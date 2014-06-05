Можно ли в код размещения я.поиска подставить запрос по умолчанию?

Т.е. чтобы поисковая страница сайта открывалась сразу с результатами.

Дело в том что на сайте существует специфический поиск, который на той же странице хотелось бы дополнить поиском по материалам сайта, расположив на странице результатов выдачу разных поисков отдельными блоками.

Чтобы не нарушать соглашение - блок поиска яндекса расположим полностью, включая строку поиска над ним, но при открытии страницы переходом с поисковых строк других страниц сайта, поисковая строка должна быть заполнена этим запросом и сразу отображаться результаты по нему.