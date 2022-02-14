февраль 2022
Бизнес-академия от Яндекса и Mastercard® — ответы на вопросы предпринимателей
14 февраля 2022, 10:40
Делать бизнес — это искать ответы на вопросы. Как протестировать идею? Где найти финансирование? Как мотивировать команду? Получите ответы в курсе Бизнес-академии Яндекса и Mastercard®. Это бесплатно.
Яндекс Бизнес умеет продвигать товары с сайта
17 февраля 2022, 17:30
Теперь владельцы интернет-магазинов могут рекламировать каждый товар с сайта — по всему интернету. Алгоритмы автоматически создадут объявления для всех позиций и покажут их на площадках Яндекса и Google.
Проект, в котором предприниматели помогают друг другу решать проблемы
21 февраля 2022, 11:00
«Всеми силами» — это совместный проект Яндекс Бизнеса и банка Точка. В прямом эфире опытные предприниматели разбирают реальные кейсы о проблемах в бизнесе и предлагают решения. Рассказываем, как проходят сессии и какие темы мы уже разобрали.