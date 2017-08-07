Клуб Рекламной сети Яндекса

август 2017
Как Динамическая монетизация помогает площадкам увеличивать доходы от рекламы: интервью с командой ADFOX
Александра (Яндекс)
7 августа 2017, 17:01

Читайте на сайте рекламных технологий: мы побеседовали с Сергеем Квачом и Андреем Кочуровым о том, какие преимущества дает издателям возможность сравнивать ставки всех монетизаторов при каждом рекламном показе.

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Регистрируйтесь на онлайн-трансляцию
Александра (Яндекс)
24 августа 2017, 16:20

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции «Технологии монетизации – 2017» – ежегодной конференции для медиаиздателей, разработчиков мобильных приложений и создателей видеоконтента. 8 сентября мы поговорим о том, как за последний год изменились тенденции рынка и бизнес-показатели его участников, расскажем о продуктовых новинках, обсудим вместе с представителями площадок «наболевшие» вопросы и постараемся дать на них ответы. В центре внимания – Динамическая монетизация в ADFOX как способ увеличивать доход от каждого рекламного показа, новые каналы дистрибуции контента (такие, как Яндекс.Дзен), медиация мобильной рекламы и новые возможности для монетизации видеоинвентаря, а также решения проблемы блокирования рекламы.

Не забудьте заранее зарегистрироваться: https://events.yandex.ru/events/b-konf/08-sept-2017/

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Новый дизайн вертикальных блоков: что изменилось
Александра (Яндекс)
30 августа 2017, 17:09
Мы продолжаем экспериментировать с дизайном рекламных блоков в поиске решений, которые принесут больше качественного трафика рекламодателям и больше дохода площадкам-партнерам. В результате экспериментов мы начинаем обновлять дизайн десктопного нефиксированного вертикального блока – второго по популярности формата в Рекламной сети Яндекса: теперь он поддерживает уточнения и заглушки, более привлекательно отображает рекламу мобильных приложений.
Изображения отрисовываются во всю высоту объявления, что делает их крупнее и заметнее. Эксперименты показали, что CTR нового блока в среднем выше на 16% чем в старом формате.
Также в обновленных вертикальных блоках впервые появится возможность показывать вторые заголовки из Директа, когда такой формат объявлений станет доступен рекламодателям в сетях. Постепенно поддерживать вторые заголовки станет всё больше форматов – следите за обновлениями!
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