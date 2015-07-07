Блог Карт

июль 2015
Яндекс.Карты обновили панорамы Екатеринбурга, Краснодара и курортов Чёрного моря
7 июля 2015, 17:27

Яндекс.Карты обновил и дополнил панорамы ЕкатеринбургаКраснодара и курортов Чёрного моря: Геленджика, Анапы, ТуапсеСочи и Новороссийска. Теперь на них есть новые здания и объекты, появившиеся в городах за последнее время. Все снимки в HD-качестве, так что на них можно рассмотреть даже мелкие детали.
Съёмки новых панорам Екатеринбурга проходили в конце апреля начале мая 2015 года. В общей сложности было сделано более 34 тысяч фотографий, из которых получилось 8526 панорам. Сейчас на сервисе можно увидеть 1174 километра екатеринбургских улиц и дорог.
На панорамах города можно увидеть, например, развязку Объездной дороги и улицы Московской



пешеходную улицу Вайнера



В Краснодаре заново отсняли все основные улицы и самые красивые места. Так, на Кубанской набережной появился новый жилой комплекс, выросли новостройки на улицах Селёзнева и Дзержинского. Съёмочная группа заглянула и в соседние города и посёлки — Адыгейск, Горячий Ключ, ЯблоновскийБерезовый и Знаменский.  На Черноморском побережье впервые были сделаны снимки Тамани, Темрюка, Благовещенской, ДюрсоМалого и Большого Утриша. На сервисе появились  новые панорамы, например, набережной в Красной Полянеподвесного моста в сочинском экстрим-парке и грязевых вулканов под Таманью.
Всего было отснято в общей сложности 2,2 тысячи километров улиц и сделано почти 278 тысяч снимков, из которых получилось около 70 тысяч панорам. В Краснодаре было выполнено 117 тысяч фотографий (29 тысяч панорам) — на них запечатлено 670 километров улиц.

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

6 комментариев
Новые панорамы Новосибирска, Красноярска и городов Алтая на Яндекс.Картах
16 июля 2015, 12:19

Впервые панорамы Новосибирска, Красноярска и Барнаула появились на Яндекс.Картах в 2010 году. С тех пор многое изменилось, поэтому чтобы Вам было еще легче ориентироваться, мы обновили и дополнили панорамы. Также появилась возможность совершить виртуальную прогулку по трём городам Алтайского края и Республики Алтай — Бийску, Новоалтайску и Горно-Алтайску. Съёмки новых панорам Новосибирска проходили в августе 2014 и апреле 2015 года, а панорам Красноярска и городов Алтая – в сентябре 2014 года.

Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности 1216 километров улиц и дорог Новосибирска, 500 километров дорог городов Алтая и 775 километров улиц Красноярска и пригородов. 

На сервисе появились снимки, например, Бугринского моста в Новосибирске

 

 

 Экспоцентра в Новосибирске 

  

 

 Ледового дворца «Арена Север» в Красноярске 

  

 

 Новостроек на улице Молокова в Красноярске 

  

 

 Успенского собора в Бийске 

  

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

4 комментария
Мобильные Яндекс.Карты подскажут время в пути на работу и домой
17 июля 2015, 13:44

Яндекс.Карты для iOS и виджет Яндекс.Карт для Android научились быстро информировать водителей о том, сколько времени займёт поездка домой или на работу. Теперь для этого необязательно прокладывать маршрут специально — время в пути отображается на домашнем экране устройств на Android и на вкладке «Сегодня» в центре уведомлений iPhone. Там же можно посмотреть текущий балл пробок в городе, а жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Киева, кроме того, доступен прогноз загруженности дорог на ближайшие часы.


  

 

Время в пути рассчитывается исходя из загруженности дорог. За отправную точку маршрута принимается текущее местоположение пользователя. Где бы ни находился человек — на даче, в парке или в кафе с друзьями, — он всегда сможет быстро узнать, сколько ехать до дома или до работы. Для этого нужно только авторизоваться в приложении под своим логином на Яндексе и сохранить домашний и рабочий адреса. Если адреса уже указаны в виджете «Пробки» на главной странице Яндекса, они после авторизации загрузятся автоматически.

 

Яндекс.Карты для iOS доступны в App Store, а виджет для Android можно загрузить из Google Play и Яндекс.Store.

4 комментария
Обновление Яндекс.Карт в России, Беларуси, Казахстане и Украине
20 июля 2015, 13:41

Рады сообщить вам об очередной крупном обновлении Яндекс.Карт в России, Беларуси, Украине, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ. Мы стали еще подробнее и точнее, дополнив схему 1787768 новыми зданиями, 818036 адресными точками и 2462495 участками дорог. Значительную помощь в этой огромной работе нам оказали пользователи Народной Карты, активно работавшие и над дополнением, и над исправлением данных. Около 4500 неточностей поправлено благодаря сообщениям, присланных через форму обратной связи.


В обновлении вы можете увидеть изменения, которые случились буквально на днях.
Подмосковный Климовск, лишившийся 13 июля городского статуса, теперь ищется как микрорайон "поглотившего" его города Подольска.
В подписи к закрытой 11 июля на ремонт петербуржской станции метро «Василеостровская» указан ее нынешний нерабочий статус. Это закрытие также учтено в Яндекс.Метро, а также в мобильной версии и при построении маршрутов на общественном транспорте.
Напомним, что Яндекс.Карты знают и о других временно закрытых станциях: «Бауманской» в Москве и «Выборгской» в СПб, а также о реконструируемых вестибюлях станций «Ботанический Сад» и «Проспект Мира – кольцевая».

Из автодорожных новинок карты можем обратить ваше внимание на эстакаду на развязке Ленинского проспекта и МКАД, автодорогу Коммунарка - Южное Бутово, путепровод в подмосковном Ступино.


Обновленная карта доступна не только на десктопной версии, но и в мобильных геоприложениях, а также через API Яндекс.Карт.
Спасибо большое всем, кто помогает делать Карты еще подробнее и лучше! Каждый из вас сможет сделать это с помощью Народной Карты.

9 комментариев
Яндекс.Карты обновили панорамы городов Поволжья, Петрозаводска и Ижевска
23 июля 2015, 18:25

Сегодня Яндекс.Карты обновили и дополнили панорамы сразу нескольких городов: Самары, Тольятти, Саратова, Энгельса, Воронежа, Волгограда, Волжского, Нижнего Новгорода, Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Нижнекамска, ЕлабугиИжевска и Петрозаводска. Теперь любой желающий может увидеть современный облик городов, побывать в новых районах и осмотреть достопримечательности. Также, собираясь в незнакомое место и построив маршрут при помощи Яндекс.Карт, вы можете посмотреть, как выглядит его конечная точка на панорамном снимке.
Съёмки новых панорам проходили в августе и сентябре 2014 года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть 1234 км улиц и дорог Самарской области, 655 километров улиц Саратова и Энгельса, 597 километров улиц и дорог Воронежа и пригородов, 630 километров улиц Волгограда и Волжского, 1252 километров улиц и дорог Нижнего Новгорода и пригородов, 1700 километров улиц и дорог Республики Татарстан, 341 километров улиц Ижевска, а также 248 километров улиц Петрозаводска.
На новых снимках с высоким разрешением много интересного, например:
Дворец бракосочетания в Казани


Площадь Куйбышева в Самаре


Дворец Ольденбургских в посёлке Рамонь Воронежской области


Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

11 комментариев