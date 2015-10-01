В последнее время тема смены протокола сайта весьма актуальна, ведь для защиты данных в интернете все больше сайтов начинают использовать HTTPS-соединение, которое представляет собой стандартный протокол HTTP, поддерживающий шифрование. В связи с этим у владельцев сайтов возникает множество вопросов о том, как правильно сообщить Яндексу о том, что тот или иной ресурс теперь поддерживает шифрование и работает по защищенному протоколу. Ниже я расскажу, что представляет собой процесс переезда на HTTPS, и дам рекомендации относительно того, как лучше его организовать.

Вопреки расхожему мнению о том, что со сменой протокола для поисковой системы ничего не должно измениться, ведь фактически сайт остается прежним, а его название не меняется, индексирующий робот воспринимает ресурс, передающий данные по двум разным протоколам как два разных сайта. Поэтому при смене протокола на новый, как и вообще при переезде сайта на новый домен, возможно снижение посещаемости сайта, изменение количества его страниц и позиций в поисковой выдаче.

По сути процесс смены протокола с точки зрения поисковой системы представляет собой объединение ресурсов вида http://site.ru и https://site.ru в группу зеркал либо изменение главного зеркала среди них в том случае, если ранее они уже были признаны зеркалами друг друга. О том, как это проверить, рассказано в нашей Помощи. Для того чтобы сайты стали зеркалами и были склеены в единую группу нужно, чтобы при обращении к ним отдавался идентичный контент.

Я советую придерживаться следующих рекомендаций для того, чтобы корректно осуществить перенос своего сайта на домен с защищенным протоколом:

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной организацией (центром сертификации).

2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере.

3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле robots.txt. Например: Host: https://site.ru - УСТАРЕЛО! О том, как сейчас - здесь и здесь .

4. Сообщить роботу об изменениях в отношении главного зеркала на странице «Настройки индексирования — Переезд сайта» сервиса Яндекс.Вебмастер для http версии сайта.

5. Дождаться, пока главное зеркало в группе зеркал сайта будет определено в соответствии с заданными указаниями, это может занять несколько недель. Как только это произойдет, вы увидите соответствующее изменения для подтвержденного сайта в Яндекс.Вебмастере.

6. При необходимости настроить редирект с неглавного зеркала на главное. Делать это до того, как сайты будут признаны зеркалами, нежелательно, поскольку в этом случае страницы с редиректами будут исключаться из поиска согласно правилам Яндекса по обработке перенаправлений. На время склейки зеркал, по возможности, лучше оставить сайт доступным для робота по обоим адресам. УСТАРЕЛО! О том, как сейчас - здесь и здесь .

Желаю вам удачного переезда!

Также читайте продолжение.

Запись обновлена 28.07.17.