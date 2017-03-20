Платон Щукин

Платон Щукин

Деликатный переезд на https или о чем еще стоит знать.

В одном из моих прошлых постов я уже поднимал тему деликатного переезда на протокол https. Сегодня я постараюсь ответить на частые вопросы, которые возникают при переезде.

1. Нужно ли переходить на HTTPS? Поможет ли это улучшить позиции?

В поисковой системе Яндекс сайты по протоколу HTTP/HTTPS индексируются и участвуют в поиске на равных условиях. Принимая решение о подключении SSL-сертификата, ориентироваться стоит на безопасность пользователей. Например, в случаях, если на сайте можно совершать покупки или другие операции с финансами.

2. Планируете ли вы помечать все сайты по протоколу HTTP как небезопасные?

Таких планов в настоящий момент нет.

3. Мой сайт сразу работает по протоколу HTTPS. Нужно ли сначала добавить его по HTTP и дождаться индексирования?

Нет, этого делать не обязательно. Вы можете сразу добавить его в Яндекс.Вебмастер по адресу с HTTPS.

4. Стоит ли ждать, пока сайт HTTPS проиндексируется перед тем, как начинать переезд?

Нет, переезд можно начинать в любой момент.

5. Есть ли разница между 301-м и 302-м редиректом при переезде?

Нет, и в том, и в другом случае переезд будет совершен в обычном режиме.

6. Нужно ли добавлять файл sitemap для HTTPS-сайта?

Да. Для сайта по протоколу HTTPS лучше создать свой файл sitemap и указать в нем ссылки на страницы по протоколу HTTPS. Сделать это можно сразу после начала переезда.

7. Мы захотели подключить SSL-сертификат, добавили https://site.ru в Яндекс.Вебмастер, а выясняется, что он уже неглавное зеркало сайта с HTTP. Нужно ли расклеивать их для смены главного зеркала?

Расклеивать сайты не нужно, вы можете просто сменить главное зеркало в данной группе. Процесс в целом ничем не отличается от склейки, только в этом случае я особенно не рекомендую использовать редирект для переезда: получится, что главное зеркало недоступно из-за редиректа, а цель редиректа - это неглавное зеркало и в поиск попасть не сможет. В результате в поиск страницы не смогут попасть совсем. В такой ситуации устанавливайте директиву "Host: https://site.ru", используйте "Переезд сайта", адрес в поиске будет изменён в течение нескольких недель. УСТАРЕЛО! О том, как сейчас - здесь и здесь .

8. Выполнили переезд, настроили редирект, а теперь в Яндекс.Вебмастере для сайта с HTTP висит предупреждение, что robots.txt недоступен. Что делать?

Это связано с установленным Вами редиректом. Файл site.ru/robots.txt редиректит на https://site.ru/robots.txt и поэтому недоступен. В этом случае можно либо снять редирект только с файла robots.txt, либо игнорировать данное сообщение. На обход главного зеркала с HTTPS это никак не повлияет.

9. Завершили переезд на HTTPS, но в Яндекс.Вебмастере висит предупреждение о противоречивой директиве Host.
Если главное зеркало - сайт с HTTPS, протокол в директиве Host также необходимо указать: "Host: https://site.ru" УСТАРЕЛО!

10. Как узнать, что переезд завершился?

В разделе "Уведомления" Яндекс.Вебмастера вы увидите сообщение о том, что для сайта site.ru изменилось главное зеркало и теперь главным зеркалом признан домен https://site.ru . В разделе "Мои сайты" сервиса сайты начнут отображаться как "связанные":

Главное зеркало будет располагаться в самом верху группы. Инструмент "Переезд сайта" для неглавного зеркала сменится на инструмент "Отклейка зеркал".

11. Сайты склеились, а Внешние ссылки и Оригинальные тексты не перенеслись, что делать?

Показатели старого сайта с HTTP, включая ссылки и оригинальные тексты, учитываются для нового главного зеркала. При этом отображаться они будут в панели Яндекс.Вебмастера именно для того сайта, для которого были добавлены.

12. Нужно ли удалять старый сайт из Яндекс.Вебмастера?

Удалять старый сайт необязательно. Вы можете оставить его, чтобы проверять информацию о внешних ссылках (см. пункт выше) и другие статистики неглавного зеркала. По желанию, его можно и удалить из сервиса, на индексирование главного зеркала это никак не повлияет.

189 комментариев
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kakBacTam
20 марта 2017, 14:37
Платон решил отжать долю информационного трафика по запросам, связанным со сменой главного зеркала?


В целом — спасибо, лучше сразу во многих местах прописать истинный путь =)
platon
20 марта 2017, 15:04
Ни в коем случае! Цель лишь одна - дать больше полезных и актуальных советов.
Alex
20 марта 2017, 16:30
Да уж, вынудили людей претерпеть такой гемор с этой сменой протокола и затраты, а никаких плюшек за это не дадено ((( получается так. гугля та вообще не в адеквате в последнее.

"...ориентироваться стоит на безопасность пользователей..." - это важно, но столько лет люди покупали же как-то на сайтах и без вышеуказанных мер!
те кто не переехал наверно пальцем у виска только крутят тем кто переехал. Да уж, ну и дела
В любом случае спасибо за обстоятельное разъяснение вопроса, полезная информация.
dmitri.zaporozhets
20 марта 2017, 21:02
Alex,
посмотрим на таких крутящих у виска, когда в хроме все сайты на http будут получать красную пометку о том, что сайт небезопасный. Думаю это случится уже в этом году
Alex
20 марта 2017, 21:25
dmitri.zaporozhets,
я тут немного не об этом пишу, если вы заметили. Это другой вопрос. Немаловажный конечно. Но это посмотрим тоже )
webdevelopers39
20 марта 2017, 20:27
Привет! Недавно сменил http:// на https://, с момента прошло около месяца, до сих-пор лихорадит. Трафик по среднечастотным запросам потерял, это связанно по всей видимости из-за временного отсутствия ТИЦ(После смены зеркала он пересчитывается) . Трафик начал возвращаться после двух недель. Учтите, прежние позиции предоставите своим конкурентом, нет ни какой гарантии что они вернутся на свое место после смены протокола и переиндексации баз ПС . 


Вот-такая замечательная история. Всем рекомендую. )))
Alex
20 марта 2017, 21:29
webdevelopers39,
 вот, и именно потому, что, как выше сказано "...В поисковой системе Яндекс сайты по протоколу HTTP/HTTPS индексируются и участвуют в поиске на равных условиях..." Собственно об этом и речь. В общем получается некий шантаж и истерия вокруг этой смены протокола. Довольно неприятная штука вся эта история
exnewsorg
20 марта 2017, 23:33
Уточните, пожалуйста, изначально была http версия, добавил в панель управления https версию, в robots.txt прописал https.
Можно ли мне уже ставить 301 редирект с http на https или дождаться пока http и https будут признаны зеркалами?
platon
21 марта 2017, 09:16
Редирект нужно настраивать после окончания склейки по директиве Host. Информация об этом есть в предыдущей записи ;-)
andrejbr
24 ноября 2017, 11:05
platon,


А как тогда понимать пункт:
---
4. Стоит ли ждать, пока сайт HTTPS проиндексируется перед тем, как начинать переезд?
Нет, переезд можно начинать в любой момент.
---
Что вы понимаете конкретно под словом переезд?
platon
24 ноября 2017, 11:39
Переезд в данном контексте - установка директивы Host.
Александр
21 марта 2017, 01:22
Здравствуйте!
В последнем предложении пропущен союз:
11. Сайты склеились, а Внешние ссылки и Оригинальные тексты не перенеслись, что делать?
Показатели старого сайта с HTTP, включая ссылки и оригинальные тексты, учитываются для нового главного зеркала. При этом отображаться они будут в панели Яндекс.Вебмастера именно для того сайта, которого были добавлены.
platon
21 марта 2017, 09:12
Спасибо, поправил:)
Обновлено 21 марта 2017, 09:12
sandakoff.serg
21 марта 2017, 09:39
Так и не понял на каком этапе надо ставить 301 редирект: сразу или только после появления сообщения в вебмастере о склейке зеркал??
Раньше Платон советовал второй вариант, здесь написано, что переезд можно осуществлять в любой момент.
Кто может толково объяснить, а то запутали совсем...
platon
22 марта 2017, 08:46
Редирект ставить необходимо после окончания переезда по директиве Host.
sandakoff.serg
22 марта 2017, 11:43
platon,
а окончание переезда, если я правильно понял, знаменует собой появление в вебмастере сообщения об изменении главного зеркала? Не позже, не раньше, верно?
platon
22 марта 2017, 14:29
Отдельное уведомление придёт, если включён соответствующий параметр - https://webmaster.yandex.ru/settings/ . Можно ориентироваться на группировку сайтов на странице https://webmaster.yandex.ru/sites/ . Именно тогда переезд и завершится.
Обновлено 22 марта 2017, 14:29
v.volovikov
21 марта 2017, 11:46
Простите. У меня сайт с ТИЦ 10 съехал на 0. К кому за разъяснениями можно обратиться? https://karatespb.ru Заранее спасибо!
dolphingemini
21 марта 2017, 23:26
v.volovikov,
у Вас осталось 10 на сайте, внизу в футере...


