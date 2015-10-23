Платон Щукин

Платон Щукин

Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS)

В последнее время тема смены протокола сайта весьма актуальна, ведь для защиты данных в интернете все больше сайтов начинают использовать HTTPS-соединение, которое представляет собой стандартный протокол HTTP, поддерживающий шифрование. В связи с этим у владельцев сайтов возникает множество вопросов о том, как правильно сообщить Яндексу о том, что тот или иной ресурс теперь поддерживает шифрование и работает по защищенному протоколу. Ниже я расскажу, что представляет собой процесс переезда на HTTPS, и дам рекомендации относительно того, как лучше его организовать.

Вопреки расхожему мнению о том, что со сменой протокола для поисковой системы ничего не должно измениться, ведь фактически сайт остается прежним, а его название не меняется, индексирующий робот воспринимает ресурс, передающий данные по двум разным протоколам как два разных сайта. Поэтому при смене протокола на новый, как и вообще при переезде сайта на новый домен, возможно снижение посещаемости сайта, изменение количества его страниц и позиций в поисковой выдаче.

По сути процесс смены протокола с точки зрения поисковой системы представляет собой объединение ресурсов вида http://site.ru и https://site.ru в группу зеркал либо изменение главного зеркала среди них в том случае, если ранее они уже были признаны зеркалами друг друга. О том, как это проверить, рассказано в нашей Помощи. Для того чтобы сайты стали зеркалами и были склеены в единую группу нужно, чтобы при обращении к ним отдавался идентичный контент.

Я советую придерживаться следующих рекомендаций для того, чтобы корректно осуществить перенос своего сайта на домен с защищенным протоколом: 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной организацией (центром сертификации).

2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере.

3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле robots.txt. Например: Host: https://site.ru - УСТАРЕЛО! О том, как сейчас - здесь и здесь .

4. Сообщить роботу об изменениях в отношении главного зеркала на странице «Настройки индексирования — Переезд сайта» сервиса Яндекс.Вебмастер для http версии сайта.

5. Дождаться, пока главное зеркало в группе зеркал сайта будет определено в соответствии с заданными указаниями, это может занять несколько недель. Как только это произойдет, вы увидите соответствующее изменения для подтвержденного сайта в Яндекс.Вебмастере.

6. При необходимости настроить редирект с неглавного зеркала на главное. Делать это до того, как сайты будут признаны зеркалами, нежелательно, поскольку в этом случае страницы с редиректами будут исключаться из поиска согласно правилам Яндекса по обработке перенаправлений. На время склейки зеркал, по возможности, лучше оставить сайт доступным для робота по обоим адресам.УСТАРЕЛО! О том, как сейчас - здесь и здесь .

Желаю вам удачного переезда! 

Также читайте продолжение.

Запись обновлена 28.07.17.

531 комментарий
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vashdommebelru
28 января 2016, 11:46

Как сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу? Нужно добавить его в список моих сайтов, загрузив файл в корневой каталог и подтвердить права? 

platon
28 января 2016, 11:46

Сообщить роботу о новом сайте можно через форму webmaster.yandex.ru/addurl.xml , после чего сайт в течение 2-3 недель начнет индексироваться и сможет появиться в результатах поиска. При добавлении сайта в раздел "Мои сайты" Яндекс.Вебмастера индексирование начнется автоматически. Наличие сайта в списке ваших сайтов данного сервиса не является обязательным требованием для склейки в группу зеркал его http/https-версий.

mactra2010
2 января 2017, 14:37
platon,
Подскажите, Платон,  в форму webmaster.yandex.ru/addurl.xml надо вписывать  урл сайта вместе с протоколом Https://  или просто доменное имя сайта без протокола? Или можно в список не добавлять, а просто сделать заявку на переезд?
cuntz
8 января 2017, 09:57
mactra2010,
вместе с протоколом Https://
nadya.yaremenko
14 февраля 2017, 07:30
platon,
При добавлении урла с https:// в "Переобход страниц" Вебмастер выдает следующую ошибку:
Некорректный URL: адреса должны быть относительными или принадлежать текущему сайту
Николай Ефимов
4 марта, 13:05
nadya.yaremenko,
Аналогично. Что это за ошибка? 
Константин Клинчук
28 января 2016, 11:46

Где этот пост был раньше. )
Настроил редирект с обычной версии на HTTPS и что-то пошло не так. Сайт вылетел по всем позициям. Теперь, вероятно, Яндекс считает, что сайт новый... Что теперь делать, не совсем понимаю...

platon
28 января 2016, 11:46

Напишите нам через форму на странице https://webmaster.yandex.ru/site/feedback.xml .

Константин Клинчук
28 января 2016, 11:46

Спасибо, написал. Интересно это я такой шрифт у моей заметки "24px" поставил или так было изначально? )

ajrk
29 января 2017, 13:25
platon,
а еще вот хостеры предлагают сделать перенаправление посредством nignix - это верный путь?
platon
3 февраля 2017, 08:32
Редирект лучше включить только после окончания переезда, каким образом его реализовывать - значения не имеет.
meduvsim
15 марта 2017, 10:46
platon,
Здравствуйте, тоже умудрилась так сделать, сайт вылетел из поиска вообще и уже 2 недели ни одной страницы, скажите пожалуйста, отключение редиректа поможет как-то или новые страницы появятся в выдаче со временем.
platon
16 марта 2017, 13:10
Обычно переезд занимает до 3-4 недель, после чего страницы начнут появляться в поиске по https-протоколу автоматически.
Полиграфия Лик
28 января 2016, 11:46

При добовлении сайта пишет 

Добавляемый сайт является неглавным зеркалом сайта lik-astana.kz, который уже добавлен в список ваших сайтов. Перейти к сайту lik-astana.kz. Если сайт признан зеркалом ошибочно, то следует добавить https://lik-astana.kz и настроить зеркала.

Что в этом случаии делать 

При переходе в меню Главное зеркало также пишет 

Поисковый робот индексирует сайты только по адресу главного зеркала. В настоящее время домен lik-astana.kz признан главным зеркалом. Если Вас не устраивает текущий выбор главного зеркала и Вы хотите изменить его, то для этого следует указать соответствующий адрес с помощью директивы Host в файлах robots.txt всех зеркал сайта. Чтобы помочь нашему роботу быстрее отследить внесенные Вами изменения в robots.txt, выберите нужный домен из списка ниже и нажмите "Применить".

Изменить главное зеркало

Для изменения главного зеркала используйте инструмент «Переезд сайта» в новой версии вебмастера. Перейти в раздел «Переезд сайта» 

а роботс добавлено https://lik-astana.kz/robots.txt

Host: https://lik-astana.kz/

 

platon
29 января 2016, 00:50

В данном случае можно добавить сайт в Яндекс.Вебмастер по адресу
текущего главного зеркала и дождаться, пока оно изменится в соответствии
с текущими указаниями. Это может занять несколько недель.

ВедаВеб
29 ноября 2017, 21:13
platon,
...а как нибудь протолкнуть побыстрее это сделать никак?
vitaliyseleznyov
2 августа 2016, 10:26
Полиграфия Лик,
аналогичная ситуация. Новый вебмастер показывает, что уже все склеено и главное зеркало https, а старій Вебмасрет пишет, что главным признан http ))
ia.volgorate
10 марта 2016, 16:35
Есть ли польза в ранжировании при переезде на https ?
HomeDigital
19 июля 2016, 06:38
Аналогичная проблема с Я.Вебмастером. Настроил редирект, прописал в host и на странице "Переезд" в ЯВ поставил галочку HTTPS.
Появилось сообщение "В ближайшее время в результатах поиска вместо домена site.ru появится https://site.ru". Ок, подумал я.
А через неделю стало ясно, что робот индексирует все подряд. А почему?


Потомучто при попытке загрузить новый robots ЯВ пишет "Сервер отвечает редиректом на запрос /robots.txt". Ну как так-то?



В общем, дикий геморрой, если честно. 
HomeDigital
19 июля 2016, 06:41
HomeDigital,
Еще хочу добавить, что может и можно было бы заново сайт добавить, но ведь в панели нет привязки к протоколу. Вместе с галочкой HTTPS это как бы очевидный намек на то, что заново сайт добавлять не нужно в панель.
По некоторым запросам сайт вылетел, но пока не могу сказать, что смена протокола тому причина.
Че к чему, хоккей с мячом блин.

Андрей
24 июля 2016, 08:12
HomeDigital,
Вроде бы написано, не делать редиректов пока не склеятся сайты, читайте пункт 6.
HomeDigital
25 июля 2016, 18:09
Андрей,
 насколько мне известно, при сменен протокола, для гугла как раз таки нужно настраивать редирект. Да и как иначе? По старому протоколу сайт перестает открываться в принципе.
geeforce
13 сентября 2016, 23:18
HomeDigital,
скорее всего определенное время должны быть доступны оба сайта, а только после склейки яндексом уже настраивать редиректы. Сам этого не знал, были потери в позициях. 
amuscaria
10 октября 2016, 13:20
HomeDigital,
приветствую! 
Подскажи, чем закончилось? Позиции вернулись? Признал Я https?
allital
22 ноября 2016, 23:37
HomeDigital,
у меня точно такая же проблема. теперь непонятно что делать
vitaliyseleznyov
1 августа 2016, 23:49
При переносе сайта на HTTPS поставил редирект 301 на все кроме robots. Столкнулся с тем, что старая версия Вебмастера видит главным зеркалом сайт не тот адрес, а новый Вебмастер видик все как надо, показывает, что страницы HTTP исчезли из индекса, а страницы HTTPS появились в поиске.


При этом добавить статью на HTTPS в ADDURL невозможно из-за Сайт является неглавным зеркалом и не участвует в поискеСайт является неглавным зеркалом и не участвует в поиске.


Так должно быть?
armyclean
25 апреля 2017, 14:31
vitaliyseleznyov,
как вы поставили 301 редирект на все, кроме robots??
vitaliyseleznyov
29 апреля 2017, 21:35
armyclean,
# Redirecting http://www.domain.com and https://www.domain.com to https://domain.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]
# Redirecting http://domain.com to https://domain.com
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !robots\.txt
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
twinpx
10 августа 2016, 12:35
Здравствуйте, после перехода на https ТИЦ стал 0 (https://www.foodclub.ru/https://www.foodclub.ru/). Прошло несколько месяцев, но ТИЦ не вернулся к предыдущиму значению. Подскажите, что в таком случае необходимо сделать?
bazilio100lei
18 октября 2016, 09:35
twinpx,
та же пролема, с тех пор ТИЦ не восстановился?
twinpx
18 октября 2016, 10:23
bazilio100lei,
Все вернулось в сентябре.
telepokupki
17 августа 2016, 16:31
Несколько месяцев назад переехали на https, ТИЦ обнулился и не восстанавливается. В чём может быть дело?
bazilio100lei
18 октября 2016, 09:35
telepokupki,
та же проблема - восстановился ТИЦ?
Маркевич Денис
24 октября 2016, 11:42
bazilio100lei,
Тоже слетел ТИЦ с 60 до 0. С позициями при этом все нормально. Сразу включал 301 редирект. У вас востановился ТИЦ? Через сколько?
bazilio100lei
9 ноября 2016, 10:12
Маркевич Денис,
Пока ещё нулевой на всех обнулившихся проектах. Но ещё месяца не прошло с тех пор как он упал (хотя уже 2 месяца прошло с переезда на https). Жду, вдруг Яндекс одумается... )))
Un469
31 января 2018, 08:25
bazilio100lei,
восстановился ТИЦ?
mishel-ka2013
9 октября 2016, 16:27
Добрый день!
В ближайшее время в результатах поиска вместо домена mishel-ka.ru появится https://mishel-ka.ru. уже 2 недели вижу эту информацию. Сайт провалился в поиске, количество индексированных страниц катастрофически падает. Сайт продающий, заказы отсутствуют. Тиц правда не упал, остался 50. И еще проблема Сервер отвечает редиректом на запрос /robots.txt. Что делать? Когда ожидать изменения?
MagentaShop.ru
20 октября 2016, 17:52
mishel-ka2013,
https://yandex.ru/search/?text=url%3Ahttps%3A%2F%2Fmishel-ka.ru%2F*&lr=10723


