Есть сайт с версией для слабовидящих. Версия для слабовидящих отображается на поддомене special и является точной копией основного сайта но с другим дизайном (и не включена в индекс Яндекса).

Хотим использовать на ней поиск по сайту.

Со страницей результатов поиска все просто: она нормально отображается и на site.ru/search.html и на special.site.ru/search.html

Для того, чтобы пользователя при запросе кидало на нужную страницу нужно всего лишь указать ее в настройках формы поиска

При этом в результатах ссылки естественно все ведут на site.ru

Нам же нужно, чтобы:

Первый вариант: на версии для слабовидящих эти ссылки либо заменялись на соответствующие с special.site.ru

либо второй вариант: на принимающей странице осуществить редирект, если пользователь пришел со страницы specail.site.ru/search.html

Первый вариант мне кажется немного "нелегальным", т.к. это вмешательство в скрипт, да и у меня есть подозрение, что простой заменой ссылок оно не заработает, т.к. там есть "onmousedown", который редиректит на Яндекс, а оттуда уже вернет по обычному урлу.

А для второго варианта мне нужно знать, какую форму использовал пользователь.

Что можно засунуть в форму поиска, чтобы потом это отловить в урле реферереа с Яндекса?