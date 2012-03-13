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Говорит и показывает Яндекс.Навигатор

Сегодня в путь отправилось наше новое приложение Яндекс.Навигатор. Оно уже доступно в App Store и в Android Market (Google Play). В отличие от большинства известных навигаторов, наше приложение бесплатное и умеет рассказывать о пробках.

Это первая версия Навигатора, поэтому мы будем благодарны автомобилистам, которые не просто его скачают, но и расскажут о своих впечатлениях от поездки с его помощью.

Яндекс.Навигатор, как и полагается навигатору, умеет прокладывать маршруты и голосом предупреждает о ближайших маневрах. При построении маршрута в России и Украине учитывается дорожная обстановка – данные от Яндекс.Пробок обновляются в режиме реального времени.

   

Навигатор использует данные Яндекс.Карт, поэтому в нем есть подробные схемы городов (их уже более 500) и поиск организаций – то есть, не выходя из приложения, вы без труда найдете ближайшую заправку или нужное вам здание.

Голосов в приложении два: мужской и женский. Для тех, кто передвигается в темное время суток, есть ночной режим навигации. А для москвичей мы сделали 3D-карту (попробуем и подключим еще города).

Интерфейс приложения мы старались сделать простым и понятным каждому водителю. У вас перед глазами – только самая важная информация, ничего лишнего.

Кстати, приложение работает не только на смартфонах, но и на iPAD и планшетах с Android.

Как выглядит и работает Навигатор, смотрите в нашем скринкасте.

 

Устанавливайте Навигатор

В App Store

В Android Market (Google Play)

Или при помощи QR-кода:

Поехали!

 

Команда Яндекс.Навигатора, знаем, куда едем

436 комментариев
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Конкере
26 ноября 2015, 16:46
А чего оффлайн карты не прикрутили? Можно ж было сразу использовать те, что приложение я.карт навыкачивало.
Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Мы работаем над этим.

chubarov-m
26 ноября 2015, 16:46

поработайте над самой картой, она отвратительна.

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Можно подробнее?

Сергей
26 ноября 2015, 16:46

Елизавета, на iPhone 3G программа не работает, а в AppStore ни слова :(

Или предполагалось, что должна работать?

chubarov-m
26 ноября 2015, 16:46

Очень часто не совпадают номера домов, перепроверяю на картах мылору - там как правило всё верно.

 

Маршруты прокладываются там где дорог нет, опять же несовершенство карты.

Многих номеров домов по поиску просто нет.

 

(Ростов-на-Дону) 

Oleg
26 ноября 2015, 16:46

да прокладывеет там где нет дорог(пенза)

Oleg
26 ноября 2015, 16:46

http://www.rusdorogi.ru/ - яндексу эта штука былабы очень кстати- особенно на дорогах Украины и России

kastrulya001
26 ноября 2015, 16:46

Лиза, как дела? Удалось ли что-нибудь сделать для оффлайн навигации?

Очень бы пригодилась функция — задать маршрут и города, куда едешь, чтобы карта закачалась дома и не тратить роуминговый интернет, которого и нет зачастую.

vargevol
26 ноября 2015, 16:46

С нетерпением ожидаем! навигатор хорош, но без оффлайн-карт на межгороде бесполезен. на трассе EDGE-то есть не веде. Пока остаюсь на Яндекс.Карты

evfrat2011
26 ноября 2015, 16:46

а вы работаете над тем что на Ipad2 ваш навигатор перестал строить маршруты? надо раз 50 нажать "поехали" что он проложил маршрут.

Сергей
5 августа 2016, 01:06
Конкере,
Сейчас везде есть интернет и пакеты с интернетом. Лично меня карты офлайн не интересует. Я онлайн езжу
LikeAprayers
5 декабря 2017, 18:31
evfrat2011,
Та же история, только на iPad mini: ни точку начитанного адреса на карту не наносит, ни из записанных адресов не выдергивает. Маршрут строит только если пальцем в нужную точку на карте тыкнешь. Какой смысл запиливать сыромятину с оффлайн картами, если это в ущерб онлайн навигации идёт.. Не ожидал от Яши подобного...
sanchower
26 ноября 2015, 16:46

А когда оффлайн-карты доступны будут? 

