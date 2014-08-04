Пусть машину времени пока не изобрели, но уже сегодня можно переместиться в прошлое при помощи панорам Яндекса и посмотреть, как изменился Питер за прошедшие 3-4 года.

А за эти годы изменилось многое: выросли целые жилые районы и торговые центры, появились новые эстакады, завершилась масштабная реконструкция набережных Обводного канала.

Например, на месте самой обычной промзоны построен торговый комплекс со встроенным вестибюлем станции метро "Бухарестская":





Буквально за несколько лет возле станции метро «Парнас» и на Колпинском шоссе появились целые города.

Окрестности метро «Парнас» (единственный неизменный ориентир мы пометили стрелочкой):





Колпинское шоссе:





А вот так изменились Американские мосты и набережная Обводного канала после реконструкции, целью которой было разгрузить автомобильное движение в центральных районах города:





Скажем несколько слов и о достопримечательностях Санкт-Петербурга. В 2013 году под прицел панорамомобиля попали не только хрестоматийные красоты, но и менее известные, но столь же прекрасные ансамбли.



Например, Атриум Царицына павильона в Петергофе:





Также на панорамах можно полюбоваться и на ближайшего соседа Петергофа - ансамбль Ораниенбаума:







А между Ораниенбаумом и Петергофом в усадьбе Сергиевка притаилась таинственная богатырская голова, с бьющим у самого его основания родником. По некоторым данным она была создана около 1800 г. по велению императора Павла I, но точная история её появления доподлинно неизвестна:





Впервые панорамы северной столицы снимались в 2009 году (было снято более 1200 км дорог), в 2011 году было отснято около 5000 км дорог Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После масштабного обновления 2013 года общая протяженность отснятых дорог составляет уже 6087 км.

Напоминаем, что панорамы улиц доступны на сервисе maps.yandex.ru и в мобильных Яндекс.Картах. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.