Уже давно заметил, что в некоторых статьях, преимущественно в категории «новости» не показываются рекламные блоки Директа, хотя код установлен.

Задал этот вопрос службе поддержки и получил ответ:

«Робот Рекламной сети индексирует страницы сайта, и при обнаружении страниц с негативным или трагическим содержанием может блокировать трансляцию рекламных блоков.»

На мой вопрос относительно списка подобных трагических слов получил такой ответ:

«Определенного списка слов, которые робот считаем трагическим, нет. Также он всегда пополняется.»

Кто-нибудь из коллег знает какие слова робот Яндекса считает «трагическими»?

Так как есть, например, 2 статьи на одну тему - в одной из них реклама показывается, а в другой - нет. И для меня это загадка.