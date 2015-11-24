Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Не показываются рекламные блоки Директа

Уже давно заметил, что в некоторых статьях, преимущественно в категории «новости» не показываются рекламные блоки Директа, хотя код установлен.

 

Задал этот вопрос службе поддержки и получил ответ: 

 

«Робот Рекламной сети индексирует страницы сайта, и при обнаружении страниц с негативным или трагическим содержанием может блокировать трансляцию рекламных блоков.»

 

На мой вопрос относительно списка подобных трагических слов получил такой ответ:

 

«Определенного списка слов, которые робот считаем трагическим, нет. Также он всегда пополняется.»

 

Кто-нибудь из коллег знает какие слова робот Яндекса считает «трагическими»?

Так как есть, например, 2 статьи на одну тему - в одной из них реклама показывается, а в другой - нет. И для меня это загадка.

33 комментария
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partner-rsya (Яндекс)
27 января 2016, 23:28
Здравствуйте,

В Поддержке Вам ответили верно. Действительно,
робот Рекламной сети индексирует страницы сайта, и при обнаружении страниц с негативным или трагическим содержанием может блокировать трансляцию рекламных блоков.

Конечный список слов партнерам не предоставляется.

pnznight
27 января 2016, 23:28

Зачем вы повторили текст автора? :-)

Admin
27 января 2016, 23:28

Действительно. Я задал вопрос, чтобы узнать список слов.

partner-rsya (Яндекс)
27 января 2016, 23:28
Список слов не разглашается :)
unlaba
27 января 2016, 23:28

по моим наблюдениям робот РСЯ плохо относится к словам "погиб", "погибли", "погибшие", "жертвы" и т.п. 

 

Сам страдаю от этой глупости. Если у меня лента новостей на главной, то куда ж я денусь от трагичного содержания?

D.iK.iJ
27 января 2016, 23:28
*огиб *огибшие *ертвы
:-/
rx.24
27 января 2016, 23:28

Главная новостного портала тоже под этот фильтр поподает получается.

vrnserv
27 января 2016, 23:28

Тоже не поняла слово Трагический. Какие слова должны присутствовать? Кто мне скажет, чтобы я также не попадала на грабельки........

axaberra
27 января 2016, 23:28

Чтобы не попадать на грабельки, включаем соображалку и представляем страницу сайта (рекламную картину):

- Не-к-то-то лежит вперёд ногами, а сверху мигает надпись (идёт реклама): «Покупайте наши стиральные машины». СЕО !!!

Бороться нужно не с машиной Яндекса, а со своей головой

Ещё, робот Яндекса может не индексировать страницы сайта с откровенно идиотскими и дурацкими текстами. Но, тут автору странички – ничё не докажешь.

unlaba
27 января 2016, 23:28

То бишь если у меня сайт про криминальные и чрезвычайные новости, то зарабатывать на рекламе ну никак, да?

По-моему, это проблема Яндекса, пусть ранжирует рекламу по уместности содержания.

 

Вот Гугл такой фигнё же не страдает.

axaberra
27 января 2016, 23:28

Да, дорогая моя unlaba. Заработать в РСЯ на стрёмном криминальном проекте не получится. В Яндекс-Директ принимают сайты, реально продающие или рекламирующие товар. И посещалка не имеет значения ...

Вы представляете рекламу, уместную на страничке с криминальными или чрезвычайными новостями?

Простите за банальное повторение темы:

Страница с криминальными фотками и рекламная надпись - «Наши ножики самые острые». Здорово, правда?

unlaba
27 января 2016, 23:28

Причем тут "стрёмный криминальный проект"? У меня городской сайт, и есть рубрика с новостями, где новости берутся из того-же агрегатора Яндекса (где кстати рекламу сам Яша показывает всегда). На главной странице сайта выведен блок с анонсами новостей. Стоит там появится новости о ДТП, где увы есть жертвы, Яша отключает показ рекламы на всей главной странице. Ну и куда это годится?

 

Уместная реклама на странице с ЧП? Да сколько угодно. Преступонсть? Рекламируем средства самообороны. ДТП? Рекламируем автомобили Вольво повышенной безопасности. В чем проблема-то?

Я даже не вижу проблемы, если  в новости об ограблении ветерана  будет реклама прокладок.  Вы что, реально оскорбляетесь и шокируетесь рекламой в интернете? 

axaberra
27 января 2016, 23:28

Я слишком ретив и дерзок в своих примерах. Извините.

не вижу проблемы, если в новости об ограблении ветерана будет реклама прокладок.

 И я не вижу проблемы. Ваши доводы абсолютно логичны. Да, нужно ранжировать рекламу по уместности содержания с текстом страницы.

Но, осмысленный анализ текста роботы делать не умеют, разобраться в таких тонкостях может только человек. Я думаю, что на самом Яндексе в криминальные и подобные тексты, блоки реклами подбираются вручную. Только так и объясняется, почему там реклама есть а у вас её нет (в одинаковых текстах).

Кто-нибудь из коллег знает какие слова робот Яндекса считает «трагическими»?