Желательно, чтобы с Яндекс.Картами одни и те же карты использовались.

aurevoir
26 ноября 2015, 16:46

Скорее всего разный формат карт. Надо просто сливать в одно или взаимосвязанные приложения

sanchower
26 ноября 2015, 16:46

Согласен, главное-чтобы дорогие гигабайты на смартфонах не расходовались за зря.

daarh
26 ноября 2015, 16:46

Не удивлен - программу поставил, запустил, посмотрел что карта для Риги и Латвии никакая, убедившись что смысла в программе нет, и удалил. Буду и дальше пользоватся проверенными решениями от Google. И от других производителей.

Да и интерфейс как-то не по душе.

 

Молодцы, что стараетесь. Но пока что увы.

maikllllll
26 ноября 2015, 16:46

Так заявлено, что пока только Россия и Украина!!! Читайте анотацию!
Как Прибалтику прикрутят (если прикрутят) то и увас будет счастье!

daarh
26 ноября 2015, 16:46

Вот именно, читайте :))) - " При построении маршрута в России и Украине учитывается дорожная обстановка – данные от Яндекс.Пробок обновляются в режиме реального времени. " Это говорит о том, что в остальных местах - без учетов пробок. 

А используется Яндекс Карты, которые ну очень, очень слабы и схематичны.

nn-alex
26 ноября 2015, 16:46

Конечно схематичны. Это же карта.

И очень хорошая.

Ievgen Siedoi
26 ноября 2015, 16:46

где логика? хорошая навигационная карта учитывает сотни атрибутов, а яндекс карты водят через сплошные и норовят повернуть с моста вниз.. это в Киеве и Москве. что говорить о периферии.. хороша карта как картинка. не более

sergets
26 ноября 2015, 16:46

Так сообщайте об ошибках, их исправляют!

bkman
26 ноября 2015, 16:46

куда сообщать об ошибках роутинга?

sergets
26 ноября 2015, 16:46

В форму фидбека обычных Яндекс.карт - ссылка "сообщить об ошибке" в нижнем левом углу. Там форма как раз заточена под ошибки роутера: "нет проезда", "поворот запрещён" и т. п.

ya_nrgn
26 ноября 2015, 16:46

Это очень странно что навигатор для России и Украины плохо показывает Латвию.

daarh
26 ноября 2015, 16:46

Нигде не сказано, что навигатор только лишь для России и Украины. лишь сказано что с учетом пробок в России и Украине. И будь так, то приложение было бы доступно только для Российского и Украинского АппСторе, а не по всему миру.

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Официально вам отвечаем - Яндекс.Навигатор строит маршруты только по России и Украине. :-)

daarh
26 ноября 2015, 16:46

B-) Ну против такого ответа возразить нечего ))) 

alyurii
26 ноября 2015, 16:46
Лиза,
Карты НАТО Вам в помощь :-)
daarh
26 ноября 2015, 16:46

И  мой фафорит для навигации - Waze. И пробки, и навигация, и данные о постах полиции.;) Один минус - без интернета никак. 

maikllllll
26 ноября 2015, 16:46

А под навигаторы на WinCE, которые с поддержкой GPRS, планируется такое?

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

следите за обновлениями ;-)

maikllllll
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо! Это обнадеживает!:-)

Слава Л.
26 ноября 2015, 16:46

Бада?

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

следите за обновлениями ;-)

yltsrc
26 ноября 2015, 16:46

а где же Минск? :-@

 

и еще английская локализация

 

p.s. молодцы

p.p.s ждал долго, а пользоваться все равно не могу :-(

knife187
26 ноября 2015, 16:46

Почему закладки из Яндекс.Карт нельзя портировать?

Почему карты старые? Моему дому уже лет 6 и на карте он есть, но адреса такого Яндекс не знает.

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Карты в Яндекс.Навигаторе те же, что и на Яндекс.Картах. 

Если вашего дома нет на Яндекс.Картах, пожалуйста, сообщите нам об этом, нажав на ссылку "сообщить об ошибке" в веб версии Яндекс.Карт, мы обязательно поправим.

