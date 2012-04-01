По случаю 1 апреля мы решили вернуть на схемах направлений московских и питерских электричек исторические названия станций и остановочных пунктов. Спешите видеть - в полночь схемы вернутся в обычный вид!
В ближайшее время мы сделаем в "Справочнике путешественника" специальную страницу с перечнем исторических названий и датами переименования - узнать как называлась когда-то та или иная станция можно будет не только в День смеха.
Теперь авиабилеты можно искать и в большом поиске Яндекса.
Мы развиваем поиск Яндекса, чтобы он помогал пользователям в решении их ежедневных задач. Если нужно узнать, сколько будет [100 долларов в евро], в результатах поиска вы сразу увидите актуальный ответ. По запросу [калининград погода] наши алгоритмы понимают, что, скорее всего, вы хотите узнать метеорологический прогноз, и поиск показывает информацию о нем сразу на странице результатов. А может, у вас скоро вечеринка? Тогда Яндекс подскажет, как приготовить гостям интересные коктейли.
Скоро лето, пора отпусков. Многие уже начинают планировать отдых. И сегодня им в помощь появился колдунщик покупки авиабилетов, который мы запустили в рамках программы "Интентный поиск", увеличив число задач пользователей, которые Яндекс помогает решать на странице результатов поиска.
Введите в строку поиска запрос, например, [купить авиабилет] или [авиабилет в Сочи], и в результатах вы увидите форму, в которой нужно лишь указать основную информацию: уточнить пункты вылета и прилета, даты вылета и возвращения, количество взрослых пассажиров и детей, класс билета.
Указав данные, вы увидите на сервисе ticket.yandex.ru все предложения различных агентств. Выбираете подходящее – и покупаете билет. Быстро и просто.
Команда поиска,
летаем
На Яндекс.Картах стали кликабельными железнодорожные станции и платформы - можно выбрать любую станцию в Московской и Ленинградских областях и посмотреть расписание ближайших электричек и поездов. К примеру, вот станция Павшино в городе Красногорске.
Ссылка "подробное расписание" позволит перейти на сервис Яндекс.Расписание и посмотреть полное расписание по станции.
Сегодня мы запустили расписание автовокзалов еще трёх областных центров Украины - Черновцов, Николаева и Винницы.
Вот, например, как доехать 30 апреля до Севастополя из Черновцов через Винницу и Николаев.
Запуск состоялся совместно с нашими партнёрами из компании Bus.Com.Ua, а помогли нам некоторые участники Клуба Яндекс.Расписаний. Спасибо!
Напомним, что до этого у нас были в Украине запущены расписания автовокзалов Донецка, Одессы и Львова.
Некоторые аспекты работы коллектива Яндекс.Расписаний широкой публике практически не заметны. Например, вот этот листик - не протокол мудрецов и не наивное искусство, а попытка нашего менеджера Саши понять, как будут ходить электрички в майские праздники.
В этот раз переносы дней на майские праздники особенно заковыристы, и железные дороги пытаются понять, как правильно пустить электропоезда, чтобы совпасть с пиком движения людей в ту или иную сторону.
И вот что получилось:
- Сначала всё просто. Из-за сдвига субботы в рабочие дни 27-го, в пятницу, электрички едут по расписанию четверга; 28-го - по пятнице (чтобы всех вывезти) и так далее.
- Но потом становится интереснее: пятница 4 мая превращается в четверг, а вот 5-е, суббота, становится пятницей! А потом три дня подряд электрички следуют по расписанию субботы - 6, 7 и 8 мая, и, наконец, в среду 9 мая - по расписанию воскресенья.
- Следующая неделя выходит сокращённой: четверг 10 мая - это на железной дороге "понедельник", 11-е пятница - "четверг", 12-е суббота - "пятница", а дальше субботы не будет и 13 воскресенье останется воскресеньем. После этого график худо-бедно вернётся на круги своя.
Соль ситуации в том, что это ведь надо было понять еще! Вот для этого Саша и начертил свою табличку, а мне она настолько понравилась, что я показываю её вам. Также в блоге сервиса имеется и специальный комментарий к табличке от ее автора.
Нюансы майских праздников не ограничиваются простой табличкой, которую так ярко описал Дима в предыдущем посте. Все на самом деле гораздо сложнее и интереснее.
В разных регионах и даже на разных направлениях картина переноса дней курсирования в праздники отличается. Данная табличка делалась для Московской железной дороги, но будет верна на двух третях железных дорог России. А вот остальное - интересные исключения.
Например, электрички Ленинградского направления Москвы и участка Тверь-Бологое традиционно во все праздничные даты ездят расписанием субботы. Соответственно, ни 1, ни 9 мая, не будет курсирующего по воскресеньям дневного поезда Тверь-Вышний Волочёк. Но, вместе с тем, экспрессы Москва-Тверь-Москва в праздничные дни не назначаются вообще - даже те, что по расписанию должны были ходить только по субботам.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области многие субботние поезда отменяются 30 апреля, 7 и 8 мая, когда должен действовать график субботы. На ряде линий (в основном - малодеятельных) поезда остаются курсировать расписанием своих календарных дней: на них перенос выходных не действует. На нескольких дорогах используется специальный график, учитывающий как пассажиропоток, так и технические нужды (например - постановку состава на регулярное техническое обслуживание). В последнем случае для каждого поезда в специальном документе перечисляются даты когда он будет ходить, а когда нет.
