Новый год традиционно приносит не только новое счастье, но и новые тарифы. В том числе на проезд на электричках.





Согласно постановлению Правительства Московской области №1120/54 от 18.12.2009, с 1 января 2010 года должна была существенно измениться не только цена проезда одной 10-километровой зоны (с 14 рублей до 16 рублей 50 копеек), но и принцип ее вычисления - теперь складываются цены за проезд по Москве (26 рублей) и сумма проезжаемых по области тарифных зон.

Из-за новогодних праздников внедрение новой системы затянулось, на Ленинградском направлении она начала действовать только 15 января, а на всех остальных - ближе к вечеру 21 января. Главное нововведение - самый дешевый тариф на проезд от станции в черте Москвы (кроме самых крайних станций вроде Новогиреево или Косино) до станции в Московской области стал равен 42 р. 50 коп. Чем дальше маршрут поездки - тем меньше разница, а до некоторых станций билет стал даже дешевле чем по "промежуточному" тарифу, действовавшему с 1 по 20 января.





Данные о новых тарифах внесены на сервис "Яндекс.Расписания". В поисковой строке вверху выберите вкладку "электрички", укажите станции отправления и назначения - и система покажет не только расписание, но и новую стоимость проезда.

