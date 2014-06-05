Добрый день!
Скажите пожалуйста, есть в поиске для сайта возможность всегда использовать функцию поиска слов в пределах одного предложения? То есть, например, всегда заменять запросы типа "ремонт 02E" на запросы типа "ремонт & 02E".
Спасибо!
Добрый день!
Скажите пожалуйста, есть в поиске для сайта возможность всегда использовать функцию поиска слов в пределах одного предложения? То есть, например, всегда заменять запросы типа "ремонт 02E" на запросы типа "ремонт & 02E".
Спасибо!
Здравствуйте. Поставил на наш сайт bytenet3.ru Яндекс поиск для сайта и пингер, сайт на джумле. Изменил материал, подождал двое суток, результатов в поиске на сайте нет. Но даже и двое суток для поиска по сайту - это много. Может я что-то делаю не так?
Помогите разобраться, как считается переход с поиска для сайта в яндекс метрике? Метрика считает как переход с обычного поиска яндекса?
А есть возможность включить показ картинки у каждой строке выдачи в сниппете?
Например слева от титла и описания. У меня поиск по рецепту, картинка дала бы хорошее дополнение http://ovkuse.ru/search/?
Добрый день!
Хочется на странице результатов поиска показывать также свою дополнительную инфомацию. Т.е. структура страницы с результатами такая:
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Форма поиска
Дополнительная информация
Результаты поиска Яндекса
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Сейчас, при поиске, страница автоматически прокручивается к результатам Яндекса, при этом, пользователь не видит дополнительную информацию. Можно ли как-то запретить этот скроллинг?
Можно ли в код размещения я.поиска подставить запрос по умолчанию?
Т.е. чтобы поисковая страница сайта открывалась сразу с результатами.
Дело в том что на сайте существует специфический поиск, который на той же странице хотелось бы дополнить поиском по материалам сайта, расположив на странице результатов выдачу разных поисков отдельными блоками.
Чтобы не нарушать соглашение - блок поиска яндекса расположим полностью, включая строку поиска над ним, но при открытии страницы переходом с поисковых строк других страниц сайта, поисковая строка должна быть заполнена этим запросом и сразу отображаться результаты по нему.
Добрый день, сделал поиск на сайте, просто как опцию - "мол, поисковик, не нашли у нас ищите в нэте". Но при выдачи поиска не отоброжалются блоки РСЯ (в настройках стоит галочка - " показывать рекламу и результаты поиска в одну колонку "). Кто знает, с чем это может быть связанно ? Заранее - спасибо.
Здравствуйте,
Решил тут проверить, как выглядит форма без javascript - как-то все плохо.
Сделали бы fallback, чтобы каждый раз не изобретать колеса и костыли, либо какой-нить примерчик-шаблончик.
Поставил Яндекс-поиск на очень старый (более 10 лет) сайт. Сайт большой, наверное за сотню тысяч страниц. На протяжении нескольких лет наблюдал ежедневную активность ботов Яндекса на сайте, до трех разных ботов в сутки копошились, это и основной версий до 3.0, и от метрики, еще какие-то... Поэтому-то я и думал, что яндекс-поиск на моем сайте будет работать хорошо, ан нет. По поисковым запросам, по которым я точно знаю, что должно быть много результатов, в выдаче почти пусто! Например, на сайте куча фотографий Парижа, обсуждений и пр. с этим ключевым словом, а поисковая выдача состоит всего из трех строчек: пример То есть, индексация столько лет велась, но куда-то не туда? Как понять отсутствие нормальногй поисковой выдачи?
Если в строку поиска ввести фразы кириллицей, то никаких результатов мы не получаем.
При этом, в самой форме поиска фразы переводятся в кодировку %D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8, соответственно ничего и не находится.
С латиницей проблем нет - результаты выводятся.
Кодировка сайта UTF-8. В настройках поиска пробовал и "автоопределение" и указывал UTF-8, но не помогло.
В чем может быть причина?
Здравствуйте! Несколько вопросов о "Поисковых темах":
1. Существует ли ограничение на количество пользовательских уточнений? Нам необходимо добавить в тему около 100-130 тегов (или "рубрик") для ограничения области поиска - возможно ли это?
2. Существует ли ограничение на количество сайтов, которые могут быть помещены в каждую такую "рубрику"?
3. Возможно ли при обновлении списка сайтов темы при помощи HTTP-запроса сразу указать в нем (запросе) принадлежность сайта уточнению (тегу)? Например, сайт http://example1.ru/ должен быть помечен тегом "Медицина", а сайт http://example2.ru/ - тегом "Биология".
Подскажите, каким образом можно изменить свойства шрифта в нижнем колонтитуле, если поиск открывается на странице сайта (вариант HTML & CSS). Настройки становятся недоступны, но колонтитул выводится не такой, какой я выбрал в настройках при открытии на странице Яндекса (размер шрифта, начертание), а такой, как настроен по умолчанию, размер шрифта 22, нет курсива. Остаётся только указанный мной цвет шрифта. Вот страница сайта с примером моей проблемы. Я понимаю, что, скорей всего, можно вовсе отключить колонтитул (не пробовал), но этого бы не хотелось.