Если внимательно разобраться, в этом кажущемся хаосе есть своя стройная логика. Например, пятничные поезда обычно назначаются во второй половине дня и предназначены для доставки пассажиров из города домой или на дачу после работы. Они не нужны в пятницы 27 апреля и 4 мая: ведь после этих дней следует не выходной день, а рабочий. Зато они нужны в субботы 28 апреля и 5 мая, когда впереди длинные выходные и пассаажиров, желающих выбраться из города на природу, особенно много.
Субботние поезда, если они утренние, выполняют ту же функцию: перевозка из города в область. В первый день длинных выходных они необходимы, а вот в следующие дни часть из них можно отменить: все, кто хотел уехать, уже уехали и слишком много электричек не нужно, они будут возить воздух.
Воскресные (вечер) и понедельничные (утро) электрички выполняют обычную функцию - доставку пассажиров в город - домой или на работу после выходных. Воскресные электрички нужны в последний день выходных, а понедельничные - в первый рабочий день после них.
На малодеятельных линиях "дачный" пассажиропоток практически отсутствует, и там можно сохранить движение графиком календарного дня.
В нашем расписании эти нюансы учитываются. Чтобы не вычислять дни курсирования в расписании на все дни, рекомендуется при поиске расписания просто указать желаемую дату поездки. Система покажет только те поезда, которые должны курсировать в эту дату. На ряде подмосковных линий отдельные нюансы переноса дней уточняются и будут доступны в ближайшие двое суток.
Воскресный день на работе вынуждает заняться чем-то полезным, например написать небольшой "How to:" на тему сбора данных по городскому транспорту для их дальнейшего импорта в сервисы Яндекса, из личного опыта по городу Николаеву(Украина).
Возможно кому-то, по результатам прочтения, станет интересно собрать информацию и по перевозкам в своем городе.
Все началось 4 июля 2011 года с нескольких правок по информации с Яндекс.Расписаний и предложения помощи в сборе информации по ГорТранспорту. Все чем я располагал это схема электротранспорта найденная на просторах интернета.
На то время единственным способом внесения какой-либо информации была народная карта, но ее функционала было недостаточно т.к. кроме нанесения остановок с номерами маршрутов ничего больше не доступно - ни визуализации маршрутов, ни их более расширенных свойств. Да и последующие войны правок по местоположению и номерам начали немного напрягать, при этом какой-либо функционал, для экспорта уже внесенных данных в файл, отсутствует как класс.
8 июля 2011, по предварительной телефонной договоренности, прошла встреча с начальником "управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета", на которой выяснилось что почти на всех городских маршрутах, за исключением электротранспорта, перевозки осуществляются в режиме "маршрутное такси". Для понимания ситуации, у "маршрутного такси" в паспорте маршрута указаны только конечные остановки и схема(маршрут) движения нанесенная на карту города, а вот у "автобусного" маршрута, в дополнение к вышеперечисленному, в обязательном порядке указываются и согласовываются все промежуточные остановки. Услышав это, я понял что задача становится не столь тривиальной как я планировал, ну да мы ведь помним что "Дорогу осилит идущий".
Нанеся часть информации по электротранспорту в народную карту и столкнувшись с ранее упомянутыми неудобствами, 26 августа 2011, после получения информации о начале разработки портала с соответствующим функционалом, было принято решение о замедлении работы в виду ее низкой продуктивности "Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус".
15 декабря 2011, после получения инструкции и учетной записи к свежесозданному порталу, внесение данных было начато по новой, частично, для позиционирования остановок, использовался слой народной карты с ранее нанесенными данными.
К 26 декабря 2011 были нанесены все схемы маршрутов из ранее полученной таблицы.
До 29 января 2012 были безуспешные попытки связаться с перевозчиками, почти никто не хотел идти на контакт пеняя на то что все данные есть в горсовете, частично причиной этому стал конкурс на городские маршруты проводимый в это же время. Даже на тех маршрутах где перевозчиком были изготовлены информационные схемы, для размещения в салонах микроавтобусов, ссылались на то что изготовлены они в единственном экземпляре и в электронном виде их нет.
По прошествии недели вновь созвонился с начальником управления и был приглашен на следующий день на регулярное совещание с представителями фирм-перевозчиков. На совещании за короткое время пришлось провести минипрезентацию удобства прокладки маршрутов общественным транспортом на Яндекс.Картах и теоретической возможности последовать примеру Казани. После настоятельной просьбы хозяина кабинета оказывать посильную помощь в сборе информации, были переданы номера мобильных телефонов ответственных за это людей.
