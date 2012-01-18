Блог Карт

январь 2012
Маршруты на общественном транспорте: «Дайте пять!»
18 января 2012, 13:32
Сервис построения маршрутов на общественном транспорте сегодня стал доступен сразу в 5 российских городах: Астрахани, Владимире, Краснодаре, Тюмени и Ярославле.

Сервис построения маршрутов на общественном транспорте сегодня стал доступен сразу в 5 российских городах: Астрахани, Владимире, Краснодаре, Тюмени и Ярославле.

Житель любого из этих городов сможет решать с помощью сервиса свои повседневные задачи. Например, если вы собираетесь посетить новое для вас кафе и не знаете, как до него добраться, просто постройте маршрут на Яндекс.Картах. Сервис предложит от одного до трех вариантов проезда, из которых вы сможете выбрать наиболее удобный. А если вы планируете поехать в институт или на работу, до которых вы прекрасно знаете дорогу, мы все же советуем перестраховаться и построить прямо перед выходом маршрут с учетом пробок. Сервис предложит наиболее быстрый вариант проезда с учетом ситуации на дорогах и подскажет, сколько времени вы потратите в пробках.

А вы знали, что от Рассветной до Закатной улицы в Краснодаре ехать всего 17 минут на автобусе или маршрутке?

Посмотрите примеры маршрутов в других городах:

От Рыночного до Базарного в Ярославле.

От Художника Левитана до Диктора Левитана во Владимире.

От Красного Рыбака до Красной набережной в Астрахани.

От Курортной улицы до Тихоокеанского переулка в Тюмени.

Если вы являетесь обладателем смартфона на базе Android, то вы сможете унести маршруты общественного транспорта в своем кармане – для этого нужно всего лишь установить бесплатное приложение мобильные Яндекс.Карты.

Команда Яндекс.Карт

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общественный транспорт,маршруты
Дебют Народной карты офлайн
24 января 2012, 12:11

Недавно в жизни сервиса Народная карта произошло значимое событие. Карта одного из городов, нарисованных пользователями на сервисе, была впервые напечатана в городском адресно-телефонном справочнике.

Издательство из Салехарда попросило нас поделиться Народной картой города Лабытнанги для справочного издания «Весь Лабытнанги и Харп». Подробной электронной карты этого небольшого заполярного города нет ни на одном из популярных порталов, поэтому пользователи сервиса нарисовали ее сами, используя спутниковые снимки Яндекса. Больше всего объектов разметил пользователь . Получилась подробная карта, в которой отмечены не только улицы и дома, но и организации, достопримечательности и многие другие объекты.

Для справочника мы подготовили слегка модифицированную версию карты – теперь жители города смогут пользоваться ею и в бумажном варианте:

Народная карта Лабытнанги также размещена на официальном сайте администрации города.

Если вы хотите использовать Народную карту в своих печатных изданиях – свяжитесь с нами, мы постараемся помочь. А если вы хорошо знаете свой город и хотите поделиться знаниями о нем с другими пользователями – приглашаем вас порисовать на Народной карте.

Команда Народной карты

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народная карта
Панорамы – на взлёт!
25 января 2012, 16:45
Очень красивые Панорамы с воздуха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Яндекс.Панорамы взяли новую высоту – мы поднялись в воздух аж на несколько сот метров. Именно на таком расстоянии от земли вертолет и дирижабль облетели и сфотографировали 165 живописнейших мест Санкт-Петербурга, Петергофа, Гатчины, Павловска, Пушкина и Шлиссельбурга.

Чтобы увидеть эти места с высоты птичьего полета, необязательно быть представителем наших пернатых собратьев или владеть личным воздухоплавательным средством. Отправляйтесь в полет прямо сейчас. Красота такая, что дух захватывает!

Рассмотрите Санкт-Петербург и его известные пригороды с нового ракурса: реки и каналы, дворцы и музеи, парки и мосты, архитектурные памятники и многие другие достопримечательности – все как на ладони.

Кроме того, мы приготовили приятный сюрприз нашим пользователям – отобрав 15 красивейших панорам, мы выложили их в открытый доступ для скачивания. Разрешение файлов достаточно, чтобы вы могли распечатать понравившиеся панорамы в размере 30х90 см. Выбирайте!

А еще наши новые панорамы можно не только распечатать, но и отправить друзьям в виде открыток. Например, виды на Исаакиевский собор, Невский проспект, Царское Село или Петропавловскую крепость.

О том, как мы снимаем и готовим воздушные панорамы к публикации, читайте здесь.

И как можно скорее отправляйтесь в полет – это действительно нужно увидеть.

Команда Яндекс.Карт,
Пролетая над городом


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панорамы
Санкт-Петербург с высоты птичьего полета: самое интересное
31 января 2012, 16:08

Санкт-Петербург. Река Фонтанка у Горсткина моста.

Это один из фрагментов панорам, снятых с высоты птичьего полета летом 2011 года и опубликованных на Яндекс.Картах.

Начнем с объектов, которые трудно (или даже невозможно) рассмотреть с земли или которые в недалеком будущем могут вовсе стать историей.

На этом фото мы можем видеть остатки шведской крепости Ниеншанц на стрелке Большой Охты и Невы – четкие силуэты бастионов, остатки свай и каменной кладки. Крепость была разрушена Петром I в 1703 году и откопана триста лет спустя при строительстве газпромовского небоскреба. Увидеть это место с земли практически невозможно – оно закрыто высоким забором.