Denis.Kepeschuk
26 ноября 2015, 16:46

Ещё бы это правилось быстро... Я пробовал первые пару месяцев сообщать, но когда увидел, что изменений на карте нет — забил. Возможно, по Москве и Питеру Вы работаете оперативно, но в Тюмени, например, карта устарела лет эдак на 5. :(

u4200393
26 ноября 2015, 16:46

http://tyumen.2gis.ru/

ekrymov
26 ноября 2015, 16:46
Спасибо, будем пробовать.
Из того, что сразу бросилось в глаза: отсутствие возможности добавить промежуточную точку маршрута и опции прокладки маршрута (кратчайший путь, минимальное время и т.п.).
Надеюсь программа будет динамично развиваться.
Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Непременно будет. :-)

livsoft
26 ноября 2015, 16:46

Все здорово, только карта в навигаторе старая!

Нет к примеру открытых в декабре станций "Братеево", Шипиловская", "Забликово"

До сих пор думает, что улица "Шипиловская" при перечечении с улицой "Мусы Джалия" закрыта, прокладывает объездной маршрут.

 

Обновите карту, в остальном очень понравилось

stasiundra
26 ноября 2015, 16:46

Здравствуйте. Поанируется ли выход версии для Windows Phone? Если да, то когда?

Спасибо.

Стас

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Мы думаем над этим, следите за обновлениями ;-)

Spyden
26 ноября 2015, 16:46
Это было бы очень хорошо так как пользователей wp становиться все больше
vadim.hvatik
26 ноября 2015, 16:46

Уже почти год прошёл! Дак когда же на Windows Phone выйдет?

Vladimir Asotov
26 ноября 2015, 16:46

Лиза, добрый день. С чем связаны данные задержки релиза? Навигация Нокии отвратное, неюзабельное, нечитабельное. И еще, почему в картах нокии отсутствуют маршруты общественного транспорта?

С уважением Владимир

true_tema
26 ноября 2015, 16:46
Все классно, но есть два вопроса:
Будет ли возможность скачивать карты городов?
Трафик программы бесплатный (как у Яндекс-Карт)?
Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Сейчас нет возможности ни скачивать карту. Бесплатного трафика сейчас также нет.

Однако мы работаем над этим. :-)

 

Чтобы экономить на интернет-трафике, вы можете из дома "походить" по тому участку карты, который вам будет необходим в поездке, и он загрузится в кэш. Способ не самый удобный, но он есть ;-)

true_tema
26 ноября 2015, 16:46
Спасибо за ответ! Т.е. по пробкам трафик тоже платный?
Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Сейчас - да.

green45
26 ноября 2015, 16:46

Не прокладывает автоматически маршрут к уже найденой конечной точке, когда цепляет ЖПС (как в картах) и не находит местоположение по триангуляции как в картах, приходится ждать ЖПС, а это до 10 минут доходит. Приходится, когда ЖПС заработает снова на ходу искать конечную точку и прокладывать маршрут. Кстати, присоединяюсь к тому что плохо, что нет промежуточной точки маршрута.

Юрик
26 ноября 2015, 16:46

поставь ПРОГОРОД и будет счастье, карты лучше и скачать можно по округам России карты

paulraven
26 ноября 2015, 16:46

Ждем Яндекс.Навигатор на Windows Phone!

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

следите за обновлениями :-)

catlionv
26 ноября 2015, 16:46

Полагаю, на версию для Windows Mobile не стоит и рассчитывать?

ageev-2001
26 ноября 2015, 16:46

Наверно нет... Не модно типа!

Шапкин Константин
26 ноября 2015, 16:46

Проложите маршрут с Маршала Жукова из центра на внутренний МКАД, посмейтесь :)

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Если вам кажется, что маршрут не оптимальный, пожалуйста, сообщите нам об этом - в нижней части страницы веб-версии Яндекс.Карт под маршрутным листом есть ссылка "Сообщить об ошибке".

vicrans
26 ноября 2015, 16:46

Я сообщал об ошибке в маршруте почти год назад - ошибка до сих пор есть.

Сообщил повторно, пришло письмо "...процесс не быстрый..."

Какой смысл сообщать вам об этом?)))