После первого похода с ноутбуком и модемом(2$ суточный анлим.) выяснилось что с перечнем остановок они мало чем могут помочь, так что вся помощь свелась к уточнению схем движения маршрутов из первоначальной таблицы. Как и бывает это у нас, реальность оказалось иной чем изначально было написано на бумаге.
В результате обхода перевозчиков были уточнены все схемы маршрутов, при этом некоторые избегали указывать какие действующие, а какие вовсе забыты, аналогично и со схемами. Но с остановками уже пришлось тяжелее, в этом вопросе оказали посильную помощь друзья, знакомые, транспортные фанаты, за что им всем еще раз выражаю свою искреннюю признательность.
При этом, с учетом всей этой массы информации, я допускаю что какую-то часть данных будущие пользователи Яндекс.Карт будут уточнять и корректировать.
5 марта 2012 был подготовлен и передан окончательный перечень маршрутов готовых к выгрузке и релизу на Яндекс.Картах.
Подводя итог хочу сказать что, для нанесения всех данных пришлось отрисовать и нанести более ста маршрутов и шестисот остановок, при этом отписаться разработчикам по поводу замечаний/предложений по порталу(субъективно около пятидесяти).
Теперь сами рекомендации:
- Первым делом необходимо получить таблицу маршрутов и нанести ее в портале.
- С помощью "зала"
- Выдвигаться в поля, к перевозчикам, для уточнения реальной картины и последующей корректировки ранее внесенной информации.
В свою очередь хочу еще раз подчеркнуть, что мне действительно очень повезло с начальником транспортного управления.
Надеюсь вам было интересно.
Важная смежная новость.
На Яндекс.Картах для шести российских и двух украинских городов заработал сервис построения маршрутов на общественном транспорте.
Назовем все новые города, где стало удобнее перемещаться по городу на автобусах, троллейбусах и трамваях: Владивосток, Оренбург, Днепропетровск, Тольятти, Киров, Кострома, Рязань и Николаев.
Здесь приведен полный список городов, где работает сервис построения маршрутов на общественном транспорте.
Если вы житель или гость одного из этих городов, попробуйте сервис в действии. Пользоваться им очень просто. На Яндекс.Картах выберите вкладку «Маршруты», затем «Транспортом» и укажите точки отправления и назначения. Например, чтобы добраться от улицы Фонтанной до улицы 1-й Морской во Владивостоке, вовсе не нужна лодка, на маршрутке 57 поездка займет всего 12 минут.
Если вы планируете отправиться в путь прямо сейчас, включите режим «с учетом пробок», чтобы добраться до места по свободным дорогам и более точно представлять, сколько времени уйдет на дорогу.
Что касается сервиса в целом, то у нас есть еще одно обновление. В маршрутах общественного транспорта всегда присутствуют пешеходные части – например, нужно дойти до остановки, совершить пересадку или дойти от конечной остановки до места назначения. Теперь мы рисуем пешеходный фрагмент маршрута так, как вам придется в реальности идти, – то есть по улицам, а не по прямой. Благодаря этому, кстати, подбор вариантов проезда на общественном транспорте стал более точным.
Мы стараемся отслеживать изменения в схемах движения общественного транспорта. Но если, построив свой маршрут, вы вдруг обнаружили ошибку, пожалуйста, напишите о ней через форму обратной связи, и мы оперативно её исправим.
Построить маршрут в своем мобильном могут также владельцы телефонов на платформе Android. Для этого нужно установить приложение Яндекс.Карты.
Команда Яндекс.Карт,
исследуем новые тропы
Сегодня на Яндекс.Расписаниях появились расписания большинства автовокзалов Москвы и Московской области, а также пригородные и междугородные автобусные рейсы Подмосковья.
В Москве это около трех десятков пунктов отправления автобусов, в том числе центральный автовокзал около станции метро «Щелковская» и такие крупные автостанции как Выхино, Тушинская, Южная или ВДНХ. Из них можно попасть в десятки самых разных городов – и не только России. В Московской области – около 10 тысяч остановок и более 50 тысяч автобусных рейсов по 2 тысячам маршрутов, охватывающих почти все уголки Подмосковья. Таким образом, это один из самых крупных запусков за всю историю Яндекс.Расписаний.
На сервисе теперь можно узнать, как лучше доехать до расположенных почти на границах области Теряево и Радовицкого, найти расписание автобусов из Коломны в Белоомут или из Серпухова в столицу Приокско-Террасного заповедника, село Данки.
Теперь, если вы приехали в Москву и вам надо сегодня уехать в другой город, или если вы дачник и собираетесь встретить майские праздники за городом, мы подскажем вам как, откуда и когда это правильно сделать на автобусах.
Если вы точно знаете, с какого автовокзала уходит автобус, то, чтобы посмотреть расписание, просто выберите нужный автовокзал. А если вам известно только направление, воспользуйтесь поиском.
Напоминаем, что Яндекс.Расписания приглашают к сотрудничеству все транспортные организации России, выполняющие регулярные перевозки пассажиров любыми видами транспорта. Информация о расписаниях транспорта должны быть доступна!