Тематический индекс цитирования (тИЦ) — индекс цитирования веб-сайтов, составляемый компанией «Яндекс» по собственному алгоритму.



>>> больше размножайтесь в плане ссылок, статей, упоминаний на ваш ресурс, бренд и прочее... социальные сети, календарь мероприятий, каталоги спортивных ресурсов...
v.volovikov
22 марта 2017, 08:35
dolphingemini,
Счетчик, кнопку внизу поставил я. А вот Яндекс Вебмастер говорит что индекс равен 0. В поисковой выдаче вроде все тоже нормально. Часть ресурсов тоже говорит что индекс равен 0. Я реально переживаю :-)
platon
22 марта 2017, 08:47
Если это произошло в момент переезда, то ситуация нормальная - это особенность процесса склейки зеркал. ТИЦ будет актуализирован при ближайшем пересчёте.
sirotkin.vimpact
21 марта 2017, 15:45
А то что привязка региональная не переклеивается не написали, дело в том, что в панеле вебмастера показывает привязку, а адресный сниппет уходит в небытие, поправили бы.
platon
22 марта 2017, 11:08
Спасибо за замечание, учтём. Действительно, на текущий момент региональную привязку с новому главного зеркалу необходимо делать заново.
sirotkin.vimpact
22 марта 2017, 11:43
platon,
так добавьте пометку об этом в инструкцию, а после того как у вас всё заработает автоматом (если такое планируется) сделаете обновление удалив пометку, иначе в комментарии люди могут не увидеть!
bridalsalon
28 декабря 2018, 22:54
platon,
до сих пор не учли:)
pirog80
17 апреля 2019, 18:53
platon,
Мы переводим сайт на https протокол. У нынешней (http) версии сайта было 6 регионов присвоенных в вебмастере.  Получается, что я могу добавить сейчас только один регион для https версии (дефолтная запись в вебмастере "Регион, который был определен автоматически или задан в Вебмастере.
Вы можете указать 1 регион.").


Мы переводим сайт на https в связи с просьбами наших пользователей реализовать на нем онлайн оплату (стараемся быть полезными)


А в результате этих действий, похоже, серьезно пострадаем...


Что нам делать?

Саппорт может решить эту проблему?
Uzlux555i
21 марта 2017, 23:09
Я вообще не понимаю, зачем у обычных сайтах менять протокол??) Одно дело магазины, они оплату принимают онлайн. Говорят, что яндекс дает приоритет в поиске у кого https:
Я бы не менял, если честно...
platon
22 марта 2017, 11:09
Как я написал выше, приоритета в ранжировании для https-сайтов нет.
Uzlux555i
22 марта 2017, 11:21
platon,
Это под вопросом, вне гласно, я думаю есть вес) об этом объявлять не будут, представьте на минутку, если это будет условием)) Яндекс лопнит) а так потихоньку все перейдут...
Это мое личное мнение, ну и логично, я так думаю.
dolphingemini
21 марта 2017, 23:22
От этих обновлений уже рябит глаза.
Ну реально очередное отжатие рекламного траффика и денег у бизнеса на очередное как-бы "улучшение". Если и делаете обновления с поправка "падает выдача", делите их на гигантов с миллиоными рекламными бюджетами, на середняка и на новичков типа маленького корпоративного сайтика или лэндинга. Если какой-то сайт клиента без финансовых инструментов выпадет из выдачи по такой дурацкой аналогии, то грошь цена Яндексу, ибо не все сайты рассчитаны на монетизацию.
Обновлено 21 марта 2017, 23:23
Фалслалс
22 марта 2017, 04:34
Спасибо за хороший и доходчивый FAQ!
Фалслалс
22 марта 2017, 04:36
Кстати я уже давно делал подобный FAQ по переезду на https. https://github.com/dejurin/blog/wiki/Что-делать-после-установки-SSL-HTTPS-протокола%3F
Поправьте если, что-то не так.
platon
22 марта 2017, 11:09
В Вашем мануале нет ни слова о директиве Host, хотя она - явное указание роботу на новый адрес главного зеркала.
Фалслалс
22 марта 2017, 14:40
platon,
благодарю.
sharaxx
22 марта 2017, 06:54
Мои три сайта: gfom.ru, ivorlov.ru и vikpopov.ru имели ТИЦ менее 30, после переезда на https ТИЦ у них стал 100, 140  и 90. Либо на сайты сами люди ссылаются, либо это связано со сменой протокола.
platon
22 марта 2017, 11:10
У нас нет бонуса тИЦ для https-сайтов, похоже, его увеличение произошло по естественным причинам.
dklimat@tut.by
22 марта 2017, 10:13
Вы пишите, что если на сайте можно совершать покупки, ему надо https. Значит ли это, что https благоприятно сказывается при ранжировании ИМ?
platon
22 марта 2017, 11:10
Приоритета в ранжировании для https-сайтов нет.
Фалслалс
22 марта 2017, 14:42
Еще есть немало важный вопрос.
Может ли HTTPS тормозить индексацию сайта в отличии от HTTP?
Т.е. из-за того, что https имеет задержку по сравнению с HTTP (из-за шифрования) сказывается ли это на индексацию?
platon
23 марта 2017, 14:16
Нет, если задержки при использовании https и бывают, они незначительны в момент индексирования.
bubble.man
22 марта 2017, 17:50
Платон, не могли бы вы прокомментировать еще такой атрибут как canonical. Принимается ли он во внимание при переезде, стоит ли в начале переезда исправить в нем протокол на https, будет ли это сигналом, ну и т.д.? Или о нем ничего не говорится т.к. он совсем не важен?
platon
23 марта 2017, 14:17
Атрибут игнорируется нашим роботом - он учитывается только в рамках одного сайта, поэтому использовать его не стоит.
klaksona.net
22 марта 2017, 18:03
Platon, 


такой вопрос сайт переехал с  http  на https.  Уже https в вебмастере находится выше версии  http.  Страницы в индексе пока есть только у сайта с  http,  а у https  соответсвенно нет. Прошло уже почти 3 недели, а страници в индекс с нынешнего главного зеркала с  https  не попали. Пора ли мне устанавливать 301 - ый редирект или надо дождаться пока в главном зеркале  https  проиндексируются все страницы, а из  http  они пропадут. 


