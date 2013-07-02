Клуб Яндекс.Поиска для сайта

июль 2013
Свои поисковые подсказки (автоматическая загрузка их с сайта)
gmjs
2 июля 2013, 12:55

Добрый день,

 

Я установил поиск для сайта. Теперь я хочу, чтобы в поисковых подсказках отображались слова только с моего сайта. У меня есть возможность сформировать список ключевых слов в виде xml, либо просто в текстовом виде, и постоянно обновлять этот список.

Можно ли сделать так, чтобы Яндекс использовал в поисковых подсказках только фразы из этого списка?


Допустим, у меня на сайте каталог товаров. Поиск будет производиться только по названиям (описание имеет второстепенное значение). Соответственно, в поисковых подсказках должны быть только названия этих товаров.

 

2 комментария
подсказки,ключевые слова,фичреквест,поисковые подсказки
Работает ли пингер без использования Я.поиска на сайте.
ipel-dan
3 июля 2013, 12:36

У меня большой сайт ipelican.com - агригатор проффесионального оборудования (больее 177000 товаров).
В индексе пока 134 000 страниц.

Я пробовал добавлять старницы на индексацию списком в ручную, а затем пытались делать  с помощью HTTP запросов.
Но это не увеличивает скорость индексации сайта.

Порядка месяца в ручную добавляю оп 100 страниц, но они не индексируются
Уже больше 10 дней прошло, как добавляли страницы через HTTP запросы, то же не проиндексировались.
Такое подозрение, что инструмент не работает.

1. Подскажите, пож-та, работают ли инструменты "Индексирование - Указать URL с помощью HTTP запроса" без внедрения Я.поиска у себя на сайте? У нас на сайте своя система поиска на сайте и мы бы её не хотели менять.
 
2. Подскажите, как нам сделать свой пингер для добавления новых старниц (без использования Я.поиска)?
Аналогичный http://site.yandex.ru/cms-plugins/ 

3. Сколько времени может занять индексирование добавление новых 100 старниц (предполагаю, что неделя - это достаточный срок)?

16 комментариев
плагин-пингер,пингер,плагины-пингеры,индексация,индексирование
Обновление списка сайтов поисковой темы через HTTP-запрос
Иванов Борис Сергеевич
6 июля 2013, 10:04

приветствую! А каким запросом можно сначала получить список сайтов, которые уже добавлены в поисковую тему? Я отправил запрос на добавление новых сайтов - все старые были удалены. Непродумано. Или я идиот

12 комментариев
HTTP,поисковая тема,HTTP-запрос,список сайтов,тема,добавление новых сайтов
Поиск для xslt-шаблонизатора
Юрий Занин
8 июля 2013, 10:32

Не нашел ни одного поста в клубе с с ключом "XSLT", поэтому создаю свою тему.

JS поисковой формы содержит амперсанды, которые XSLT не понимает. Эту проблему решил, убрав JS в подгружаемый файл. Но возникла новая проблема: страница не компилируется, так как использование фигурных скобок на onclick="return {}" снова вызывает недоумение шаблонизатора.

Заменив фигурные скобки на обычные, добиваемся того, что страница собирается. И тут выясняется, что сама форма конечно же работает, правда перебрасывает на страницу яндекса (про страницу, специлаьно подготовленную для результатов поиска, форма ничего не знает, так как onclick нет).

Как это вылечить?

10 комментариев
поисковая форма,onclick,XSLT,форма поиска,шаблонизатор,JS
Что указывать в строке "Область поиска"?
uliana-new
14 июля 2013, 18:17

Что указывать в строке "Область поиска"?

Мне непонятно описание под строкой. Не мудрствуя лукаво, написала в строке "Область поиска" : поиск по моему сайту. Хочу перейти к следующему шагу, а мне пишут: Ошибка Укажите область поиска...

 

 

 

30 комментариев
область поиска,сайты,техническое название
Условие использования Яндекс.Поиска для сайта
Сергей Смирнов
19 июля 2013, 17:56

Подскажите пожалуйста, есть ли какие то условия использования Поиска для сайта (участие в рекламной сети Яндекса или какие то другие условия)?

1 комментарий
лицензионное соглашение,договор,использование,условия использования
Поиск на сервере со своим индексом
Андрей Веб
19 июля 2013, 18:04

Некотрое время назад была возможность скачать программу Яндекса, и сделать свой индекс на сервере для поиска по нему. Осталась ли такая возможность, где можно ее взять?

1 комментарий
свой индекс,закрытый от индексации
Как сделать форму поиска без рамок
Илья Трубачев
19 июля 2013, 18:05

Здравствуйте,

разместил код "без рамок и заливки" на сайте, но каждый элемент выделяется тонкой рамкой, подскажите как от них избавиться

http://profycentrkotlas.ru/

3 комментария
дизайн,настройки дизайна,форма поиска
Что такое "Поиск для сайта?"
tsz.com.ua
22 июля 2013, 17:18

Что имеют в виду, когда говорят:"Я установил поиск для сайта"?

 И есть ли пошаговая инструкция к этому?

Заранее извините за глупый вопрос.

