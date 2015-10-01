Платон Щукин

октябрь 2015
Первая лекция октября - уже сегодня.
1 октября 2015, 15:08

Начинается второй месяц занятий в нашей Школе, и сегодня пройдет лекция "Как правильно составить структуру сайта" . Ждем Вас в 17:00!

 

Также не забудьте про лекции:

- "Как защитить свой сайт" 

"Как правильно поставить ТЗ на создание сайта"

- "Что можно и что нужно измерять на сайте" 

 

Присоединяйтесь!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров
Десятая лекция Школы - завтра!
5 октября 2015, 15:50

Продолжаются занятия в нашей Школе и уже завтра, 6 октября, в 17:00 ждем вас на десятой, "юбилейной", лекции "Как защитить свой сайт" .

 

Также успейте зарегистрироваться на лекции:

"Как правильно поставить ТЗ на создание сайта"

"Что можно и что нужно измерять на сайте"

"Качественная аналитика сайта"

 

Приходите - мы вам рады!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров
"Как правильно поставить ТЗ на создание сайта" - завтрашняя лекция Школы.
7 октября 2015, 10:37

Что такое техническое задание, какие цели оно преследует и многое другое Вы сможете узнать завтра в 17:00 на одиннадцатой лекции нашей Школы.

 

Ну и, конечно, открыта регистрация на лекции:

"Что можно и что нужно измерять на сайте"

"Качественная аналитика сайта"

"Сайты на мобильных устройствах"

 

Регистрируйтесь и присоединяйтесь!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров
Двенадцатая лекция Школы - завтра в 17:00.
12 октября 2015, 13:11

Завтра, 13 октября, ждем вас на очередной лекции нашей Школы "Что можно и что нужно измерять на сайте".

 

Также регистрируйтесь на лекции:

"Качественная аналитика сайта"

"Сайты на мобильных устройствах"

"Мобильное приложение: как и зачем" 

 

Регистрируйтесь и приходите - будет интересно!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров
Следующая лекция Школы - уже завтра!
14 октября 2015, 14:09

Как понять, кто составляет аудиторию вашего сайта и какова её структура, как измерить эффективность сайта - все это и многое другое ждет вас завтра на лекции "Качественная аналитика сайта".

 

Также открыта регистрация на лекции:

"Сайты на мобильных устройствах"

"Мобильное приложение: как и зачем"

"Основные принципы индексирования сайта"

 

Присоединяйтесь - мы вас ждем!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров
"Сайты на мобильных устройствах" - завтра в нашей Школе.
19 октября 2015, 12:51

Статистика и тренды по мобильному интернету, адаптация сайта к мобильным пользователям и многое другое вам расскажут завтра в 17:00 на очередной лекции нашей Школы.

 

Не забудьте зарегистрироваться и на будущие лекции:

"Мобильное приложение: как и зачем" 

"Основные принципы индексирования сайта"

"Основные принципы ранжирования"

 

Встречаемся в то же время на том же месте!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров
Новая лекция Школы - уже завтра.
21 октября 2015, 15:55

Завтра в 17:00 пройдет пятнадцатая лекция Школы вебмастеров "Мобильное приложение: как и зачем" . Регистрируйтесь и вы узнаете, какую ценность мобильное приложение может принести для проекта и бизнеса, и еще много интересного.

 

Не забудьте и о лекциях:

"Основные принципы индексирования сайта"

"Основные принципы ранжирования"

"Плохие методы продвижения сайта"

 

Ждем вас!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров
Деликатный переезд (или рекомендации Яндекса по переезду на HTTPS)
23 октября 2015, 15:00

В последнее время тема смены протокола сайта весьма актуальна, ведь для защиты данных в интернете все больше сайтов начинают использовать HTTPS-соединение, которое представляет собой стандартный протокол HTTP, поддерживающий шифрование. В связи с этим у владельцев сайтов возникает множество вопросов о том, как правильно сообщить Яндексу о том, что тот или иной ресурс теперь поддерживает шифрование и работает по защищенному протоколу. Ниже я расскажу, что представляет собой процесс переезда на HTTPS, и дам рекомендации относительно того, как лучше его организовать.