Обновлено 22 марта 2017, 18:04
platon
23 марта 2017, 14:17
Напишите, пожалуйста, нам в поддержку, хочется посмотреть подробнее - https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/mirrors/change-protocol.xml 
Обновлено 23 марта 2017, 14:17
Николай Резник
22 февраля 2018, 10:52
klaksona.net,
так как история то закончилась? и почему так и не переехали
Grim1313
23 марта 2017, 11:31
Переклейка зеркал произошла (появилась группа в ЯВм), но https сайта в выдаче нет. И рухнули позиции по большей части запросов (с топ-3 до пятой страницы). Это нормально вообще?
platon
23 марта 2017, 14:17
Если Вы использовали редирект при переезде, то такая ситуация может возникать.
Алекс Юстас
24 марта 2017, 10:48
platon,
Тоесть редирект не надо использовать?
platon
24 марта 2017, 16:15
Редирект лучше ставить после окончания переезда по директиве Host.
v.volovikov
24 марта 2017, 10:08
Сейчас когда я захожу на свой сайт я вижу вот это 
http://prntscr.com/ent20g
И вот индекс цитируемости моего сайта, после того, как он переехал на https: теперь равено 0
Я убрал https и вернул http. Мне как теперь Яндексу об этом сказать? Нажать Расклеить? 
platon
24 марта 2017, 16:15
Временно обнуление тИЦ связано с особенностями переезда. Показатель будет восстановлен для нового главного зеркала после пересчёта.
Процедура по переезду на http-протокол идентична, только в директиве Host нужно указывать именно http-версию.
exnewsorg
27 марта 2017, 00:15
Подскажите, как долго надо продлевать регистрации старого домена? 
Проблема в ссылающихся на меня сайтах. Если я отключу старый домен, то все обратные ссылки начнут отдавать 404 ошибку.. и моему новому домену это врядли даст плюс. 
platon
27 марта 2017, 09:39
Мы советуем продлевать старый домен настолько долго, насколько это возможно, в противном случае сайты будут расклеены.
hottabych-2012
27 марта 2017, 01:25
Спасибо большое. Делал все как написано. Мало того, сертификат получал на сайт без www, хотя мой сайт был с www. Да, при получении SSL сертификата как то упустил это, просто шляпа )) Пришлось переходить с HTTP на HTTPS, да еще в добавок с WWW на без WWW. 
Мой сайт - noblefox.ru. Вроде все прошло нормально, склейки нет. Но вопрос уважаемому Платону. Не пойму,в чем провинился мой еще молодой сайт, на котором по максимум оригинальных статей, крошка рекламы от гугла, и все для людей? а ТИЦ скатился с 20 до 10, а после этого переезда, так и вовсе до нуля упал. Разве это справедливо?
platon
27 марта 2017, 09:39
Временное обнуление тИЦ связано с особенностями процесса переезда. Не переживайте, показатель будет актуализирован при ближайшем пересчёте.
nolan23
27 марта 2017, 15:30
6 февраля перевел сайт club-lexus.ru на https согласно рекомендациям яндекса, гугла и статей на хабре. Везде пишут - несколько недель. Видимо люди говорят про небольшие сайты. 
У нас случилась катастрофа. трафик упал почти наполовину и так лежал почти месяц!
и до сих пор трафик по яндексу не восстановился. Тиц упал с 1600 до 0, а сейчас поднялся до 500.


В панели понять что-либо невозможно - все три зеркала живут своей жизнью.
В одном зерклале 5кк загруженных страниц, а другом 1,5кк. переходы тоже разные.


Гугл восстановился даже с небольшим плюсом примерно за месяц.


Очень жалею о переезде, потеряли 20% трафика, кучу времени и денег, в том числе и из-за недокрутки рекламы.
platon
29 марта 2017, 08:43
Напишите, пожалуйста, нам в поддержку, попробуем разобраться.
nolan23
29 марта 2017, 19:19
platon,


отправил письмо в поддержку и получил ответ.
спасибо за пожелание развивать свой проект.
Тиц 500 для сайта с 250к посетителей в январе конечно абсолютно обоснован. Учитывая, что, например, сайт такой же тематики всего лишь с одним форумом - AstraClub.ru - с похожей посещаемостью имеет Тиц 1700. Вот им, наверное, развиваться не надо. 
Или Club-Nissan.ru с 290к посетителей в январе имеет тиц 1900.


Зато теперь у нас честный Тиц по новому алгоритму. 
столько же, сколько у, например, cx-5.ru в 25к юзеров в месяц.
вот тут список победителей по жизни https://yandex.ru/yaca/cat/Automobiles/Automobile_Fans/
если что - мы на 16 странице 


Резюме для читателей блога
Не повторяйте моей ошибки. Яндекс "деликатно переезжал" месяц. 
Гугл до сих по переезжает.
тиц упал в 3 раза, из каталога вылетели со второй на 16-ую страницу, потери жесткие. 
Николай Резник
22 февраля 2018, 10:59
nolan23,
а что сейчас случилось востановилось ли? я тоже переехал 2 недели назад..пока что не проиндексировалось ничего...редирект не ставил, мотрю у вас тиц 800, посещалка 16 000 в день
Обновлено 22 февраля 2018, 10:59
nolan23
22 февраля 2018, 11:50
Николай Резник,
ничего не восстановилось. 
Сравнение ноя 17 - ноя 16 (переезд был в феврале 2017) - просадка на 15% процентов по поисковому трафику. Из них по гуглу 10%, по яндексу 24% !!!!! Это просто катастрофа.Ниже Тиц. PR кстати остался тем же.
Николай Резник
22 февраля 2018, 12:09
nolan23,
сто проц уверен это смена алгоритма то что ссылки перестали считаться...у вас полюбому были вечные ссылки..вот теперь их не засчитывают...блин жесть..я переехал мой вч запрос с одной вечной был в топе..сейчас улетел на 50 место))
Обновлено 22 февраля 2018, 12:10
nolan23
22 февраля 2018, 12:22
даже тут криво - график вставляется, но не сохраняется.
вот ссылка на него 
https://clip2net.com/clip/m507349/09b4e-clip-50kb.jpg?nocache=1

вот статистика по поисковому трафику от гугла
https://clip2net.com/clip/m507349/bc740-clip-87kb.jpg

через метрику этот отчет получить не удалось
https://clip2net.com/clip/m507349/b9523-clip-37kb.jpg?nocache=1


Обновлено 22 февраля 2018, 12:22
Спартак Стрельников
4 апреля 2017, 09:51
Спасибо, а если я для нового домена на https подтвердил права - и в корень сайта залил второй html документ. так норм?
platon
4 апреля 2017, 14:14
Если у вас возникнут сложности с подтверждением прав или какие-то еще вопросы, напишите нам в службу поддержки.
Обновлено 4 апреля 2017, 14:14
yuri-go90
15 января 2018, 20:48
platon,
 Подскажите, при переезде на hhtps ТИЦ сайта совсем обнулился, был 80 - стал 0!!!!!  https://rus-schick.ru  прошло, наверное полгода, все так и осталось. К сожалению, в силу возраста, мало в этом понимаю....
platon
16 января 2018, 11:30
Пожалуйста, напишите об этом нам в службу поддержки https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting-info/mirrors/problems.html .
smokesmr
6 апреля 2017, 17:10
Здравствуйте!


Переехали на https, количество страниц "загружено" в http не уменьшается, а растет.
https://yadi.sk/i/jBzDpZjG3GiiK5



Редиректы работают, что следует проверить?
platon
7 апреля 2017, 14:40
Это может происходить в том случае, если робот обнаруживает новые ссылки именно на http-версию. Можете попробовать проверить входящие ссылки.
smokesmr
7 апреля 2017, 15:11
platon,
Посмотреть входящие ссылки на http в вебмастере?
platon
8 апреля 2017, 07:37
Да.
semsench
11 апреля 2017, 15:31
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли добавлять отдельно https-версию сайта в Метрику и получать новый счетчик, если http-версия там уже есть?
В данный момент у меня доступны обе версии сайта, при этом в обоих файлах robots.txt указана директива host: https://мойсайт.ру. Редирект не настраивал. Переезд в Вебмастере еще не завершился. Http-версию в webmaster.yandex.ru добавлял давно. Https добавил недавно после начала процедуры и разместил свой код подтверждения на главной.
И хотелось бы уточнить, как лучше в данный момент поступить с рекламой, куда вести объявления из Директа, на какую версию?
Благодарю за ответ. 
platon
12 апреля 2017, 15:38
По данным вопросам вам стоит обратиться в соответствующие сервисы - https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.xml и https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/start.html
playray
16 апреля 2017, 15:17
Около 10 дней назад перевел сайт на https  с редиректом и запустил переезд в вебмастере.
Соответственно многие страницы выпали из поиска тиц стал меньше, трафик тоже итп...


И вот сейчас прочитал что редирект то нужно было делать до окончания переезда в вебмастере...


