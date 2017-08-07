Мы продолжаем экспериментировать с дизайном рекламных блоков в поиске решений, которые принесут больше качественного трафика рекламодателям и больше дохода площадкам-партнерам. В результате экспериментов мы начинаем обновлять дизайн десктопного нефиксированного вертикального блока – второго по популярности формата в Рекламной сети Яндекса: теперь он поддерживает уточнения и заглушки, более привлекательно отображает рекламу мобильных приложений.

Изображения отрисовываются во всю высоту объявления, что делает их крупнее и заметнее. Эксперименты показали, что CTR нового блока в среднем выше на 16% чем в старом формате.

Также в обновленных вертикальных блоках впервые появится возможность показывать вторые заголовки из Директа, когда такой формат объявлений станет доступен рекламодателям в сетях. Постепенно поддерживать вторые заголовки станет всё больше форматов – следите за обновлениями!