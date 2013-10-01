Клуб Яндекс.Поиска для сайта

октябрь 2013
Прозрачный фон в результатах поиска и показ изобрадений
lenkino.com
1 октября 2013, 22:06

1. Около года назад в клубе проскакивала информация о том, что вероятно появится возможность в результатах поиска по сайту задавать собсвенный фон (или сделать заданный фон прозрачным). Вопрос - когда такая штука появится? Так хочется сделать красивый поис, а не как сейчас...

 

2. На сайте тематики 18+ в результатах поиска не выводятся фотографии (и видео), хотя в настройках всё указано корректно, а на самом сайте используется микроразметка:

 

<meta property="og:image" content="http://i.domen.com/post/5438/960x720-7704352.jpg">

Картинки расположене на поддомене.

Поиском по картинкам в Яндексе не удаётся найти вообще ни одного изображения с сайта. Скажите, это проблема у меня с настройками сервера или Яндекс не индексирует подобные (18+) изображения или просто не хочет их выдавать в результатах Поиска по сайту?

3 комментария
результаты поиска,изображения,дизайн,фон,картинки
Размещение поисковой формы в фиксированном блоке
Evgeny
2 октября 2013, 13:11

Не противоречит ли правилам размещение поисковой формы в фиксированом (плавающем) блоке, чтобы форма всегда была видна пользователям, не зависимо от прокрутки страницы?

1 комментарий
дизайн,форма поиска,размер
Навигация по страницам результатов поиска
Антон
8 октября 2013, 09:50
Вывожу результаты поиска у себя на сайте. При переходе на любую страницу результатов загружается пустая страница. Перейти на эту страницу получается только, скопировав ссылку из адресной строки и введя её в новой вкладке.

Кто виноват и что делать?

Спасибо.
3 комментария
Непонятные результаты поиска
AM
8 октября 2013, 15:48

Установил форму поиска на сайт. Сайт проиндексирован давно. В результате даю запрос и получаю  результаты не с сайта, а из интернета. Чтобы получить результат с сайта приходится добавлять в строку поиска после запроса через пробел его адрес - тогда результаты появляются.  Какой смысл в поиске "По сайту"? или Это так задумано? или Я -тупой?

2 комментария
результаты поиска,каталог,область поиска,интернет
Поиск на мобильной версии сайта
lenkino.com
8 октября 2013, 15:53

Как правильно организовать поиск по сайте на мобильной версии, которая находится на поддомене m.domen.com и использует одну базу с основным сайтом?

 

Необходимо настраивать дополнительный поиск под мобильную версию?

Сейчас мобильная версия запрещена к индексации. Чтобы пользователь что-то нашёл, необходимо ли окрыть для индексации мобильную версию или для поиска по сайту хватит и индекса вашего сервиса?

Если надо будет открыть для индексации мобильную версию, не возникнут ли пробемы с дублированием контента в большом поиске?

3 комментария
настройки дизайна,дизайн,мобильная версия
реклама в результатах поиска на сайте.
Василий Алексеенко
8 октября 2013, 22:50

Простите меня, но я так и не понял из помощи, как прикрутить рекламу Яндекса в результаты поиска от Яндекса на своём сайте.

Дайте горе-роботу алгоритм =(

1 комментарий
Рекламная сеть Яндекса,реклама,РСЯ
Нужна помощь. Проблема прозрачности выподающего списка поисковика.
ryaskin77
10 октября 2013, 17:44

Выподающий список (варианты ключивых запросов) поисковика является прозразным, соответственно не коректно выглядит с контентом сайта (по sidebar). Перепробовал множество вариантов в "css", но есть подозрения что данная свойство заложено в "js" так как свойство "opacity" отсутствует, а на классы ".b-dropdown__list" ".b-dropdowna__switcher" да и прочие варианты в "css" реакции нет.

 Подскажите где "капать" 

Заранее Благодарен Алексей.

(сайт сейчас на локальном)

6 комментариев
результаты поиска,подсказки,настройки дизайна,запрос,дизайн
Как автоматизировать работу с поисковыми подсказками?
ООО Эксклюзив
11 октября 2013, 14:42

Есть огромный пул запросов, которые нужно отредактировать, вручную это практически нереально сделать.

Возможно как то через API работать?

1 комментарий
подсказки,поисковые подсказки
Сохранение в "Мои поиски"
SWMT
15 октября 2013, 10:59

Добрый день, 

подскажите, пожалуйста, что нужно сделать после 5 шага? Должна ли бы кнопка "Сохранить"? Дело в том, что код вставляю на сайт, поиск работает, но никаких изменений в разделе "Мои поиски" не происходит, т.е. там ничего не добавляется. 

4 комментария
мои поиски,сохранить поиск,сохранить
Не отображается форма поиска на Wordpress
Alexandr Grosser
19 октября 2013, 22:10

Привет всем. У меня почему то не отображается форма поиска. Вставляю как положено в виджет. Тоже самое проделывал с поиском гугл, он работает. Что можно сделать подскажите.

13 комментариев
Wordpress,WP,форма поиска,дизайн
Пустая страница при сохранении материала
Николай
22 октября 2013, 22:23

Сайт на Друпал 6.

Пару дней назад обнаружилась проблема: после сохранения материала выходит пустая страница. При этом материал сохраняется, да и вообще, больше никаких видимых проблем.

Всё решилось отключением модуля.

Повторная установка и настройка ни к чему не привела, точнее привела к тем же результатам - пустая страница при сохранении материала.

Всвязи с чем вопрос: кто знает, что произошло и как с этим бороться?

Модуль-то нужный.

 

Спасибо.

4 комментария
Drupal 6,Drupal
Частота индексации страниц в процессе поиска по сайту
Алексей
23 октября 2013, 15:23

Как часто индексируются измененные страницы для поиска по сайту с использованием поиска яндекса, CMS Shop-script.

 

Изменения проводили 2 недели назад но данные не индексировались - хотя sitemap обновляли. Существуют ли методы которые позволяют ускорить индексацию измененных страниц. 

1 комментарий
индексирование,индексация
Быстроробот
Виктор Б.
23 октября 2013, 15:26

Добрый день.

Сайт почему то перестал посещать быстроробот вашего сервиса. Последний раз робот посещал сайт позавчера.

После этого наступила тишина. Пинги отправил два раза сегодня в 12-10, и в 17-06. (Ссылки по 10 штук).

В чем может быть причина ?

 

 

 

 

 

 

9 комментариев
Отложенная запись Wordpress и пинг
kordi68
28 октября 2013, 17:55

Возник вопрос. А как быть с отложенными записями? Ведь когда нажимаешь кнопку "Запланировать" - Яндекс ПДС. пингер отправляет информацию о этой странице. Бот приходит, а такой страницы нет. Насколько чревата эта ошибка? И есть ли решения?

2 комментария
плагин-пингер,пинги,WP,Wordpress,пингер