Вижу, что сайт в индексе.
Маркевич Денис
24 октября 2016, 11:46
mishel-ka2013,
В htaccess делала 301 для всех файлов кроме robots. Сайты склеились, позиции восстановились, но слетел ТИЦ. Жду. Опыт переезда на https - https://markevich.by/proektirovanie/informacionnaya-bezopasnost/pereezd-sajta-na-https.html
MagentaShop.ru
20 октября 2016, 18:06
Приветствую, Платон.
Подскажите, пожалуйста.
1) Как долго будут проседать позиции в органике, если все сделать так, как Вы рекомендуете и что будет являться критерием для определения, что зеркала полностью склеились?
2) Действительно ли одновременное применение директивы Хост с указанием в ней основного зеркала с защищенным протоколом и редирект страниц с незащищенного на защищенный могут приводить к выпадению страниц из проискового индекса, не является ли эта информация устаревшей или ошибочной.
kane666
1 ноября 2016, 00:20
А через какое время на новый протокол должен тиц перейти? Перевел сайт на https и тиц у него нулевой. На http был 20. Или я что не так сделал? dendrblog.ru
mishel-ka2013
4 ноября 2016, 16:23
Добрый день! https://mishel-ka.ru/ ТИЦ был 50, после перехода слетел на 0. перешли на HTTPS в середине сентября. Насколько понимаю, зеркала до сих пор не склеились, поэтому ТИЦ не поднимается. Сколько ждать? Или что делать для подняти ТИЦ?
Vk.Console
21 ноября 2016, 16:23
mishel-ka2013,
С какой целью тебе нужен тиц?
jenya.ponomarew2015
2 декабря 2016, 09:58
Vk.Console,
 заметил тоже самое с ТИЦ  , а как сейчас дела обстоят?
mishel-ka2013
16 декабря 2016, 16:54
jenya.ponomarew2015,
после 6 декабря ТИЦ поднялся до 60. Все страницы в индексе.
Удалённый пользователь
22 ноября 2016, 14:17
При переезде сайта на https протокол в Яндекс.Каталоге автоматически поменяется адрес или нужно уведомлять об этом администрацию?
Webliberty
8 декабря 2016, 20:36
автоматически
KarenMarikyan
27 ноября 2016, 20:59
Скажите, пожалуйста, а карта сайта, которая уже сформировалась в формате http должна быть исправлена или это не имеет значения?
platon
3 февраля 2017, 08:33
В sitemaps лучше указать адрес https-версии.
jenya.ponomarew2015
2 декабря 2016, 09:56
сделали переход на безопасный протокол пока одни минуса 
https://natesse.com
может какие моменты не учли?
platon
3 февраля 2017, 08:33
Если заметили какие-либо изменения по посещаемости сайта, лучше написать в поддержку.
sascha.vernikovsky
10 декабря 2016, 15:15
Добрый день, подскажите пожалуйста нубу, я уже устал не знаю что делать.
ситуация такая, сайт был на одном хостинге и его залили на другой DNS ввели в домене, все ок.
но когда заходишь на сайт через поиск выдает ошибку Firefox не может установить соединение с сервером site.ru  при этом url указан вот так https:\\site.ru.
но когда вводишь на прямую сайт таким образом http:\\site.ru все работает.
Что мне делать с этими HTTPS и HTTP?
Suhov-ALS
22 декабря 2016, 20:16
sascha.vernikovsky,
 Пожалуй вас слэш нужно ставить вот так //
Например как на сайте: https://arch-buro.com/
Андрей Русских
10 декабря 2016, 22:36
Доброго времени.. Спасибо Платон за статью.. в общем процедура возможно болезненная, а там видно будет. Кстати пробовал добавить новый адрес https://nachnivsesnachalo.ru/ в вебмастере, пишет что-то типа "некорректный адрес". 
Обновлено 10 декабря 2016, 22:36
platon
3 февраля 2017, 08:33
Если проблема ещё актуальна, пожалуйста, напишите в саппорт.
Владимир Н.
12 декабря 2016, 18:33
Перешёл на HTTPS. Жду, когда страницы моего блога появятся в индексе с учётом нового протокола и восстановится тИЦ. 
Обновлено 12 декабря 2016, 18:34
Владимир Н.
21 февраля 2017, 19:33
Владимир Н.,
Все страницы - в индексе, тИЦ - восстановился с положительной динамикой.
Alex Dokaf
13 декабря 2016, 10:06
Сделал редирект, robots.txt сделал доступным без https, редирект отключать не охото, так как есть ещё и Гугл и он нормально все понял! Стоит ли оключить редирект? Или просто подождать и все будет нормально?)
https://babldabl.ru
Обновлено 13 декабря 2016, 10:09
AlexBarmin
20 января 2017, 13:10
Alex Dokaf,
Добрый день! В итоге отключили редирект или оставили? Как в итоге произошла склейка?
Alex Dokaf
20 января 2017, 14:59
AlexBarmin,
Редирект оставил, склейки еще не произошло.
Но в индексе только с https страницы и вернулись прежние 20 хостов в день) Пока так, дальше посмтрим
Malpertui
14 декабря 2016, 14:09
Приветствую!
Спасибо за статью. Вроде все доходчиво написано, но у меня есть два вопроса.
Смотрите. У меня сейчас в Вебмастере отображается два сайта. Сайт с https – это главное зеркало. Сайт с http – неглавное. Получается, больше ничего не надо делать? Переезд прошел удачно? Не надо удалять из поиска страницы с http?
Второй вопрос.
Я так понял, что 301-й редирект надо настраивать уже ПОСЛЕ того, как зеркала склеятся, то есть в Вебмастере будет сайт и c http, и с https. Правильно?
platon
3 февраля 2017, 08:34
После обновления данных в Вебмастере можно считать, что переезд произошёл. Как только данные обновились, можете включать перенаправление на https.
opt-potolok
15 декабря 2016, 10:51
Подскажите пожалуйста, 301 редирект с http на https делать когда сайты будут признаны "зеркалами" или когда будут проиндексированы все страницы сайта с https?
mishel-ka2013
16 декабря 2016, 16:51
opt-potolok,

301 редирект сделать нужно сразу, как перешли на HTTPS. Потом начнется медленное инденксирование страниц нового сайта, месяца через 3 зеркала склеятся.
xr0ogh
21 декабря 2016, 07:22
mishel-ka2013,
Задавал такой вопрос поддержке. Они сказали, что рекомендуют редирект делать после склейки зеркал.
mirta.cosmetic
17 декабря 2016, 17:07
Задался вопросом, а так ли переход на HTTPS прост, БЕСПЛАТЕН и удобен, и нужен ли вообще.Протокол SSL нужен для подключения Яендекс Кассы, платежных шлюзов и др….. Конечно можно использовать REST, т.е. дрогой протокол при котором не нужно SSl. Но это не выгодно для …
Оказалось что стоит это 150 000 руб.
По порядку:
1. Сайт рабочий приносящий заказы и деньги по органической выдаче проваливается в выдаче. В связ с этим нужно переходить на реальный ДИРЕКТ. Цена в месяц - 40 000-50 000 руб.
2. Срок возврата на прежние позиции занимает в среднем 3 мес. 50 000*3 = 150 000 руб
Вопрос Платону - а зачем это и кому нужно? Почему не сделать для инициативных, кто хочет совершать платежи или просто подключение по SSl менее болезненным.?
platon
3 февраля 2017, 08:34
Если следовать инструкции, представленной в данной записи, то в большинстве случаев каких-либо изменений позиций или посещаемости сайта не происходит.
xr0ogh
21 декабря 2016, 06:29
Здравствуйте.  А зачем обычный блог (персональную страничку), с посещаемостью 25-30 человек в сутки, переводить на протокол https?
platon
3 февраля 2017, 08:35
Переводить или нет - решать Вам. Я могу лишь посоветовать, как произвести этот переход без потерь.
eugeny.shiryaev
23 декабря 2016, 09:00
Здравствуйте. Мы перевели сайт на https. В пункте 5 данной статьи сказано "5. Дождаться, пока главное зеркало в группе зеркал сайта будет определено в соответствии с заданными указаниями, это может занять несколько недель. Как только это произойдет, вы увидите соответствующее изменения для подтвержденного сайта в Яндекс.Вебмастере."


Поясните, что значит "соответствующее изменения". В чём они выражаются или как выглядят в панели вебмастера?


У нас сейчас на http версии страниц в поиске 5015, а на https 2639. Прошло полтора месяца. Склейка закончена или что, как понять? Можно ли отключать http версию?
eugeny.shiryaev
29 декабря 2016, 07:56
Поддержка померла что ли? Мда, классный сервис:((((
platon
3 февраля 2017, 08:35
Извините за столь долгий ответ =(
Соответствующие изменения - группировка http и https-версий, при которой https-версия будет признана главным зеркалом.
nichtraucher
26 декабря 2016, 12:59
В Пункте 3 Вы противоречите сами себе. У Вас есть инструкция по файлу  robots.txt  в которой перечислено директивы Host которые игнорируются, одна из них такого вида:
Host: http://www.myhost.ua

А правильные те что без указания протокола и т.д.
Назрел вопрос: нужно ли в robots.txt в директиве Host указывать протокол?


P.S. Перенес свой сайт на https до того как прочитал эту статью, просто сделал редирект в .htaccess, соответственно сайт выпал из индекса и ТиЦ упал до 0. Нужно ли сейчас возвращать старую версию сайта или ждать пару месяцев пока все переиндексируется?


P.S.S. В Яндекс Вебмстере сервис Переобход страниц не хочет принимать ссылки с указанием протокола https, говорит что неправильный формат URL.
platon
3 февраля 2017, 08:36
По указанной ссылке в списке игнорируемых директив я не вижу указанный Вами пример.
Что касается других вопросов, то:
- тИЦ для сайта будет актуализирован при ближайшем пересчёте после окончания переезда,
- Вам стоит добавить https-версию в Вебмастер и подтвердить на неё права, после чего использовать инструмент "Переобход страниц".
abashkin.alesha
29 декабря 2016, 14:19
Здравствуйте! У меня конкретный вопрос, правильно я все сделал?
1) В директиве я указал: Host: https://...
2) В вебмастере я указал переезд на https://...
3)Теперь я жду когда вебмастер мне сообщит о том, что сайт переехал, после чего я буду делать 301 редирект.
Правильно ли я все сделал?
И теперь самый главный вопрос! В движке сайта нужно менять URL с http на https?
eugeny.shiryaev
29 декабря 2016, 14:51
abashkin.alesha,
"Теперь я жду когда вебмастер мне сообщит о том". Вы не задавались вопросом, а как он вам об этом сообщит ?
abashkin.alesha
30 декабря 2016, 12:11
eugeny.shiryaev,
переходим по ссылки в вебмастере на  "переезд сайта" и наблюдаем)
eugeny.shiryaev
30 декабря 2016, 14:18
abashkin.alesha,
 Что конкретно там изменится, когда сайт переедет?
dejurin
30 декабря 2016, 00:27
abashkin.alesha,
все верно, только мониторить нужно самому.
abashkin.alesha
30 декабря 2016, 12:10
dejurin,
Спасибо! А в админке переход с http на https нужно уже сейчас делать, или после того как яндекс установит главное зеркало?
dejurin
30 декабря 2016, 16:16
abashkin.alesha,
как открыли HTTPS сразу оповестить в веб-мастере и установите главное зеркало как  HTTPS. Иначе Яндекс не будет понимать, что вы открыли HTTPS, а если зайдет туда робот он посчитает, что это другой сайт.
dejurin
30 декабря 2016, 00:27
А что делать с Sitemap? Делать две версии или сразу ставить с HTTPS?
platon
3 февраля 2017, 08:36
Можно сразу размещать с https.
shamtell
30 декабря 2016, 21:48
Сайт после переезда стремительно теряет позиции и посетителей. Тоже настроила редирект сразу, до признания главного зеркала. Но сейчас главное зеркало определено правильно https://malenkiyrebenok.ru , количество страниц в поиске практически вернулось, а вот количество посетителей рухнуло более чем на 1000 уников в сутки. С чем это связано?
cuntz
8 января 2017, 10:13
shamtell,
то же самое было, не восстановился трафик, теперь сделали новый дизайн и боимся его выкатывать - вдруг все станет ещё хуже)


из метрики: http://take.ms/UmJDd
platon
3 февраля 2017, 08:37
Снижение посетителей сайта как раз из-за использования редиректа до окончания переезда сайта. В будущем лучше следовать инструкции, представленной в этом блоге.
mactra2010
2 января 2017, 14:38
Задала вопрос Платону, но может быть кто-то ещё подскажет. При добапвлении сайта в Яндекс Вебмастер  в форму webmaster.yandex.ru/addurl.xml надо вписывать урл сайта вместе с протоколом Https:// или просто доменное имя сайта без протокола? Или можно в список не добавлять, а просто сделать заявку на переезд?
mactra2010
2 января 2017, 14:47
Прочитала пункт 2 : Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в форму addurl или в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере.
Возник вопрос: надо ли сайт добавлять в Яндекс вебмастер (ведь это доменное имя уже там есть). Может быть надо просто  сделать заявку на переезд? Или надо добавить его в список сайтов вместе с новым протоколом или просто доменное имя без  HTTPS://   ? Буду благодарна за чьи-нибудь разъяснения. 
cuntz
8 января 2017, 10:10
mactra2010,


http://site.ru и https://site.ru должны быть добавлены в вебмастер
сайт с https будет добавлен в вебмастер отдельно - http://take.ms/9aBUL
permogorskaja
5 января 2017, 15:20
добрый день, где можно найти подробную инструкцию как добавить свой сайт в вебмастер после переезда на HTTPS, из статьи я ничего не поняла, заранее большое спасибо
Обновлено 5 января 2017, 15:21
cuntz
8 января 2017, 10:07
permogorskaja,
1. перейдите сюда https://webmaster.yandex.ru/
2. Нажмите на "+", скриншот - http://take.ms/9QQb8
3. Укажите свой сайт вместе с https://, например так: https://site.ru/
4. Подтвердите права на сайт, как вы делали это раньше


Всё, ваш сайт в вебмастере
permogorskaja
13 января 2017, 15:43
cuntz,
спасибо, все сделала))))
cuntz
8 января 2017, 10:04
А у нас трафик жутко просел и так и не восстановился после переезда на https, так что переезд - зло )


Скриншот, кому интересно: http://take.ms/UmJDd
platon
3 февраля 2017, 08:37
Напишите, пожалуйста, в поддержку, разберёмся, с чем это связано.
cuntz
3 февраля 2017, 14:47
platon,
спасибо, последовал вашему совету!


