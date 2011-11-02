Блог Карт

ноябрь 2011
Яндекс.Карты нашли московские маршрутки
2 ноября 2011, 14:41
Теперь Яндекс.Карты подскажут оптимальный путь по улицам столицы еще и с учетом движения маршруток.

До недавнего времени сервис построения маршрутов общественным транспортом на Яндекс.Картах предлагал москвичам перемещаться по городу на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Теперь мы подскажем оптимальный путь по улицам столицы еще и с учетом движения маршруток.

Например, пока мы делали сервис, мы узнали, что от офиса Яндекса до Лужников можно доехать не только на метро, но и на маршрутке, которая ходит примерно раз в 15 минут:

В некоторых районах Москвы нет другого городского транспорта, кроме маршруток. Маршрутки там останавливаются либо в условных местах, известных только местным жителям, либо по взмаху руки. В таких случаях мы отмечали одну остановку на квартал, чтобы показать наличие маршрута.

Информацию о маршрутах, остановках и расписании движения маршруток мы собрали самостоятельно, поэтому наши данные полные, свежие и актуальные. Наши эксперты регулярно проверяют их вручную, в том числе совершая полевые объезды.

Построение маршрутов на общественном транспорте доступно как на веб-версии Яндекс.Карт, так и в мобильном приложении для Android.

Команда Яндекс.Карт

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общественный транспорт,маршруты
Киев аварийный
3 ноября 2011, 13:08

Яндекс выяснил, на каких дорогах украинской столицы шансы попасть в ДТП особенно высоки.

Каждый будний день киевские водители оставляют на мобильных Яндекс.Картах более 130 меток о дорожных происшествиях. Но не все точки означают аварии ― бывают среди них и сообщения о поломке, и о перекрытой дороге.

Для чистоты эксперимента мы учли только те комментарии, которые однозначно указывают на ДТП, например, [4 машины в сторону нивок] или [оформляют. из-за этого стоят троллики].

По нашим наблюдениям (и киевляне, пожалуй, согласятся), больше всего аварий происходит по пятницам на перекрестках, развязках и мостах. Наиболее опасные утренние часы ― с 8 до 9, а объезжать в это время стоит Московский мост ― за неделю там происходит по меньшей мере три аварии. Он же возглавляет рейтинг самых опасных в вечерние «рискованные» часы ― с 18 до 19.

(По данным мобильных Яндекс.Карт, март-сентябрь 2011 года)

О том, какие участки киевских дорог занимают второе и третье места в нашем «аварийном» рейтинге, читайте в полной версии исследования.

Аналитики Яндекса, желаем вам безопасной дороги


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Исследование
Новые спутниковые снимки на Яндекс.Картах
15 ноября 2011, 14:03

Сегодня на Яндекс.Картах появились новые снимки со спутника общей площадью 370 000 квадратных километров. Теперь в России площадь подробного спутникового покрытия составляет 813 000 квадратных километров, что охватывает 777 городов.

На снимках добавилось 152 города, например Новомосковск, Сызрань, Нерюнгри, Белорецк. Их полный список можно увидеть на Карте релиза. Теперь на Яндекс.Картах есть подробные снимки всех городов Алтайского края, Сахалина, Амурской, Иркутской, Кемеровской областей.

Также на снимках можно взглянуть на федеральную автомобильная дорогу М56 «Лена», которая берет свое начало  от Тынды и переходит в магистраль «Колыма», ведущую прямо в Магадан.

Мы следим за актуальностью снимков и периодически выкладываем обновления на Яндекс.Карты. Так, в текущем релизе  мы обновили спутниковые снимки Новосибирска, Самары, Казани, Саратова и Волгограда.

Хотим поделиться с вами интересными местами:

Баренцбург на Шпицбергене - самый северный российский поселок


Кижи - знаменитый музей деревянного зодчества под открытым небом


Усадьба Михайловское  в пушкинском музее-заповеднике


Старинная крепость в Порхове (Псковская область)


Сызранский кремль с сохранившимися памятниками конца 17 - начала 18 веков



Команда Яндекс.Карт, расширяем географию!


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спутники,карты
Сохраните у себя в iPhone Москву
16 ноября 2011, 15:18

Это займёт всего 600 мегабайт. А Киев и того  меньше — 170. И в телефоне будет подробная карта города, даже если не ловит сеть. 


Да, в новой версии мобильных Яндекс.Карт для iPhone вы можете заранее прогрузить целиком карту того или иного города. И работа с картой станет быстрее, а денег на мобильный интернет будет уходить меньше. Напомним, что для абонентов МегаФона, Билайна (Россия) и Киевстар (Украина) интернет-трафик в мобильном приложении бесплатный, так что для них — просто станет быстрее. Но они, как и все остальные, могут воспользоваться новой возможностью приложения, например, собираясь в путешествие из Петербурга в Москву — трафик в роуминге всё-таки тарифицируется.

 


Наряду с официальными картами Яндекса, в приложении также есть возможность скачать схемы множества городов, нарисованных пользователями на сервисе Народная карта. Найдя неточность на такой карте, вы можете сами исправить и дополнить ее. Кеш городов из Народной карты будет регулярно обновляться.

Всего на данный момент сохранить можно карты 41 города России и Украины, 32 из которых созданы на сервисе Народная карта. Список городов ещё будет пополняться.

Кеш карт можно загрузить только при подключении к интернету по Wi-Fi.