Ilyukhin
26 ноября 2015, 16:46

я трижды написал Вам в нижней части страницы веб-версии Яндекс.Карт под маршрутным листом, где есть ссылка "Сообщить об ошибке".

кроме, "ждите, проверим" - реакции никакой.

это Нижний Новгород. для вас, наверно, глубинка. и руки дойдут через пятилетку.

обидно за хороший сервис, остающийся невостребованным из-за очевидных ошибок.

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Мы действительно проверим.

Дело в том, что процесс обработки неточностей в графе устроен так, что мы проверяем ошибки "пачками", а не по одной. 

И даже после исправления неточностей для того, чтобы правильный граф появился на сервисе, нужно некоторое время

 

Илья Д.
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо за приложение. Больше возможностей.

 

Радует возможность включения народной карты и POI.

 

Из Сыктывкара в Тольятти пока логичнее всего идёт маршрутизация у Навитела. Затем Гугл.Навигатор, а затем Яндекс.Навигатор. Если в Гугл.Навигаторе показывается альтернатива за счёт выделения цветом, то тут я не могу уловить разницу в маршрутах, которую мне предлагает Яндекс.Навигатор.

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо.

oct0cat
26 ноября 2015, 16:46

Можно сделать feature request: возможность отключения наклона карты при изменении масштаба, потому как на "наклоненной" карте названия улиц не читаются вообще?

И спасибо за приложение.

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо. 

sanchower
26 ноября 2015, 16:46

поддерживаю +1

Михаил
26 ноября 2015, 16:46

А какой смысл было делать отдельное приложение?

Ведь есть уже Яндекс.Карты, в которых всего-то голосового сопровождения маршрутов не хватало.

 

И что теперь будет с Яндекс.Картами?

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Мобильные Яндекс.Карты - это сервис, который рассчитан на максимально широкую аудиторию. Им пользуются не только автомобилисты, но и пешеходы. Он может оказаться полезен в разных ситуациях, а не только в пути. 
Яндекс.Навигатор сделан специально для автомобилистов и заточен под использование в дороге. Голосовые подсказки, дневной и ночной режимы, удобный вид карты, простой интерфейс. 
В дальнейшем мы, возможно, будем провязывать МЯК и Навигатор между собой, чтобы можно было искать и просматривать объекты в МЯК, а ехать к ним – в сопровождении Навигатора.

Михаил
26 ноября 2015, 16:46

 

Яндекс.Навигатор сделан специально для автомобилистов и заточен под использование в дороге.

Не убедительно.

Ну добавили бы отдельный вид в Яндекс.Картах.

А теперь сделали кучу проблем - кэш карт не совместный, трафик не бесплатный.

Да и распространять сложнее - надо отдельную кампанию проводить, новое приложение рекламировать... А карты бы обновились и сразу была бы большая аудитория.

Кстати, в МЯК уже (по крайней мере, в версии для Андроид) была возможность кэш карт скачать.

Еще и "провязывать" собираетесь -  пользователям только лишние проблемы.

 

Т.е. это я все к тому, что МЯК значительно больше подходит авомобилистам, нежели Навигатор в его текущем состоянии.

 

Александр
26 ноября 2015, 16:46

Упомянутое провязывание очень хотелось бы увидеть. Хотя бы объединение избранного/закладок. К примеру я пользовался МЯК каждый день для поездок на авто, а теперь придется все закладки с них переносить в навигатор.

DjDSoft
26 ноября 2015, 16:46

Голосовую пешеходну навигацию тоже хотелось бы.

yami.ovod
26 ноября 2015, 16:46

почему только под iOS4.3?

под прошивки 3 версии нет возможности?

Спасибо.

 

Сергей
26 ноября 2015, 16:46

у меня на 4.2.1 не работает, от яндекса пока никаких комментариев на этот счет

Михаил П.
26 ноября 2015, 16:46

Фидбэк.

Нельзя поставить произвольную точку в избранное на карте, можно только поиском по адресу. В ситуации длинного дома сложной конфигурации получается совсем другой путь, конечная точка может быть не во дворе, где есть парковка, а снаружи, где она затруднена.

s.a.maksimov
26 ноября 2015, 16:46

Можно, лонг тап на карте, "Что тут?"

