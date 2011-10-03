В ночь на 30 октября 2011 года Россия впервые за долгое время не перейдёт на зимнее время. Одно это вызывало бы некоторые сложности в плане точного выполнения расписания всех рейсов, которые в эту ночь будут в пути; но эти сложности будут минимальны по сравнению с теми, которые могут возникнуть из-за разного поведения соседних с Россией стран.

Беларусь также не переходит на зимнее время. Всё сложнее с Молдовой/Приднестровьем, в которой, по состоянию на текущий момент, молдавская часть с Кишинёвом переходит на зимнее время; а приднестровская часть с Тирасполем - нет.

Разумеется, изменится привычная картина и в сообщении с другими соседними странами - например, Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией, Казахстаном, Китаем и т.д.

Веселее всех получилось в Украине, где власти сначала решили отменить переход на зимнее время, а потом снова его ввели. При этом на старый варинт расписания (где разница времени с Россией не менялось) было продано немало билетов на поезда и самолеты. Как теперь всё там на самом деле будет ходить в ночь на 30-е и после 30 октябня - не знает никто, и мы тоже пока не знаем.

Понятно, что транспортные службы будут изо всех сил стараться минимизировать возможные негативные последствия, но если вам нужно в этот день и в последующие дни прибыть куда-то строго вовремя - мы советуем не стесняться и позвонить в авиакомпанию/в справочную вокзала/своему перевозчику.

В основном, повторюсь, это затронет Украину и её сообщение с Россией. В связи с изменением расписания международных поездов, может значительно измениться даже расписание пригородных электричек, особенно в пригородных зонах Киева, Харькова, Днепропетровска и Симферополя.

Пожалуйста, внимательно следите за изменениями расписания с 30 октября и в первой половине ноября. Если у Вас приобретены билеты в сообщении с Украиной на даты начиная с 30 октября, рекомендуем обратиться в справочную службу перевозчика (железной дороги или авиакомпании) для уточнения времени отправления и прибытия:

Информационно-справочный центр ОАО "РЖД" - +7 (800) 775-00-00.

Справочная служба УкрЗалiзницы - +38 0(44) 503-70-05.





Информация на нашем сервисе будет корректироваться по мере разработки и внесения перевозчиками новых расписаний в базы данных.