Воскресный день на работе вынуждает заняться чем-то полезным, например написать небольшой "How to:" на тему сбора данных по городскому транспорту для их дальнейшего импорта в сервисы Яндекса, из личного опыта по городу Николаеву(Украина).

Возможно кому-то, по результатам прочтения, станет интересно собрать информацию и по перевозкам в своем городе.



Все началось 4 июля 2011 года с нескольких правок по информации с Яндекс.Расписаний и предложения помощи в сборе информации по ГорТранспорту. Все чем я располагал это схема электротранспорта найденная на просторах интернета.





На то время единственным способом внесения какой-либо информации была народная карта, но ее функционала было недостаточно т.к. кроме нанесения остановок с номерами маршрутов ничего больше не доступно - ни визуализации маршрутов, ни их более расширенных свойств. Да и последующие войны правок по местоположению и номерам начали немного напрягать, при этом какой-либо функционал, для экспорта уже внесенных данных в файл, отсутствует как класс.





8 июля 2011, по предварительной телефонной договоренности, прошла встреча с начальником "управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета", на которой выяснилось что почти на всех городских маршрутах, за исключением электротранспорта, перевозки осуществляются в режиме "маршрутное такси". Для понимания ситуации, у "маршрутного такси" в паспорте маршрута указаны только конечные остановки и схема(маршрут) движения нанесенная на карту города, а вот у "автобусного" маршрута, в дополнение к вышеперечисленному, в обязательном порядке указываются и согласовываются все промежуточные остановки. Услышав это, я понял что задача становится не столь тривиальной как я планировал, ну да мы ведь помним что "Дорогу осилит идущий". Итогом общения стало получение сводной таблицы маршрутов с указанными в ней Номером с Наименованием маршрута, Названием улиц по которым он проходит и Названием фирмы-перевозчика.





Нанеся часть информации по электротранспорту в народную карту и столкнувшись с ранее упомянутыми неудобствами, 26 августа 2011, после получения информации о начале разработки портала с соответствующим функционалом, было принято решение о замедлении работы в виду ее низкой продуктивности "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус".



15 декабря 2011, после получения инструкции и учетной записи к свежесозданному порталу, внесение данных было начато по новой, частично, для позиционирования остановок, использовался слой народной карты с ранее нанесенными данными.







К 26 декабря 2011 были нанесены все схемы маршрутов из ранее полученной таблицы.







До 29 января 2012 были безуспешные попытки связаться с перевозчиками, почти никто не хотел идти на контакт пеняя на то что все данные есть в горсовете, частично причиной этому стал конкурс на городские маршруты проводимый в это же время. Даже на тех маршрутах где перевозчиком были изготовлены информационные схемы, для размещения в салонах микроавтобусов, ссылались на то что изготовлены они в единственном экземпляре и в электронном виде их нет.













По прошествии недели вновь созвонился с начальником управления и был приглашен на следующий день на регулярное совещание с представителями фирм-перевозчиков. На совещании за короткое время пришлось провести минипрезентацию удобства прокладки маршрутов общественным транспортом на Яндекс.Картах и теоретической возможности последовать примеру Казани. После настоятельной просьбы хозяина кабинета оказывать посильную помощь в сборе информации, были переданы номера мобильных телефонов ответственных за это людей.

После первого похода с ноутбуком и модемом(2$ суточный анлим.) выяснилось что с перечнем остановок они мало чем могут помочь, так что вся помощь свелась к уточнению схем движения маршрутов из первоначальной таблицы. Как и бывает это у нас, реальность оказалось иной чем изначально было написано на бумаге.

В результате обхода перевозчиков были уточнены все схемы маршрутов, при этом некоторые избегали указывать какие действующие, а какие вовсе забыты, аналогично и со схемами. Но с остановками уже пришлось тяжелее, в этом вопросе оказали посильную помощь друзья, знакомые, транспортные фанаты, за что им всем еще раз выражаю свою искреннюю признательность.

При этом, с учетом всей этой массы информации, я допускаю что какую-то часть данных будущие пользователи Яндекс.Карт будут уточнять и корректировать.







5 марта 2012 был подготовлен и передан окончательный перечень маршрутов готовых к выгрузке и релизу на Яндекс.Картах.







Подводя итог хочу сказать что, для нанесения всех данных пришлось отрисовать и нанести более ста маршрутов и шестисот остановок, при этом отписаться разработчикам по поводу замечаний/предложений по порталу(субъективно около пятидесяти).



Теперь сами рекомендации:

- Первым делом необходимо получить таблицу маршрутов и нанести ее в портале.

- С помощью "зала" нанести и привязать максимум остановок, при этом доступ к порталу имеет только один человек.

- Выдвигаться в поля, к перевозчикам, для уточнения реальной картины и последующей корректировки ранее внесенной информации.

В свою очередь хочу еще раз подчеркнуть, что мне действительно очень повезло с начальником транспортного управления.

Надеюсь вам было интересно.