Доброго времени суток!
Подскажите пжста новичку, который не гонится за повышением цены клика (только работает над повышением качества контента и функционала сайта), какой диапазон CTR варьируется у ваших площадок. Какой CTR считать хорошим?
Вопрос возможно наивный, что характерно для нового партнера РСЯ, но хочется найти пусть не мерило, но хотя бы порядок цифр для сравнения.
К примеру, у меня на площадке работающей в РСЯ 12 дней CTR по служебным ссылкам 3,64, а по Директ 0,44. Этот показатель хороший?
Спасибо за ответ.
Доброго времени суток!
Здравствуйте, подскажите как установить срез для блоков Яндекс.Маркет или срезы можно ставить только для Яндекс.Директ?
Здравствуйте!
Меня давно интересует вопрос: "Можно ли размещать рекламные блоки на закрытых паролем страницах (страницы личного кабинета после авторизации пользователя), которые не доступны роботу Яндекса(по крайней мере без каких-то доп. настроек)?".
На этих страницах у меня довольно много просмотров и, думаю, если разместить там рекламку, то это повлияло бы на доход. Не зная ответа попробовать не решаюсь, а то малоли че - добавят в блэк лист и все...
Если вдруг это описано в правилах или каких-нибудь соглашениях - сорри. Видимо я проглядел.
Очень буду благодарен!
Не могу найти нигде варинаты настройки блоков в форме поиска. Хотя бы, цвет заголовков или подложку бы поменять.
Я имею в виду, чтобы реклама отличалась от выдачи хоть как-то... ну или в крайнем случае как в выдаче яндекса черта с надписью реклама...
Возможен ли перенос площадок с одного аккаунта в другой? Ну или хотя бы сделать доступ к управлению площадками с другого аккаунта? Если возможен, то опишите пожалуйста процедуру.
С сегодняшнего дня российские пользователи Яндекс.Денег, наконец, получили возможность выводить средства из системы безналичным переводом просто по номеру карты Visа или MasterCard. Не нужно больше заполнять полные банковские реквизиты или ходить за наличными в банк.
Просто зайдите в раздел "Вывести" на сайте Яндекс.Денег, укажите номер своей карты Visa или Mastercard и сумму к выводу, подтвердите операцию платежным паролем и ждите прихода денег на карту.
У вас нет счета в Яндекс.Деньгах, а у вашего друга - есть? Прекрасно, он может отправить деньги со своего кошелька прямо на вашу карту. Для этого не нужно ничего, кроме собственно номера карты, продиктуйте ему номер - и через 1-2 рабочих дня вы получите SMS-сообщение, что баланс вашей карты пополнен, и деньги можно тратить.
Отправить Яндекс.Деньги из кошелька можно на любую карту Visa или MasterCard российского банка, а перевод за рубеж можно будет сделать на карты платежной системы MasterCard, выданные банками в Украине, Казахстане, Азербайджане, Армении, Турции и еще в 20 странах Европы.
Подробнее об условиях перевода из Яндекс.Денег на банковские карты читайте на странице сервиса.
Команда Яндекс.Денег, отправляем электронные деньги на банковские карты
Всем привет ! Имеется новостной сайт (Владимирский регион), посещаемость примерно 150 человек в день, возможно ли пройти модерацию ?
Как быть с узкими тематиками ? Развиваю сайт по посуточной аренде квартир во Владимире (именно по городу, это не общероссийская доска объявлений), не смогу набрать такую посещаемость при всем качестве сайта, тема не такая запрашиваемая...
Посмотрите пож-та в чем ошибка.
http://www.5elementov.org/publ/3-1-0-535
блок внизу статьи и справа в разделе реклама
Добрый вечер, у меня вопрос, есть сайт новостной, посещаем, в правилах и в ответах ничего не нашол, у меня вопрос, стоит ли напрягатся ? (добавлять сайт), берут ли такие сайты? так сказать, варезники, или нужно обьязательно отправлять на модерацию?
Посмотрите люди пожалуйста.
Извените если что-то не так.
Всем заранее спасибо!
С уважением Александр.
Сейчас правдо нет еще минимальной посищаемости, но в общем сайт годен для правил рся? вот сайт
Сайты рефератов принимают в сеть?
Добрый вечер,
Есть интерес посмотреть по Каким объявлениям, показывающимся на моём сайте, были произведены клики.
Имеется ли подобная возможность?
Подскажите пожалуйста. У меня на сайте установлен элементарный блок - это значит, что дополнительно никакой другой рекламный блок яндекса на этих же страницах я уже установить не могу? Например вертикальный или горизонтальный.
Зачем работать с рекламой на сайте, если партнерство и так приносит стабильный доход? Нужно ли менять внешний вид и расположение рекламных блоков в соответствии с новым дизайном? Что делать, если реклама не достаточно эффективна или если с ее размещением возникли технические трудности? Эти и подобные им вопросы нередко публикуются на форумах и в блогах.
В поисках ответов партнерам рекламной сети не нужно ходить далеко — всегда можно обратиться к менеджерам Яндекса. С сегодняшнего дня для консультаций с ними работает отдельный почтовый ящик advice@partner.yandex.ru. Отправьте заявку, и профессионалы подскажут вам, как увеличить отдачу от рекламы и оптимизировать загрузку рекламных блоков.
О том, какого эффекта помогает добиться работа с блоками и сайтом, нам рассказала Ася Патрышева, создатель и директор самого популярного в рунете портала о путешествиях Travel.ru.
«Мы сделали упор на контекстную рекламу, потому что она не только приносит прибыль, но и помогает пользователю найти дополнительные сведения по теме. На Travel.ru мы вообще стараемся дать максимум полезной информации своей основной аудитории — путешественникам. Мы даже не добавляем в списки запрещенных сайты конкурентов, если они могут предложить то, что интересно нашим посетителям, и дополнить контент.
Меняя содержание, мы неизбежно затрагиваем структуру и дизайн сайта. Travel.ru переделывался не менее пяти раз, и мы продолжаем поиски идеала. Здорово, что возможности рекламной сети позволяют менять внешний вид и расположение блоков. Мы активно переставляем и перекрашиваем их, добавляем и убираем рамки.
От каждого рекламного блока мы стараемся добиться максимальной эффективности, расположив его именно там, где это получит отклик у большинства пользователей. В этих и других экспериментах с рекламой нам очень помогают менеджеры Яндекса. В свое время благодаря их помощи мы поработали с кодом и оптимизировали загрузку объявлений на сайте, и с тех пор регулярно обращаемся за советами.
На сегодняшний день самый доходный блок на сайте — в разделе новостей, справа от материалов по теме. Объявления автоматически подбираются по тематике новости, так что пользователи сразу видят подходящие предложения, прочитав основной материал. Делая ставку именно на этот блок, мы выделили его ярко-оранжевой полосой, так что реклама постоянно цепляет взгляды.
Мы успели сравнить практически все системы контекстной рекламы и пришли к выводу, что удобство при работе может значить даже больше прибыльности. Рекламная сеть Яндекса в итоге дает нам и то, и другое. Уже сейчас партнерство приносит больше 60% дохода от размещения контекстной рекламы на Travel.ru. Уверена, что сам доход мы спокойно удвоим, даже если посещаемость сайта не увеличится, — просто будем продолжать работу с рекламными блоками и отслеживать эффективность.»
Возможно, непонятный заголовок, объясню подробнее, что я заметил:
Уже как минут 40 не транслируются объявления на сайта в системе РСЯ, в чем проблема?