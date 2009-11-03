Информация на картах может быть не только полезной, но и интересной. Например, вы знаете, что еще в начале 20 века С. М. Прокудин-Горский проехал по европейской части России, Востоку и некоторым странам Европы и сделал уникальные цветные фотографии этих мест? Многие из этих красивейших фото теперь есть на наших картах.

А еще Яндекс.Карты показывают необычные памятники, фотографии животных и птиц, видео-сюжеты из различных стран мира.

Фотографии удивительных памятников сделаны пользователями Яндекс.Фоток – для конкурса. Теперь их тоже можно посмотреть на картах: памятник пельменю в Ижевске, сантехнику в Омске, Паниковскому в Киеве или Шерлоку Холмсу в Москве, и даже памятник женской груди в Батайске.

Можно посмотреть на знаменитые курорты Кавказа или узнать, где находятся отличные трассы для горнолыжников под Екатеринбургом. Кстати, о горных лыжах – если вы ищете новое местечко, где можно отлично покататься, вам, возможно, будут интересны наши слои горнолыжных курортов для России и Украины. Посмотрите фото, характеристики склона или перейдите на сайт нашего партнера, чтобы узнать о курортах больше.

Кроме того, для многих городов России, Украины и Казахстана Яндекс.Карты показывают справочные слои от региональных сайтов – например, жители Новосибирска могут найти в своем городе информацию о скидках, жители Владимира – гостиницы и кафе, и жители Краснодара – точки бесплатного доступа Wi-Fi. Справочные слои созданы на основе API Яндекс.Карт, а вся информация для них предоставлена партнерами проекта.

Чтобы увидеть новые слои, нужно кликнуть по кнопке «Показать на карте» на Яндекс.Картах и выбрать интересующий вас слой. Список слоев в меню меняется в зависимости от фрагмента карты, который вы просматриваете в данный момент, и масштаба просмотра. В масштабе страны вы увидите слои, охватывающие всю страну, в масштабе города – региональные справочные слои.

Всё управление слоями – включение и выключение – происходит через меню «Показать на карте». Если вы хотите подробностей о выбранной точке – можно перейти по ссылке из информационного окошка на сайт партнера.

Сейчас на Яндекс.Картах больше 60 слоёв для 21 города в России и Украине, и мы надеемся не останавливаться на этом.

Лёня Шныр и Аня Ламтюгина, сочетаем интересное с полезным