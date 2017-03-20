В одном из моих прошлых постов я уже поднимал тему деликатного переезда на протокол https. Сегодня я постараюсь ответить на частые вопросы, которые возникают при переезде.

1. Нужно ли переходить на HTTPS? Поможет ли это улучшить позиции?

В поисковой системе Яндекс сайты по протоколу HTTP/HTTPS индексируются и участвуют в поиске на равных условиях. Принимая решение о подключении SSL-сертификата, ориентироваться стоит на безопасность пользователей. Например, в случаях, если на сайте можно совершать покупки или другие операции с финансами.

2. Планируете ли вы помечать все сайты по протоколу HTTP как небезопасные?

Таких планов в настоящий момент нет.

3. Мой сайт сразу работает по протоколу HTTPS. Нужно ли сначала добавить его по HTTP и дождаться индексирования?

Нет, этого делать не обязательно. Вы можете сразу добавить его в Яндекс.Вебмастер по адресу с HTTPS.

4. Стоит ли ждать, пока сайт HTTPS проиндексируется перед тем, как начинать переезд?

Нет, переезд можно начинать в любой момент.

5. Есть ли разница между 301-м и 302-м редиректом при переезде?

Нет, и в том, и в другом случае переезд будет совершен в обычном режиме.

6. Нужно ли добавлять файл sitemap для HTTPS-сайта?

Да. Для сайта по протоколу HTTPS лучше создать свой файл sitemap и указать в нем ссылки на страницы по протоколу HTTPS. Сделать это можно сразу после начала переезда.

7. Мы захотели подключить SSL-сертификат, добавили https://site.ru в Яндекс.Вебмастер, а выясняется, что он уже неглавное зеркало сайта с HTTP. Нужно ли расклеивать их для смены главного зеркала?

Расклеивать сайты не нужно, вы можете просто сменить главное зеркало в данной группе. Процесс в целом ничем не отличается от склейки, только в этом случае я особенно не рекомендую использовать редирект для переезда: получится, что главное зеркало недоступно из-за редиректа, а цель редиректа - это неглавное зеркало и в поиск попасть не сможет. В результате в поиск страницы не смогут попасть совсем. В такой ситуации устанавливайте директиву "Host: https://site.ru", используйте "Переезд сайта", адрес в поиске будет изменён в течение нескольких недель. УСТАРЕЛО! О том, как сейчас - здесь и здесь .

8. Выполнили переезд, настроили редирект, а теперь в Яндекс.Вебмастере для сайта с HTTP висит предупреждение, что robots.txt недоступен. Что делать?

Это связано с установленным Вами редиректом. Файл site.ru/robots.txt редиректит на https://site.ru/robots.txt и поэтому недоступен. В этом случае можно либо снять редирект только с файла robots.txt, либо игнорировать данное сообщение. На обход главного зеркала с HTTPS это никак не повлияет.

9. Завершили переезд на HTTPS, но в Яндекс.Вебмастере висит предупреждение о противоречивой директиве Host.

Если главное зеркало - сайт с HTTPS, протокол в директиве Host также необходимо указать: "Host: https://site.ru" УСТАРЕЛО!

10. Как узнать, что переезд завершился?

В разделе "Уведомления" Яндекс.Вебмастера вы увидите сообщение о том, что для сайта site.ru изменилось главное зеркало и теперь главным зеркалом признан домен https://site.ru . В разделе "Мои сайты" сервиса сайты начнут отображаться как "связанные":

Главное зеркало будет располагаться в самом верху группы. Инструмент "Переезд сайта" для неглавного зеркала сменится на инструмент "Отклейка зеркал".

11. Сайты склеились, а Внешние ссылки и Оригинальные тексты не перенеслись, что делать?

Показатели старого сайта с HTTP, включая ссылки и оригинальные тексты, учитываются для нового главного зеркала. При этом отображаться они будут в панели Яндекс.Вебмастера именно для того сайта, для которого были добавлены.

12. Нужно ли удалять старый сайт из Яндекс.Вебмастера?

Удалять старый сайт необязательно. Вы можете оставить его, чтобы проверять информацию о внешних ссылках (см. пункт выше) и другие статистики неглавного зеркала. По желанию, его можно и удалить из сервиса, на индексирование главного зеркала это никак не повлияет.