Начнем с объектов, которые трудно (или даже невозможно) рассмотреть с земли или которые в недалеком будущем могут вовсе стать историей.
На этом фото мы можем видеть остатки шведской крепости Ниеншанц на стрелке Большой Охты и Невы – четкие силуэты бастионов, остатки свай и каменной кладки. Крепость была разрушена Петром I в 1703 году и откопана триста лет спустя при строительстве газпромовского небоскреба. Увидеть это место с земли практически невозможно – оно закрыто высоким забором.
Еще один реконструируемый объект – Новая Голландия, монументальный ансамбль в стиле раннего классицизма середины XVIII века. Некогда – склад корабельного леса, затем – военно-морской объект. С 2004 года он находится на реконструкции, следы которой хорошо видны на снимке. Цветные контейнеры – это современные выставочные помещения, построенные в минувшем году.
Продолжает тему реконструируемых объектов здание Главного Штаба. Здесь по проекту Н.И. Явейна перекрываются дворы для создания новой большой анфилады залов под экспозицию Эрмитажа.
А теперь посмотрим на Никольский рынок у Крюкова канала. Построенный в 1789 году, он до самого недавнего времени сохранял в почти неизменном виде свой первоначальный облик. Возможно, в ближайшие годы прямоугольный внутренний двор, в котором велась когда-то оптовая торговля, будет перекрыт большим стеклянным куполом.
Восточнее Никольского рынка, недалеко от Сенной площади, на панорамах можно увидеть вместе два дома, связанные с героями известного всем романа. В левом верхнем углу фото, на углу Гражданской улицы и Столярного переулка, находится дом с темно-серой крышей, куда Достоевский поселил Родиона Раскольникова. В доме с ржаво-рыжей крышей в середине кадра, на углу набережной канала Грибоедова и Казначейской улицы, жила Сонечка Мармеладова.
Тему «Преступления и наказания» продолжают следующие два кадра, имеющие самое прямое отношение к отечественной пенитенциарной системе.
На первом из них тюрьма «Кресты» – один из самых мрачных и необычных памятников кирпичного стиля. Следственный изолятор №1 построен в 1892 году по проекту архитектора А. О. Томишко (в ХХ веке даже ходила частушка: «Ничего себе домишко архитектора Томишко…»). В разное время здесь сидели Троцкий, Гумилёв, Рокоссовский, Жжёнов, министры и руководители департаментов Временного правительства и многие другие известные люди. Среди тюремных корпусов видны белые купола вновь действующей церкви Александра Невского.
Еще один «крест», который гораздо приятнее рассматривать сверху, чем изнутри, можно видеть на Миргородской улице, неподалеку от Александро-Невской лавры. Это тюремная больница имени доктора Гааза (помните его призыв: «Спешите делать добро!»). Этот «крест» старше больших «Крестов» на 11 лет – его построили в 1881 году для Городского арестного дома.
А вот здание, выстроенное специально для бывших узников царских тюрем – Дом политкаторжан на Карповке. Этот дом рубежа 1920-1930-х годов (архитекторы: Г.А. Симонов, П.В. Абросимов и А.Ф. Хряков) возведен по последней на то время моде и является одним из самых необычных и рафинированных памятников советской вариации архитектуры ар-деко.
Неподалеку, в начале Лахтинской улицы в первой половине XVIII века находился дом придворного певчего Андрея Петрова, внезапно умершего и оставившего вдовой свою 26-летнюю жену Ксению. После смерти мужа она стала называть себя его именем, носить мужскую одежду и впоследствии прославилась чудесами. В 1988 году она была причислена к лику святых и ныне почитается в православном мире как Ксения Петербургская.
Продолжая тему «известных неизвестных» достопримечательностей Петербурга, полюбуемся сверху на впечатляющий ансамбль Военно-Исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи на Кронверке (1860 г., арх. П.И. Таманский). Несмотря на богатейшую коллекцию и центральное расположение (совсем рядом с Петропавловской крепостью), он отнюдь не так популярен у туристов, как его именитые собратья. Во дворе и вокруг музея размещены образцы пушек, самоходок и другой военной техники. Приметливый глаз разглядит даже скромно стоящие под деревом межконтинентальные ракеты.
Прямо под нами – Владимирский собор и одноименная площадь, на которой расположены сразу две станции метро – «Владимирская» и «Достоевская». Длинное серое здание в середине кадра слева – самый первый каменный рынок, построенный в СССР еще во времена НЭПа. Его фасад, украшенный скульптурами рабочего и крестьянина, а также большими часами со знаками зодиака, гораздо больше похож на дореволюционный, чем на советский.
Объект на этом фото знаменит среди любителей спорта – это стадион «Петровский», домашняя арена футбольного клуба «Зенит». Стадион основан ещё в 1920-е годы, а его современные сооружения возведены по проекту архитектора Н. В. Баранова в 1961 году. На этом фрагменте панорамы вы можете видеть стадион накануне матча – газон поливают из шлангов, а ОМОН готовится «встречать» болельщиков.
А теперь просто полюбуемся на петербуржские проспекты. Начнем с мрачноватого Лиговского:
Поглядим на импозантный Каменноостровский:
На уходящий на восток Заневский:
Оценим прекрасную перспективу Московского проспекта:
Напоследок – три вида, которые доступны только с вертолета. Это вся Фонтанка в одном кадре:
Весь Васильевский остров:
И, в заключение, весь Московский вокзал во всей красе
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