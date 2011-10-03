Клуб Яндекс.Расписаний

октябрь 2011
GET-запросы: стало удобнее
Станислав Клинков
3 октября 2011, 11:59

Обнаружил новую "фишку" в Яндекс.Расписаниях. Теперь стало возможным делать GET-запросы напрямую к сервису. Это очень удобно, когда нужно получить информацию об интересующем рейсе. Так, например, я у себя на домашнем десктопе добавил в браузер закладку следующего содержания:

http://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromId=s9603401&toId=s9603518

и теперь я всегда могу в один клик посмотреть, на какой электричке мне проще всего доехать до работы.

Спасибо!

2 комментария
feedback,благодарности
"Авианова", похоже, прекращает полёты
Дмитрий Крюков
3 октября 2011, 12:38

Официального сообщения еще не было, но, похоже, авиакомпания "Авианова" прекратила полёты с сегодняшнего дня. На данный момент рейсы не выполняются.

На сайте авиакомпании ничего про это не написано, но выбрать направления и купить билет уже нельзя. Зато отреагировал сайт аэропорта Шереметьево и  разместил новость о создании оперативного штаба обслуживания пассажиров, купивших билеты на рейсы "Авиановы".

В частности, новость гласит, что по всем вопросам пассажиры авиакомпании “Авианова” могут обращаться в оперативный штаб в Терминале В (комната № 1.169), а также в call-центр аэропорта по телефонам +7 (495) 232-65-65, 8-800-100-65-65.

О возможном прекращении полётов говорилось уже довольно давно - в качестве основной причины называют жёсткий кризис ликвидности. Не буду влезать глубоко в экономические дебри, скажу лишь, что в России с существующей системой управления авиации вообще практически невозможно работать по модели дискаунтера. И очень жаль - лично я "Авианове" за многое благодарен.

 

 

Авианова,самолеты,шереметьево,расписания
Новый интерфейс для покупки билетов на поезд
Дмитрий Крюков
3 октября 2011, 14:22

Мы долго занимались самолётами, а с августа улучшаем потихоньку алгоритмы выбора и покупки билета на поезд с помощью Яндекс.Расписаний. В сентябре нам, кажется, удалось решить старую проблему с тем, что не все поезда появлялись у нас сразу при их назначении - теперь все должно быть в порядке. В октябре - еще одна большая новинка: мы перерисовали страницы выбора мест.

Теперь можно выбрать место на схеме вагона - да и вообще появилось довольно много сопутствующей информации, которая позволяет принять решение при покупке.

Если на выдаче Яндекс.Расписаний вы нажимаете на цену рейса, то сначала вы переходите на страницу выбора класса вагона.

После выбора класса вы можете выбрать место на схеме вагона. Сразу понятно, где место удобное - а где не очень.

 (выше - схема вагона "Сапсана". Ниже - обычное купе)

Далее всё как обычно - вы переходите на сайт нашего партнёра "УФС" и осуществляете оплату, после чего получаете билет.

Мы будем очень благодарны, если вы выскажете нам свои мнения по поводу дизайна: а то у нас внутри коллектива были споры. Одни говорили, что на наших железных дорогах слишком много типов всяких купе, и информацию про дополнительные услуги надо сократить в пользу удобства; а другие - что каждая мелочь важна при выборе места. Ваше мнение будет нам полезно.

Если всё будет хорошо, то скоро мы планируем сделать еще один важный шаг для улучшения продажи билетов на поезда. Следите за обновлениями и новостями.

12 комментариев
билет,поезда
Яндекс.Электрички проезжают Львов и Тернополь
подорожній
3 октября 2011, 15:27

Когда уже можно будет увидеть Яндекс.Электрички для областных цетров: Львова(участник Евро-2012) и Тернополя. Для многих городов Украины уже есть, можно узнать над какими следующими городами ведется работа?

Расписание электричек есть на официальном сайте: Расписание электричек по станции Тернополь на 2011 рік

3 комментария
предложения,идеи,советы,расписания,электрички
Приглашаем к сотрудничеству автобусных перевозчиков
Дмитрий Крюков
6 октября 2011, 14:00

Яндекс.Расписания приглашают к сотрудничеству автобусных перевозчиков, транспортные предприятия, автовокзалы, автоматизаторов автовокзалов - в общем, всех, кто хочет, чтобы расписание автобусов было на доступно для пользователей и готов регулярно это расписание обновлять.