Как теперь быть? Убирать редирект и ждать завершения переезда или оставить?
platon
17 апреля 2017, 11:00
Лучше написать в поддержку, чтобы проверить статус переезда.
vbelbel
16 апреля 2017, 17:37
Спасибо за подробные рекомендации. 
Хотел бы избавиться от www в адресе сайта и перейти на https. Поскольку переход на https буду делать точно а манипуляция с www под вопросом, то буду признателен за совет - не лучше ли будет все это сделать одновременно? Насколько я понимаю, так и так будет определяться новое зеркало и если оно определится сразу без www то этот вопрос удасться решить заодно с https ? 

platon
17 апреля 2017, 11:01
Да, можно сделать одновременный переезд на "без www".
vbelbel
21 апреля 2017, 15:16
platon,
Спасибо!
sheyan.kostya
18 апреля 2017, 10:02
Добрый день. Помогите пожалуйста! Я совсем запутался. Создал сайт
Зарегистрировал в яндексе сайт.ру
Создал SSL сертификат
Зарегистрировал https://сайт.ру, настроил редирект с сайт.ру на https://сайт.ру
Затем и там и там начал переезд на https://www.сайт.ру 
 Наверное зря, что делать???  
Сообщение типа: В ближайшее время в результатах поиска вместо домена 
https://сайт.ru появится https://www.сайт.ru. и не дает исправить на  https://сайт.ru


зарегистрировал в гугле 4 варианта сайтов:
http://www.сайт.ру https://www.сайт.ру
http://сайт.ру https://сайт.ру


Нигде не могу найти толковую информацию, с какими сайтами работать в вебмастерах?
в каком виде давать ссылки на различных площадках рекламных компаниях?
Объясните или дайте ссылку где понятно про это почитать??? 
Заранее благодарен
Обновлено 18 апреля 2017, 10:05
platon
18 апреля 2017, 16:24
Главным зеркалом вашего сайта будут выбрана цель перенаправления, именно этот адрес будет участвовать в поиске. Вы можете добавить в Вебмастер только его, а также использовать именно этот адрес в рекламных компаниях.
sheyan.kostya
19 апреля 2017, 11:38
platon,
Благодарю.
Как я могу выбрать  главную цель https://сайт.ru, если уже указал неверную цель.
 Сообщение типа: В ближайшее время в результатах поиска вместо домена
https://сайт.ru появится https://www.сайт.ru. и не дает исправить и сохранить на https://сайт.ru
platon
20 апреля 2017, 06:56
Дождитесь обработки поданной заявки на переезд, после чего можно можно подать новую заявку.
Андрей
26 апреля 2017, 19:42
platon,
Вчера 25.04.17 я отправил заявку на переезд на https. Яндекс не может прочитать мою новую sitemap по url (пишет, что пустая), хотя файл или текст считывает. Я тороплю события?
visotarus25
27 апреля 2017, 00:47
platon,
и еще вопрос такой - прописываю в роботсе любой код редиректа 301 и мой сайт ложится, перебрал кучу кодов и ни как... так вот вопрос, я пользуюсь сторонним сервисом (cloudflare), который дает возможность там настроить редирект 301 с обычного на безопасный протокол, повлияет ли это как то на индексацию на позиции сайта, если редирект настроен не через роботс своего сайта?
platon
28 апреля 2017, 08:38
В robots.txt невозможно настроить редирект =( Каким образом он будет включен, для нас не имеет значения.
platon
28 апреля 2017, 08:38
Проверьте содержимое файла sitemap, если оно в порядке, нужно просто дождаться повторной обработки. Похоже, что файл был пустым при последнем обращении робота.
visotarus25
27 апреля 2017, 00:41
Здравствуйте Платон, у меня такой вопрос: сейчас жду склейку своего домена на https, редирект не устанавливал, только в роботе в хосте прописал https и в симтемап http://prntscr.com/f18amx все ли правильно? и нужно ли туда же прописать втарой симтемап такого вида http ? 
platon
28 апреля 2017, 08:39
Всё сделано верно, не забудьте воспользоваться "Переездом сайта" - https://webmaster.yandex.ru/site/indexing/mirrors/ .
trio.textil
14 мая 2017, 23:19
Добрый день! 
Переехали на https по инструкции, сегодня произошла склейка зеркал, главным стало  https://www.trio.ru/.
Но ВМ показывает, что в поиске по https://www.trio.ru/ находится всего 239 страниц, а 11300 страниц - по старому протоколу на http://www.trio.ru/
Непонятно, пора настраивать редирект или надо ждать, когда все страницы в поиске перейдут на новый протокол?
platon
15 мая 2017, 09:31
Редирект можно настраивать сразу после окончания переезда - страницы http-версии в ближайшее время пропадут из выдачи автоматически.
trio.textil
16 мая 2017, 22:45
platon,
 Добрый день! Вчера настроили редирект. А сегодня зеркала расклеились обратно и главным зеркалом стал сайт по старому протоколу http. Что это значит и что делать? Редирект сегодня сняли, увидев такое.
platon
17 мая 2017, 10:11
Пожалуйста, напишите в службу поддержки (https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/mirrors.html ), указав адрес сайта. Проверим, с чем связана данная ситуация.
Владислав Черноусенко
29 мая 2017, 08:31
Все отлично, только у Яндекса что-то сломалось и уже 2 недели невозможно задать переезд в вебмастере. Платоны отписываются, что идут работы. А пока суть да дело, зеркалом стал https, хотя все условия выполнены, кроме нажатой в вебмастере кнопки "добавить https", пишет, что внутренняя ошибка сервиса. 2 недели чинить, это мощно.
junemarketing
8 июня 2017, 15:38
Здравствуйте, Платон.
Решили сменить главное зеркало с www.site.ru на site.ru:
1. в robots.txt прописали Host: site.ru
2. в вебмастере главное зеркало сменили на site.ru
Заявка на переезд сайта с домена www.site.ru на site.ru обрабатывается (как долго заявка обрабатывается?)
Далее мы решили перейти на протокол https. При добавлении https версии сайта в вебмастер, он пишет, что это неглавное зеркало сайта www.site.ru + все равно есть возможность добавить версию https - надо ли это делать? Или и так уже Яндекс понял, что это зеркало и склеил версии с двумя протоколами. Если это уже зеркала, тогда почему в вебмастере я не могу применить функцию "добавить https", возможно из-за недавней заявки на переезд версию без www?
Как грамотно переехать на https версию? Дождаться пока обработается заявка на переезд без www? Или вы сможете отменить эту заявку и сразу назначим в вебмастере версию сайта https://site.ru, прописав в роботсе Host: https://site.ru (на обеих версиях протоколов). 
platon
9 июня 2017, 11:22
Отменить заявку на переезд невозможно. Вы можете добавить https-версию в Вебмастер уже сейчас, дождаться обработки текущей заявки (как правило - несколько недель), после чего изменить значение директивы Host и инициировать переезд на https-версию.
Сергей
2 июля 2017, 21:40
Здравствуйте, есть ли возможность не убирать страницы подбора товаров в интернет-магазине из индекса и сделать так, чтобы они не считались некачественными, также страницы с примененными фильтрами вполне могут быть полезны пользователю при поиске по определенному поисковому запросу
platon
3 июля 2017, 12:39
Вы можете оставить служебные страницы доступными для робота и индексирования в том случае, если их контент в достаточно мере хорошо отвечает на определённые запросы пользователей, а сами страницы будут полезны пользователям поисковой системы. Если же это не так и сами страницы не будут показаны на каких-либо позициях в поиске, то они будут признаны некачественными специальным алгоритмом. 
Кстати, у меня есть более подходящая тема по этому вопросу:) https://yandex.ru/blog/platon/2878 
vetrovv.ivan
6 июля 2017, 11:08
Здравствуйте!
Вопрос: переехали, главное зеркало сменилось, но статистики по нему в вебмастере нет, только по старому (хотя оно давно не в поиске). Как получать статистику по новому зеркалу? Запись "Данные появятся в ближайшее время" висит уже несколько месяцев.
Обновлено 6 июля 2017, 11:10
platon
10 июля 2017, 09:34
Пожалуйста, напишите об этом нам в поддержку https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/other.html .
Roman
18 июля 2017, 10:51
Крайне не рекомендую переходить на https сайтам с высоким тИЦ, потому что он сразу обнулится, а его возвращение будет занимать многие месяцы, несмотря на слова "Платона", цитата: "Что касается показателя тИЦ, то его временное обнуление связано с особенностями процесса переезда. Не переживайте, показатель будет автоматически актуализирован при ближайшем пересчёте после завершения процесса склейки, необходимо подождать немного."


