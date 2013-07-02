Добрый день,

Я установил поиск для сайта. Теперь я хочу, чтобы в поисковых подсказках отображались слова только с моего сайта. У меня есть возможность сформировать список ключевых слов в виде xml, либо просто в текстовом виде, и постоянно обновлять этот список.

Можно ли сделать так, чтобы Яндекс использовал в поисковых подсказках только фразы из этого списка?





Допустим, у меня на сайте каталог товаров. Поиск будет производиться только по названиям (описание имеет второстепенное значение). Соответственно, в поисковых подсказках должны быть только названия этих товаров.