Конечно, мы и раньше были готовы сотрудничать, но сейчас мы сделали шаг навстречу - опубликовали так называемый "простой формат" расписаний. Данные в этом формате мы гарантировано готовы принимать. Подробнее прочитать об этом формате можно на специальной странице. Там вы найдете и инструкцию по заполнению, и примеры, и чистый бланк.

Как можно заметить, это довольно простой формат - данные заполняются в файле программы MS Excel. Если же у вас есть компетентные программисты, мы по-прежнему готовы (и рады!) принимать данные и в более продвинутых форматах (например, xml). Пишите нам в обратную связь.

Безусловно, мы не исключаем, что мы что-то забыли. Или сделали что-то неудобно. Поэтому мы готовы принимать комментарии и предложения по улучшению от тех, кто будет заполнять эти файлы.

Надеюсь, всё у нас получится - и это будет один из первых шагов к полноценному API.

32 комментария
формат,Автобусы,расписания
Два новых города в маршрутизаторе городского транспорта
Дмитрий Крюков
7 октября 2011, 14:34

Мы совместно с командой Яндекс.Карт запустили два новых города в маршрутизаторе городского транспорта - это Ростов и Уфа.

По Уфе, к сожалению, есть некоторые вопросы - там буквально пару недель назад поменяли схему движения маршрутов во всём центре, и складывается впечатление, что даже местные власти не знают пока точно, что и как там сейчас ходит. Но, как показывает практика, правки по пользовательскому фидбеку и на основе данных из наших каналов мы вносим очень быстро и, думаю, к началу следующей недели всё будет в идеальном виде.

Пользуйтесь, радуйтесь, пишите нам, если что.

2 комментария
уфа,городской транспорт,Автобусы,ростов-на-дону
Электрички от Одессы до Абакана - на Яндекс.Расписаниях
Александр
14 октября 2011, 12:43

На сервисе Яндекс.Расписания запущен блок расписаний электричек (пригородных поездов) Омской области. Данные предоставлены нашим новым партнёром, ОАО "Омск-Пригород". Омская область стала звеном, связавшим ранее запущенные на сервисе пригородные расписания Тюменской и Новосибирской областей, в результате чего образовалось непрерывное покрытие данными об электричках участка длиной почти 6 тысяч километров от берегов Чёрного моря до Енисея и Саянских гор.

Мы решили подсчитать - можно ли проехать от Одессы до Абакана на электричках, используя данные сервиса Яндекс.Расписания? Оказалось, что можно - на поездку потребуется 13 дней, 12 ночевок на вокзалах, и придется сделать 32 пересадки. Ниже приведено расписание такой поездки:

Одесса (17:31) — Вапнярка (23:48)
Вапнярка (5:34) — Жмеринка (7:08)
Жмеринка (8:40) — Казатин (11:10)
Казатин (12:00) — Киев (15:02)
Киев (15:39) — Нежин (18:15)
Нежин (5:40) — Конотоп (7:25)
Конотоп (9:05) — Ворожба (10:53)
Ворожба (13:13) — Курск (19:00)
Курск (20:47) — Поныри (22:20)
Поныри (5:29) — Орёл (7:00)
Орёл (9:00) — Тула (12:35)
Тула (14:42) — Москва (18:23)
Москва (21:00) — Владимир (23:53)
Владимир (6:30) — Нижний Новгород (9:55)
Нижний Новгород (12:42) — Шахунья (16:25)
Шахунья (4:50) — Киров (9:14)
Киров (13:40) — Балезино (18:31)
Балезино (3:20) — Пермь (10:40)
Пермь (17:53) — Шаля (22:45)
Шаля (4:59) — Екатеринбург (7:54)
Екатеринбург (12:29) — Тюмень (19:32)
Тюмень (20:14) — Вагай (23:09)
Вагай (4:29) — Ишим (7:08)
Ишим (14:47) — Называевская (18:25)
Называевская (6:15) — Омск (9:52)
Омск (18:19) — Татарская (21:17)
Татарская (8:16) — Барабинск (10:41)
Барабинск (17:39) — Чулымская (20:07)
Чулымская (21:08) — Новосибирск (23:33)
Новосибирск (14:40) — Новокузнецк (20:46) кроме среды
Новокузнецк (5:34) — Междуреченск (7:00)
Междуреченск (7:15) — Бискамжа (11:35)
Бискамжа (12:45) — Абакан (16:46)


Можно проехать даже еще дальше на восток, до станции Кошурниково у подножья Восточного Саяна.