Ответ для тех, кто захочет спросить поддержку то же, что и я:


"Мы постоянно проводим корректировки наших алгоритмов, поэтому сайт может как набирать, так и снижать свои позиции. Также изменение позиций может происходить не только из-за корректировок алгоритма ранжирования, но и по естественным причинам:
- обновление поисковой базы, из-за которой в индекс попадают одни страницы, и исчезают другие;
- контент на сайтах меняется;
- меняется релевантная страница с сайта и т.п.
Я понимаю Вашу обеспокоенность сложившейся ситуацией, и в то же время могу констатировать тот факт, что с Вашим сайтом сейчас все в порядке, и ограничений в его ранжировании с нашей стороны нет. Продолжайте развивать его - это должно положительно повлиять на позиции."
Gagik
19 мая 2017, 07:59
platon,
Дбрый день, подскажите пожалуйста в следующем вопроссе. Произвел переезд сайта на https у сайта до переезда был Тиц 30-50 в начале апреля, после переезда Тиц упал, в корне сайта не прописывал ридерект не где, так как у хостинга была функция переадресации, сейчас количество страниц сайта в Яндексе вернулось, Тиц остался на 0 главное зеркало конечно же признан сайт с https, что необходимо предпринять для возврата Тиц сайта,  где и что именно прописать для получения конкретных результатов.. прошу помощи так же у Всех знающих и опытных лиц помощи помочь с решением данной проблемы
platon
19 мая 2017, 14:10
Временное обнуление тИЦ связано с особенностями процесса переезда. Показатель будет автоматически актуализирован при ближайшем пересчёте, не переживайте.
FSokolovskiy
8 января 2017, 12:29
Информация для интересующихся, кому еще только предстоит переезд.
Яндекс переклеил ровно за неделю, я лично приятно удивлен, думал, минимум в 2 раза дольше будет. В вебмастере, в разделе "Переезд сайта" появилось сообщение: Домен xxx в результатах поиска успешно заменён доменом https://xxx. Так же сообщение об успешной переклейке упало в уведомления. Кстати, сам раздел "Переезд сайта" переименовался на "Отклейка зеркал". При переезде пользовался этой инструкцией. Позиции не упали, даже немного подросли. Подождем еще пару апов, но я не думаю, что с позициями что-то изменится.
Обновлено 8 января 2017, 12:29
larisay
14 января 2017, 23:26
FSokolovskiy,
Здравствуйте! Уведомление об успешной переклейке - "У сайта изменилось главное зеркало"? Теперь уже можно 301 редирект настраивать?
Спасибо.
FSokolovskiy
14 января 2017, 23:39
larisay,
Да, плюс посмотрите чтобы было это на всякий случай: "в разделе "Переезд сайта" появилось сообщение: Домен xxx в результатах поиска успешно заменён доменом https://xxx." и "сам раздел "Переезд сайта" переименовался на Отклейка зеркал" И настраивайте редирект если все Ок
ajrk
30 января 2017, 10:50
FSokolovskiy,
а при этом, ты менял в роботсе host на https и файлмэп? я вот поменял в роботсе эти моменты, редирект не ставил пока, вот жду пока яндекс определит
suck-my-rocket
28 февраля 2017, 14:36
ajrk,
 Добрый день. А нужно нажимать Отклеить неглавное зеркало ? 
ajrk
28 февраля 2017, 14:46
suck-my-rocket,
я не нажимал. Просто указал новое главное зеркало и все. Если сайт признан главным зеркалом, то отклеивать уже ничего не нужно
Виктор Каргин
9 января 2017, 03:02
Ребят поправьте второй пункт. там ошибка, Которая вводит в заблуждение
addurl - это ж перееобход, а туда можно только урлы добавленного сайта.
Следовательно сначала надо новую версию добавить в Вебмастер и только потом переобход запускать. А не как у вас - или addurl или добавить в вебмастер.
Буквально сегодня наткнулся на недопонимание )
platon
3 февраля 2017, 08:37
Исправлять запись, которой 1,5 года, кажется, не совсем верно, попробуем разместить более актуальные и полные рекомендации. Спасибо за замечание!
ms074
9 января 2017, 08:22
Мы под новый год перешли на https, не стали 301 пока ставить до признания главного зеркала. Наш сайт
Пока страниц в индексе крайне мало, и по http тоже в 2 раза сократились, хорошо что еще после НГ, все равно пока народ расскачивается. Но очень надеемся на реально деликатный переезд. Делали все по инструкции.
Но такой вопрос - что делать с ошибками что роботс и хост не обнаружен на http и вообще что делать в этим сайтом на старом протоколе?
Понятное дело что роботс теперь на https и хост там прописан другой с безопасным протоколом. Уже и сайтмап мы с https сделали...
platon
3 февраля 2017, 08:38
Ошибки для http-версии можно просто игнорировать.
ms074
3 февраля 2017, 08:49
platon,
Спасибо за ответ!
alexos@tehno-lavka.ru
10 января 2017, 01:11
С немалыми усилиями получается переводить наш интернет-магазин на полноценное ранжирование "защищенной" SSL-сертификатом версии сайта в поисковиках. Трудности в Яндекс.Вебмастере заключаются в том, что обновляя интерфейс и внося какие-то структурные изменения в работу приложения, Платон и иные справочно-документационные ресурсы просто не поспевают за всеми этими изменениями и, чтобы правильно настроить тот или иной функционал, приходится зачастую достаточно активно пританцовывать с бубнами. Поработайте над этим моментом, пожалуйста.
gdimlike
19 января 2017, 16:53
У меня сайт сделан на ucoz, перевел его на https без проблем. Уже через 1 неделю в результатах поиска Яндекса и Гугла показывались новые https-страницы. Проседания трафика не было, а сейчас даже немного увеличился. Кому интересно,  вот написал подробную инструкцию по переезду сайта с http на https для uCoz.
Обновлено 19 января 2017, 16:54
Grew
21 января 2017, 16:03
Подскажите, когда ждать возврата ТИЦ после переезда на https для сайта - https://des-ign.ru/


Уже прошло больше месяца и пока ноль. Причем сначала ТИЦ вернулся, а потом опять упал - волнуюсь...
Обновлено 21 января 2017, 16:05
platon
3 февраля 2017, 08:38
Пожалуйста, напишите в поддержку Яндекс.Каталога, проверим, с чем связан столь долгий пересчёт показателя.
Grew
4 февраля 2017, 12:04
platon,
Спасибо огромное за ответ! Так совпало, что вчера (03.02) произошло глобальное обновление ТИЦ и все вернулось и даже с небольшим плюсом! Волнений больше нет - развиваемся дальше!
osemiglazov
24 января 2017, 03:22
Что делать, если после перехода на https вебмастер перестал видеть /robots.txt сайта на http и при проверке сообщает, что "Сервер отвечает редиректом на запрос /robots.txt" ?

platon
3 февраля 2017, 08:38
Необходимо добавить именно https-версию сайта и проверять robots.txt для неё.
BiluyX
24 января 2017, 16:45
Добрый день Подскажите, что будет с внешними ссылками на сайт при смене протокола HTTP на HTTPS? На сайт есть ссылки через HTTP, но при смене протокола сайт будет доступен по HTTPS. И придется делать редирект HTTP на HTTPS. Поисковики в том числе и Яндекс посчитает внешние ссылки битыми, а вес с них потеряется? Или как?
Обновлено 24 января 2017, 16:46
platon
3 февраля 2017, 08:39
Ссылки на http-версию будут учитываться в полном объёме и для https-версии после окончания переезда.
Pankina Alexandra
25 января 2017, 16:47
Добрый день, а вы лично помогаете с переездом сайте? Очень пригодится толковый специалист:)
Unimebel
17 октября 2017, 17:31
Pankina Alexandra,
Вы Платону? Хахаха. Это же псевдоним поддержки яндекса
gamepley-2
28 января 2017, 14:37
Делаю переход без 301, всё как по инструкции.
Прописал только Host: https://votinteresno.ru
В вебместере поставил на склейку 26 числа. Сегодня поменялось на : В ближайшее время в результатах поиска вместо домена votinteresno.ru появится https://votinteresno.ru.
Сколько ждать теперь? Не ужели так долго, как пишет об этом Яндекс...т.е месяц
Обновлено 28 января 2017, 14:41
platon
3 февраля 2017, 08:39
Обычно - от 2 до 4 недель.
shials
29 июня 2018, 07:09
platon,
А если редирект поставить до склейки, это время увеличится?
Обновлено 29 июня 2018, 07:05
platon
2 июля 2018, 10:19
shials,
нет, замедлить переезд после отправления заявки это не должно. Процесс даже может пройти быстрее в соответствии с редиректом.
fleyg2005
29 января 2017, 10:06
Ситуация очень забавная - сайт делал человек которого уволили по вполне банальной причине, пьянство и запои. Я принял сайт, поставил переезд сайта на https неделю назад.
в robots прописал.
Яндекс начал загружать страницы, писать что страниц в поиске столько то, тиц с http перекинул на https. Правда в выдаче пока http.
В вэбмастере 2 сайта.
http
https
Вчера бывший программист  видимо получив доступ до email,(он его регистрировал и видимо восстановил пароль) и на сайте https видимо поставил переезд на сайт http
И теперь у меня забавная ситуация.


В вэбмастере на http в переезде сайта "В ближайшее время в результатах поиска вместо домена ххх.рф появится https://ххх.рф."


В вэбмастере на https в переезде сайта "В ближайшее время в результатах поиска вместо домена https://ххх.рф появится ххх.рф."


Вот что теперь будет? И что будет правильно сделать в такой ситуации?
 
Обновлено 29 января 2017, 10:08
platon
3 февраля 2017, 08:39
Кажется, я ответил на этот вопрос в рамках обращения в поддержку ;-)
Voblo.Vod
29 января 2017, 12:10
Добрый день, уважаемые!
В инструкции сказано:


"6. При необходимости настроить редирект с неглавного зеркала на главное. Делать это до того, как сайты будут признаны зеркалами, нежелательно"



Но на некоторых хостингах так сделать просто невозможно, подключаешь сертификат и всё, ты уже на HTTPS без вариантов. При таком раскладе тИЦ обваливается моментально. И что дальше? Как видно из комментариев к этой инструкции, дальше всё тоже печально.
Забавная ситуация. Нарабатываешь годами, а теряешь моментально и нЕ по своей вине, а потому что тебя, с одной стороны, просто загнали на HTTPS постоянными угрозами (надсадный спам от Гугла про "пометим как небезопасный"), а с другой стороны, алгоритмы Яндекса (увы, это следует признать), оказались совершенно нЕ готовы к массовому переходу старых сайтов на HTTPS.


У меня был небольшой тИЦ, всего 30, но у меня просто "форумок для домохозяек" (domovyat.net). Бог с ним, с тем тИЦ, никогда особо за ним не страдала. Но вот у Харьковского Портала (www.portal.kharkov.ua) тИЦ был больше 300. Сайту скоро 20 лет.   
А сейчас мне нужно  будет переводить на HTTPS проект с тИЦ 750. Тоже старый сайт, это годы усилий, годы работы. И это не мой личный сайт. И что нас ждёт? Моментальный обвал тИЦ и потом, может быть, когда-нибудь, возможно, что-то вернётся?


Собственно, вопрос к Платону: Скажите, пожалуйста, может, есть смысл подождать и не переходить пока на HTTPS? Есть ли надежда, что будут подправлены алгоритмы, чтобы переход на https был действительно "деликатным"?
platon
3 февраля 2017, 08:40
Показатель тИЦ при переезде любым способом может временно обнулиться, при этом для нового главного зеркала он возвращается при ближайшем пересчёте. Переживать за потерю показателя не стоит.
Также мы всегда работаем над алгоритмами переезда сайта, постараемся сделать переезд с помощью редиректа менее заметным.
ajrk
29 января 2017, 13:06
Добрый день!


