скрипт перестал отвечать на запросы. При этом, если этот верхний блок убрать, то директ показывается в разных местах в достаточном количестве. Сайт на вордпресс http://autotesla.com 

2 комментария
заблокировать показ объявлений
Mark de Sad
6 августа 2012, 12:32

странные вещи происходят никак не могу заблокировать показ объявления сайта http://z-p.ru/ в показе объявления этот сайт имеет написание вот такое z‑p.ru т.е. какая-то буква написана на Русском, и заблокировать надо много вариантов, и подобных объявлений много...


и как с таким бороться?
4 комментария
А куда пропала статистика по срезам?
fildex-ru
6 августа 2012, 12:37

Ребят! Не могу найти в подробной статистике "Статистику по срезам". Куда она могла пропасть?

11 комментариев
Правка CSS кода
sevbanchik
6 августа 2012, 12:38

Добрый день.

Некоторое время назад Яндексом были внесены изменения в отображение рекламных блоков, что повысило CTR ~ на 50%. Учитывая, что CTR на моем сайте <1%, эти дополнительные 0,5% были за счастье.

А теперь ближе к шлавному вопросу. После внесенных Яндексом изменений некоторое время Заголовок рекламного блока и Описание отображались в одну строчу. Именно в это время и был замечен прирост кликов, поскольку, как мне кажется, пользователь не думает, что это реклама, а считает это частью контента с анкорной ссылкой.

Можно ли править CSS, и если да, то каким образом? Просматривая код страницы, обратил внимание, что у блока Описания стоит display: block!important. Что-то мне подсказывает, что этот !important вставлен туда не просто так. Можно ли его убрать?

Спасибо за ответ.

2 комментария
Дублирование скрипта вызова РСЯ
amanito
6 августа 2012, 12:41

Для примера: на странице в разных местах размещается 3 блока РСЯ (тип "flat", у каждого блока есть свой срез), получается что нужно три раза разместить одинаковый код скрипта вызова?

2 комментария
Господа, а почему сегодня в статистике нет?
tatuash2012
6 августа 2012, 15:40

Господа, а почему сегодня в статистике нет? Написано "нет данных за указанный период", хотя посещаемость хорошая. За сегодня в очередной раз все клики засчитаны не будут. Это раздражать начинает и приходят мысли на другую партнёрку уйти.

28 комментариев
Тема денег, получение перевода
Milu
7 августа 2012, 14:05

У меня на карточку приходят разные платежи. В РСЯ обозначают только сумму, которая без снятия налогов на физические лица. И когда сумма приходит на счет, она как бы отличается от той, что в форме и я гадаю РСЯ это или нет. Получаю информационное письмо о том, что мне денег должны перевести в начале месяца, а как бы было здорово, чтобы приходило письмо, что деньги ушли - ловите. Как считает народ?

2 комментария
Вопрос по метрике в связке с РСЯ
mc-lj
7 августа 2012, 14:26
Я столкнулся со следующей проблемой:
у меня есть сайт, который подключен к РСЯ через ЦОП Профит-партнер. На сайте откручиваются блоки директа, и, насколько я понял, в них уже встроена метрика. 
Я добавил цели в метрике для отслеживания внешних переходов в целях учета эффективности рекламы. Так вот, эти цели у меня не считаются, т.к. я так понимаю в коде показа метрики должна быть явная настройка - "учитывать внешние переходы". Настройка это легко делается в настройках кода метрики в аккуанте, но, как вы понимаете, эта настройка не применима в моем случае, так как я не могу никак повлиять на код вывода блоков. То же самое касается вебвизора.
Собственно, вопрос - как мне на сайте считать достижения целей?
9 комментариев
РСЯ и субдомены - правильно ли понимаю?
andrei.bushmakin
7 августа 2012, 14:41

Здравствуйте, уважаемые члены клуба РСЯ и специалисты РСЯ.

 

У меня есть сайт принятый в РСЯ. Хочу подключить субдомен на смежную тему. Осовной сайт про уроки бизнеса, а на субдомене будут семинары для бизнеса.

 

Правильно ли я понимаю, что я могу без дополнительной модерации сразу поставить РСЯ на свой субдомен и не дожидаться трафика в 300 уников на субдомен?

 

Спасибо за внимание к вопосу.

16 комментариев
Показы РСЯ на сайте
viktor
10 августа 2012, 12:56

Открыл 4 площадки на сайте. Распределил блоки равномерно, чтобы не более 9 объявлений на страницу.

Показывается только топ-лайн судя по статистике. Остальные блоки показываются совсем немного. Почему?

Заранее благодарю всех за советы.

14 комментариев
Взаиморасчеты с РСЯ
eavy2009
20 августа 2012, 19:24

Здравствуйте.

По договору, выплата вознаграждения физ. лицу будет произведена до 20-го числа следующего месяца, включительно.

Но обычно раньше.

Сегодня 20-е число и выплат партнерского вознаграждения за июль не было. Конечно, день ещё не закончился, но мне кажется, сегодня уже ничего не будет.

 

Подскажите пожалуйста, куда обращаться и что писать, указывать в письме/сообщении?

54 комментария
Не работает статистика РСЯ
skyvili
28 августа 2012, 13:32

Добрый день.

Вчера сайт перезжал на новый хостинг, и после этого перестали считаться показы рекламы. Соотвественно и нету кликов. Я просто так попал, под то, что сегодня статистика сбоит или проблемы у меня? На сайте блоки РСЯ вижу

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