Приложение доступно в App Store или с помощью QR-кода:

Воронеж тяжелее Рязани на 100 мегабайт,

Команда мобильных Яндекс.Карт

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Маршруты общественного транспорта в Саратове и Энгельсе
18 ноября 2011, 11:10

Яндекс.Карты научились строить маршруты общественным транспортом по Саратову и Энгельсу. Сервис предложит вам до трех вариантов проезда из точки А в точку Б на всех доступных в городе видах транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках.

От Луны до Солнца в среднем 149,9×106 км или 8,5 световых минут. А чтобы добраться от Лунной улицы до Солнечной, необязательно передвигаться со скоростью света. Садитесь на маршрутку №115 – через пол земных часа вы окажетесь на месте:

Как и в других городах, где уже есть сервис, мы работаем с перевозчиками, поэтому данные о маршрутах свежие и актуальные. Если вы все же обнаружили ошибку в предложенном маршруте, сообщите нам о ней через форму обратной связи.

Подобрать удобный маршрут общественным транспортом с помощью своего мобильного телефона смогут владельцы Android. Скачать бесплатное мобильное приложение Яндекс.Карты можно в Android Market.

Команда Яндекс.Карт

3 комментария
общественный транспорт,маршруты
Обновление автомобильной маршрутизации по России на Яндекс.Картах
21 ноября 2011, 12:13
В конце сентября на Яндекс.Картах появилась возможность строить маршруты с учетом пробок по всей России. Сегодня силами нашего картографического подразделения выпущено первое обновление сервиса.

В конце сентября на Яндекс.Картах появилась возможность строить маршруты с учетом пробок по всей России. Сегодня силами нашего картографического подразделения выпущено первое обновление сервиса.

Всего мы исправили 1180 ошибок – неверно запрещенных и разрешенных поворотов, а также неправильно обозначенных односторонних улиц. Больше 700 изменений было внесено в Санкт-Петербурге, по 60 исправлений сделано в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, исправлены неточности в Ярославле, Краснодаре, Курске и других городах.

Большой вклад в улучшение сервиса внесли наши пользователи, которые присылают отзывы через форму обратной связи. Большое спасибо вам! Мы ждем от вас новых отзывов и сообщений. Кстати, сообщить об ошибке при построении маршрута теперь можно не только на веб-версии Яндекс.Карт, но и в мобильном приложении на платформе Android, что удобно, если вы хотите оставить отзыв, находясь в пути.

Для улучшения качества сервиса мы используем не только ваши отзывы, но и специально разработанные алгоритмы автодетекции ошибок. С помощью приложения мобильные Яндекс.Карты автомобилисты анонимно передают нам данные о своих координатах и траектории движения (GPS-треки). В программе автодетекции полученные треки слоем накладываются на текущую версию дорожного графа. Детектор автоматически выявляет все случаи несоответствия GPS-треков и графа, например, таких участков дорожной сети, где неверно запрещен или разрешен маневр. Каждое несоответствие мы проверяем вручную с помощью дополнительных источников, например, Панорам улиц и спутниковых снимков.

Один из примеров работы автодетектора – исправленный поворот налево со Старо-Петергофского проспекта на набережную реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. В предыдущей версии графа этот поворот был неверно разрешен. Автодетектор проанализировал 17 000 треков, переданных нам автомобилистами, проехавшими по Старо-Петергофскому проспекту в направлении Фонтанки. Только 44 из них повернули на набережную налево. Нетрудно догадаться, что вероятнее всего эти 44 поворота были нарушением правил. Этот подозрительный маневр был зафиксирован автодетектором и впоследствии исправлен:

Мы продолжаем работу над повышением качества сервиса маршрутизации, поэтому обновления будут производиться регулярно.

Команда Яндекс.Карт и Пробок,
Стремимся к совершенству

 

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маршруты
Как объехать пробку на общественном транспорте?
24 ноября 2011, 13:58
Если вы привыкли перемещаться по городу своим ходом, сегодня Яндекс.Картам будет чем вас удивить: теперь построить маршрут на общественном транспорте можно с учётом пробок.

Если вы привыкли перемещаться по городу своим ходом, сегодня Яндекс.Картам будет чем вас удивить: теперь построить маршрут на общественном транспорте можно с учётом пробок. Это позволит вам не только планировать поездки в незнакомые места, но и ежедневно оценивать время в пути по уже привычным вам маршрутам (например, из дома на работу и обратно).

Сервис предложит вам наиболее быстрые варианты проезда на текущий момент. Например, если прямо сейчас маршрут в объезд пробки окажется быстрее, чем идущий через неё, мы предложим поехать в объезд. А если объезжать пробку на самом деле дольше, чем немного постоять в ней, то сервис выберет маршрут через пробку, при этом показав, сколько времени вы потратите на дорогу. Яндекс.Карты – единственный сервис, предлагающий такую возможность.

Чтобы включить учёт текущей дорожной ситуации при построении маршрута, поставьте галочку «с учётом пробок» или просто включите слой «Пробки». Маршрут автоматически перестроится с учётом свежих данных:

Без учёта пробок:

С учётом пробок:

С сегодняшнего дня сервис доступен во всех городах, где уже запущена маршрутизация на общественном транспорте: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Ростов-на-Дону и Саратов.

Возможностью оценивать свое время в пути по привычным маршрутам могут также владельцы телефонов на платформе Android в бесплатном мобильном приложении Яндекс.Карты. Маршруты в приложении по умолчанию подбираются уже с учётом пробок – это удобно тем, кто находится в пути. Эту опцию вы можете самостоятельно включать и выключать в настройках приложения.

Команда Яндекс.Карт и Пробок,
Объезжаем пробки по-умному


6 комментариев
пробки,общественный транспорт,маршруты