Редирект 301 нежелательно ставить значит после установки сертификата? 
platon
3 февраля 2017, 08:40
Да, всё так.
biperch
29 января 2017, 17:29
Всем добрый день.
Меня как и остальных волнуют такой вот вопросы:
1) 301 редирект. Нужно ли ждать склейки, а потом ставить 301 или можно сразу ставить? На некоторых ресурсах читал, что уже можно не ждать.
2) robot.txt. Он должен быть виден и по http и по https это понятно. Но какая в нем должна быть ссылка на sitemap? С http or https? Если верить инстукции яндекса то должно быть два сайтмапа, что бы он мог склеить.
3) Sitemap по идее должно быть два с http и https? В обоих Sitemap ссылки должны быть повторены?

Ну и собственно основной вопрос, как правильно в этих трех вопросах?
platon
3 февраля 2017, 08:40
1. Лучше ставить после склейки.
2. В robots.txt указывать файл sitemap https-версии.
3. В самом файле - https-ссылки.
biperch
12 февраля 2017, 23:31
platon,
Прошу прощение. Если сайт должен быть доступен по http  и https, но в связи с конструктивными особенностями при доступности сайта по обеим протоколам одновременно, в версии http проскакивают ссылки с https. Может ли это как то негативно повлиять на склейку или на что то еще?
Спасибо.
ajrk
30 января 2017, 10:38
Добрый день! Переехал на https таким образом:


1) купил сертификат, хостеры установили
2) в админке сайта поменял http на https
3) поменял ссылки с абсолютных на относительных 
4) в роботсе прописал только один вариант - host: https  и файлмэпа также https
5) сообщил в яндекс-мастере о новом зеркале - заявка принята.
6) редирект пока не ставил и сайт доступен как с https так и по http


Все ли верно сделал? и еще не понятно, надо ли заново закачивать файлмэп?
Обновлено 30 января 2017, 10:39
platon
3 февраля 2017, 08:41
Всё сделано верно. Файл sitemap достаточно обновить, изменив в нём ссылки на https, робот автоматически начнёт обрабатывать новую версию.
osemiglazov
31 января 2017, 17:30
Судя по всему, Платонам на наши вопросы  недосуг отвечать. Пишем в пустоту, пытаемся друг у друга правильный вариант перехода выяснить.
Все, кто только задумался о переводе  на https "старого" работающего сайта , подумайте еще раз,  вас ждет похожее::
Через 10 дней после перевода на https нашего сайта:
по протоколу http вместо 12000 страниц в индексе осталось  чуть больше 6000 страниц
по протоколу https за это время попали в поиск 935,  и на позиции дальше некуда.
тИЦ разумеется тут же обнулился.
Переходы из поиска Яндекса скатываются к 0.
Слов благодарности Яндексу и его команде просто не хватает .
platon
3 февраля 2017, 08:41
Извините, что долго ждали ответа =(
Описанная Вами ситуация похожа на те, которые возникают при использовании редиректа для переезда. Если Вы следовали инструкции, таких проблем возникнуть не должно.
osemiglazov
3 февраля 2017, 11:11
osemiglazov,
Редирект поставили  после того, как в вебмастере появилась информация  о  зеркалах, до этого редиректа не было, но при включении  https на хостинге, не читался файл robots.txt по http ,  выдавалось "Сервер отвечает редиректом на запрос /robots.txt"  И читал, что у многих подобные проблемы из-за хостингов,  Редирект включается при включении https/
Что сейчас можно сделать ? У версии сайта на https   в индексе всего 1380 страниц, Работатющий не первый год интернет магазин, а скатываемся к показателям 5 летней давностию
platon
4 февраля 2017, 06:52
Очень похоже, что редирект у вас появился сразу после подключения сертификата. Сейчас уже повлиять на ситуацию невозможно. Единственное - продолжать развивать проект, ориентируясь на рекомендации нашей Помощи и на пользователей.
DPSG2012
13 сентября 2017, 06:33
osemiglazov,
Добрый день! Такая же ситуация! Как решился вопрос? Показатели восстановились?
helpdesk@companyontop.com
2 февраля 2017, 16:07
доброго дня. Не сам Платон, так может другой знающий люд подскажет в вопросе перевода сайта с большим количеством страниц в индексе на https. 
Коротко о ситуации: 
сайт проекта в индексе яндекса  более 1,2 млн страниц на сегодняшний день
- есть планы перевести его на https
- сроки не горят 1-2 месяца или даже 6 мес. допустимо
- НО. Идет регулярное обновление и дополнение контента в больших количествах.
Вопросы:
- Как лучше не одномоментно без потери в количестве индекса произвести мягкий переход на защищенный протокол?
- Есть ли у Яндекса конкретно или у др. ПС предпочтения в плане любимых и не очень любимых поставщиков хттпс сертификатов?(прямо или косвенно может поставщик сертификата влиять на восприятие ПС-ами?)





platon
3 февраля 2017, 08:41
- В целом переезд сайта на http-протокол не зависит от его размеров, Вы можеет следовать представленной инструкции.
- Нет, для нас главное - чтобы SSL-сертификат был корректен. Для проверки валидности можно использовать внешние сервисы, например https://www.ssllabs.com/ .
mbizunov
3 февраля 2017, 09:43
Платон, здравствуйте! 


В сети часто проскакивает информация со ссылками на общение с вами, что перед изменением главного зеркала на "с https" необходимо сначала расклеить зеркала, если они уже склеены в пользу "с http".  


Скажите, на сколько это актуальное и оправданное с технической стороны мероприятие, поможет ли это минимизировать вероятность спада позиций при переезде?
platon
4 февраля 2017, 06:52
Неактуальное и неоправданное =)
Если использовать директиву Host для переезда, то проблем быть не должно ни в случае уже склеенных версий, ни в случае, если ранее они ещё не были объединены в группу зеркал.
jenya.ponomarew2015
3 февраля 2017, 20:35
все нормально 3-4 недели и сайт на своем месте, позиции вернулись, вопросов нет. 
Psyholord
7 февраля 2017, 16:35
Привет сегодня поставили ssl сертификат на сайт AvTicket.ru, 301 редирект не ставили!

Настроили дополнительно hsts для безопасности
Беспокоят 2 вопроса, учитывая что на сайте огромное количество страниц связанные с различными направлениями перелётов, не вылетят ли страницы из индекса, так как это будет катастрофа для сайта.

И мы указали в вебмастере как указано что сайт теперь доступен и по хттпс и указали его главным зеркалом.
И добавили еще как отдельный сайт https://avticket.ru, вот меня беспокоит последнее надо было ли его отдельно еще добавлять не посчитает ли яндекс его новым сайтом и при склейке не скинет ли позиции занимаемые ранее по http?
ajrk
7 февраля 2017, 21:25
Psyholord,
в вебмастере надо было добавлять с https тоже. так как это типо разные сайты . 
dejurin
9 февраля 2017, 16:31
Psyholord,
нет, в инструкции написано, как это проверить и именно этим способом
"Как проверить, является ли сайт чьим-нибудь зеркалом?
Проверить является ли сайт зеркалом, можно добавив его в Вебмастер. Если сайт признан неглавным зеркалом, он будет автоматически добавлен вместе со своим главным зеркалом. Если сайты не являются зеркалами, они будут отображаться в сервисе независимо друг от друга."


Т.е. яндекс автоматом понимает что это два разных сайта или один.
Обновлено 9 февраля 2017, 16:32
ajrk
7 февраля 2017, 21:24
писал уже ранее, еще раз спрошу - у меня в вебмастере определилось главное зеркало с https. Но в индексе еще не все страницы с https.


Можно или уже ставить серверный редирект на https ? или ждать пока все страницы в индексе будут с https ?
dejurin
9 февраля 2017, 16:28
ajrk,
Если верить инструкции то можно.
ajrk
9 февраля 2017, 16:37
dejurin,
все-таки пока не ставлю редирект, подожду еще пока склеится больше страниц, так как просто не успел робот все обойти
Tovarish80
8 февраля 2017, 16:53
Помогло.
Одно но - при переезде на https тИЦ упал с 100 до 80, это нормально?
platon
28 февраля 2017, 08:44
тИЦ может меняться
dejurin
9 февраля 2017, 16:27
Если все сделать правильно возможны проседания позиция или выброс из поиска?
platon
28 февраля 2017, 08:45
На позициях не должно негативно сказаться.
dejurin
9 февраля 2017, 16:58
Как будет учитывать Яндекс ссылки на сайт http://site.ru на других сайтах когда сайт обретёт новый протокол https://site.ru?
ajrk
9 февраля 2017, 23:14
dejurin,
мне кажется роботы умны, и будут их учитывать все равно, так же как и со склейкой  зеркал
Surakorana
9 февраля 2017, 21:05
Здравствуйте. Тут в комментариях уже поднимался вопрос, но, к сожалению, ответа не нашла. Также как и многие сделала редирект, но через пару дней после смены протокола. Были ли на тот момент склеены зеркала, не знаю. Вопросом задалась сегодня, когда обнаружила, что 80% страниц выпали из индекса и упала посещаемость. На страничке Переезда сайта (http) написано, что зеркала склеены. Сейчас в вебмастер добавила еще сайт с  https. Подскажите, пожалуйста, стоит ли сейчас удалять редирект, или теперь уже оставить все как есть? И как можно узнать, какой сайт является главным зеркалом?
ajrk
9 февраля 2017, 22:58
Surakorana,
сейчас конечно редирект убирать уже поздно. Сейчас остается ждать, пока страницы снова поступят в индекс.


Там же написано, что на время склейки лучше оставить сайт доступным по обоим адрес, иначе страницы могут выпадать.


Я вот сам редирект не ставил, но все же некоторые страницы выпали из индекса, но незначительно. Пока еще не ставлю редирект,жду пока все страницы в индексе будут с https. 
Surakorana
9 февраля 2017, 23:37
ajrk,
к сожалению, о том, что там написано, прочитала только сегодня). Ведь  с протоколом вопрос поднял гугл, поэтому и опиралась на их рекомендации (ну и плюс советы на просторах интернета). Про требования и рекомендации Яндекса, прочитала только сегодня, уже после возникновения проблемы.
ajrk
9 февраля 2017, 23:52
Surakorana,
тут же пишут, что спустя 3-4 недели все восстанавливается, значит остается ждать и работать по прежнему или еще лучше над улучшением сайта) 
Surakorana
10 февраля 2017, 21:31
ajrk,
значит будем ждать... и надеяться на благополучный исход ) Спасибо.
kidsreview
12 февраля 2017, 17:20
В рекомендациях, к сожалению, ничего нет про rel="canonical". Что и когда с ними делать при миграции на https?
1. Вести ли параллельные canonical с разными схемами адреса согласно схеме сайта (http-каноникалы для http-сайта и https-каноникалы для https-сайта)? Или у обоих сайтов все canonical должны всегда вести на одну и ту же схему (как у главного зеркала)?
2. Если нужен всегда один вариант canonical, то когда его переключать? Сразу после простановки Host: https:// в robots.txt или уже после переключения основного зеркала на https в вебмастере/выдаче?
Сейчас вот так: kidsreview http / kidsreview https - в обоих случаях canonical ведет на http, главное зеркало тоже http.
platon
28 февраля 2017, 08:47
Я советую придерживаться второго варианта и менять значение атрибута сразу после начала переезда.
Маргарита
16 февраля 2017, 13:04
Платон, обязательно ли после того как в вебмастере появится сообщение о том, что главное зеркало теперь  https делать 301 редирект с http на  https???
или можно оставить сайт доступным по 2 адресам и яндекс будет понимать, что главное зеркало с https? 
Или если оставить обе версии Яндекс будет думать , что это копии? 
bruno-burunduk
16 февраля 2017, 14:12
Маргарита,
Для Яндекс, редирект не обязателен. Редирект больше для Google нужен.
Обновлено 16 февраля 2017, 14:14
Маргарита
16 февраля 2017, 14:30
bruno-burunduk,
но в Гугле же типа вообще добавил в консоль и назначил зеркало и все Гугл сам понимает что сайт теперь на https 
bruno-burunduk
16 февраля 2017, 14:44
Маргарита,
"этого не достаточно, для Гугла все равно будет существовать 2 сайта на одном домене. Нужно ставить редирект, или прописывать для всех страниц с новым протоколом тег canonical.
Sokolov Alex
17 февраля 2017, 18:20
Добрый день! У меня два вопроса:
1. Я перешел с http на https. https сайт стал главным зеркалом и появился в индексе. Страницы по старому протоколу почти исчезли. Нужно ли расклеить не главное зеркало от главного.
2. Если да, то как быть с оригинальными текстами. Ведь сейчас я загружаю на https., то есть старые тексты исчезнут, дублировать их на https
p.s. сайт  https://дердом.рф


