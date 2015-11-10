Как вы можете объяснить ситуацию:
Кол-во просмотров страниц 40,415 - по данным google analytics
Добавил блок RTB с максимальным кол-вом объявлений 2. Предполагал, что просмотров будет как минимум 40415, а то и 80 тыс показов, а их 34826.
Хотелось бы объяснений со стороны Яндекса. Спасибо.
Параметры блока:
160 × 600, 240 × 400, 300 × 250, 300 × 300, Адаптивный, Основной медиа: 240 × 400 Максимальный доход
Что означает надпись в моей статистике "78% посетителей не увидели рекламу на вашем сайте"?
Всем добрый день, И все ткаи я не пойму, надо ли стремится к повышению CTR, зависит от этого цена клика? может кто объяснит? из чего складывается CTR я знаю.
Здравствуйте, надоело с гуглом работать)
Давно пользуюсь яндекс деньгами, заказал карточку)
Могули я сразу деньги с рекламной сети кидать на карточку?
Скажите, есть какая-то закономерность, что в осенью все падает, количество поситителей, клики, цена за клик и доход? Или только у меня?
Участники клуба, привет Вам!
Я из Беларуси. Решила вступить в Рекламную сеть Яндекса. Для этого надо открыть счет в банке. Возможно, бывалые из РБ подскажут оптимальный банк и поделятся еще какими-либо советами для новеньких. Буду признательна за советы и рекомендации. И не будет ли большой проблемой, если на сайт еще не заходит 500 чел. в сутки?
Спасибо))
Можно ли заработать денег за рекламу например Яндекс браузера и т.п в моей программе? Например при установке программы, чтобы предлогалось установить например Яндекс браузер или Элементы яндекса и т.п.
Уже давно заметил, что в некоторых статьях, преимущественно в категории «новости» не показываются рекламные блоки Директа, хотя код установлен.
Задал этот вопрос службе поддержки и получил ответ:
«Робот Рекламной сети индексирует страницы сайта, и при обнаружении страниц с негативным или трагическим содержанием может блокировать трансляцию рекламных блоков.»
На мой вопрос относительно списка подобных трагических слов получил такой ответ:
«Определенного списка слов, которые робот считаем трагическим, нет. Также он всегда пополняется.»
Кто-нибудь из коллег знает какие слова робот Яндекса считает «трагическими»?
Так как есть, например, 2 статьи на одну тему - в одной из них реклама показывается, а в другой - нет. И для меня это загадка.
Добрый день.
Сегодня узнал о возможности добавлять зеркала. Мне для двух площадок одобрили несколько доменов. Теперь мне хотелось бы понять, как узнать статистику по каждому из них? Есть какой-то способ выборки кроме срезов? Если нет, то можно ли в stat_id указывать не число, а, например, хост?
Спасибо
Вопрос к представителю Рекламной Сети Яндекса; скажите, противоречит ли условиям пользовательского соглашения РСЯ вот этот, скажем, Adblock Detection for Joomla, или ему подобные скрипты? Припоминаю, что партнер РСЯ обязуется, в частности, "никак не способствовать кликам по рекламе", как-то так, насколько помню формулировку... отсюда и вопрос. Данный extension, в случае обнаружения работы Adblock, выводит popup-warning любого содержания (какое админ сайта пожелает); но, что там ни говори, призван способствовать увеличению числа кликов. Скажите, подобный скрипт на сайте партера РСЯ - это нарушение соглашения или нет? Спасибо за ответ.