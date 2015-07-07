Рады сообщить вам об очередной крупном обновлении Яндекс.Карт в России, Беларуси, Украине, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ. Мы стали еще подробнее и точнее, дополнив схему 1787768 новыми зданиями, 818036 адресными точками и 2462495 участками дорог. Значительную помощь в этой огромной работе нам оказали пользователи Народной Карты, активно работавшие и над дополнением, и над исправлением данных. Около 4500 неточностей поправлено благодаря сообщениям, присланных через форму обратной связи.



В обновлении вы можете увидеть изменения, которые случились буквально на днях.

Подмосковный Климовск, лишившийся 13 июля городского статуса, теперь ищется как микрорайон "поглотившего" его города Подольска.

В подписи к закрытой 11 июля на ремонт петербуржской станции метро «Василеостровская» указан ее нынешний нерабочий статус. Это закрытие также учтено в Яндекс.Метро, а также в мобильной версии и при построении маршрутов на общественном транспорте.

Напомним, что Яндекс.Карты знают и о других временно закрытых станциях: «Бауманской» в Москве и «Выборгской» в СПб, а также о реконструируемых вестибюлях станций «Ботанический Сад» и «Проспект Мира – кольцевая».

Из автодорожных новинок карты можем обратить ваше внимание на эстакаду на развязке Ленинского проспекта и МКАД, автодорогу Коммунарка - Южное Бутово, путепровод в подмосковном Ступино.



Обновленная карта доступна не только на десктопной версии, но и в мобильных геоприложениях, а также через API Яндекс.Карт.

Спасибо большое всем, кто помогает делать Карты еще подробнее и лучше! Каждый из вас сможет сделать это с помощью Народной Карты.