Добрый день. Через "Пользовательские уточнения" пытаюсь сделать поиск только по title. У вас для этого есть специальный оператор "title:запрос". Как сделать, чтобы вместо "запрос" подставлялась автоматически поисковая фраза, которую вводит пользователь в поиске? Как сделать поиск документов, только по title (в title дублируется название товаров и фактически будет поиск по названию товара)?
Здравствуйте!
Хочется быть уверенной, что на моём сайте все компоненты будут работать правильно.
Имею ли я право сама ввести какие-либо поисковые запросы в строку, чтобы проверить её работоспособность?
Добрый день. Есть ли возможность сделать уточнение результатов поиска по регионам (как это сделано в настройках расширеного поиска в Яндексе)? Дело в том, что у меня доска объявлений и пользователям не достаточно выводить товары из всех городов России, а нужны товары из конкретного города. На сайте для каждого города России есть поддомен.
Заранее спасибо за помощь и быстрый ответ.
Добрый день!
Поменяли поиск на SaaS, подождали несколько дней, похоже так ничего и не проиндексировал. В пятницу поменяли обратно на стандартный, до сих пор не ищет почти ничего, выдает только карту сайта: http://www.apex-realty.ru
Теперь владельцы сайтов сами выбирают, показывать ли рекламу на страницах с Поиском для сайта.
На протяжении долгого времени в условиях использования нашего сервиса значилось, что в Поиске для сайта может быть подключена реклама на усмотрение модератора. Конечно, мы старались не включать рекламу на тех сайтах, где она могла бы повредить, например, на сайтах магазинов и государственных организаций. Однако сама вероятность того, что в поиске может быть включена реклама, смущала многих наших пользователей. Поэтому теперь решение о том, включать рекламу или нет, принимает сам владелец сайта. Как на вновь создаваемых, так и на уже существующих поисках реклама включается только при обращении в Рекламную сеть Яндекса, если сайт удовлетворяет условиям по показу рекламы.
Быть или не быть рекламе - решать вам
Команда Поиска для сайта
Здравствуйте. Сайт http://elenashoes.com.ua/ был в индексе,служба пооддержки прислала ссылку для провеки с таким текстом:
Рады сообщить вам, что сегодня произошло обновление поисковой базы Яндекса. Сайт elenashoes.com.ua попал в индекс, как мы и говорили, нужно было просто подождать. Можете сами проверить по ссылке: http://yandex.ua/search/?
Перешел,и сайт исчез.Может кто нибудь подскажет,что произошло?
Спасибо
Здравствуйте.
При нажатии "Сохранить" в разделе "Область поиска" выдаётся "Ошибка сервиса. Пожалуйста, попробуйте еще раз или обратитесь в службу поддержки."
В остальных разделах всё нормально сохраняется.
Id поиска: 2192963.
Спасибо.
Помогите пожалуйста, дайте инструкцию как можно делегировать права достаупа другому пользователю на яндекс поиск?
Обратите внимание, что отображение картинок и видео в сниппетах доступно только для поисков на основе стандартного индекса. Изменить поисковую технологию можно в разделе «Область поиска».
Будет ли SaaS данная технология применена, иллюстрации на блоге совершенно все уникальные, хотелось бы получить отображение их в поиске.
На данный момент даже "стандартный" формат не показывает картинок:
Есть сайт с версией для слабовидящих. Версия для слабовидящих отображается на поддомене special и является точной копией основного сайта но с другим дизайном (и не включена в индекс Яндекса).
Хотим использовать на ней поиск по сайту.
Со страницей результатов поиска все просто: она нормально отображается и на site.ru/search.html и на special.site.ru/search.html
Для того, чтобы пользователя при запросе кидало на нужную страницу нужно всего лишь указать ее в настройках формы поиска
class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'http://special.site.ru/search.html','arrow'
При этом в результатах ссылки естественно все ведут на site.ru
Нам же нужно, чтобы:
Первый вариант: на версии для слабовидящих эти ссылки либо заменялись на соответствующие с special.site.ru
либо второй вариант: на принимающей странице осуществить редирект, если пользователь пришел со страницы specail.site.ru/search.html
Первый вариант мне кажется немного "нелегальным", т.к. это вмешательство в скрипт, да и у меня есть подозрение, что простой заменой ссылок оно не заработает, т.к. там есть "onmousedown", который редиректит на Яндекс, а оттуда уже вернет по обычному урлу.
А для второго варианта мне нужно знать, какую форму использовал пользователь.
Что можно засунуть в форму поиска, чтобы потом это отловить в урле реферереа с Яндекса?
Здравствуйте, сколько может длится индексация блога Живого Журнала ?
Спасибо
Каким образом можно это сделать? То, как есть сейчас и как хочется, отображено на скриншоте https://yadi.sk/i/SveQTyy-hSrae
Пользуюсь поиском от Яндекса с 2009 года. Но в последнее время, когда Яндекс начал препаршиво индексировать сайты (когда там последнее обновление поисковой базы было?) столкнулся с проблемой, что страницы за последний месяц практически не ищутся. Вот скажите: и зачем предлагать телегу без лошади?
Где взять плагин от яндекс на WordPress 4.2.2.
Всем привет.
Не могли бы вы изменить способ добавления синонимов.
Выидите ли, вы пользуетесь логикой: 1 запрос => несколько синонимов на сайте. И это имеет право на жизнь и может теоретически пригодиться.
Однако, есть тонкость. Зачастую бывает,так что товар или статья имеет некое название, оно технически может быть только одно (помещено в h1 на странице, в тайтл и т.п.). У этого названия существуют синонимы, которые вводят в поисковую строку пользователи в поисках нужного контента, а в результате могут попасть куда угодно, если админ не добавил их в "Синонимы для сайта" в настройках поиска.
Таким образом, намного удобнее было бы взять значение "Синонимы на вашем сайте" за основу и иметь возможность прикреплять к нему несколько значений "Слово в запросе".
Сейчас же происходит наоборот.
P.S. Возможно я что-то недоглядел, если не прав прошу меня поправить.
Здравствуйте! Установили поиск на сайт, если выходит капча на странице результатов поиск, не дает нажимать кнопку отправить. Кнопка "показать другую картинку" также не дает никакого эффекта. Вот скрин http://prntscr.com/7lj8zx
Долго индексируется мой сайт уже три недели прошло ?Поставил робот, сайтмап, метрику, поисковик ваш..Робот его видит, а поисковик нет.
Поставил ваш поисковик ,нет индексации и он не работает или надо еще какой запрос Вам делать.Но при начале установки ничего не было написано про лицензию.