Вопреки расхожему мнению о том, что со сменой протокола для поисковой системы ничего не должно измениться, ведь фактически сайт остается прежним, а его название не меняется, индексирующий робот воспринимает ресурс, передающий данные по двум разным протоколам как два разных сайта. Поэтому при смене протокола на новый, как и вообще при переезде сайта на новый домен, возможно снижение посещаемости сайта, изменение количества его страниц и позиций в поисковой выдаче.

По сути процесс смены протокола с точки зрения поисковой системы представляет собой объединение ресурсов вида http://site.ru и https://site.ru в группу зеркал либо изменение главного зеркала среди них в том случае, если ранее они уже были признаны зеркалами друг друга. О том, как это проверить, рассказано в нашей Помощи. Для того чтобы сайты стали зеркалами и были склеены в единую группу нужно, чтобы при обращении к ним отдавался идентичный контент.

Я советую придерживаться следующих рекомендаций для того, чтобы корректно осуществить перенос своего сайта на домен с защищенным протоколом: 

1. Приобрести и настроить сертификат безопасности, который выдается соответствующей уполномоченной организацией (центром сертификации).

2. Сообщить поисковому роботу о том, что сайт стал доступен по новому протоколу, добавив его в список своих сайтов в Яндекс.Вебмастере.

3. Указать адрес желаемого главного зеркала с помощью директивы Host в файле robots.txt. Например: Host: https://site.ru - УСТАРЕЛО! О том, как сейчас - здесь и здесь .

4. Сообщить роботу об изменениях в отношении главного зеркала на странице «Настройки индексирования — Переезд сайта» сервиса Яндекс.Вебмастер для http версии сайта.

5. Дождаться, пока главное зеркало в группе зеркал сайта будет определено в соответствии с заданными указаниями, это может занять несколько недель. Как только это произойдет, вы увидите соответствующее изменения для подтвержденного сайта в Яндекс.Вебмастере.

6. При необходимости настроить редирект с неглавного зеркала на главное. Делать это до того, как сайты будут признаны зеркалами, нежелательно, поскольку в этом случае страницы с редиректами будут исключаться из поиска согласно правилам Яндекса по обработке перенаправлений. На время склейки зеркал, по возможности, лучше оставить сайт доступным для робота по обоим адресам.УСТАРЕЛО! О том, как сейчас - здесь и здесь .

Желаю вам удачного переезда! 

Также читайте продолжение.

Запись обновлена 28.07.17.

532 комментария
https,поиск,переезд на новый домен,зеркала
"Основные принципы индексирования сайта" - завтра в Школе.
26 октября 2015, 17:10

Особенности индексирования, как поиск находит страницу, что учитывать при добавлении сайта в поиск - об этом и многом другом интересном расскажем вам завтра на шестнадцатой лекции нашей Школы.

 

Также открыта регистрация на лекции:

"Основные принципы ранжирования"

"Плохие методы продвижения сайта"

"Представление сайта в поиске"

 

Регистрируйтесь - ждем вас!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров
Семнадцатая лекция Школы - завтра в 17:00!
28 октября 2015, 11:46

Уже завтра, 29 октября, состоится, пожалуй, одна из самых ожидаемых лекций нашей Школы - "Основные принципы ранжирования" . Вы сможете узнать об основных механизмах формирования выдачи, что учитывается при ранжировании сайтов, какой контен важен и многое другое.

 

Также не забудьте зарегистрироваться на лекции:

 - "Плохие методы продвижения сайта"

"Представление сайта в поиске"

"Структурированные данные на поиске"

 

Присоединяйтесь к нам!

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обучение,Яндекс,Школа вебмастеров