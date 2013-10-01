1. Около года назад в клубе проскакивала информация о том, что вероятно появится возможность в результатах поиска по сайту задавать собсвенный фон (или сделать заданный фон прозрачным). Вопрос - когда такая штука появится? Так хочется сделать красивый поис, а не как сейчас...

2. На сайте тематики 18+ в результатах поиска не выводятся фотографии (и видео), хотя в настройках всё указано корректно, а на самом сайте используется микроразметка:

<meta property =" og:image " content =" http://i.domen.com/post/5438/960x720-7704352.jpg ">

Картинки расположене на поддомене.

Поиском по картинкам в Яндексе не удаётся найти вообще ни одного изображения с сайта. Скажите, это проблема у меня с настройками сервера или Яндекс не индексирует подобные (18+) изображения или просто не хочет их выдавать в результатах Поиска по сайту?