Абакан (7:46) — Кошурниково (11:24)

Время указано местное. По ссылке на участок маршрута откроется подробное расписание поезда, там можно посмотреть, нет ли у него отмен или изменений, а также посчитать промежуточные остановки, коих окажется несколько тысяч.

При расчете маршрута мы старались не использовать те электропоезда повышенной комфортности (экспрессы), билеты на которые продаются как на дальние поезда (с указанием мест). Исключение сделано только для участка Новосибирск - Новокузнецк, на части которого (Курундус - Белово) обычных электричек просто нет. Участок можно объехать кружным путем через Барнаул, но это займет лишние сутки. Поезда, ходящие не ежедневно (кроме того же Новосибирск - Новокузнецк) также не приводятся.

Абакан и Кошурниково были выбраны конечными пунктами потому, что по главному ходу Транссибирской магистрали электрички ходят сейчас не на всём протяжении. Например, на границе Кемеровской области и Красноярского края есть разрыв (Мариинск - Боготол), где можно проехать только на поезде дельнего следования. В Красноярск, Иркутск и Владивосток только на электричках (пригородных поездах) из Москвы в настоящее время проехать уже нельзя. Таким образом, Кошурниково - самый восточный пункт в России, до которого можно добраться только на электричках из западной части страны. Но на случай если ситуация изменится, у нас на сервисе уже есть электрички Владивостока.

6 комментариев
расписания,электрички
Цены на проезд
Максим
18 октября 2011, 16:30

Здравствуйте! На многих элеектричках не указана цена на проезд. Как можно помочь разработчикам установить ее на сервисе Яндекс.Расписаний?

5 комментариев
Изменения в расписании (отмены) - можно ли узнать заранее ?
transportmorro
18 октября 2011, 16:31
Изменения в расписании (отмены) - можно ли узнать заранее ? Интересует Запорожье !

Есть ли список отмен за месяц или неделю, что бы можно было узнать об этом не в день отъезда и заранее ?
10 комментариев
Минск
Янковский Алексей
19 октября 2011, 13:03

А мне интересно. Ведуться ли хоть какие нибудь работы над созданием расписания электричек в Минске? Может Вам нужна помощь?

4 комментария
Сложности с переходом и не-переходом на зимнее время
Дмитрий Крюков
19 октября 2011, 13:28

В ночь на 30 октября 2011 года Россия впервые за долгое время не перейдёт на зимнее время. Одно это вызывало бы некоторые сложности в плане точного выполнения расписания всех рейсов, которые в эту ночь будут в пути; но эти сложности будут минимальны по сравнению с теми, которые могут возникнуть из-за разного поведения соседних с Россией стран.

Беларусь также не переходит на зимнее время. Всё сложнее с Молдовой/Приднестровьем, в которой, по состоянию на текущий момент, молдавская часть с Кишинёвом переходит на зимнее время; а приднестровская часть с Тирасполем - нет.

Разумеется, изменится привычная картина и в сообщении с другими соседними странами - например, Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией, Казахстаном, Китаем и т.д.

Веселее всех получилось в Украине, где власти сначала решили отменить переход на зимнее время, а потом снова его ввели. При этом на старый варинт расписания (где разница времени с Россией не менялось) было продано немало билетов на поезда и самолеты. Как теперь всё там на самом деле будет ходить в ночь на 30-е и после 30 октябня - не знает никто, и мы тоже пока не знаем.

Понятно, что транспортные службы будут изо всех сил стараться минимизировать возможные негативные последствия, но если вам нужно в этот день и в последующие дни прибыть куда-то строго вовремя - мы советуем не стесняться и позвонить в авиакомпанию/в справочную вокзала/своему перевозчику.

В основном, повторюсь, это затронет Украину и её сообщение с Россией.  В связи с изменением расписания международных поездов, может значительно измениться даже расписание пригородных электричек, особенно в пригородных зонах Киева, Харькова, Днепропетровска и Симферополя.

