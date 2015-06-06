Клуб Яндекс.Поиска для сайта

июнь 2015
Поиск только по title
Сергей Новаковский
6 июня 2015, 17:19

Добрый день. Через "Пользовательские уточнения" пытаюсь сделать поиск только по title. У вас для этого есть специальный оператор "title:запрос". Как сделать, чтобы вместо "запрос" подставлялась автоматически поисковая фраза, которую вводит пользователь в поиске? Как сделать поиск документов, только по title (в title дублируется название товаров и фактически будет поиск по названию товара)?

2 комментария
Проверка работоспособности поиска
Елена Тяттэ
6 июня 2015, 17:32

Здравствуйте!

Хочется быть уверенной, что на моём сайте все компоненты будут работать правильно.

Имею ли я право сама ввести какие-либо поисковые запросы в строку, чтобы проверить её работоспособность?

2 комментария
Поиск по конкретному региону
Сергей Новаковский
6 июня 2015, 17:35

Добрый день. Есть ли возможность сделать уточнение результатов поиска по регионам (как это сделано в настройках расширеного поиска в Яндексе)? Дело в том, что у меня доска объявлений и пользователям не достаточно выводить товары из всех городов России, а нужны товары из конкретного города. На сайте для каждого города России есть поддомен. 

Заранее спасибо за помощь и быстрый ответ.

1 комментарий
Проблемы с поиском
Владимир Молчанов
8 июня 2015, 16:11

Добрый день!

Поменяли поиск на SaaS, подождали несколько дней, похоже так ничего и не проиндексировал. В пятницу поменяли обратно на стандартный, до сих пор не ищет почти ничего, выдает только карту сайта: http://www.apex-realty.ru/globalSearch.html?searchid=2197227&text=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81&web=0

1 комментарий
Яндекс.Поиск для сайта: теперь и без рекламы
Елена Першина
10 июня 2015, 17:08

Теперь владельцы сайтов сами выбирают, показывать ли рекламу на страницах с Поиском для сайта.

На протяжении долгого времени в условиях использования нашего сервиса значилось, что в Поиске для сайта может быть подключена реклама на усмотрение модератора. Конечно, мы старались не включать рекламу на тех сайтах, где она могла бы повредить, например, на сайтах магазинов и государственных организаций. Однако сама вероятность того, что в поиске может быть включена реклама, смущала многих наших пользователей. Поэтому теперь решение о том, включать рекламу или нет, принимает сам владелец сайта. Как на вновь создаваемых, так и на уже существующих поисках реклама включается только при обращении в Рекламную сеть Яндекса, если сайт удовлетворяет условиям по показу рекламы.

Быть или не быть рекламе - решать вам

Команда Поиска для сайта

реклама
Сайт выпал из индекса полчаса назад
chizhikov-don
10 июня 2015, 17:08

Здравствуйте. Сайт http://elenashoes.com.ua/ был в индексе,служба пооддержки прислала ссылку для провеки с таким текстом:

Рады сообщить вам, что сегодня произошло обновление поисковой базы Яндекса. Сайт elenashoes.com.ua попал в индекс, как мы и говорили, нужно было просто подождать. Можете сами проверить по ссылке:  http://yandex.ua/search/?text=site%3Aelenashoes.com.ua&lr=27704

Перешел,и сайт исчез.Может кто нибудь подскажет,что произошло?

Спасибо

1 комментарий
Не сохраняются изменения в "Область поиска"
andrey@florenw.ru
18 июня 2015, 16:34

Здравствуйте.

При нажатии "Сохранить" в разделе "Область поиска" выдаётся "Ошибка сервиса. Пожалуйста, попробуйте еще раз или обратитесь в службу поддержки."

В остальных разделах всё нормально сохраняется.

Id поиска: 2192963.

Спасибо.

1 комментарий
Как делегировать права на яндекс поиск
laletink
18 июня 2015, 16:35

Помогите пожалуйста, дайте инструкцию как можно делегировать права достаупа другому пользователю на яндекс поиск?

1 комментарий
Делегирование
Уточнения по сниппетам
Максим Дедов
18 июня 2015, 16:37

Обратите внимание, что отображение картинок и видео в сниппетах доступно только для поисков на основе стандартного индекса. Изменить поисковую технологию можно в разделе «Область поиска».