Догадаться-то можно рискнуть, но что даст знание этого списка, например для случая с транслируемым (не изменяемым) новостным блоком на сайте  unlaba?

 

Admin
27 января 2016, 23:28

Если у вас транслируемый текст, но ничего. Лично у меня «свои» новости и я сам их пишу, поэтому знание «трагических» слов облегчит работу.

unlaba
27 января 2016, 23:28

некоторые новости я тоже сам пишу, либо реврайчу, либо так или иначе могу править, но это тоже не решает проблему. Конечно я стараюсь убирать из анонса слова, которые возможно вызовут у робота РСЯ бугурт. Но зачастую слов из песни не выкинишь. Если произошел несчастный случай, то что ж мне писать? Вместо "В ДТП погиб пешеход" написать "В ДТП пешеход отправился в лучший мир"? :)

axaberra
27 января 2016, 23:28

unlaba, Вы читаете мои мысли. Все адекватные синонимы к словам вида «убийство», «гибель», «удушение» уже в внесены в трагический список Яндекса. Вот и выходит, что пользы от знания этого списка – ровно никакой. Обойти этот список в грустных новостях не удастся. Собственно, для этого список и существует – блокировать от рекламы негативные тексты.

Получается, что надо – либо отказаться от таких текстов, либо смириться с отсутствием рекламы на них. Ситуацию с «то да, то нет», когда на одних страницах реклама есть, а на других не отображается – тоже можно попытаться объяснить. Скорей всего робот реагирует не только на слова, но и на их плотность в тексте и общее количество на странице. Могу предположить, что по достижению некоего уровня этих показателей, весь сайт попадает в категорию «пропагандирующих насилие» или что-то в том роде.

 

theseregab
27 января 2016, 23:28

у меня была статья про майдан на украине давно, сначала была реклама потом исчезла, а код стоит. И еще я так понял, что у гугла токого нет....>:-)

Admin
27 января 2016, 23:28

у Гугла тоже такое есть и они отключают за это аккаунт.

unlaba
27 января 2016, 23:28

ничего подобного. Гугл забанить может только за нарушение правил партнерки. А трансляция рекламы на страницах с "трагическим содержанием" не является нарушением.

Ниразу не видел, чтобы у меня гугл отключал показ рекламы (за исключением пары случаев в отношении эротики).

Admin
27 января 2016, 23:28

Меня Гугл сначала предупреждал несколько раз, а в итоге полностью отключил аккаунт (именно из-за этого).

bertram
27 января 2016, 23:28
Меня тоже предупреждал за содержание рекламы гугла на страницах с ДТП. Рекламу пришлось убрать.
unlaba
27 января 2016, 23:28

а меня ниразу не предупреждал, за 9 лет. Что я делаю не так?

serfom1971.fomichyov
27 января 2016, 23:28

У меня сайт туристической тематики, блоки в рекламе не показываются в статье Помпеи - жертва огненой стихии

Admin
27 января 2016, 23:28

Здесь, скорее всего, «трагическим словом» является «жертва».

unlaba
27 января 2016, 23:28

да, просто автор этого алгоритма, который детектит "трагическое содержания",  жертва ЕГЭ.

divodi
27 января 2016, 23:28

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! o_O

vesnuschka.tanya
2 июля 2018, 18:00
В настройках блоков РСЯ не нашла видео рекламы, хотя слышала о ней.
Может ошибаюсь?
Ольга (Яндекс)
17 июля 2018, 12:33
vesnuschka.tanya,
Видеореклама предоставляется по решению менеджера. Пожалуйста, пришлите домен и ссылку на посещаемость сайта в поддержку. 
vesnuschka.tanya
11 июля 2018, 13:27
Скажите пожалуйста, отчего в трех объявлениях блока слева и одного блока внизу статьи из двух объявлений рекламы РСЯ, одинаковая реклама. Например, слева реклама шампуня и внизу то же самое. Блоки настраивались отдельно. Какой смысл в этом? Или так положено?
Ольга (Яндекс)
17 июля 2018, 12:31
vesnuschka.tanya,
Пожалуйста, пришлите ссылку на страницу в поддержку. 
vesnuschka.tanya
12 августа 2018, 14:02
Ольга (Яндекс),
Отослала ссылку месяц назад и молчок, также задавала Вам именно вопрос по видео рекламе, отсылала свой сайт и тоже молчок. Я понимаю , что мой сайт для вас роли не играет, но мне нравится только Яндекс, никакую другую рекламу я не хочу. А вот одно и тоже смотреть по всему сайте не хочется. Контекст нужно разный. Спасибо.
vesnuschka.tanya
17 июля 2018, 15:58
Все переслала в поддержку РСЯ, что было нужно (адрес Яндекс метрики, скриншоты страницы статьи в левом сайт баре и внизу статьи). Спасибо за заботу.
С уважением, Татьяна Николаевна.
Эдуард Сингилеев
9 апреля, 14:22
Если в статье есть слово "наркотики", то реклама не показывается? Неважно в каком контексте?