 

Дальше в карточке объекта, можно сохранить его в избранное. 

materinstvo-shop
26 ноября 2015, 16:46

Да, действительно, поторопился, спасибо !

Виктор
26 ноября 2015, 16:46
А под Windows Phone 7.5 когда будет?
s.a.maksimov
26 ноября 2015, 16:46

Как только откроют NDK разработчикам. Кстати, в версии карт под WP много фишек из навигатора.

erm0l0v
26 ноября 2015, 16:46

А будет версия для Windows Phone?

 

По поводу офлайн карт это хорошо, но я бы хотел чтобы приложение могло к примеру подключиться сутра к интернету скачать все что нужно и дальше уже работать без подключения к сити.

 

Или например проезжаю я мимо макдональса, телефон нашол WiFi приложение быстренько обновило например данные о пробках и можно ехать дальше.

 

Уж очень этого не хватает в навигаторах других марок...

sanchower
26 ноября 2015, 16:46

А ты уверен, что рядом с макдональдсом (вот именно рядом, проезжая!) будет ловить вай-фай?

 

Я, вот, нет! Много раз в этом убеждался, ловить только очень близко к зданию или в самом здании

erm0l0v
26 ноября 2015, 16:46

Ну это просто пример. Я к тому что хорошо былобы видеть так называемое "Иногда подключаемое приложение" Которое в принцепе может работать без интернета, но если уж подключилось к сити то загружает свежие данные для дальнейшей работы в режиме офлайн. Насколько я знаю у конкурентов такого нет, вернее есть чтото подобное но приходится подключать девайс к компьютеру.

Ну а с макдональсом я конечно перегнул)))

Лёха Бутылкус
26 ноября 2015, 16:46

В моём городе не работает система пробкопоиска

В моём городе (вся Россия как бы) нет 3G для нормальной работы

Видео такое видео... Слишком эпично для одного более-менее иследованного города.

 

Резюме: пощупайте, но используйте только в крайних случаях - жопоэрез не резиновый и не халявный.

Dmitry Zhokhov
26 ноября 2015, 16:46

Добавьте, пожалуйста, функцию "маршрут через", т.е. что бы можно было указать больше 2 путевых точек - это одна из важнейших фич для навиратора.

Dmitry Zhokhov
26 ноября 2015, 16:46

И Обновить маршрут - тоже не помешала бы.

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Работаем над этим. :)

sanchower
26 ноября 2015, 16:46

Очень надеемся на расширение навигационного функционала. Пока пустовато, конечно!!!

yuppy99
26 ноября 2015, 16:46

Поздравляю с релизом! :)

Не нашел функции создания маршрута до точки на карте, а не из поиска.

И на 3D нет высоты зданий, надеюсь когда-нибудь появится.

 

yuppy99
26 ноября 2015, 16:46

Вопрос про маршрут до точки снимается, нашел лонг-тап.

Александр Игнатьев
26 ноября 2015, 16:46

рята молодцы! первая видяха просто супер сделана! так и хочеться в конце помимо фразы "яндекс навигатор- на всех дорогах страны", добавить "скоро во всех смартфонах страны")! уже лезу в маркет. что б загрузить)

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

спасибо. :)

Byzdick
26 ноября 2015, 16:46

Отличное приложение, им вы уничтожите все аналоги.
3 вопроса

Когда будет оффлайн сохранение как в Я.Картах?
Будет ли Навигатор в будущем встроен в Я.Карты?
Когда закладки на карте и навигатаре будут синхронизироваться через яндекс аккаунт?

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

На все ваши вопросы один ответ: следите за обновлениями :)

Renat
26 ноября 2015, 16:46
Клёвое!!!А как же мы,владельцы WP7.5!?Сделайте для нас,очень хочется!
alexei-drachev
26 ноября 2015, 16:46
Можно поподробнее, чем конкретно отличается этот навигатор от приложения "яндекс-карты" кроме собственно платформы? Ну, достаточно перечислить преимущества перед Я-К, недостатки в общем обсудили...
alexei-drachev
26 ноября 2015, 16:46
а, я просто не сразу заметил -
"Навигатор сделан специально для автомобилистов"
более менее понятно..
Тогда с СитиГидом неплохо бы сравниться, написать все по пунктам
Лиза
26 ноября 2015, 16:46

