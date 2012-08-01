Что то мало показов и кликов за сегодня, хотя посещаемость как обычно! Ни у кого не наблюдается тоже самое?
Всегда удивляло то, что у яндекса доступна только текстовая реклама. Планируется ли в ближ. будущем введение графических и флеш объявлений в РСЯ?
Если нет, то чем это объясняется, если не секрет конечно.
Объясните, пожалуйста, что не так. Есть блок с тремя объявлениями, расположен в шапке сайта. Если кроме него ставить куда-либо еще рекламные блоки, то директ вообще перестает показываться, иногда с руганью браузера на то что какой-то скрипт перестал отвечать на запросы. При этом, если этот верхний блок убрать, то директ показывается в разных местах в достаточном количестве. Сайт на вордпресс http://autotesla.com
странные вещи происходят никак не могу заблокировать показ объявления сайта http://z-p.ru/ в показе объявления этот сайт имеет написание вот такое z‑p.ru т.е. какая-то буква написана на Русском, и заблокировать надо много вариантов, и подобных объявлений много...
и как с таким бороться?
Ребят! Не могу найти в подробной статистике "Статистику по срезам". Куда она могла пропасть?
Добрый день.
Некоторое время назад Яндексом были внесены изменения в отображение рекламных блоков, что повысило CTR ~ на 50%. Учитывая, что CTR на моем сайте <1%, эти дополнительные 0,5% были за счастье.
А теперь ближе к шлавному вопросу. После внесенных Яндексом изменений некоторое время Заголовок рекламного блока и Описание отображались в одну строчу. Именно в это время и был замечен прирост кликов, поскольку, как мне кажется, пользователь не думает, что это реклама, а считает это частью контента с анкорной ссылкой.
Можно ли править CSS, и если да, то каким образом? Просматривая код страницы, обратил внимание, что у блока Описания стоит display: block!important. Что-то мне подсказывает, что этот !important вставлен туда не просто так. Можно ли его убрать?
Спасибо за ответ.
Для примера: на странице в разных местах размещается 3 блока РСЯ (тип "flat", у каждого блока есть свой срез), получается что нужно три раза разместить одинаковый код скрипта вызова?
Господа, а почему сегодня в статистике нет? Написано "нет данных за указанный период", хотя посещаемость хорошая. За сегодня в очередной раз все клики засчитаны не будут. Это раздражать начинает и приходят мысли на другую партнёрку уйти.
У меня на карточку приходят разные платежи. В РСЯ обозначают только сумму, которая без снятия налогов на физические лица. И когда сумма приходит на счет, она как бы отличается от той, что в форме и я гадаю РСЯ это или нет. Получаю информационное письмо о том, что мне денег должны перевести в начале месяца, а как бы было здорово, чтобы приходило письмо, что деньги ушли - ловите. Как считает народ?
Здравствуйте, уважаемые члены клуба РСЯ и специалисты РСЯ.
У меня есть сайт принятый в РСЯ. Хочу подключить субдомен на смежную тему. Осовной сайт про уроки бизнеса, а на субдомене будут семинары для бизнеса.
Правильно ли я понимаю, что я могу без дополнительной модерации сразу поставить РСЯ на свой субдомен и не дожидаться трафика в 300 уников на субдомен?
Спасибо за внимание к вопосу.
Открыл 4 площадки на сайте. Распределил блоки равномерно, чтобы не более 9 объявлений на страницу.
Показывается только топ-лайн судя по статистике. Остальные блоки показываются совсем немного. Почему?
Заранее благодарю всех за советы.
Здравствуйте.
По договору, выплата вознаграждения физ. лицу будет произведена до 20-го числа следующего месяца, включительно.
Но обычно раньше.
Сегодня 20-е число и выплат партнерского вознаграждения за июль не было. Конечно, день ещё не закончился, но мне кажется, сегодня уже ничего не будет.
Подскажите пожалуйста, куда обращаться и что писать, указывать в письме/сообщении?
Добрый день.
Вчера сайт перезжал на новый хостинг, и после этого перестали считаться показы рекламы. Соотвественно и нету кликов. Я просто так попал, под то, что сегодня статистика сбоит или проблемы у меня? На сайте блоки РСЯ вижу