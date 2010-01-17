Если смотреть расписание какого нибудь поезда, то на маршруте заметил значёк, это текущее местонахождение поезда?
а в реальном времени будет? :)
Если смотреть расписание какого нибудь поезда, то на маршруте заметил значёк, это текущее местонахождение поезда?
а в реальном времени будет? :)
Новый год традиционно приносит не только новое счастье, но и новые тарифы. В том числе на проезд на электричках.
Согласно постановлению Правительства Московской области №1120/54 от 18.12.2009, с 1 января 2010 года должна была существенно измениться не только цена проезда одной 10-километровой зоны (с 14 рублей до 16 рублей 50 копеек), но и принцип ее вычисления - теперь складываются цены за проезд по Москве (26 рублей) и сумма проезжаемых по области тарифных зон.
Из-за новогодних праздников внедрение новой системы затянулось, на Ленинградском направлении она начала действовать только 15 января, а на всех остальных - ближе к вечеру 21 января. Главное нововведение - самый дешевый тариф на проезд от станции в черте Москвы (кроме самых крайних станций вроде Новогиреево или Косино) до станции в Московской области стал равен 42 р. 50 коп. Чем дальше маршрут поездки - тем меньше разница, а до некоторых станций билет стал даже дешевле чем по "промежуточному" тарифу, действовавшему с 1 по 20 января.
Данные о новых тарифах внесены на сервис "Яндекс.Расписания". В поисковой строке вверху выберите вкладку "электрички", укажите станции отправления и назначения - и система покажет не только расписание, но и новую стоимость проезда.
Когда с мобильника смотрю расписания - чрезвычайно мелко все. Увеличение масштаба не помогает - он снова сбрасывается в по умолчанию при запросе... Можно либо настройку, либо просто покрупнее?
речь про m.rasp.yandex.ru
Сегодня много постов будет :)
Во-первых, мы запустили расписания пригородных поездов в Самаре и Самарской области; Уфе и Республике Башкортостан; Ульяновске и Ульяновской области; Пензе и Пензенской области; Саранске и Республике Мордовия, а также части Республики Татарстан - той, что около Набережных Челнов.
За это большое спасибо нашему партнёру: Куйбышевской железной дороге - филиалу ОАО "РЖД".
Также запущены расписания пригородных поездов по городам Тверской области - Ржев, Бежецк, Максатиха и другим. Тут спасибо большое еще одному нашему партнёру - Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Как обычно, Яндекс.Расписания учитывают все изменения и показывают только те поезда, которые на самом деле отправятся в путь например, из Набережных Челнов в Алнаши или в Бугульму. Можно посмотреть, с какими остановками пойдут электрички и сколько времени уйдет на дорогу. Посмотреть, как следуют электрички прямо сейчас, можно на карте в "Паровозиках"
Кроме расписаний, мы показываем и цену билета.
Ну, про главную новинку я отдельным постом напишу (всё равно уже могли заметить; не успева-ю, а-а-а-а), а пока про несколько других полезных новинок января на Яндекс.Расписаниях:
1) В мобильной версии там, где это возможно, для электричек указываем платформы. Например, Рижская.
2) Также по многочисленным просьбам мы поменяли порядок сортировки станций в мобильной версии - не по алфавиту, а по направлению от центрального города.
3) Также мы попробовали сделать поиск до страны. Например, можно спросить Москва - Австралия и получить на выбор несколько австралийских аэропортов.
4) Также по просьбе одного из наших любимых пользователей %) (а на самом деле для удобства всех) чуть-чуть изменили календарь. Теперь он выбирает дату по одному клику, а не по двум, как раньше.
5) Также мы сделали довольно смелый шаг - и впервые попробовали на маршрутах автобусов показывать остановки. За это спасибо нашему партнёру - компании "Олвен Авто". Автобусы очень тяжело показывать в интернете, но интересно. Будем продолжать.
6) Так как Яндекс.Карты запустили более подробную карту Казахстана, мы тоже привязали станции и маршруты поездов в Казахстане более подробно. Правда, со всеми этими "разъездами №6" замучались.
7) Ну и наконец (или что-то забыл?), сейчас на Яндекс.Расписаниях стало можно искать по украиноязычным названиям. В первую очередь железнодорожных станций. Специально для нашей украинской аудитории.
Просили - держите :). Яндекс.Паровозики.