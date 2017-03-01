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март 2017
Как сделать вывод поиска с картинками при условии наличия ссылки на картинку в ХМЛ файле?
Жорж
1 марта 2017, 20:30

Как сделать вывод поиска с картинками при условии наличия ссылки на картинку в ХМЛ файле?

1 комментарий
Поиск по закрытым каталогам.
Константин
7 марта 2017, 15:04

Индексация каталога на сайте запрещена через robots.txt, но к  этому каталогу подключена база данных и по ней поиск продолжается, а это  нежелательно. Можно ли как-то запретить поиск по базе?

2 комментария
Фильтр по разделам сайта перенести к строке поиска
Oleg
9 марта 2017, 16:57

В разделе 'Уточнения' можно создать фильтр, например по 'Разделам сайта'.

Так можно удобно фильтровать выдачу по поддоменам сайта, например список разделов

форум  forum.site.ru

магаз shop.site.ru

После поиска, в  области выдачи  появляется выбор раздела для фильтрации.

Но гораздо удобней фильтр удобно было бы делать рядом со строкой поиска(например под ней с чекбоксами -фильтрами по разделам).

Можно конечно перехватить отсылку формы поиска с добавлением после строки поиска  + "site:forum.site.ru", но не думаю, что это лучший способ.

Есть мысли как лучше сделать фильтр рядом с поиском? 

Кириллица в уточнениях в английской версии результатов поиска
nsd-marketing
13 марта 2017, 18:56

В результатах поиска в уточнении "Дата документа" в английской версии затесалась кириллица (независимо от сайта):

 

1 комментарий
поиск по артикулу (vendorCode)
petrovich.artem
20 марта 2017, 14:10

Добрый день

Используем поиск через API, адрес http://adv-shop.ru/search/

В предложениях есть артикул vendorCode, однако поиск по нему не производится. Например, http://adv-shop.ru/search/?module=search&searchword=4025066096718

Если искать по названию, то данный товар есть в результатах

YML файл находится по адресу http://adv-shop.ru/custom/custom27_02_2017_16_44/modules/shop/shop.yandex.php 

В чём может быть проблема?

5 комментариев
Поиск для интернет-магазинов. Статус: Ошибка разбора
andreyvoznyuk
31 марта 2017, 13:39

Подскажите, что означает - Статус: Ошибка разбора

This category id not found in categories list at "24644:39".

https://bergner.org.ua/poisk-po-sajtu
Адрес каталога:https://bergner.org.ua/yml/export-file

Какое-то время поиск работал, недавно выдал ошибку

6 комментариев
Ошибка разбора,Статус
поиск по yandex.com
haukwithr
31 марта 2017, 13:59

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, как реализовать поиск не по yandex.ru, а по yandex.com, и как сделать так, чтобы результаты выводились также на вкладке именно yandex.com?

1 комментарий