Заранее спасибо!
kidsreview
17 февраля 2017, 18:52
Sokolov Alex,
не нужно их расклеивать. Весь смысл правильной миграции в том, чтобы они были признаны зеркалами и главным был https. У вас уже всё настроено как надо: и директива "Host: https://..." в robots.txt обоих вариантов сайта, и 301 редиректы всех остальных путей на https. Весь ваш контент, который ранее был доступен по http, сейчас есть на https-версии сайта и индексируется оттуда. Продолжайте размещать новый контент на https-версии и не меняйте никаких настроек (не убирайте редиректы, не расклеивайте зеркала), тогда всё будет в порядке.
avchts
19 февраля 2017, 10:25
Добрый день, при переезде с HTTP на HTTPS все показатели переехали кроме внешних ссылок. Они остались в полном объёме на сайте с HTTP протоколом, а на HTTPS внешних ссылок до сих пор ноль. Перенесутся ли они? или придется заново, с нуля, набирать внешние ссылки на сайт HTTPS ?
platon
28 февраля 2017, 08:49
Ссылки начинают учитываться для https сразу после окончания переезда, в Вебмастере же ссылки будут отображаться только для того сайта, на который они ведут.
andrew.birdz
21 февраля 2017, 15:37
в .htaccess помимо редиректа с http на https нужно ли прописывать с www на без www?
Андрей
26 февраля 2017, 09:15
andrew.birdz,
конечно, с www на без www, но с протоколом https
lovelygame
21 февраля 2017, 22:06
Добрый день! Я перевел свой сайт на защищенный протокол, но не сделал склейку двух сайтов http и https, в результате у меня как вы и писали появились два сайта. И страницы Http исчезли из индекса.  Что нужно делать? Склеивать дубли через 301 редирект?
Левицкий Дмитрий
23 февраля 2017, 00:32
При переезде сайта на HTTPS пропал показатель ТИЦ, подскажите он вернётся?
В хтакцесс сделал редирект:
RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
platon
28 февраля 2017, 08:50
Показатель тИЦ будет актуализирован при ближайшем пересчёте после окончания переезда.
Станиславский _
25 февраля 2017, 17:51
После переезда ресурса на https при проверке robots.txt ЯВМ указывает: "Сервер отвечает редиректом на запрос /robots.txt"
Директиву Host прописывал. В чем может быть проблема? 
platon
28 февраля 2017, 08:54
Вероятно, Вы наблюдаете информацию для http-версии сайта, который осуществляет редирект на http-версию. Можно игнорировать это предупреждение и проверять файл именно для https-версии сайта.
Станиславский _
28 февраля 2017, 20:47
platon,
ок, понятно. А скажите мне надо помимо других процедур в ЯВМ добавить еще один сайт, но уже с https или достаточно того, что я во вкладке Переезд сайта прописал галочку Добавить https?
platon
1 марта 2017, 17:27
Да, стоит добавить https версию и подтвердить на него права
Евгений Ш.
26 февраля 2017, 13:22
Актуален ли на сегодня пункт 6 данных рекомендаций? Т.е., нужно ли ожидать результатов работы зеркальщика и только после этого устанавливать редирект на https ?
platon
28 февраля 2017, 08:52
Рекомендации актуальны
Комментарий удалён
osemiglazov
26 февраля 2017, 16:17
www.abraziv.by,
А Вы в robots.txt прописали   Host:https://abraziv.by  ?
Комментарий удалён
osemiglazov
26 февраля 2017, 17:00
www.abraziv.by,
Тогда только ждать.  
У меня на https://jojoba.ru  ТИЦ вернулся через 2 недели, при следующем АП тИЦ,  страницы с https: через неделю начали появляться в индексе после перехода, через месяц все страницы вошли в индекс на https
На http осталось 48 страниц из 11000
 
Solvent by
26 февраля 2017, 16:12
На деле.. для solvent.by пока не будем переходить на https... так как смысла в этом особого нету, по крайней мере в Яндексе. Гугл реально ранжирует выше сайты с шифрованием, в Яндексе такой тенденции не наблюдаем..
Виктория Лизякина
27 февраля 2017, 22:23
Сегодня запустил перенос soft-tuning.ru на https.
Правильно ли я понял, что в ЯВ ->Индексирование ->Переезд сайта достаточно поставить галочку "Добавить HTTPS" или нужно добавлять новый сайт в ЯВ?
osemiglazov
27 февраля 2017, 22:35
Виктория Лизякина,
новый сайт HTTPS в ЯВ позволит Вам отслеживать все, что будет происходить с https версией, индексацию, ссылки, клики и т.д.
Виктория Лизякина
27 февраля 2017, 23:57
osemiglazov,
ок, попробуем через добавление нового сайта. Спасибо
osemiglazov
28 февраля 2017, 00:18
Виктория Лизякина,
Как добавите https в сайты, посмотрите, доступны ли по https файлы  robots.txt  и Sitemap сайта
Виктория Лизякина
16 марта 2017, 01:23
osemiglazov,
спасибо, файлы были доступны. К 14 марта в поиск попали все страницы.
platon
28 февраля 2017, 08:59
Да.
liveinstyle
28 февраля 2017, 00:02
Добрый день, согласно вебмастеру (в http версии) сайт склеился (прошло чуть более 10 дней), но в новой версии HTTPS, в "Страницы в поиске" всего одна страница. А по http еще пишется  3 017страниц.
Вопрос в том уже пора делать редирект 301-й? или нужно еще ждать.
platon
28 февраля 2017, 09:00
Я бы советовал подождать несколько обновлений поисковой базы, после того, как количество страниц https-версии увеличится, можно настроить редирект.
liveinstyle
16 марта 2017, 12:10
platon,
Спасибо ситуация улучшилась, но загруженных на зеркале http много. 
Вот таки данные:
HTTPS  Загружено 7 730 в поиске 3 149
HTTP Загружено 10 453 в поиске 5

Стоит уже делать редирект или лучше еще подождать до "0"вых данные на http?
 
platon
16 марта 2017, 13:14
Можно настраивать редирект, так как страниц http-версии в поиске почти не осталось
Andres.website
1 марта 2017, 23:03
Всем привет.
На моём сайте примерно  3000 страниц в поиске.
Отправил на переезд одновременно в гугл и яндекс 20.01.2017.


Яндекс признал главным зеркалом https://www.kitsystem.ru/: 12.02.2017.


В гугле по https протоколу на сегодняшний день - 02.03.2017 - 500 проиндексированных страниц! КАРЛ!


Ожидал, что гугл съест безопасный протокол быстрее..


Была у кого нибудь подобная проблема?


Может мне стоит сделать 301 редирект с htttp на https? 
Есть вероятность что гуглу это поможет?
Обновлено 1 марта 2017, 23:08
kidsreview
9 марта 2017, 04:14
Andres.website,
гуглу это гарантированно поможет. Стратегия состоит в том, чтобы сначала (до настройки редиректа) ублажить яндекс, чтобы минимизировать его будущие проседания, а затем (после переключения зеркала и индексации большинства https-страниц) включить редирект http->https - тогда и яндекс надолго не просядет, и гугл дальше быстро всё сделает (его не так штормит от редиректа) ;-)
Andres.website
9 марта 2017, 08:32
kidsreview,
Спасибо! 
Если можно скиньте пжлста ссылку на источник) или это ваш личный опыт?


Странно, то что я прочитал тонну авторитетных и не очень постов про переезд, но нигде не узнал о этой стратегии. Или я что то пропустил?!
Andres.website
21 марта 2017, 11:15
Andres.website,
Отвечаю сам себе, может пригодится. Действительно 301 редирект с http на https ускорил переезд в индексе Гугла.
Pesmario
2 марта 2017, 19:35
В разделе "переезд сайта"  добавил HTTPS и сохранил. Появилась запись вверху "В ближайшее время в результатах поиска вместо домена xxx.ru появится https://xxx.ru". Вопрос вот в чём: у меня по-прежнему доступна возможность активировать снова флажок "добавить https" и сохранить изменения. Так и должно быть? Вроде как по идее она не должна быть активна.
Andres.website
2 марта 2017, 20:55
Pesmario,
У меня было также. Уже переехал. Главное что в верху надпись есть.
Pesmario
2 марта 2017, 22:44
Andres.website,
Спасибо!
ig.lebedev78
10 марта 2017, 18:58
Здравствуйте, Платон!
Сменил протокол в веб мастере ИНДЕКСИРОВАНИЕ/ПЕРЕЕЗД САЙТА/ДОБАВИТЬ HTTPS

Ответ инструмента: В ближайшее время в результатах поиска вместо домена remonthome.com появится https://remonthome.com


Изменил запись в robots.txt с указанием

Host: https://site.com
Sitemap: https://sete/sitemap.xml


Появилась одна возможная ошибка :


В директиве Host указан домен, где аналогичные указания в файле robots.txt отсутствуют. Чтобы указания директивы Host были учтены, идентичные директивы должны присутствовать в файлах robots.txt всех зеркал сайта


Правильно ли я понимаю, что эту ошибку можно в данной ситуации игнорировать. Чем больше читаю ветку? тем больше путаюсь!
ig.lebedev78
12 марта 2017, 01:36
ig.lebedev78,
Противоречий много!
Директория Host: https://site.com в таком виде вообще лишена логики.
У меня 4 года там прописано без протоколаHost: site.com  и сайту не мешало участвовать в поиске по http! Так зачем сейчас её вдруг менять и конфликтовать с системой? Разве не достаточно что все страницы сменили адрес? Дублирующий контент сам выпадет или склеится при редиректе.




ig.lebedev78
12 марта 2017, 01:44
ig.lebedev78,

Написать в службу поддержки не представляется возможным, так как с её стороны они считают, что эта тема достаточно раскрыта в этой ветке.
Доменное имя мы покупаем одно! Вот это логика! То есть изначально все адреса принадлежат мне с любым перфиксом по которому я размещу сайт!
Всё очень сыро и не продумано. Мне простому строителю сложно во всём разбираться! Но даже мне после глубокого изучения очевидны противоречия.
Я когда заполнял robots.txt долго думал, что писать с www или без.
Что есть то есть, можнет в правилах нет противоречий. просто дайте развёрнутый ответ, почему сейчас вы рекомендуете поставить в директории с протоколом Host: https://site.com .
По логике как раз именно это и создаёт зеркало сайта!
ig.lebedev78
12 марта 2017, 01:49
ig.lebedev78,
Посмотрите Скрин шот того как вебмастер говорит об ошибке зеркал, зеркала это два сайта на разных адресах с одинаковым контентом. Я не могу сделать два файра robots так как сайт у меня один!
Для этого я как минимум должен его ещё раз разместить.


Я понимаю БОТА! Он думает с какого перепуга тут появилась эта запись, он даже сайта такого не видит.


Обновлено 12 марта 2017, 01:50
ig.lebedev78
12 марта 2017, 02:17
ig.lebedev78,
Я не хочу менять домен site.com на https://site.com
я хочу чтобы site.com участвовал в поиске по адресам с https://site.com.


До прочтения этоой ветки никогда не было противоречий.
Домен Host: site.com а в поиске http://site.com. Разве  нет?
А так по рекомендации мы сами создаём это ненужное зеркало!


Я вижу так, бот заходит на домен site.com, посещает site.com/robots.txt от туда переходит на карту сайта https://sete/sitemap.xml от куда скачивает новые адреса страниц, пусть даже они дублирующие, это стандартная ситуация, которую со временем исправится выкинув лишнее из поиска.


Пример. Главная страница участвовала в поиске по адресу http://sete.com и

http://sete/node8 / Настройка всё расставила по местам. При этом в директори Host: sete.com, чтобы не увести вас в сторону сделал акцент на хост.


Что при равных условиях нарушает мою логику?


Это логика, всё должно подчинятся логике. Где есть логика, пусть в виде диалектики, она понятна.


Путаница возникла страшная!
Разве зеркало сайта и дублирующий контент на сайте это не одно и тоже??  Следуя всем описаниям Яндекса это одно и тоже, просто разный подход к решению переезда.

Верно?


Обновлено 12 марта 2017, 02:22
ig.lebedev78
12 марта 2017, 02:31
ig.lebedev78,
Видел множество ответов, типо, сложные алгоритмы поиска...
Все алгоритмы понятны. Команда яндекса, хочет улучшить свой сайт Яндекс Поиск в выдаче и все алгоритмы направлены именно на это, чтобы веб мастера выдавали хорошие сайты, которые, этот сложный алгоритм покажет в выдаче, тем самым повысив доверие пользователей прежде всего к их  сайту поиска, для этого нам создаю множество инструментов с помощью которых  мы осуществляем .

А вот простой и понятный инструмент для переезда, так и не существует с учётом того, что ветка открыта два года назад!


