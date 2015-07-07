Яндекс.Карты обновил и дополнил панорамы Екатеринбурга, Краснодара и курортов Чёрного моря: Геленджика, Анапы, Туапсе, Сочи и Новороссийска. Теперь на них есть новые здания и объекты, появившиеся в городах за последнее время. Все снимки в HD-качестве, так что на них можно рассмотреть даже мелкие детали.
Съёмки новых панорам Екатеринбурга проходили в конце апреля начале мая 2015 года. В общей сложности было сделано более 34 тысяч фотографий, из которых получилось 8526 панорам. Сейчас на сервисе можно увидеть 1174 километра екатеринбургских улиц и дорог.
На панорамах города можно увидеть, например, развязку Объездной дороги и улицы Московской
В Краснодаре заново отсняли все основные улицы и самые красивые места. Так, на Кубанской набережной появился новый жилой комплекс, выросли новостройки на улицах Селёзнева и Дзержинского. Съёмочная группа заглянула и в соседние города и посёлки — Адыгейск, Горячий Ключ, Яблоновский, Березовый и Знаменский. На Черноморском побережье впервые были сделаны снимки Тамани, Темрюка, Благовещенской, Дюрсо, Малого и Большого Утриша. На сервисе появились новые панорамы, например, набережной в Красной Поляне, подвесного моста в сочинском экстрим-парке и грязевых вулканов под Таманью.
Всего было отснято в общей сложности 2,2 тысячи километров улиц и сделано почти 278 тысяч снимков, из которых получилось около 70 тысяч панорам. В Краснодаре было выполнено 117 тысяч фотографий (29 тысяч панорам) — на них запечатлено 670 километров улиц.
Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.