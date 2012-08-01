Добрый день.

Некоторое время назад Яндексом были внесены изменения в отображение рекламных блоков, что повысило CTR ~ на 50%. Учитывая, что CTR на моем сайте <1%, эти дополнительные 0,5% были за счастье.

А теперь ближе к шлавному вопросу. После внесенных Яндексом изменений некоторое время Заголовок рекламного блока и Описание отображались в одну строчу. Именно в это время и был замечен прирост кликов, поскольку, как мне кажется, пользователь не думает, что это реклама, а считает это частью контента с анкорной ссылкой.

Можно ли править CSS, и если да, то каким образом? Просматривая код страницы, обратил внимание, что у блока Описания стоит display: block!important. Что-то мне подсказывает, что этот !important вставлен туда не просто так. Можно ли его убрать?

Спасибо за ответ.