Вот здесь логика железная!



Если бы я был просто веб мастером! Наверное вопросов и эмоций было меньше!


Наверное тут можно писать бесконечно, так как видно что ответ может появиться и через месяцы, может вам закрыть как то ветку или дать доступ к обратной связи по этому вопросу в службу поддержки, пока я не загнал сайт в какой нибудь бан при помощи сложного алгоритма?


А согласно рекомендациям Яндекса, если вы имеете свой блог в интернете, нужно чаще его обновлять, размещать, отвечать...


Разве не ирония?
Обновлено 12 марта 2017, 02:33
ig.lebedev78
13 марта 2017, 05:20
ig.lebedev78,
Деликатный переезд сайта подстроенный под робота яндекса завершился тем, что Гугл наложил фильтры в ручную, так у них это называется.
Сообщение "Ваш сайт возможно был взломан. Вот скрин. У кого то такое было? Без редиректа это оказалось очень печально, гугл моментально пессимизировал сайт в поиске. У кого то что то похожее было?
Согласен с выше написавшим, что всё во благо ублажения Яндекса, который не может разобраться с редиректом, ему нужно  зеркало, чтобы осознать в полную меру, что это один и тот же сайт, склеить и возможно вернуть позиции и тиц.
А вот то что в службу поддержки не написать это вообще жесть. МЕЙЛУ.РУ напоминает,там её просто нет, такими же сообщениями по кругу.
Обновлено 13 марта 2017, 05:22
platon
13 марта 2017, 12:38



Кратковременно при внесении изменений в robots.txt такое предупреждение может возникать. Сейчас актуальна эта проблема?
Обновлено 13 марта 2017, 12:38
ig.lebedev78
13 марта 2017, 16:15
platon,
Актуальна. просто нет понимания что делать. Игнорировать?
Так игнорировать.
В разделе помощи ничего не написано вроде о таких деталях.
Было бы отлично будущим проходимцам через это,  понимать.
platon
14 марта 2017, 17:16
Мы попробуем немного переработать логику показа и формирования сообщения этого предупреждения, чтобы не вводить в заблуждение. Судя по скриншоту, нужно просто дождаться окончания проверки.
applerestore87
12 марта 2017, 13:53
Скажите пожалуйста ! Когда мне на сайте поменять все URL на https ? до того как нажать кнопку -переезд сайта- добавить https- сохранить ?
platon
13 марта 2017, 12:37
Менять адреса страниц можно сразу после начала переезда.
pushANDthink1
12 марта 2017, 16:22
Подскажите пожалуйста. В Январе-начале февраля я перевел сайт с http на https. Главным зеркалом был назначен https. Сегодня зайдя в вебмастер я увидел что зеркала расклеились. Хотя настройки я не менял, в роботсе главное зеркало указано https. Что делать ?? Трафик просядет ??? Или я попросту переживаю так и должно быть ???
platon
13 марта 2017, 12:38
Увы, есть проблема в Вебмастере с отображением данных. Починим в ближайшее время.
Andres.website
13 марта 2017, 09:07
Платон. Сегодня я обнаружил страшное в Яндекс Вебмастере. Будто http://site.ru ни как не относится к https://site.ru. И так со всеми сайтами, что у меня были..
До этого каждый сайт: http://site.ru стоял под главным  https://site.ru.


Скриншот сделанный 13.03.2017


Проверил все робатсы с дерективой HOST всё правильно, в настройках главного зеркала в Вебмастере стоит https.


Это баг, фича или мой косяк?))


Спасибо за внимание.
pushANDthink1
13 марта 2017, 11:59
Andres.website,
Платон ответил.
Здравствуйте, Дмитрий!
К сожалению, в Яндекс.Вебмастере показывается неверная информация о расклейке зеркал. Постараемся исправить ошибку как можно быстрее. Приносим извинения за неудобства.
На сайт в поиске это никак не повлияет, не беспокойтесь.
Andres.website
13 марта 2017, 12:56
pushANDthink1,
Спасибо, Добрый Человек!)
lawcount
13 марта 2017, 09:53
Удачно переехал (9.02-27.02.2017), версия с http склеилась с https (все сделано было по уму, после старта никаких изменений не вносил) и тут обнаруживаю, что на сегодняшний момент (в период с 10-12.03.2017) версии расклеились, из-за чего?
pushANDthink1
13 марта 2017, 11:59
lawcount,
Платон ответил.
Здравствуйте, Дмитрий!
К сожалению, в Яндекс.Вебмастере показывается неверная информация о расклейке зеркал. Постараемся исправить ошибку как можно быстрее. Приносим извинения за неудобства.
На сайт в поиске это никак не повлияет, не беспокойтесь.
bruno-burunduk
13 марта 2017, 11:31
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: я провел склейку, все прошло гладко, в вебмастере все на это указывало. Но вот прошло обновление и в уведомлениях появилось письмо "Для сайта https://сайт.ru обновились данные в поиске Яндекса 12.03.2017" после чего домены с https и с http расклеились, то есть в вебмастере показывает теперь снова 2 домена одного сайта и в старом зеркале снова можно заходить в раздел переезд сайта и выбирать главное зеркало, и так, не на одном сайте. Так и должно быть? Или что это значит? Заранее благодарю
chernika.lida
13 марта 2017, 11:52
У меня тоже самое, что это глюки у Яндекса?
pushANDthink1
13 марта 2017, 11:59
bruno-burunduk,
Платон ответил.
Здравствуйте, Дмитрий!
К сожалению, в Яндекс.Вебмастере показывается неверная информация о расклейке зеркал. Постараемся исправить ошибку как можно быстрее. Приносим извинения за неудобства.
На сайт в поиске это никак не повлияет, не беспокойтесь.
bruno-burunduk
13 марта 2017, 15:01
pushANDthink1,
Вас понял. Благодарю.
Lestat-riw
14 марта 2017, 22:48
Написанная вами выше  информация является и сегодня наиболее эффективным способом переезда на https или есть еще какие либо дополнения к этой статье, чтобы не страдали сайты при переезде в органической выдаче?
platon
16 марта 2017, 13:10
При переезде можно основываться на эту инструкцию, она достаточно актуальна.
Lestat-riw
16 марта 2017, 16:10
platon,

А можно поправить данную инструкцию чтобы она была не «достаточно актуальная» , а чтобы это была инструкция «Правила безболезненного переезда на https от Яндекса пошагово». И чтобы она была максимально актуальная на сегодняшний день.

Вашу статью смотрят ежедневно сотни людей... от этого зависит жизнь многих не только интернет-магазинов, но и бизнесов, людей по найму и т.п. Вылетание из поиска крупного сайта может оставить безработными сотни людей.

Заранее огромное вам спасибо!!!
 
Обновлено 16 марта 2017, 16:12
platon
17 марта 2017, 11:42
Нет, поскольку править ранее опубликованные посты в блоге - плохой тон. Из неактульного в ней лишь название инструмента в Вебмастере. Во всём остальном инструкция корректна.
Адвокат
15 марта 2017, 09:51
А у меня так произошло: 5 дней назад оформил переезд. Директиву Host указал на https
Сегодня появилось зеркало, но главным стал сайт на http. 
А в вебмастере в инструментах переезда так и висит: "В ближайшее время в результатах поиска вместо домена site.ru появится https://site.ru.
Видно я сделал что-то не так?
Обновлено 15 марта 2017, 09:52
platon
16 марта 2017, 13:11
Похоже, что процесс склейки https -> http начался ранее до начала переезда, поэтому https стал неглавным зеркалом. Дождитесь применения заявки и обработки директивы Host, главное зеркало будет выбрано в соответствии с указаниями.
"Деревяшка"
16 марта 2017, 22:39
Добрый вечер! Столкнулись с проблемой - при переезде на https на хостинге был указан ошибочно 302 редирект вместо 301. Сайт склеился хорошо, главным зеркалом признан адрес с https. Такой вопрос: если мы сейчас исправим ошибку и изменим 302 на 301 редирект, то отразится ли это как-то на поисковой выдаче? Или насколько серьезной будет расплата за данную ошибку?
platon
17 марта 2017, 11:41
Межхостовые 301 и 302 редиректы обрабатываются одинаково, смена типа перенаправления никак не отобразится на сайте.
"Деревяшка"
17 марта 2017, 12:58
platon,
Я извиняюсь, редирект не межхостовый. Оказывается что редирект установлен в плагине на сайте. То есть 302 редирект установлен в настройках сайта, соответственно хостинг отдает 302 ответ. Если мы изменим на сайте 302 редиректа на 301, не как не повлияет на выдачу и позиции сайта? Заранее спасибо за ответ!
platon
20 марта 2017, 11:55
Перенаправление с http на https - именно межхостовое =) Поэтому тип редиректа можно менять без опасений.
"Деревяшка"
25 марта 2017, 18:16
platon,
После изменения редиректа, было два апдейта после чего большая часть запросов вылетела в топ 50.((
Маргарита
17 марта 2017, 13:05
 Так и не ответили на вопрос: обязательно ли после того как в вебмастере появится сообщение о том, что главное зеркало теперь https делать 301 редирект с http на https???
или можно оставить сайт доступным по 2 адресам и яндекс будет понимать, что главное зеркало с https?
Или если оставить обе версии Яндекс будет думать , что это копии? 
platon
20 марта 2017, 11:54
Редирект настраивать необязательно, можно поступить на своё усмотрение.
exnewsorg
19 марта 2017, 12:36
"Дождаться, пока главное зеркало в группе зеркал сайта будет определено в соответствии с заданными указаниями, это может занять несколько недель"
этот пункт не понял. Теперь у меня в панели 2 версии сайта с https и http. Как понять что главное зеркало стало определено в соответствии с какими-то указаниями?
platon
20 марта 2017, 11:55
Вы получите соответствующее уведомление, а сайты буду сгруппированы (неглавное зеркало будет отображаться под главным).
Дмитрий Баранов
20 марта 2017, 23:56
А как быть с оригинальными текстами ? Как их с одного сайта перенести на новый ?
platon
21 марта 2017, 09:15
Переносить тексты не нужно, после окончания переезда они автоматически начнут учитываться для нового адреса.
A140175
25 марта 2017, 12:31
Добрый день. Прошу уточнить. Сайт переехал на hhtps. В яндекс выебмастер указал новый sitemap c https. 
Сайт участвует в "Товары и цены " , нужно ли заново отправлять магазин на проверку для появления товарных предложений в поиске или эти данные перенесутся автоматически?
platon
27 марта 2017, 09:38
В "Товарах и ценах" потребуется пройти проверку заново
yaprm
28 марта 2017, 14:00
Добрый день. Переехали на https. В вебмастере какое-то время висела "ступенька", что говорило о том, что сайт переклеился. Сегодня обнаружили что ступеньки нет, т.е. у нас просто 2 вебмастера - без https и с ним. В чем может быть проблема?
Обновлено 28 марта 2017, 14:00
platon
29 марта 2017, 11:12
Данные изменения говорят, что сайты расклеились. Уточните, о каком именно сайте идёт речь? Либо же Вы можете написать в поддержку - https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/mirrors/change-protocol.xml .
resolventa.sarancev
3 апреля 2017, 05:39
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, актуален ли теперь пункт №6. Можно ли делать редирект ДО того, как сайты будут признаны зеркалами? Чем это грозит?
В индексе у нас порядка 200 тысяч страниц, ТИЦ 1 400.
platon
3 апреля 2017, 10:46
Нет, мы по-прежнему не советуем использовать редирект для переезда, его лучше устанавливать после окончания склейки по директиве Host, в противном случае это может привести к исключению страниц из поиска.
kirkudee
6 апреля 2017, 09:12
Добрый день, Platon. Наш сайт: https://olmi-connect.ru
Несколько дней назад переехали на https, при этом: 
1. Резко упал ТИЦ до 0
2. Появилось огромное кол-во внешних ссылок, при учёте что закупом мы не занимаемся.

