Блог Карт

ноябрь 2009
Ищем по-украински на Яндекс.Картах
3 ноября 2009, 16:52

Нас уже давно просили сделать так, чтобы на Яндекс.Картах можно было искать улицы и города на украинском языке. Штука действительно полезная. Даже общаясь по-русски, мы привыкли говорить «Майдан Незалежності», а не «Площадь Независимости».

И вот оно – мы запустили поиск по картам на украинском языке для 10 городов Украины. С сегодняшнего дня искать адреса на картах Днепродзержинска, Днепропетровска, Киева, Одессы, Полтавы, Ровно, Хмельницкого, Черкасс, Чернигова и Черновцов можно и по-русски, и по-украински. Теперь можете смело набрать в поисковой строке Карт «київ майдан незалежності»:


Как видите, пояснение в балуне тоже на украинском.
Теперь вы легко найдете на карте улицу 24-го Серпня (24 августа) в Ровно, Червоноармійську (Красноармейскую)— в Хмельницком, Жовтневу (Октябрьскую) — в Полтаве и Галицький Шлях (Галицкий Путь) — в Черновцах.

Яндекс.Украина и Яндекс.Карты

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Карта распространения гриппа на Украине
5 ноября 2009, 19:21

Совместно с нашими коллегами из Яндекс.Украины мы создали карту заболеваемости гриппом по данным Министерства здравоохранения.

По клику на метке можно узнать не только число заболевших, но и телефоны горячих линий в каждой области. Также можно прочитать последние новости по этой горячей теме или добавить на главную страницу один из двух виджетов — статистику заболеваемости в регионе или карту с метками.


  


Практически все блоки мы сделали на стандартных и доступных для пользователя решениях. Для карты использовано API Яндекс.Карт, для ленты новостных сообщений — информер Яндекс.Новостей, для виджетов — специальный конструктор, для графика упоминаний темы в блогах — Пульс блогосферы, а страничку разместили на Народе.

Не болейте!

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Табуретки и копчёная колбаса на Яндекс.Картах
9 ноября 2009, 15:45

Информация на картах может быть не только полезной, но и интересной. Например, вы знаете, что еще в начале 20 века С. М. Прокудин-Горский проехал по европейской части России, Востоку и некоторым странам Европы и сделал уникальные цветные фотографии этих мест? Многие из этих красивейших фото теперь есть на наших картах.

А еще Яндекс.Карты показывают необычные памятники, фотографии животных и птиц, видео-сюжеты из различных стран мира.

Фотографии удивительных памятников сделаны пользователями Яндекс.Фоток – для конкурса. Теперь их тоже можно посмотреть на картах: памятник пельменю в Ижевске, сантехнику в Омске, Паниковскому в Киеве или Шерлоку Холмсу в Москве, и даже памятник женской груди в Батайске.

Можно посмотреть на знаменитые курорты Кавказа или узнать, где находятся отличные трассы для горнолыжников под Екатеринбургом. Кстати, о горных лыжах – если вы ищете новое местечко, где можно отлично покататься, вам, возможно, будут интересны наши слои горнолыжных курортов для России и Украины. Посмотрите фото, характеристики склона или перейдите на сайт нашего партнера, чтобы узнать о курортах больше.

Кроме того, для многих городов России, Украины и Казахстана Яндекс.Карты показывают справочные слои от региональных сайтов – например, жители Новосибирска могут найти в своем городе информацию о скидках, жители Владимира – гостиницы и кафе, и жители Краснодара – точки бесплатного доступа Wi-Fi. Справочные слои созданы на основе API Яндекс.Карт, а вся информация для них предоставлена партнерами проекта.

Чтобы увидеть новые слои, нужно кликнуть по кнопке «Показать на карте» на Яндекс.Картах и выбрать интересующий вас слой. Список слоев в меню меняется в зависимости от фрагмента карты, который вы просматриваете в данный момент, и масштаба просмотра. В масштабе страны вы увидите слои, охватывающие всю страну, в масштабе города – региональные справочные слои.

Всё управление слоями – включение и выключение – происходит через меню «Показать на карте». Если вы хотите подробностей о выбранной точке – можно перейти по ссылке из информационного окошка на сайт партнера.

Сейчас на Яндекс.Картах больше 60 слоёв для 21 города в России и Украине, и мы надеемся не останавливаться на этом.

Лёня Шныр и Аня Ламтюгина, сочетаем интересное с полезным

2 комментария
слои,полезное
Поезда на карте
13 ноября 2009, 19:41
На Яндекс.Расписаниях теперь можно посмотреть как следует поезд.

Теперь на Яндекс.Расписаниях можно посмотреть маршрут любого поезда на карте!

 

Посмотреть на карту можно, кликнув на маршрут поезда, например, тут. Карту можно увеличивать до максимума. Собственно, если на каком-то масштабе вам кажется, что линия маршрута не совпадает с линией железной дороги, то на максимальном масштабе всё будет отлично :)

 


На таком уровне проработки слой железных дорог на карте появился в России впервые, а в Украине и Белоруссии - так вообще впервые, без всяких оговорок.