Немного по нашей практике и практике коллег - 2-6 месяцев.


В цивилизованных странах компании, которые так используют доминирующее положение на рынке и так ведут себя со своими клиентами (владельцами сайтов), быстро переносят свои офисы в Минусинск, потому что клиенты им отвечают так же, полным игнором сервисов и услуг. Вы это легко сможете сделать удалив свое тело и свой бизнес из страны доминирующего положения Яндекс. 


Всем удачного переезда!
IPmikryukova
20 июля 2017, 12:50
Здравствуйте!
Наверное, я очень торможу, но вот чего никак не могу понять.
Переехала на https, зеркала склеились, главным зеркалом стал сайт с https. В файле robots.txt я прописала: 
Host: https://www._________.ru/
Конечно же, пришло уведомление о том, что "задана противоречивая директива Host". Далее написано: "Чтобы указания директивы Host были учтены, идентичные директивы должны присутствовать в файлах robots.txt всех зеркал сайта." Это что значит? У меня один сайт и один файл robots.txt.
platon
31 июля 2017, 13:23
Проверьте, что в директиве Host у вас указан именно тот адрес, который доступен для робота и посетителей (действительно ли сайт открывается по адресу "c www"?).
IPmikryukova
23 августа 2017, 13:50
platon,
да, сайт открывается по адресу c www.
platon
24 августа 2017, 10:19
Пишите в поддержку - https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/site-indexing/robotstxt-other.html , будем разбираться.
writer.anna
9 августа 2017, 10:54
Добрый день!
Стала добавлять сайт с https в панель ЯВ, получила ответ, что сайт уже является неглавным зеркалом. Какие шаги нужно предпринять?
1. в панели ЯВ все равно добавить сайт с https
2. в файлах robots.txt на обоих сайта прописать главное зеркало Host: https://адрес сайта
3. в панели ЯВ в разделе "Переезд сайта" поставить галочку на https
4. ждать, пока в панели ЯВ появится иерархия из двух сайтов, где с https обозначен как главный
5. и только после подтвержденной смены главного зеркала ставить 301 редирект
Подскажите, пожалуйста, все ли верно я поняла или что-то нужно по-другому делать? Спасибо!
platon
9 августа 2017, 13:05
Вы все поняли верно.
Обновлено 9 августа 2017, 13:05
volosudalenie
22 августа 2017, 20:26
Платон, здравствуйте. Мой информационный сайт женской тематики работал на http, пошла волна и мода и я перенес его на https. На сайт постоянно добавлялся новый качественный контент. Тематика сайта летняя. В прошлом году в 2016 на сайт в сутки заходило 3500-3800 посетителей. В этом же году при учете того, что на сайт было добавлено +30% статей от прежнего количества, посещаемость снизилась до 2000 посетителей.


Могло ли это произойти по причине переезда на https? 
Как переехать обратно на http и как это отразится на ранжировании сайта в поиске?
platon
23 августа 2017, 10:37
Пожалуйста, напишите об этом в службу поддержки через форму обратной связи, мои коллеги и я сможем более предметно пообщаться с вами там:)
s.denisov79
28 августа 2017, 13:30
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста подобрать самую оптимальную последовательность действий в моей ситуации. Итак, у меня есть сайт, созданный много лет назад. Сейчас мне разрабатывают новый, будет новая структура:
1) со страниц со старыми урл-адресами планируется сделать 301 редирект на новые урл-адреса (ЧПУ вместо набора символов);
2) появятся новые страницы.
Также хочу подключить ssl-сертификат = тоже переадресация.
Как лучше быть?
1) Сначала в имеющемся состоянии сайта (текущая редакция) переехать на https и уже после склейки заменить старое содержимое на новое, настроить все 301 редиректы со старых урлов на новые, в обоих случаях перед урлом указывая протокол https?
2) Или же сначала вместо старой версии сайта сделать новую, настроить 301 редиректы для страниц и потом, уже для нового по своей структуре сайта сделать переезд на https?
platon
30 августа 2017, 14:34
Оба варианта являются правильными, вы можете сделать как вам удобнее. Напомню, что для переезда на https-версию мы рекомендуем использовать директиву Host, а редирект настраивать только после завершения склейки. Все наши рекомендации относительно переезда сайта на новый домен вы можете прочитать на странице нашей Помощи:
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/moving-site.xml .
y.osipova@absproject.ru
30 августа 2017, 15:31
platon,
спасибо!
myller92
3 сентября 2017, 12:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что мне сейчас нужно сделать, чтобы поправить ситуацию?
В апреле 2017 я перевёл сайт gymbalance.ru на новую CMS, изменил структуру и все внутренние ссылки сайта, контент скопировал на новые страницы. Вместе с тем перешёл на https. Старый сайт закрыл от индексации и оставил ему стандартный домен http://ch4.usite.pro Посещаемость упала почти в 10 раз и до сих пор не восстановилась. В вебмастере в вопросе перехода с http на https вроде всё сделал как нужно. Редиректов не ставил. Что можно сейчас сделать?
platon
4 сентября 2017, 09:55
Пожалуйста, напишите об этом нам в службу поддержки через форму обратной связи https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting-info/index.html .
Тема Рыков
13 сентября 2017, 14:41
Подскажите, Платон,
Переехал на https, по инструкции записал директиву, но вебмастер ругается на редирект ROBOTS.TXT 
Не смог разобраться как на cs-cart отредактировать htaccess, что бы отменить редирект.


===============================
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
# Please note that RewriteBase setting is obsolete use it only in case you experience some problems with SEO addon.
# Some hostings require RewriteBase to be uncommented
# Example:
# Your store url is http://www.yourcompany.com/store/cart
# So "RewriteBase" should be:
# RewriteBase /store/cart
# RewriteBase /
Options -MultiViews
RewriteRule ^init.php$ - [F,L,NC]
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !robots.txt
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^api/(.*)$ [or]
RewriteCond %{REQUEST_URI} .*/api/(.*)$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule .*api/(.*)$ api.php?_d=$1 [L,QSA]
RewriteCond %{REQUEST_URI} \.(png|gif|ico|swf|jpe?g|js|css|ttf|svg|eot|woff|yml|xml)$ [NC,or]
RewriteCond %{REQUEST_URI} store_closed.html$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*?)\/(.*)$ $2 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . index.php [L,QSA]
</IfModule>
=============================
platon
14 сентября 2017, 10:46
Отключать редирект необязательно, перенаправление - достаточное условие для выбора главного зеркала и склейки. Предупреждение для http-версии можно просто игнорировать.
s.denisov79
14 сентября 2017, 11:59
Здравствуйте, Платон! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше быть? У нашей компании несколько видов деятельности для каждого направления у нас есть отдельный сайт, в общей сложности 6 штук, каждый на отдельном домене (не под-домены). Сайты и их содержимое в чем то схожи по контенту и услугам, а в чем то отличаются согласно веткам работ. Мы хотим сейчас:
• отказаться от множества старых сайтов,
• сохранить из 6 доменов 2
• создать 2 новых сайта (не домена) на новой CMS, с новой структурой и пр.
• всю информацию что на 6 доменах сейчас представлена, грамотно скомпоновать и разместить на 2 доменах
Непонятно как поставить задачу разработчикам. Они предлагают выгодные для себя варианты. А нам нужен выгодный для компании и такой, чтобы не было дублирования контента, лишних трат на поддержку кучи сайтов, чтобы все ранее сделанные наработки по-возможности сохранились и чтобы сайты работали лучше в поисковых системах. Помогите, пожалуйста, разобраться. Проблема в том, что все существующие 6 сайтов проиндексированы и каждый работает, выдача есть. Как лучше выполнить объединение, что бы не потерять наработки и передать результаты 4 доменов, от которых отказываемся, 2 доменам, которые сохраняем? Если можно, дайте, пожалуйста, совет на «простом языке», что бы обывателю было понятно, как поставить задачу программистам и как потом контролировать ее выполнение.
И еще вопрос: один из сайтов домен которого мы сохраняем нам перевели на https. Настройки сделали давно (месяц назад примерно) и сначала в вебмастере мы видели уведомление что заявка принята и обрабатывается, а сейчас «В ближайшее время в результатах поиска вместо домена *** появится https://***». При этом в дереве сайтов вебмастера домены на http и на https стоят друг под другом как отдельные сайты (по каждому из сайтов справа от имени показатели фавиконка, иконка метрики, ТИЦ, количество загруженных страниц и кол-во страниц в поиске, причем 2 последних значения у сайтов разные). Как я понимаю, сайты http и на https еще не объединены, как пишут другие пользователи, верно? Нужно ведь так: главное зеркало – https, а под ним в «связанном виде» тот же домен без https? Это нормальная ситуация и нужно просто подождать еще или что-то не так? Когда можно будет просить настраивать редирект с http на https – сейчас или позже?
Фалслалс
17 сентября 2017, 20:03
s.denisov79,
1.вы создаете по сути 2 новых сайта (и для яндекса они будут молодыми), а контент берете из 6-ти, как варианта сделайте переадресацию или перелинкуйте страницу, мол информацию устарела жмите сюда (на новый сайт).
2. проверьте, чтобы 2 версии вашего сайта отдавали один и тот же контент, если так и есть значит все ок.
platon
19 сентября 2017, 09:37
Касательно первой части вашего вопроса попробуйте посмотреть наши вебинары https://events.webinar.ru/event/427387/ , возможно, вы найдете там для себя ответ.
Что касается второй части вашего вопроса, пожалуйста, напишите нам через форму обратной связи https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting-info/mirrors.html 
sirrr-ok
30 сентября 2017, 18:08
Добрый день!
Имею потребность совершить сразу два переезда:
1) на протокол https
2) на новый домен (старый не соответствует названию магазина к сожалению)


