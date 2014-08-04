Блог Карт

август 2014
Оплачивайте штрафы с помощью Яндекс.Навигатора
4 августа 2014, 14:13

В Яндекс.Навигаторе появилась новая возможность – оплата штрафов ГИБДД. Избавиться от обязательств можно всего в несколько кликов.

Чтобы узнать о задолженностях, перейдите в “настройки” приложения и выберите пункт “Штрафы ГИБДД”:
screen1.png


Укажите номер водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации автомобиля и имя владельца: 
screen2.jpg


Запрос на данные поступит в Государственную информационную систему о платежах, и через пару секунд вы увидите список штрафов, когда они были выставлены, номера постановления и до какого числа необходимо оплатить:
screen3.jpg

Заполните карточку оплаты, выбрав тип карты (Visa, Visa Electron, Master Card или Maestro любого российского банка). Деньги будут перечислены мгновенно, в ГИБДД поступят в течение суток. Оплата производится без комиссии
screen4.jpg

В результате можно ездить с чистой совестью
screen5.jpg

Скачать приложение Яндекс.Навигатор для iOS, Android и Windows Phone.

Счастливого пути!

65 комментариев
Июльское обновление Яндекс.Карт
12 августа 2014, 12:33

В июле, благодаря Вашим замечаниям и комментариям через форму обратной связи, нашими картографами была проделана огромная работа. В России, Казахстане и Беларуси было внесено более 11 тысяч исправлений по маршрутам и на карте. В частности, существенно улучшилась маршрутизация в Минске, Алматы, Самаре, Перми, Воронеже и других городах. Значительно обновлены Краснодар, Новосибирск, Пенза, Улан-Удэ, некоторые города Московской области (например, Апрелевка, Щелково, Истра, Сергиев Посад и Клин), а также Гродно, Минск и Караганда.


Например, в микрорайоне Ближнее переделкино Московской области появились новостройки:
переделкино было_стало.png

Обновлён и Краснодар с окрестностями. Теперь на карте можно увидеть многоквартирные дома в поселке Яблоновский недалеко от Краснодара, а в районе улицы Петра Метальникова добавлены новостройки, адреса и дороги:
краснодар было_стало.png

Также появился новый жилой дом и на карте Новосибирска – возле метро Березовая роща:
новосибирск было_стало.png

Помимо этого, теперь на карте появились город Новотроицк и поселок городского типа Никель Мурманской области, который находится на самой границе России и Норвегии.


Также команда Яндекс.Карт поработала над ошибками и неточностями на карте Украины. За июль было сделано около полутора тысяч исправлений. Значительно улучшена маршрутизация в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Николаеве.
Мы по-прежнему ждем ваши замечания и дополнения на www.maps.yandex.ru/feedback.
Все обновления также доступны в мобильных приложениях Яндекс.Карт, а также через API Яндекс.Карт.

8 комментариев
Как изменился Санкт-Петербург на панорамах Яндекса
22 августа 2014, 14:59

Пусть машину времени пока не изобрели, но уже сегодня можно переместиться в прошлое при помощи панорам Яндекса и посмотреть, как изменился Питер за прошедшие 3-4 года.
А за эти годы изменилось многое: выросли целые жилые районы и торговые центры, появились новые эстакады, завершилась масштабная реконструкция набережных Обводного канала.

Например, на месте самой обычной промзоны построен торговый комплекс со встроенным вестибюлем станции метро "Бухарестская":
пит.png

Буквально за несколько лет возле станции метро «Парнас» и на Колпинском шоссе появились целые города.
Окрестности метро «Парнас» (единственный неизменный ориентир мы пометили стрелочкой):

пит2.png

Колпинское шоссе:

пит3.png

А вот так изменились Американские мосты и набережная Обводного канала после реконструкции, целью которой было разгрузить автомобильное движение в центральных районах города:
пит4.png

Скажем несколько слов и о достопримечательностях Санкт-Петербурга. В 2013 году под прицел панорамомобиля попали не только хрестоматийные красоты, но и менее известные, но столь же прекрасные ансамбли.

Например, Атриум Царицына павильона в Петергофе:


Также на панорамах можно полюбоваться и на ближайшего соседа Петергофа - ансамбль Ораниенбаума:


А между Ораниенбаумом и Петергофом в усадьбе Сергиевка притаилась таинственная богатырская голова, с бьющим у самого его основания родником. По некоторым данным она была создана около 1800 г. по велению императора Павла I, но точная история её появления доподлинно неизвестна: 



Впервые панорамы северной столицы снимались в 2009 году (было снято более 1200 км дорог), в 2011 году было отснято около 5000 км дорог Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После масштабного обновления 2013 года общая протяженность отснятых дорог составляет уже 6087 км.

Напоминаем, что панорамы улиц доступны на сервисе maps.yandex.ru и в мобильных Яндекс.Картах. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

15 комментариев