Теперь Яндекс.Карты подскажут оптимальный путь по улицам столицы еще и с учетом движения маршруток.

До недавнего времени сервис построения маршрутов общественным транспортом на Яндекс.Картах предлагал москвичам перемещаться по городу на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Теперь мы подскажем оптимальный путь по улицам столицы еще и с учетом движения маршруток.

Например, пока мы делали сервис, мы узнали, что от офиса Яндекса до Лужников можно доехать не только на метро, но и на маршрутке, которая ходит примерно раз в 15 минут:

В некоторых районах Москвы нет другого городского транспорта, кроме маршруток. Маршрутки там останавливаются либо в условных местах, известных только местным жителям, либо по взмаху руки. В таких случаях мы отмечали одну остановку на квартал, чтобы показать наличие маршрута.

Информацию о маршрутах, остановках и расписании движения маршруток мы собрали самостоятельно, поэтому наши данные полные, свежие и актуальные. Наши эксперты регулярно проверяют их вручную, в том числе совершая полевые объезды.

Построение маршрутов на общественном транспорте доступно как на веб-версии Яндекс.Карт, так и в мобильном приложении для Android.

Команда Яндекс.Карт