Как понять, нормально ли это?
platon
6 апреля 2017, 10:12
На вопрос про тиц ранее я уже давал ответ, посмотрите, пожалуйста, в комментариях, например - https://yandex.ru/blog/platon/2778/589416c7ca07960017f1e79a .
Что касается ссылок, сложно сказать, кто и с какой целью размещает их. Если у вас возникнут проблемы, напишите об этом нам непосредственно в поддержку.
ya.sergsteshen
6 апреля 2017, 14:23
Пришло сообщение в Вебмастере для https://site.ru: " Отсутствует файл favicon на сайте",  но он загружен в корень сайта, с поддержки хостинга это так же подтвердили, у меня в браузере  favicon отображается,  что за ошибка и как ее исправлять?  На http://site.ru такого уведомления нет.  Или проблема уйдет  после склейки зеркал?
Еще, в диагностике присутствует уведомление: " Нет используемых роботом файлов Sitemap"
но файл Sitemap  так же присутствует в корне сайта, в нем прописан протокол https, и в robots.txt он тоже прописан,  при проверке файла Sitemap здесь же  в Вебмастере, ответ: Ошибок не обнаружено. В чем проблема?  Спасибо.
platon
7 апреля 2017, 14:37
Нужно просто дождаться обработки favicon и Sitemap роботом, уведомления пропадут автоматически. Обычно - в течение 1-2 недель.
zillizpro
6 апреля 2017, 19:14
"...робот воспринимает ресурс, передающий данные по двум разным протоколам как два разных сайта" А, нельзя было сначала научить вашего робота делать все как надо, а не перекладывать проблемы на головы сотен тысяч вебмастеров? Бесите!
Dikkiy
10 апреля 2017, 16:50
Прочитал, видимо я что то неправильно сделал...
Тут написано, что нужно  добавить сайт с https, а я просто поставил галочку "https" 
сделал 302 редирект, открыл для доступа по http robots.txt
Теперь висит табличка  "В ближайшее время в результатах поиска вместо домена появится https"
Нужно ли мне теперь добавлять в Webmaster https://chelzabor.ru ?
И как долго будет происходить эта замена?
platon
11 апреля 2017, 10:45
Да, https-версию всё равно нужно добавить в Вебмастер и подтвердить на неё права. Переезд произойдёт в течение 2-4 недель.
Dikkiy
11 апреля 2017, 12:44
platon,

Версию добавил, теперь в http версии висит "отклейка зеркал"
Когда менять 302 редирект на 301?
Обновлено 11 апреля 2017, 12:45
platon
12 апреля 2017, 15:37
Менять тип редиректа не нужно - 302 и 301 межхостовый редирект воспринимаются роботом идентично. Судя по всему, Ваш сайт переехать на https.
florrus
11 апреля 2017, 13:49
У нас более 100 поддоменов?! Каждый поддомен привязан к региону. Получается  добавлять заново в вебмастер по https  и потом  в версии http переобход страниц делать для каждого поддомена?  А зачем тогда указывать версию сайта https для старого вебмастера? Сайт: http://florrus.ru
Обновлено 11 апреля 2017, 13:50
platon
12 апреля 2017, 15:37
"Переобход страниц" использовать не нужно. Вам потребуется подтвердить права на поддомены (зачастую достаточно сделать 2 клика), после чего указать роботу на адрес главного зеркала с помощью директивы Host.
Kuznetsov1980
18 апреля 2017, 17:15
Переход на HTTPS сделал. Но почему то https://pokupaylegko.ru/ и https://www.pokupaylegko.ru/ сейчас разные сайты, я так понимаю, судя по ТИЦ. Нужно ли в вебмастере в "переезд сайта" поставить галочку www ?
platon
19 апреля 2017, 10:21
Сейчас эти сайты ещё не склеены в группу, но в соответствии с "Host: https://pokupaylegko.ru" склейка произойдёт в ближайшее время.
mamikonars
22 апреля 2017, 16:32


Приобрел сертификат и начал заниматься переходом с http на https.
Делал, так.


1. Добавил в роботсе User-agent: Yandex Host: https://site.ru


2. Добавил пункт перейти на https в вебмастере яндекс.


На этом  нужно остановиться и подождать с редиректами ?
А что, для гугла не будет проблем? У меня сайт молодой. 
platon
24 апреля 2017, 10:23
Да, нужно подождать окончания склейки по Host, только после этого установить редиректы. С Google проблем возникнуть в такой ситуации не должно.
Q-MEDIA
25 апреля 2017, 11:32
Собрал все ссылки на манулы в одном месте
interset-105
26 апреля 2017, 01:01
я не могу понять пункт 6, у меня на хостинге есть галочка перенаправлять на https, отключить https и запретить https. Как мне нужно сделать настройки на хостинге, чтобы это было правильно для яндекс? спасибо.
сайт https://mano4ek.ru
Обновлено 26 апреля 2017, 01:02
platon
26 апреля 2017, 15:10
Вам стоит написать хостеру с просьбой уточнить, есть ли возможность подключения https без включения редиректа. Если возможности нет, то переехать с помощью Host не получится - нужно использовать редирект.
interset-105
26 апреля 2017, 23:03
platon,
С хостером я разобрался, спасибо! Правильно ли я понимаю, что когда склейка произойдет и в вебмастере будет показано что два сайта на одном, можно включать редирект на https?
platon
28 апреля 2017, 08:40
Да, всё так!
Metr1x
30 апреля 2017, 20:34
Добрый день. Имеется небольшой сайт по услугам на 70 страниц.
На днях сделал переезд на HTTPS по такому плану:
1. Купил и поставил сертификат.(sshopper показывает что все хорошо)
2. Сайт сейчас доступен по https и http(редиректов нет).
3. Изменил все ссылки на // относительные (убрал название протокола).
4. Сделал динамичный файл robots.txt в котором в зависимости от протокола запроса меняется путь к карте сайта(https или http). В соответствующих картах сайта так же аналогичные ссылки по всем путям.
5. Директива HOSTS в обоих версиях robots.txt с HTTPS


Подскажите пожалуйста, все ли сделано правильно?


Сейчас на 3 день просели позиции и упал до 0 ТИЦ, хотя главное зеркало в вебмастере не изменилось и висит надпись что все еще только в процессе, так и должно быть, или это может быть из-за robots?


Спасибо :)
platon
1 мая 2017, 11:30
Напишите в нашу службу поддержки по этому запросу, пожалуйста. Так получится более подробно рассмотреть вопрос.
Vasilyi.I
3 мая 2017, 22:35
Добрый день! Перенес сайт с HTTP на HTTPS. Не по инструкции. Жду когда определиться зеркало, что бы продолжить исправлять ошибки. Вопрос в следующем. 
1 Можно изменить статьи на сайте с HTTPS 
2 Можно добавлять новые статьи?
platon
4 мая 2017, 12:53
Да, на HTTPS-версию можно вносить различные изменения.
paradox-ds
3 мая 2017, 22:51
Нужно ли при переезде на https принудительно перенаправлять HTTP-запросы в HTTPS с помощью технологии HSTS? И если нужно, то когда это делать - сразу после переезда или после склейки зеркал и выполнения вышеперечисленных инструкций по переезду? Гугл советует HSTS использовать,  но поступательно и осторожно.
Обновлено 3 мая 2017, 22:52
platon
4 мая 2017, 12:54
Робот не поддерживает HSTS, поэтому данные изменения остаются на Ваше усмотрение.
iamhope.shilina
4 мая 2017, 21:23
А когда можно будет публиковать новые статьи на сайте? Только после окончательного переезда (склейки зеркал) или это не важно? И придет ли оповещение, что сайты склеились? Ответьте, пожалуйста! Не могу найти информацию по этому поводу.
platon
5 мая 2017, 09:40
Публиковать можно и сейчас. Оповещение придёт, если установлены соответствующие настройки уведомлений в Вебмастере
m9202087333
18 мая 2017, 11:53
Добрый день! Сменили протокол с  HTTP на HTTPS. HTTPS теперь главное зеркало. Во вкладке Яндекс Вебмастер/ Мои сайты перед адресом https://kss31.ru появилась кнопка-гвоздик серым цветом. Подскажите что она обозначает и нужно ли ее закрепить?
platon
19 мая 2017, 14:09
Эта кнопка позволяет закрепить выделенный сайт вверху списка сайтов в сервисе Яндекс.Вебмастер и сделана для вашего удобства.
m9202087333
20 мая 2017, 12:26
platon,
Спасибо за ответ!!!
nataguk
19 мая 2017, 01:33
Переводим сайт с http на https. Все делали как написано по инструкции «Деликатный переезд»
16 мая вот такое уведомление:
У вашего сайта www.camillen.info изменилось главное зеркало: вместо www.camillen.info главным в группе зеркал стал домен https://www.camillen.info. Рекомендуем проверить, что новое главное зеркало доступно для индексирования и отдает роботу код 200.
Если вас не устраивает этот выбор, изменить главное зеркало можно с помощью директивы Host или 301 редиректа. Воспользуйтесь инструментом Переезд сайта, чтобы ускорить применение новых указаний и проверить корректность настроек, необходимых для смены адреса.
Сайты признаются зеркалами друг друга, если возвращают роботу одно и то же содержимое. Если это уже не так, сайты расклеятся автоматически в течение нескольких недель. Подробнее о сайтах-зеркалах — в Помощи.
18 мая вот такое:
У вашего сайта https://www.camillen.info изменилось главное зеркало: вместо https://www.camillen.info главным в группе зеркал стал домен www.camillen.info. Рекомендуем проверить, что новое главное зеркало доступно для индексирования и отдает роботу код 200.
Если вас не устраивает этот выбор, изменить главное зеркало можно с помощью директивы Host или 301 редиректа. Воспользуйтесь инструментом Переезд сайта, чтобы ускорить применение новых указаний и проверить корректность настроек, необходимых для смены адреса.
Сайты признаются зеркалами друг друга, если возвращают роботу одно и то же содержимое. Если это уже не так, сайты расклеятся автоматически в течение нескольких недель. Подробнее о сайтах-зеркалах — в Помощи.
И еще 18 мая вот такое:
У вашего сайта www.camillen.info изменилось главное зеркало: вместо https://www.camillen.info главным в группе зеркал стал домен www.camillen.info. Рекомендуем проверить, что новое главное зеркало доступно для индексирования и отдает роботу код 200.
Если вас не устраивает этот выбор, изменить главное зеркало можно с помощью директивы Host или 301 редиректа. Воспользуйтесь инструментом Переезд сайта, чтобы ускорить применение новых указаний и проверить корректность настроек, необходимых для смены адреса.
Сайты признаются зеркалами друг друга, если возвращают роботу одно и то же содержимое. Если это уже не так, сайты расклеятся автоматически в течение нескольких недель. Подробнее о сайтах-зеркалах — в Помощи.
Все что было проиндексировано по https 16 мая, 18 мая удалено. Что теперь делать? Снова начинать переезд? Редирект включили 18 мая.
nataguk
19 мая 2017, 01:35
Может редирект надо было включить 16 мая, но нет возможности день и ночь сидеть в вебмастере ожидая уведомлений.
platon
19 мая 2017, 14:09
Напишите нам в поддержку - https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/mirrors.html . Посмотрим, с чем связаны такие изменения.
Андрей Н.
24 мая 2017, 05:25
Добрый день



Что указывать в теге canonical до перехода на галавное зеркало с https?

Сейчас в версии с http есть страницы  http://www.site.ru/brands/brand1?page=2 с тегом

<link rel="canonical" href="http://www.site.ru/brands/brand1"/>

Как данный тег должен выглядеть в версии с http и https до склейки зеркал?


 
platon
24 мая 2017, 11:05
После начала переезда все внутренние ссылки, а также значения атрибута rel="canonical" должны вести на https-версию.
iyarmakI
27 мая 2017, 00:51
Разрешите уточнить пожалуйста правильность своих действий для яндекса:
1.Установил сертификат и сайт настроил, теперь сайт доступен по двум протоколам(это не будет считатся дублями)
2.В яндекс вебмастере выполняя п.2  добавил второй сайт с протоколом https://, теперь у меня отображается два сайат, данные пока представлены по сайту с протоколом http://. А сайт с протоколом https:// -пустой(это правильно?)
3. В яндекс вебмастере в пункте переезды поставил галочку на "добавить https://"
4.Поменял в файле robots host добавил https и sitemap указал с https://
Редиректы пока не ставил, больше ничего делать не надо, чтобы трафик не потерять?
platon
27 мая 2017, 13:33
С вашей стороны всё сделано верно, осталось дождаться окончания переезда.
Наталия
27 мая 2017, 13:07
Здравствуйте!
По незнанию, нарушили п. 6, установив редирект сразу, не дождавшись склейки зеркал. На вторые сутки (не в день апдейта)  начала резко падать посещаемость с яндекса, примерно в 3 раза. В течение часа после начала падения прочли данный пост и редирект сняли. Но у многих статей сайта статус уже изменился с 200 на 301. Вернется ли посещаемость, или раньше, чем проиндексируется https, не ждать? Написала вчера в службу поддержки, ответа пока нет. Подписчики, поделитесь опытом.
DPSG2012
13 сентября 2017, 06:21
Наталия,
Такая же ситуация! Подскажите, как решили вопрос?
Илья Ионов
29 мая 2017, 16:04
Спасибо большое! Очень полезная инфа. Переехали без проблем).
nikolay-puh
6 июня 2017, 18:33
Так я не пойму, делать сразу редирект или нет? Просто у меня один раздел на сайте сменил адрес был такой http://phukettravels.ru/guide/ а стал такой http://phukettravels.ru/guide.html