Пожалуйста, внимательно следите за изменениями расписания с 30 октября и в первой половине ноября. Если у Вас приобретены билеты в сообщении с Украиной на даты начиная с 30 октября, рекомендуем обратиться в справочную службу перевозчика (железной дороги или авиакомпании) для уточнения времени отправления и прибытия:

 

Информационно-справочный центр ОАО "РЖД" - +7 (800) 775-00-00.
Справочная служба УкрЗалiзницы - +38 0(44) 503-70-05.


Информация на нашем сервисе будет корректироваться по мере разработки и внесения перевозчиками новых расписаний в базы данных.

1 комментарий
зимнее время,поезда,расписания
Мобильные Яндекс.Расписания
Виктория Дунаева (Герасимова)
20 октября 2011, 14:48

Привет!

Как вы знаете, у Расписаний есть мобильная версия, доступная для всех телефонов: можно на бегу посмотреть ближайшую по своему маршруту электричку; узнать о задержке авиарейса; посмотреть расписание поездов, автобусов, аэроэкспрессов, самолетов.

Мы хотим сделать мобильные расписания еще лучше. Идей много - думаем, с чего начать;) Помогите, нам, пожалуйста в этом! Расскажите, в каких ситуациях вы используете мобильную версию, что смотрите, чего не хватает, что хотелось бы добавить.

По возможности, указывайте, пожалуйста, модель телефона. А еще лучше - платформу (Simbian, Java, Android, iPhone, Windows Mobile, другие). Пользователи Simbian и Java интересуют в особенности).

17 комментариев
мобильная версия
Два поезда в один день
Максим
22 октября 2011, 14:12

Здравствуйте! Смотрю расписание по станции Сызрань-город и немного не понимаю... Вот написано два поезда в один день:

59 и 279, причем время отправление 1:52 у обоих поездов! Что это такое?

9 комментариев
На 4 минуты отстают.
Андрей Т.
24 октября 2011, 18:51

 Я не понимаю почему ваш сайт отстаает вот расписание: Жел-дор 7:7 утра а на самом деле 7:11 что это обман или что?

3 комментария
Добавление авиарейсов Туркменских авиалиний Москва-Ашхабад
Илья Костиков
25 октября 2011, 18:11

Существуют хотя бы следующие рейсы, которые не отражены в сервисе (навигация с 30.10.2011 по 24.03.2012):

из Москвы (Домодедово) в Ашхабад (им. Сапармурата Туркменбаши)

- Т5 702 12:40-17:25 (среда, пятница);

- Т5 704 15:45-20:30 (понедельник);

- Т5 706 17:15-22:00 (суббота);

- Т5 708 02:35-07:20 (понедельник);

- Т5 710 23:30-04:15 (вторник);

- Т5 728 07:55-12:40 (четверг);

 

из Ашхабада (им. Сапармурата Туркменбаши) в Москву (Домодедово)

- Т5 701 08:15-11:20 (среда, пятница);

- Т5 703 11:00-14:05 (понедельник);

- Т5 705 13:05-16:10 (суббота);

- Т5 707 22:00-01:05 (понедельник);

- Т5 709 18:50-21:55 (вторник);

- Т5 727 03:20-06:25 (четверг).

 

Что нужно сделать, чтобы эти и другие авиарейсы компании отображались в сервисе?

2 комментария
предложения,самолеты
Кому транспорт в городах порисовать?
Дмитрий Крюков
25 октября 2011, 18:22

Мы сделали первую версию программы, которая позволяет размечать остановки и маршруты городского и пригородного транспорта в городах. Выложить ее, к сожалению, никуда пока не получится, но мы готовы давать доступ по запросу отдельным людям.

Кто хочет попробовать - пишите. Главное условие - чтобы карта этого города была в Яндекс.Картах

55 комментариев
городской транспорт,Автобусы
Интересное объявление. Украина, Николаев. Ж/Д вокзал "Николаев-Пассажирский"
nemo-q.dima
28 октября 2011, 00:12


"Вниманию пассажиров!
В связи с установлением в Украине порядка перехода на зимнее время с 30 котября 2011 года (переводом часовой стрелки на 1 час назад) и предусмотренными изменениями расписания поездов, прекращена продажа билетов на все поезда, прицепные и безпересадочные вагоны во внутрегосударственном и международном сообщениях, отправлением с начальных и обратных станций с 3 декабря 2011 года."

Если что, у нас билеты можно приобрести не далее 45 суток.
5 комментариев
поезда,расписания