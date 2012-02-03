Здравствуйте!

Меня давно интересует вопрос: "Можно ли размещать рекламные блоки на закрытых паролем страницах (страницы личного кабинета после авторизации пользователя), которые не доступны роботу Яндекса(по крайней мере без каких-то доп. настроек)?".

На этих страницах у меня довольно много просмотров и, думаю, если разместить там рекламку, то это повлияло бы на доход. Не зная ответа попробовать не решаюсь, а то малоли че - добавят в блэк лист и все...

Если вдруг это описано в правилах или каких-нибудь соглашениях - сорри. Видимо я проглядел.

Очень буду благодарен!