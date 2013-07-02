Все, конечно, пользуются окошком мгновенного поиска в браузере, но даже не все вебмастера знают, что в этом окошке может стоять не только большой поиск Яндекса или Google, но и поиск от любого сайта, на котором есть полнотекстовый поиск.
Эта возможность реализуется при помощи описания формы поиска и страниц с результатами поиска стандартом OpenSearch*. OpenSearch-поиск может стать альтернативным поиском или даже поиском по умолчанию для современных браузеров. На просторах интернета есть много описаний того, как этого можно достигнуть разными методами.
Мы же решили помочь вебмастерам и сделали так, чтобы код нашего поиска сразу соответствовал стандартам OpenSearch.
В разделе «Область поиска» укажите название, которое будет использоваться в качестве названия поиска в стандарте OpenSearch, его и будут видеть ваши пользователи в браузерах.
Разные браузеры по-разному реагируют на формы поиска, описанные в OpenSearch:
- Firefox, Chrome и IE10, например, позволяют выбирать поисковые системы, описанные в OpenSearch, как стандартные поисковые системы в браузере;
- Яндекс.Браузер позволяет через умною строку (при нахождении на странице, где есть форма поиска, описанная в OpenSearch) искать поисковой системой сайта. Кроме того, Яндекс.Браузер, находясь на странице результатов поиска, переключает умною строку в режим поисковости, предоставляя пользователю возможность быстро переформулировать запрос, не тратя время на визуальный поиск формы поиска в дизайне сайта.
Таким образом, поисковость Яндекс.Браузера теперь будет включаться на всех поисковых системах, которые построены на основе Яндекс.Поиска для сайта, после того, как на них будет обновлен код поисковой формы.
* OpenSearch — набор технологий, позволяющих веб-сайтам и поисковым системам публиковать результаты поиска в форматах, удобных для распространения и сбора. Официальный сайт про стандарт OpenSearch: http://www.opensearch.org/Home, статья в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSearch.
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