Как лучше сделать?
Сначала протокол сменить полностью и только потом домен менять, или сразу со старого домена http://old-domen на https://new-domen переезжать?


Просто в инструкции сказано, что новый протокол все равно как новый сайт воспринимается...
platon
2 октября 2017, 11:57
Вы можете осуществлять сразу переезд на https-версию нового домена.
sirrr-ok
2 октября 2017, 13:09
platon,
спасибо за ответ!
В случае переезда на https-версию нового домена просадка по трафику сильнее будет, нежели при просто смене протокола?


Я до сих пор не могу принять решение. Сайт - интернет-магазин. Трафик нас на сегодня тьфу-тьфу устраивает. Боюсь все испоганить :-( 
platon
2 октября 2017, 16:07
Никакой разницы для робота нет. Переезжайте про инструкции, проблем возникнуть не должно. Но хочу отметить, что мы не гарантируем сохранения позиций и трафика ни при каких обстоятельствах.
lwb
1 октября 2017, 15:28
Добрый день, Платон.


А можно инструкцию как не переезжать на HTTPS для Яндекса? Чтобы Яндекс всегда видел и отдавал в поиске только HTTP-версию сайта (при работе сайта по обеим протоколам).


Есть сайты, для которых шифрованный трафик не нужен в принципе. Например, сайты публичных СМИ, которые и так распространяют свой контент налево и направо, даже Cach-Control: public ставят. Ибо не секретный контент, скорее наоборот.



При этом, использование HTTPS влекет за собой ряд проблем: лишняя нагрузка на сервер и клиент, отсутствие нормального долговременного кэширования отдаваемого в браузере (важно, когда на сайте много медиафайлов, а аудитория постоянная), проблемы с реферами и пр. В общем, не всем и не всегда нужен этот защищенный протокол.


Яндекс прямо говорит, что на ранжирование использование защищенного соединения на сайте не влияет, ставьте, если надо для ваших клиентов (ввод персональных данных, то да се).


Однако есть еще Другой Поисковик (ДП), который заставляет всех переходить, независимо от разумной необходимости: открыто обещает https-сайты поднимать в выдаче, а с октября 2017 стращает вообще выводить в своем браузере сообщение о возможной опасности сайта с обычным http-протоколом.


Как можно сделать, чтобы для Яндекса была HTTP-версия, а для ДП – HTTPS?


Навскидку такой алгоритм:


1. Настраиваем, чтобы сайт отвечает одним и тем же контентом по обеим протоколам


2. В Яндекс.Вебмастер отправляем sitemap с http://site.ru/*** ссылками, в соотв. сервис ДП отправляем sitemap с https://site.ru/***


3. В robots.txt в секции User-agent: Yandex пишем Host: site.ru, а в соотв. секции для ДП пишем Host: https://site.ru


4. Но ссылки вида https://site.ru/*** будут появляться в интернете, когда кто-нибудь сошлется на сайт, придя на него из ДП. Соотв. Яндекс их найдет и проиндексирует. Что с ними делать? Надо в Яндекс.Вебмастере все-таки добавить https-зеркало, просто не делать его главным? Или директивы Host достаточно?


Буду благодарен за объяснение.
platon
2 октября 2017, 11:57
"Другие поисковые" системы не учитывают значение директивы Host, поэтому использовать два указания в robots.txt не нужно. Поскольку "ДП" используют для указания главного зеркала только перенаправление, то правильного способа оставить главным зеркалом в одном поисковике http, а в другом - https-версию нет. Используйте директиву Host для переезда на https, после чего включайте редирект.
PlayWiki.ru
7 октября 2017, 12:53
Подскажите пожалуйста, сейчас у сайта уже определилось главное зеркало, но страниц с https пока в поиске нет, насколько я понимаю уже можно ставить редиректы, или лучше подождать, пока https войдёт в индекс?
platon
9 октября 2017, 09:51
Лучше подождать. 
Иван М.
25 октября 2017, 19:30
Сделал переезд на https
будет ли на сайте такой же ТИЦ как и на http версии сайта?
platon
26 октября 2017, 08:32
Да, будет. 
stvorka34
26 февраля 2018, 19:38
platon,
Здравствуйте! А за какое время (приблизительно) происходит восстановление тИЦ? Через неделю уж три месяца будет как перешли на хттпс, тИЦ сразу упал с 20 в 0 и там и лежит....
platon
27 февраля 2018, 11:16
Точных сроков тут назвать не можем, стоит набраться терпения и ждать очередного пересчёта показателя.
bodyfactoryspb
29 октября 2017, 13:55
Добрый день!

Подскажите если сайт целиком меняет структуру url адресов и контент на сайте который c https будет отличатся от http, склейка по host также актуальна? Как робот будет клеить и как он поймет что есть релевантная страница без указания ему 301 редиректа?
platon
30 октября 2017, 09:53
Да, вы также можете использовать Host для переезда на https и в этом случае. Главное, чтобы по http и https-адресу у вас был размещён один и тот же контент (одна версия сайта).
bodyfactoryspb
30 октября 2017, 11:45
platon,
 Спасибо за ответ.
Подскажите еще тогда, на текущем сайте размещен материал, который не добавлялся в оригинальные тексты, но контент не копирован ни кем до сих пор. Можем ли мы добавить, такие текста как оригинальные для https версии сайта ? Будут они учитываться как оригинальные?
platon
1 ноября 2017, 13:19
Инструмент "Оригинальные тексты" рассчитан только на те тексты, которые на момент добавления ещё не опубликованы нигде в интернете. Поэтому добавлять в форму статьи, уже размещённые ранее на каком-либо сайте, в том числе и на Вашем, не стоит - такие заявки не будут учитываться.
bodyfactoryspb
4 ноября 2017, 13:32
platon,
, спасибо, подскажите при переезде через host и далее после склейки устанавливая 301 редирект, перенеся такой контент, будет ли он ранжираваться по тем же алгоритмам что и сейчас? То есть как дублированный он не будет воспринят ?
platon
7 ноября 2017, 15:27
После переезда и объединения сайтов в группу зеркал все заявки на оригинальность текстов продолжают учитываться в поиске для нового главного зеркала. Однако в сервисе список текстов будет отображаться только для того сайта, для которого они были добавлены изначально.
news@eniology.org
14 ноября 2017, 11:41
platon,
А как быть в том случае, если версии сайта по http уже нет, а есть только версия  по https-адресу с идентичным контентом, но с другими адресами, и есть новые статьи. Тематика сайта осталась та же, но полностью изменилась структура.