Будет ли SaaS данная технология применена, иллюстрации на блоге совершенно все уникальные, хотелось бы получить отображение их в поиске.

На данный момент даже "стандартный" формат не показывает картинок:



1 комментарий
Передать информацию в урл конечной страницы с результатов/формы поиска
Арам Арамян
19 июня 2015, 14:21

Есть сайт с версией для слабовидящих. Версия для слабовидящих отображается на поддомене special и является точной копией основного сайта но с другим дизайном (и не включена в индекс Яндекса).

Хотим использовать на ней поиск по сайту.

Со страницей результатов поиска все просто: она нормально отображается и на site.ru/search.html и на special.site.ru/search.html

Для того, чтобы пользователя при запросе кидало на нужную страницу нужно всего лишь указать ее в настройках формы поиска

 

 class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'http://special.site.ru/search.html','arrow'

При этом в результатах ссылки естественно все ведут на site.ru

Нам же нужно, чтобы:

Первый вариант: на версии для слабовидящих эти ссылки либо заменялись на соответствующие с special.site.ru

либо второй вариант: на принимающей странице осуществить редирект, если пользователь пришел со страницы specail.site.ru/search.html

Первый вариант мне кажется немного "нелегальным", т.к. это вмешательство в скрипт, да и у меня есть подозрение, что простой заменой ссылок оно не заработает, т.к. там есть "onmousedown", который редиректит на Яндекс, а оттуда уже вернет по обычному урлу.

А для второго варианта мне нужно знать, какую форму использовал пользователь.

Что можно засунуть в форму поиска, чтобы потом это отловить в урле реферереа с Яндекса?

 

6 комментариев
индексация
vip39100
22 июня 2015, 10:47

Здравствуйте, сколько может длится индексация блога Живого Журнала ?

Спасибо

17 комментариев
Нужно переместить уточнение под строку поиска
Удалённый пользователь
24 июня 2015, 17:21

Каким образом можно это сделать? То, как есть сейчас и как хочется, отображено на скриншоте https://yadi.sk/i/SveQTyy-hSrae

3 комментария
Какой поиск без индексации?
zagran-red
25 июня 2015, 11:10

Пользуюсь поиском от Яндекса с 2009 года. Но в последнее время, когда Яндекс начал препаршиво индексировать сайты (когда там последнее обновление поисковой базы было?) столкнулся с проблемой, что страницы за последний месяц практически не ищутся. Вот скажите: и зачем предлагать телегу без лошади?

2 комментария
Плагины
Павел
25 июня 2015, 17:05

Где взять плагин от яндекс на WordPress 4.2.2.

1 комментарий
Синонимы в поиске по сайту (улучшение)
Dmitry
25 июня 2015, 17:07

Всем привет.

Не могли бы вы изменить способ добавления синонимов.

Выидите ли, вы пользуетесь логикой: 1 запрос => несколько синонимов на сайте. И это имеет право на жизнь и может теоретически пригодиться.

 

Однако, есть тонкость. Зачастую бывает,так что товар или статья имеет некое название, оно технически может быть только одно (помещено в h1 на странице, в тайтл и т.п.). У этого названия существуют синонимы, которые вводят в поисковую строку пользователи в поисках нужного контента, а в результате могут попасть куда угодно, если админ не добавил их в "Синонимы для сайта" в настройках поиска.

Таким образом, намного удобнее было бы взять значение "Синонимы на вашем сайте" за основу и иметь возможность прикреплять к нему несколько значений "Слово в запросе".

Сейчас же происходит наоборот.

 

P.S. Возможно я что-то недоглядел, если не прав прошу меня поправить.

2 комментария
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Поиск по сайту (капча не нажимается)
Павлова К
26 июня 2015, 14:45

Здравствуйте! Установили поиск на сайт, если выходит капча на странице результатов поиск, не дает нажимать кнопку отправить. Кнопка "показать другую картинку" также не дает никакого эффекта. Вот скрин http://prntscr.com/7lj8zx

3 комментария
Сайт не проиндексирован за три недели.
Вася
30 июня 2015, 12:32

Долго индексируется мой сайт уже три недели прошло ?Поставил робот, сайтмап, метрику, поисковик ваш..Робот его видит, а поисковик нет.

Поставил ваш поисковик ,нет индексации и он не работает или надо еще какой запрос Вам делать.Но при начале установки ничего не было написано про лицензию.

3 комментария