platon
7 июня 2017, 11:29
Редирект при смене структуры делать нужно. При переезде на https лучше использовать директиву Host, об этом я пишу выше.
nikolay-puh
6 июня 2017, 18:34
И вообще добавлять новый сайт в яндекс вебмастер или просто добавить к старому новую версию https ?
platon
7 июня 2017, 11:29
При переезде на https версию стоит её добавить в Вебмастер отдельно, об этом я также пишу в записи.
nikolay-puh
7 июня 2017, 22:23
Скажите, после перезда счетчики посетителей старые оставить или новые завести?
platon
8 июня 2017, 12:41
Нет, переустанавливать счётчик не нужно.
nikolay-puh
13 июня 2017, 22:03
Здравствуйте еще раз! Я все сделал по вашей инструкции, только пока редирект с http на https  не ставил , но страницы уже проиндексировались на новом сайте, но еще не попали в поиск, а тиц на старом уже отвалился. Когда редирект ставить то скажите плизз. А то может пора уже?
platon
14 июня 2017, 11:48
После того, как сайты будут соответствующим образом объединены в Вебмастере, Вам стоит настроить редирект.
nikolay-puh
14 июня 2017, 18:33
platon,
Я боюсь чтобы они не стали дублями друг друга и не попали в фильтр!
nikolay-puh
14 июня 2017, 19:34
platon,
Потому, что уже некоторые страницы дубли других своих страниц
platon
15 июня 2017, 12:37
Не переживайте, дублирования в данном случае не возникает. Если какие-то страницы нового главного зеркала пропали из поиска, пожалуйста, напишите нам в поддержку.
megasoftik
19 июня 2017, 03:26
Перенес свой блог вебмастера согласно вашим рекомендациям, Перенос сделал 11.09.2017. В вебмастере яндекса всё указано, в файле robots прописано и редирект пока не настраивал. В вебмастере висит пока что статус ожидайте переезда сайта... ТИЦ упал до 0, интересно, что будет с ним дальше, восстановится или нет... Также интересует следующее, если к примеру пользователи будут оставлять ссылку с http - будет ли это хорошо сайту и не навредит ли это чем-нибудь, а также как отнесется поисковик к таким ссылкам. С https тогда уже понятно, что если сайт работает на этом протоколе, то и к ссылкам нормально относиться будет...
Обновлено 19 июня 2017, 03:27
megasoftik
19 июня 2017, 03:33
megasoftik,
Единственное пропустил момент добавления сайта в https://culabra.ru/ в яндекс вебмастер, то есть изначально там был http://culabra.ru/
Добавил сейчас его туда. В остальном всё также. 


Подскажите не будет ли это помехой? А также между делом уточню, редирект включать после того как в вебмастере появится у изначального сайта, то что он уже переехал на https?
platon
19 июня 2017, 09:18
Напишите об этом, пожалуйста, нам в службу поддержки.
megasoftik
19 июня 2017, 09:51
platon,
Написал, только не уверен, что правильных раздел выбрал для обращения. Точнее суть проблемы... Спасибо. Жду ответа по почте.
nichelp
24 июня 2017, 00:31
Доброго дня. А "оригенальные тексты"  необходимо перезаливать при переезде на HTTPS и переезде ? 
platon
24 июня 2017, 11:31
Оригинальные тексты повторно добавлять не нужно.
nichelp
26 июня 2017, 08:20
platon,
Благодарю Вас,.
m-kamaris
30 июня 2017, 08:06
Подскажите что делать, сайт проиндексирован а Google, но не индексируется в Яндекс. При заявке на переобход страниц выдает ошибку: Некорректный URL: адреса должны быть относительными или принадлежать текущему сайту
platon
30 июня 2017, 10:19
Пожалуйста, напишите об этом нам в службу поддержки https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/index.html 
m-kamaris
30 июня 2017, 10:35
platon, благодарю! Написала
Сергей
15 июля 2017, 18:43
Уже несколько месяцев как переехал на https, а Яндекс до сих пор не учитывает прежние ссылки на сайт с других ресурсов, которые в формате http
Metr1x
23 июля 2017, 19:04
Сергей,
Аналогичная ситуация - прошло более 2 месяцев, ТИЦ ровно 0
ywmaster
26 июля 2017, 10:30
Ситуация такая, был редизайн сайта + контент поменялся + протокол на https и стоял редирект с http => https
Статью нашел эту поздно :(
По сути сайт весь обновили, стоят редиректы со старых страниц(*.shtml => /page/ ) на новые потому что УРЛ. После указания на https Тиц упал и страницы вылетели из поиска,


Что теперь сделать с этим не знаем...
Как можно все восстановить Тиц, вес,  и сделать основным https?


Такие ситуации часто бывают, когда сайт полностью меняется контент и ставится одновременно https протокол и редиректы со старых урл(некорректных) на новые, как лучше действовать в такой ситуации чтобы сохранить все?
Спасибо!

Обновлено 26 июля 2017, 10:30
platon
31 июля 2017, 13:22
 В будущем не стоит использовать редирект при переезде, поскольку такие ситуации могут возникнуть. Сейчас же стоит написать в поддержку, посмотрим, что переезд завершился корректно.
denomen113
18 августа 2017, 15:03
Главным зеркалом признан http, ранее был утановлен редирект на https. Как поменять главное зеркало на https с уже настроенным редиректом?
platon
21 августа 2017, 10:40
Вам надо дождаться автоматического изменения адреса главного зеркала.
dmtim1981
19 августа 2017, 11:19
Подскажите пож-та, чтоб все работало правильно нужно ли склеивать

http://
http://www.
https://www.
Все эти варианты в вебмастере с этими https:// ??

platon
21 августа 2017, 10:40
Да, при желании вы можете сделать все возможные адреса вашего сайта неглавными зеркалами.
kobec-irina
22 августа 2017, 21:14
Здравствуйте! Перенесла свой сайт starpom.ru  с http на https в начале июля. Редирект установила рано, до склейки зеркал, не по инструкции. Вернутся ли показатели. Будут ли видны ссылки на мой сайт и оригинальные теаксты?


platon
23 августа 2017, 10:44
Ссылки и оригинальные тексты показываются в Вебмастере для того сайта, на котором они были размещены, при этом и тексты, и ссылки учитываются для нового главного зеркала.
kobec-irina
23 августа 2017, 11:10
platon,
Спасибо увидела. Можно (нужно) ли изменить счетчик Yandex.Metrika на главное зеркало?
platon
24 августа 2017, 10:18
 Это делать необязательно - статистика всё равно будет собираться.
monolit-med.office
6 сентября 2017, 16:34
Мы переходим на протокол https. Сейчас главным является site.ru, а его зеракалом www.site.ru. Мы добавили сайт https://site.ru. в robots.txt указали новый сайт как главный и сняли пока 301 редирект. Но робот все равно оставил главным site.ru, а https сделал его подчиненным. Как исправить ситуацию?
poliglotoff2
8 сентября 2017, 16:48
 Тиц восстанавливается, не переживайте. Сайт https://onlynov.ru
ssv-2009
11 сентября 2017, 17:22
Здравствуйте,


планируем переезжать на https, подскажите пожалуйста нужно ли убрать редирект из htaccess



RewriteCond %{HTTP_HOST} ^site\.ru
RewriteRule ^(.*)$ http://www.site.ru/$1 [R=301,L]


в вебмастере сейчас главное зеркало сейчас www.site.ru
в robots установка host: www.site.ru


для переезда добавлять планируем сайт с www.


Спасибо!


platon
12 сентября 2017, 09:16
Нет, этот редирект можно оставить.
Иван Козловский
18 сентября 2017, 11:43
Добрый день у меня не понятка, помогите разьяснить. Я перенес на https, опишу мои действия, потом вопрос) 

1. Я исправил внутренние все ссылки на абсалютные и возможные внешние
 2. Ввел редирект 301 в файл .htaccess. (знаю что поторопился) 
3. Добавил сайт, как новый с https в кабинете вебмастера.
 4. Склеил в кабинете http c https.
 5.Подождал месяц переноса. Дальше что?) Подскажите что делать дальше? Отклейка неотклейка?
 1. Нужно ли убирать редирект с файла 301 .htaccess
 2. В кабинете на сайте с http в графе переезд сайта пишет ошибку. "внутренняя ошибка сервиса", уже пол месяца. Писал в тех поддержку сказали спасибо) а мне что делать? ошибка на скрине https://prnt.sc/gmieaj
Обновлено 18 сентября 2017, 11:44
platon
19 сентября 2017, 11:58
Судя по скриншоту, переезд сайта на https уже завершился. Отклеивать http-версию не нужно, как и отключать редирект. Достаточно просто использовать Вебмастер именно для https-версии сайта.
visiting-sema
19 сентября 2017, 17:52
Есть какая либо инструкция как правильно это все делать,щас мозг свой сломаю(((


1. Подключил сертификат через хостера
2. В robots.txt поменял на  Host: https://site.ru
Чего дальше то делать? 
platon
20 сентября 2017, 09:57
Дальше используете для http-версии "Переезд сайта" и добавляете https в Вебмастер.
Обновлено 20 сентября 2017, 09:57
visiting-sema
20 сентября 2017, 10:17
platon,
  Я опять же прошу прощения за свою неугомонность и непонятливость, захожу в Вэбмастер , переезд сайта, выбираю пункт добавить HTTPS , жму кнопку сохранить и все,так? 
Да еще вопрос,старую карту sitemap менять на новую карту, либо подгружать еще одну  sitemap1.
Обновлено 20 сентября 2017, 10:21
visiting-sema
20 сентября 2017, 11:03
visiting-sema,


При добавления сайта в Вэбмастер по https пишет следующее
https://site.ru — это неглавное зеркало сайта site.ru. Робот индексирует только главное зеркало. И дает два варианта чтобы выбрать
Добавить главное зеркало, site.ru Всё равно добавить https://site.ru
Что в этом случаи нужно выбирать? 
platon
22 сентября 2017, 12:11
Необходимо всё равно добавить сайт. Подробнее - https://yandex.ru/blog/platon/delikatnyy-pereezd-na-https-ili-o-chem-esche-stoit-znat (п. 7).
platon
22 сентября 2017, 12:11
Да, всё так. Файл sitemap нужно обновить, подробнее также можно прочитать в следующей записи https://yandex.ru/blog/platon/delikatnyy-pereezd-na-https-ili-o-chem-esche-stoit-znat .
denomen113
25 сентября 2017, 10:41
Добрый день. Уже не знаю куда писать. Несколько раз в разделе переез сайт ставил галочку на переезд на https. Несколько недель ничего не происходит, затем возникает какая-то ошибка и все пропадает. Опять приходится подавать заявку на переезд. И так уже несколько раз. Куда писать, кому обращаться. в роботсе хост установлен, редирект на тот же сайт.
platon
26 сентября 2017, 10:30
Напишите нам в поддержку, проверим, всё ли сделано верно - https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/mirrors.html .
otdel.zakupki2017
26 сентября 2017, 01:20
Здравствуйте! У меня к Вам такой вопрос, в интернете на который не могу подобрать нужную информацию. Есть сайт, который существует с 2013 года, отличная посещаемость. Но требуется сделать в срочном порядке следующее: изменить его доменное имя с минимальными потерями посещаемости и по возможности быстро отключить/приостановить старый домен, чтобы сайт по прежнему адресу был недоступен. Переадресация, ведущая со старого на новый, где высвечивается новое имя сайта, вообще не подходит. Подскажите, какая будет правильная последовательность действий при переезде сайта на новый домен в данном случае?
platon
26 сентября 2017, 10:31
Если в ближайшее время вы планируете отключать старый сайт, то перенести его показатели на новый адрес с минимальными потерями не получится: чтобы показатели передавались, старый и новый сайт должны быть склеены в группу зеркал. В вашем случае они не могут быть склеены. Таким образом, старый и новый сайт будут индексироваться независимо друг от друга.
otdel.zakupki2017
26 сентября 2017, 16:55
platon,
Спасибо за ответ! Если, допустим, подождать неделю-две, когда в вебмастере склеятся сайты, но не делать 301 перенаправление потом?
platon
27 сентября 2017, 12:54
Для склейки необязательно использовать редирект, директивы Host и идентичного контента достаточно. Но в будущем, если старый адрес будет отключен, произойдёт расклека сайтов, накопленные показатели старого сайта перестанут учитываться для нового.
kuskov.evgeny
26 сентября 2017, 09:09
После того как главным зеркалом была признана https версия сайта, о чем было сообщено в письме и видно в вэбмастере, настроили 301 редирект с http на https. Спустя пару апдейтов зеркала расклеились и главным зеркалом вновь была признана http версия. Что теперь делать? Отключать редирект и повторять операцию? 

platon
26 сентября 2017, 10:31
Пишите в поддержку - https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/mirrors.html , нужно разбираться в причинах произошедшего.
kuskov.evgeny
26 сентября 2017, 11:15
platon,
Спасибо за ответ. Написал