Еще один реконструируемый объект – Новая Голландия, монументальный ансамбль в стиле раннего классицизма середины XVIII века. Некогда – склад корабельного леса, затем – военно-морской объект. С 2004 года он находится на реконструкции, следы которой хорошо видны на снимке. Цветные контейнеры – это современные выставочные помещения, построенные в минувшем году.

Продолжает тему реконструируемых объектов здание Главного Штаба. Здесь по проекту Н.И. Явейна перекрываются дворы для создания новой большой анфилады залов под экспозицию Эрмитажа.

А теперь посмотрим на Никольский рынок у Крюкова канала. Построенный в 1789 году, он до самого недавнего времени сохранял в почти неизменном виде свой первоначальный облик. Возможно, в ближайшие годы прямоугольный внутренний двор, в котором велась когда-то оптовая торговля, будет перекрыт большим стеклянным куполом.

Восточнее Никольского рынка, недалеко от Сенной площади, на панорамах можно увидеть вместе два дома, связанные с героями известного всем романа. В левом верхнем углу фото, на углу Гражданской улицы и Столярного переулка, находится дом с темно-серой крышей, куда Достоевский поселил Родиона Раскольникова. В доме с ржаво-рыжей крышей в середине кадра, на углу набережной канала Грибоедова и Казначейской улицы, жила Сонечка Мармеладова.

Тему «Преступления и наказания» продолжают следующие два кадра, имеющие самое прямое отношение к отечественной пенитенциарной системе.

На первом из них тюрьма «Кресты» – один из самых мрачных и необычных памятников кирпичного стиля. Следственный изолятор №1 построен в 1892 году по проекту архитектора А. О. Томишко (в ХХ веке даже ходила частушка: «Ничего себе домишко архитектора Томишко…»). В разное время здесь сидели Троцкий, Гумилёв, Рокоссовский, Жжёнов, министры и руководители департаментов Временного правительства и многие другие известные люди. Среди тюремных корпусов видны белые купола вновь действующей церкви Александра Невского.

Еще один «крест», который гораздо приятнее рассматривать сверху, чем изнутри, можно видеть на Миргородской улице, неподалеку от Александро-Невской лавры. Это тюремная больница имени доктора Гааза (помните его призыв: «Спешите делать добро!»). Этот «крест» старше больших «Крестов» на 11 лет – его построили в 1881 году для Городского арестного дома.

А вот здание, выстроенное специально для бывших узников царских тюрем – Дом политкаторжан на Карповке. Этот дом рубежа 1920-1930-х годов (архитекторы: Г.А. Симонов, П.В. Абросимов и А.Ф. Хряков) возведен по последней на то время моде и является одним из самых необычных и рафинированных памятников советской вариации архитектуры ар-деко.

Неподалеку, в начале Лахтинской улицы в первой половине XVIII века находился дом придворного певчего Андрея Петрова, внезапно умершего и оставившего вдовой свою 26-летнюю жену Ксению. После смерти мужа она стала называть себя его именем, носить мужскую одежду и впоследствии прославилась чудесами. В 1988 году она была причислена к лику святых и ныне почитается в православном мире как Ксения Петербургская.

Продолжая тему «известных неизвестных» достопримечательностей Петербурга, полюбуемся сверху на впечатляющий ансамбль Военно-Исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи на Кронверке (1860 г., арх. П.И. Таманский). Несмотря на богатейшую коллекцию и центральное расположение (совсем рядом с Петропавловской крепостью), он отнюдь не так популярен у туристов, как его именитые собратья. Во дворе и вокруг музея размещены образцы пушек, самоходок и другой военной техники. Приметливый глаз разглядит даже скромно стоящие под деревом межконтинентальные ракеты.

Прямо под нами – Владимирский собор и одноименная площадь, на которой расположены сразу две станции метро – «Владимирская» и «Достоевская». Длинное серое здание в середине кадра слева – самый первый каменный рынок, построенный в СССР еще во времена НЭПа. Его фасад, украшенный скульптурами рабочего и крестьянина, а также большими часами со знаками зодиака, гораздо больше похож на дореволюционный, чем на советский.

Объект на этом фото знаменит среди любителей спорта – это стадион «Петровский», домашняя арена футбольного клуба «Зенит». Стадион основан ещё в 1920-е годы, а его современные сооружения возведены по проекту архитектора Н. В. Баранова в 1961 году. На этом фрагменте панорамы вы можете видеть стадион накануне матча – газон поливают из шлангов, а ОМОН готовится «встречать» болельщиков.

А теперь просто полюбуемся на петербуржские проспекты. Начнем с мрачноватого Лиговского:

Поглядим на импозантный Каменноостровский:

На уходящий на восток Заневский:

Оценим прекрасную перспективу Московского проспекта:

Напоследок – три вида, которые доступны только с вертолета. Это вся Фонтанка в одном кадре:

Весь Васильевский остров:

И, в заключение, весь Московский вокзал во всей красе

Всего на Яндекс.Картах опубликовано 107 воздушных панорам Петербурга и еще 58 – его пригородов: Гатчины, Павловска, Петергофа, Пушкина и Шлиссельбурга.


Команда Яндекc.Панорам,
полеты продолжаются


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панорамы с воздуха