В Вебмастере сайт по https-адресу отображается сейчас, как не главное зеркало и новых адресов страниц в поиске поэтому нет. Но и версии сайта по http тоже уже не существует.

1 вопрос: Имеет ли смысл идентичные по контенту страницы с версии сайта по https добавлять в Вебмастере и в версию сайта по http?

Host для  https мы указали в новой версии сайта.

2 вопрос: На новом сайте мы настроили перенаправление со старых адресов на новые. Это лучше убрать?

Но если перенаправление убрать, то получится, что и старого сайта по http люди нас не найдут, будет ошибка 404, и новый по http считается не главным зеркалом и его нет в поиске.

Как целесообразнее поступить в этом случае?
Спасибо Вам за ответы)
platon
15 ноября 2017, 16:44
Пожалуйста, напишите нам в службу поддержки, постараемся помочь.
Коновалова Ольга
17 ноября 2017, 20:14
Здравствуйте!
Уже давно перешла на  https. Зеркала признаны главными, редирект настроен. В очередной раз слетели права на сайт http
Как это исправить! Хочется видеть всю информацию. Благодарна за ответ.
platon
20 ноября 2017, 14:47
Пожалуйста, напишите нам https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/verification/other-error.html , посмотрим, в чем дело, подскажем, как быть.
Коновалова Ольга
20 ноября 2017, 16:23
platon,
Спасибо, напишу.
georgebros
18 ноября 2017, 14:16
Здравствуйте! Подскажите, обязательно ли дожидаться склейки зеркал http и https-версий сайта? Считается ли грубой ошибкой, если сразу установить постраничный редирект на https-версию?
platon
20 ноября 2017, 14:38
Если Вы сразу будете использовать редирект, то позиции сайта по запросам могут измениться, поскольку страницы становятся недоступны для робота. По этой причине мы советуем использовать редирект после окончания переезда по директиве Host.
ev.khoroshilov
4 декабря 2017, 11:18
Подскажите, пожалуйста, как поменять  http на https в каталоге Яндекса? 
platon
4 декабря 2017, 11:49
Достаточно просто изменить главное зеркало в поисковой базе. Данные в Каталоге обновятся автоматически.
sonataco
14 декабря 2017, 18:31
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, когда можно настраивать 301 редирект на https урлы, не боясь негативных последствий для сайта? Переехали со 2 на 3 ноября, в индексе уже недели 2 количество страниц на http крутится вокруг 17 штук, на https более 17 000. Можно ли настраивать редирект в данном случае?
platon
15 декабря 2017, 15:31
Если https уже является главным зеркалом, редирект можно включать.
sonataco
15 декабря 2017, 15:43
platon,
спасибо большое
rs-catalog
15 декабря 2017, 07:50
Здравствуйте,


Подскажите, пожалуйста, после смены на https региональность по Каталогу новому сайту присвоится автоматически?


Спасибо.
platon
15 декабря 2017, 15:32
Да, адрес сайта в Каталоге и региону будут актуализированы для нового адреса.
e.chebotarew
23 декабря 2017, 12:50
Здравствуйте! 
Что нужно прописать в .htaccess, чтобы сайт был доступен и по http и https?


Все примеры в интернете показывают как делать редирект на https, но ваша памятка говорит, что не парвильно делать это пока зеркала не склеились.


Извиняюсь за оффтоп и заранее спасибо.
mansolide
25 декабря 2017, 21:09
Привет, а новый сайт с https:site.ru нужно добавлять в Метрику заново и создавать новый счётчик, или старый счётчик останется работоспособен?
platon
26 декабря 2017, 14:35
Можно использовать и старый счётчик.
vas.dlinny
24 января 2018, 18:20
Здравствуйте. Недавно перевел сайт на https и теперь все внутренние страницы доступны как по http, так и по https. При заходе на главную по http, автоматически происходит переадресация на https, на внутренних же страницах такого не происходит почему то. Как это может сказаться на индексации сайта? Нужно ли добиваться того, чтобы все внутренние страницы, при заходе по http, автоматически переадресовывались на https? 
platon
25 января 2018, 10:57
Устанавливать редирект со всех внутренних страниц на https-версию необязательно, но это стоит сделать, чтобы корректно перенести показатели в других поисковых системах.
vas.dlinny
25 января 2018, 14:41
platon,
Спасибо большое, сделал.
s.akimov2009
2 февраля 2018, 13:13
Здравствуйте!
Пять дней назад(28 января) начал переезд на https. Сегодня в Вебмастере вижу,что зеркала склеены. Подскажите,уже можно ставить редирект c http на https или подождать,когда проиндексируется большая часть страниц по протоколу https?
s.akimov2009
3 февраля 2018, 18:16
Уточню: сейчас в индексе HTTPS-версии около 10% страниц.
platon
5 февраля 2018, 13:30
Редирект можно установить уже сейчас.
s.akimov2009
5 февраля 2018, 14:09
platon,
благодарю.Так и сделал.
tokar112
26 февраля 2018, 14:52
Подскажите как правильно перейти на www?
Обновлено 26 февраля 2018, 14:53
tokar112
26 февраля 2018, 15:16
tokar112,


Получается у меня сейчас только пере направление на www, а это грозит вылету позиций с версией без www? Верно?
platon
27 февраля 2018, 11:17
Для переезда в рамках "с www"и "без www" можно действовать по этой же инструкции. Если вы действуете вразрез рекомендациям, мы не можем гарантировать, что позиции сайта останутся без изменений.
tokar112
27 февраля 2018, 11:36
platon,


1)Добавил сайт www.site.ru в яндекс вебмастер
2)Сайт появился и склеился с основным site.ru

3)Прописал в host главным зеркалом www.site.ru
4)Жду индексации www.site.ru
Все верно?


Но у меня вопрос. На данный момент www.site.ru отправляет на site.ru соотвественно www.site.ru отвечает роботу 301. Это означает что www.site.ru не будет сейчас индексироваться?
tokar112
1 марта 2018, 16:24
tokar112,
Правильно ли я понял что в моем случае индексироваться будет только один сайт? который будет без редиректа.
platon
2 марта 2018, 08:32
При наличии редиректа робот выберет главным зеркалом именно цель перенаправления, директива Host будет проигнорирована.
yundex
4 марта 2018, 14:47
Интересно, что еще нужно учитывать? Добавил в Вебмастер сайт c https, он стал неглавным зеркалом; в robots написал трижды перепроверенный до каждого знака host; проверил https на валидность. Жму кнопки в "переезде сайта", вижу "Заявка от 04.03.2018 на переезд сайта с домена terra-medica.ru на https://terra-medica.ru обрабатывается (это может занять некоторое время)." Но...  в итоге рано или поздно (иногда через день-два) появляется сообщение "Невозможно перенести сайт на https://terra-medica.ru. Проверьте соответствие сайта всем необходимым условиям." Сломал уже голову, потому что соответствие всем условиям давно уже проверил и перепроверил раз 100. (вру, не 100, но 30 точно). Выходит, перенести главное зеркало не каждому дано?
platon
6 марта 2018, 08:55
Дело в том, что главная страница https://terra-medica.ru (с https) перенаправляет на http://terra-medica.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 (с http), поэтому https-версия не может быть выбрана главным зеркалом. Стоит поправить этот момент.
yundex
7 марта 2018, 09:36
platon,
Большое спасибо!!! Кажется, сработало. На всякий случай, для мастеров mediawiki, использующих адресные строки типа сайт/wiki/заглавная страница(статья). проблема решается в поправке файла LocalSettings.php. Нужно строку $wgServer = "http://ваш.сайт"; исправлять на $wgServer = "https://ваш.сайт"; Может, кому-то еще пригодится. С уважением, Yundex.
Дмитрий
15 марта 2018, 13:26
Добрый день, Яндекс. 