 

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2 комментария
результаты поиска,область поиска,индексация
Яндекс.Поиск для сайта теперь оформлен в формате OpenSearch
Дмитрий Вульбрун
23 июля 2013, 17:31

Все, конечно, пользуются окошком мгновенного поиска в браузере, но даже не все вебмастера знают, что в этом окошке может стоять не только большой поиск Яндекса или Google, но и поиск от любого сайта, на котором есть полнотекстовый поиск.
Эта возможность реализуется при помощи описания формы поиска и страниц с результатами поиска стандартом OpenSearch*. OpenSearch-поиск может стать альтернативным поиском или даже поиском по умолчанию для современных браузеров. На просторах интернета есть много описаний того, как этого можно достигнуть разными методами.

Мы же решили помочь вебмастерам и сделали так, чтобы код нашего поиска сразу соответствовал стандартам OpenSearch.
В разделе «Область поиска» укажите название, которое будет использоваться в качестве названия поиска в стандарте OpenSearch, его и будут видеть ваши пользователи в браузерах.

Разные браузеры по-разному реагируют на формы поиска, описанные в OpenSearch:

  • Firefox, Chrome и IE10, например, позволяют выбирать поисковые системы, описанные в OpenSearch, как стандартные поисковые системы в браузере;
  • Яндекс.Браузер позволяет через умною строку (при нахождении на странице, где есть форма поиска, описанная в OpenSearch) искать поисковой системой сайта. Кроме того, Яндекс.Браузер, находясь на странице результатов поиска, переключает умною строку в режим поисковости, предоставляя пользователю возможность быстро переформулировать запрос, не тратя время на визуальный поиск формы поиска в дизайне сайта.


Таким образом, поисковость Яндекс.Браузера теперь будет включаться на всех поисковых системах, которые построены на основе Яндекс.Поиска для сайта, после того, как на них будет обновлен код поисковой формы.

 

 

Яндекс.Браузер:

 

Firefox:

 

 

* OpenSearch — набор технологий, позволяющих веб-сайтам и поисковым системам публиковать результаты поиска в форматах, удобных для распространения и сбора. Официальный сайт про стандарт OpenSearch: http://www.opensearch.org/Home, статья в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSearch.

 

Команда Яндекс.Поиска для сайта

Поддерживаем современные стандарты

8 комментариев
результаты поиска,opensearch,форма поиска,новости сервиса
Яндекс.Поиск для сайта теперь оформлен в формате OpenSearch
Елена Першина
23 июля 2013, 19:04

Поисковость Яндекс.Браузера теперь будет включаться на всех поисковых системах, которые построены на основе Яндекс.Поиска для сайта, после того, как на них будет обновлен код поисковой формы. А Firefox, Chrome и IE10 позволят выбирать Яндекс.Поиск для сайта, уже описанный в OpenSearch, как стандартную поисковую систему в браузере.

opensearch,формат OpenSearch
Открытие страниц по ссылкам в результатах поиска
vitalymedintsev
25 июля 2013, 08:33

Как сделать, чтобы при клике по страницам в результатах поиска они открывались в том же фрейме (окне), что и область результатов поиска? Т.е. как задать target="_self" ? Сейчас страницы открываются в новой вкладке (окне).

PS результаты поиска выполнил в виде отдельной страницы на сайте.

2 комментария
результаты поиска,область поиска
Язык результатов поиска
vitalymedintsev
26 июля 2013, 17:31

Возможно ли с помощью javascript и чек-бокса, размещённого под формой поиска, задать другой язык вывода результатов поиска? Например, при снятом флажке результаты (фразы: результаты загружаются, яндекс нашёл ... ответов, сохранённая копия и т.д.) выдаются на русском языке, а при установленном - на английском.

Если да, то как?

4 комментария
результаты поиска
Яндекс.Поиск и Битрикс
Eugeneer
26 июля 2013, 18:43

Ну когда же будет модуль?

Или как его прицепить к битриксу вместо стандартного поиска.

2 комментария
cms,битрикс,bitrix,plugin,плагин,фичреквест
Как сделать чтобы в поиске появились все страницы?
Андрей Веб
28 июля 2013, 21:13

Пошел уже пятый месяц, а сайт не индексируется. Вернее, робот просмотрел  42112  страницы, а в поиске  только 3489, это по данным вашего же сервиса "Вебмастер". Ответ поддержки был просто потрясный, сделано это чтобы "уменьшить количество страниц, которые присутствуют в поисковой базе, но никогда не находятся пользователями по запросам". Получается, что менеджеры одного проекта вредят другому, потому как поиском по сайту в этом случае пользоваться нельзя.

 Что делать?

4 комментария
количество страниц,индексирование,индексация
Открытие результатов поиска в iframe - вопрос
vitalymedintsev
28 июля 2013, 21:19

Такая ситуация: форма поиска установлена на гл. странице, содержащей iframe.Все страницы сайта открываются в и-фрейме "content".  

Результаты поиска на отдельной странице "seach_results.html".

Хотелось бы, чтобы и результаты поика тоже открывались в iframe; сейчас они открываются в той же вкладке (окне).

Задать в форме поиска target="content" не получается... 

2 комментария
результаты поиска,область поиска