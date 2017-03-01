Как сделать вывод поиска с картинками при условии наличия ссылки на картинку в ХМЛ файле?
Индексация каталога на сайте запрещена через robots.txt, но к этому каталогу подключена база данных и по ней поиск продолжается, а это нежелательно. Можно ли как-то запретить поиск по базе?
В разделе 'Уточнения' можно создать фильтр, например по 'Разделам сайта'.
Так можно удобно фильтровать выдачу по поддоменам сайта, например список разделов
форум forum.site.ru
магаз shop.site.ru
После поиска, в области выдачи появляется выбор раздела для фильтрации.
Но гораздо удобней фильтр удобно было бы делать рядом со строкой поиска(например под ней с чекбоксами -фильтрами по разделам).
Можно конечно перехватить отсылку формы поиска с добавлением после строки поиска + "site:forum.site.ru", но не думаю, что это лучший способ.
Есть мысли как лучше сделать фильтр рядом с поиском?
В результатах поиска в уточнении "Дата документа" в английской версии затесалась кириллица (независимо от сайта):
Добрый день
Используем поиск через API, адрес http://adv-shop.ru/search/
В предложениях есть артикул vendorCode, однако поиск по нему не производится. Например, http://adv-shop.ru/search/?module=search&searchword=4025066096718
Если искать по названию, то данный товар есть в результатах
YML файл находится по адресу http://adv-shop.ru/custom/custom27_02_2017_16_44/modules/shop/shop.yandex.php
В чём может быть проблема?
Подскажите, что означает - Статус: Ошибка разбора
This category id not found in categories list at "24644:39".
https://bergner.org.ua/poisk-po-sajtu
Адрес каталога:https://bergner.org.ua/yml/export-file
Какое-то время поиск работал, недавно выдал ошибку
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как реализовать поиск не по yandex.ru, а по yandex.com, и как сделать так, чтобы результаты выводились также на вкладке именно yandex.com?