Разрешите уточнить информацию по поводу перерасчета ТИЦ.


Сайт перешёл на https примерно 01 декабря 2017 г. на данный уже 15 марта 2018 г. 


Прошло уже более 3 месяцев, но ТИЦ так и не восстановился. Можно получить какую-нибудь информацию по данному вопросу? или сообщите с кем можно связаться и каким образом?
Обновлено 15 марта 2018, 13:27
platon
20 марта 2018, 14:19
ТИЦ будет обновлён при ближайшем пересчёте. Увы, в таком случае нужно просто ждать.
U-Osya
11 апреля 2018, 12:40
Здравствуйте! Примерно полгода назад сайт успешно переехал с HTTP на HTTPS, в итоге в вебмастере обе версии были связаны как группа зеркал, после чего был настроен 301 редирект на версию HTTPS. Все было отлично. Сегодня обнаружила, что вижу в вебмастере только одну версию сайта - с HTTPS, а HTTP вообще теперь отсутствует. Ее нет ни отдельно в списке сайтов, ни в связке с версией сайта на HTTPS как ее зеркала. Нужная мне версия сайта - это версия на HTTPS.  Напишите, пожалуйста, исчезновение из вебмастера версии на HTTP - это чем-то опасно? В чем может быть причина? Как исправить, если это требуется? P.S.: что интересно, другие сайты, которые также успешно переехали на HTTPS в то же самое время в вебмастере по прежнему отображаются в парах HTTPS (как главное зеркало) и  HTTP (как связанный вариант). Только в отношении одного сайта такая проблема, о которой пишу выше.
platon
12 апреля 2018, 12:05
В целом, проблем из-за этого быть не должно, но нам хочется разобраться, по каким причинам сайт пропал из Вебмастера. Напишите нам, пожалуйста, через форму https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/verification/wish.html , проверим, с чем это может быть связано.
U-Osya
12 апреля 2018, 14:51
platon,
спасибо! написала, как Вы сказали, ожидаю обратную связь.
Фёдор Барский
22 апреля 2018, 13:25
Здравствуйте.  В вебмастере был сайт site .ru, добавил https://www.site.ru.
Установил два редиректа в htaccess согласно статьям на рег ру.
1) с site.ru на www.site.ru, 
2) с http:// на https://
Прошла неделя, сайты не склеились пока. Но https://www.site.ru стал появляться в поиске. 
Правильно ли я сделал, можно ли делать два редиректа, или как то их оптимизировать нужно в одно перенаправление? Потому что три перенаправления получается, если проверять редирект с помощью какого либо онлайн сервиса.
Вот такой код:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^site.ru
RewriteRule (.*) http://www.site.ru/$1 [R=301,L]
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
platon
23 апреля 2018, 14:40
Лучше написать нам в саппорт, чтобы мы проверили конкретный сайт. Например, сюда https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/mirrors/change-protocol.html
Azerty-money
23 апреля 2018, 16:01
После назначения сайта главным зеркалом:
вижу следующее в Важные страницы:
https://clip2net.com/s/3TENLPx

Что тут не так?
Или так и должно быть
platon
24 апреля 2018, 14:32
Проверил: ранее https://azerty-money.ru был недоступен из-за ошибки установления защищённого соединения. Сейчас вижу, что всё в порядке, данные в Вебмастере и поиске обновятся в скором времени.
content74
27 апреля 2018, 15:50
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, верно ли следующее (вывод из прочитанных инструкций и ваших ответов на разные вопросы):

При переезде на https:
1) можно сделать редирект, а можно оставить 2 robots.txt:

http://site.ru и https //site.ru.

Директивы в обоих robots должны быть одинаковы.

Ссылка на sitemap в обоих robots должна вести на sitemap https


2) можно оставить 2 sitemap:
В sitemap для https будут url c https
В sitemap для http будут url c http.





Обновлено 27 апреля 2018, 15:51
platon
28 апреля 2018, 09:36
Указание на файл sitemap никак не повлияет на выбор главного зеркала, но, чтобы робот быстрее проиндексировал страницы по https-протоколу, стоит в robots.txt указывать именно файл по https-протоколу и https-ссылками.
Женское Мнение
21 мая 2018, 18:11
Здравствуйте уважаемый platon!


Сайт https://zhenskoe-mnenie.ru/ в результате переезда в феврале потерял 90% трафика с яндекса и пропал из выдачи по всем запросам которым занимал первые места. Переезд осуществляи строго в соответствии с инструкциями по деликатному переезду. Написали в службу поддержки, получили стандартный ответ
***

"Результаты поиска - это не статическая информация, и время от времени они имеют свойство меняться. Мы постоянно проводим корректировки наших алгоритмов, поэтому сайт может как набирать, так и снижать свои позиции. Также изменение позиций может происходить не только из-за корректировок алгоритма ранжирования, но и по естественным причинам: обновление поисковой базы, из-за которой в индекс попадают одни страницы, и исчезают другие, контент на сайтах меняется, меняется релевантная страница с сайта и т.п. Я понимаю Вашу обеспокоенность сложившейся ситуацией, но могу констатировать тот факт, что с Вашим сайтом сейчас все в порядке, и ограничений в его ранжировании с нашей стороны нет. Продолжайте развивать его - это должно положительно повлиять на позиции."
***


С момента переезда прошло уже три месяца - ситуация не изменилась.



Что нам делать?
Обновлено 21 мая 2018, 18:13
platon
22 мая 2018, 13:49
Все вопросы касательно вашего проекта лучше задавать непосредственно через форму обратной связи - я и мои коллеги обязательно ответят вам.
Женское Мнение
22 мая 2018, 16:55
platon,
Спасибо за ваш ответ. Но проблема в том что обращаясь через форму обратной связи мы получаем лишь стандартизированные ответы.


С сайтом полная беда, он вылетел из поиска по всем запросам и потерял 90% трафика, а нам пишут: с вашим сайтом все в порядке и никаких ограничений в ранжировании нет. Но как же такое возможно?


По вашему совету мы написали сейчас еще одно письмо через форму обратной связи приложив к нему необходимые скриншоты. [Ticket#11121514150484462]. Надеемся на вашу помощь!


Сергей Брагин
23 мая 2018, 17:59
После переезда на https сайт уже как 6 месяцев показывает тиц 0 , до переезда было 230, как долго ждать?
platon
24 мая 2018, 11:01
Обновления тИЦ действительно не было давно, и сроков мы назвать, к сожалению, не можем. Нужно подождать.
Илья Журавлёв
11 августа 2018, 17:56
platon,
Я в шоке от вашего ответа!!! Что это за отношение к людям!!!??? Вы там вообще страх потеряли чтоли!!! Поувольнял бы таких как вы, к чёртовой матери!!!


Неужели нельзя придумать инструмент, который позволил бы без потери позиций переводить сайты на https? Уверен на 10000000% такое можно придумать!!! Но, когда работаешь за з/п это не обязательно. Жаль мне вас ребят, не правильная это стратегия. Надеюсь вы одумаетесь и начнёте делать для людей пользу.
nadya.hramchenko
12 августа 2018, 18:21
При переезде на https cразу поставила круговой Redirect,  сайт доступен только в https-версии. Через 3 дня зеркала склеились, но сайт в выдаче сильно упал. ТИЦ 10, как и был. 
1).Могу ли я добавлять новые страницы на https, если сайта на старом домене нет в интернете?
2). Отсутствие сайта в интернете в версии http может ли повредить https-версии?
Сайт www.psyhologvspb.ru
infoorel
25 марта, 11:58
nadya.hramchenko,
вы нашли ответ на второй вопрос?
nadya.hramchenko
25 марта, 18:28
infoorel,
Да, всё в порядке!
info@dvgid.ru
22 февраля 2019, 04:13
Хм.. Кто бы сомневался...
Из бесплатных нормальных нашел Let's Encrypt,
+ хостер https://landinghost.ru
Один раз поставил, и всё, перевыпускается и обновляется сам у них в панеле...
Вот статья неплохая для наглядности: https://pinchukov.net/blog/ssl-lets-encrypt.html
Надеюсь помог хоть кому нибудь.