 

Разумеется, мы не исключаем, что из десятков тысяч станций какие-то привязались к карте неправильно, и будем благодарны за подсказки.

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полезное
Виджет Яндекс.Метро для главной страницы
17 ноября 2009, 16:56

В каталоге виджетов для главной Яндекса пополнение: Виджет Яндекс.Метро.

C его помощью можно выбрать станции отправления и назначения из списка и, нажав кнопку "Построить маршрут", увидеть ваш маршрут на схеме.

Виджет на главную Яндекса можно найти в каталоге виджетов. Для этого нужно нажать на ссылку "Настроить", потом нажать на кнопку "Добавить новый блок" и выбрать виджет в рубрике "Виджеты Яндекса".


Или добавьте виджет по ссылке:

Яндекс.Метро

Виджет помогает указать станции отправления/назначения и посчитать маршрут на схеме

добавить на Яндекс

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Яндекс: 8 новых карт, 6 обновленных
19 ноября 2009, 18:17
На Яндекс.Картах новые карты городов и обновления!

Сегодня на сервисе Яндекс.Карты появилось 8 новых карт:


Центр Череповца на Яндекс.Картах

Помимо того что мы регулярно добавляем на сервис новые карты, мы также не забываем и об обновлении уже существующих. И потому сегодня серьезно обновились карты Челябинска и Уфы, на которых теперь можно найти как современные офисные центры, такие как Челябинск-Сити, так и новые микрорайоны – например, Колгуевский.

На обновленной карте Симферополя отмечено много новостроек, например, высотки на Киевской улице. Радикально обновлена и карта Севастополя.

На карте Нижнего Новгорода появился совсем недавно открытый метромост (кстати, пробки на нем также показываются). А карта Архангельска обновилась с учетом тех замечаний, которые нам присылали наши пользователи.

Одновременно в Вологде, Оренбурге и Череповце появились свежие базы организаций: найти аптеку, кофейню или парикмахерскую вы можете прямо на Яндекс.Картах.

Маша Орлова и Коля Калашников, обновляем карты

4 комментария
карты
Информационные слои на Яндекс.Картах
23 ноября 2009, 15:58

Недавно в корпоративном блоге мы рассказали о появлении разнообразной полезной и интересной информации на Яндекс.Картах, а сегодня здесь – в блоге Карт – мы хотим рассказать более подробно обо всех информационных слоях, которые вы сможете найти сегодня на Яндекс.Картах.

На сегодня на Картах есть 60 слоев для 21 города России и Украины – в основном это справочная информация от региональных сайтов-партнеров, несколько слоев охватывают всю страну, Евразию или весь мир – в основном это развлекательно-познавательная информация: старинные фотографии, места обитания животных или видео разных стран. Ниже публикуем текущий список слоев на Яндекс.Картах.

 

Мир Фото животных Страны мира на видео Евразия Фото начала XX века Россия Необычные памятники Горнолыжные курорты Россия / ЮФО Легенды Кавказа Курорты Кавказа Украина Эпидемия гриппа Необычные памятники Горнолыжные курорты Новосибирск Гостиницы Рестораны и кафе АЗС и СТО Точки Wi-Fi Скидки Аэропорты и вокзалы Екатеринбург Гостиницы Банки Банкоматы Обменные пункты Рестораны и кафе Самара Банки Рестораны и кафе СТО Ярославль Гостиницы Банкоматы Обменные пункты Рестораны и кафе Ночные клубы АЗС Саранск Банки Аэропорт и вокзалы Владимир Гостиницы Рестораны и кафе Чебоксары Гостиницы Рестораны и клубы Точки Wi-Fi Архангельск Гостиницы Банки Краснодар Гостиницы Банкоматы Рестораны и кафе Ночные клубы Точки Wi-Fi Аэропорты и вокзалы Сочи Гостиницы Банкоматы Алматы Точки Wi-Fi Киев АЗС СТО Днепропетровск Театры, кинотеатры Музеи и выставки АЗС СТО Донецк АЗС СТО Львов АЗС СТО Одесса АЗС СТО Харьков Гостиницы Ночные клубы Музеи АЗС СТО Точки Wi-Fi Аэропорты и вокзалы 



команда Яндекс.Карт

4 комментария
Яндекс.Карты харашо панимают вас
25 ноября 2009, 18:36

Иногда мы пишем что-то в спешке, допуская случайные ошибки, или просто не уверены, как именно пишется какое-то слово. Яндекс.Карты понимают, что вам нужно, даже если вы ошиблись в написании названий объектов на картах. Так если вы наберете в поиске организаций «шинаманташ» в «питербурге», Яндекс.Карты предложат вам поискать шиномонтажи в Петербурге.

А если вам понадобится cевастопольский проспект, то у вас есть все шансы найти его, даже если вы напишете севастопольский с тремя опечатками - «сивостопальский».

С пониманием, ваши Яндекс.Карты

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