Продублирую ответ выше:

Мобильные Яндекс.Карты - это сервис, который рассчитан на максимально широкую аудиторию. Им пользуются не только автомобилисты, но и пешеходы. Он может оказаться полезен в разных ситуациях, а не только в пути. 
Яндекс.Навигатор сделан специально для автомобилистов и заточен под использование в дороге. Голосовые подсказки, дневной и ночной режимы, удобный вид карты, простой интерфейс. 
В дальнейшем мы, возможно, будем провязывать МЯК и Навигатор между собой, чтобы можно было искать и просматривать объекты в МЯК, а ехать к ним – в сопровождении Навигатора.


Сравните с СитиГидом и напишите о ваших впечатлениях, будем благодарны. :)

zxcasd67
26 ноября 2015, 16:46
Лиза,
а что делать если после последней обновы программа " Яндекс Навигатор " умерла(перестала открываться , платформа андроид)
?
garry095
26 ноября 2015, 16:46

А как же Windows Mobile?!

NOKIA-MAN
26 ноября 2015, 16:46

классно, будет ли версия под win mobile? или придется коммуникатор менять всетаки??

QuantumBurn
26 ноября 2015, 16:46

Ждем скачиваемый кэш, ну и развития Я.Карт в регионах.

lesvg
26 ноября 2015, 16:46

жаль, что каждая компания тянет одеяло на себя..... Если б объединили свои силы в сервисе "пробки" так и сервис бы точнее работал. А так..... я попользовался пока мегафон предоставлял бесплатный доступ к этому сервису, даже DPOI (динамические точки) отправлял об аварии и т.п. Теперь пользуюсь другой программой, она мне больше подходит. Теперь в ней отмечаю пробки......

Сергей
26 ноября 2015, 16:46

Дарья, на iPhone 3G не работает приложение и даже не загружается на него, а в AppStore ни слова про это.

Лиза
26 ноября 2015, 16:46

А какая у вас операционная система?

Сергей
26 ноября 2015, 16:46

iPhone 3G iOS 4.2.1

Приложение не хочет устанавливаться на телефон

Сергей
26 ноября 2015, 16:46

на iOS 4.2.1 не планируете сделать?

DoVoS
26 ноября 2015, 16:46

А почему поддерживается только iOS 4.3? А как же армия пользователей айфонов 3G с последней доступной для них прошивкой 4.2.3?

Плешаков Дмитрий
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо за приложение!
А насколько шикарный ролик - словами не описать. Очень здорово!

 

Кто подскажет, что за место на 1:07 минуте? 

advertka-ua
26 ноября 2015, 16:46

Отвечает Голос Навигатора.

Это киевский фуникулёр :) Вот он же на панорамах: http://maps.yandex.ru/-/CJGtYWnE

Плешаков Дмитрий
26 ноября 2015, 16:46

Все, срочно еду в Киев!

Спасибо!

nomber123
26 ноября 2015, 16:46

Простите, а для Symbian 9.2 будет?

Лев Сафаров
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо за приложение. (Acer A101.) Всего первая версия, а уже удобнее чем навигатор от Google. Конечно надо кое что подправить, но и так уже супер. Было бы не плохо встроить этот навигатор в Яндекс карты или хотя бы общий кэш и метки сделать. На 7" экране даже с не отключаемом 3D всё равно всё нормально видно.

sanchower
26 ноября 2015, 16:46

Ждем расширения нафигационного функционала. Примеров вокруг масса :)

 

1) Очень хотелось бы возможности брать адрес из контактов iOS. Я, вот, там веду адреса всех своих контактов.

2) Задание нескольких точек для маршрута.

3) Звуковое оповещение о камерах, ДПС постах, ДПС-засадах как это реализовано в ПРОГОРОД (или оно уже есть? :) с навигатором еще пока не ездил)

4) Оффлайн-карты обязательно нужны!

5) Что будет, если в момент навигации на iPhone позвонят? Навигация сбросится? Можно ли этот момент как-то продумать?

 

СПАСИБО за отличный старт!

sanchower
26 ноября 2015, 16:46

Еще пару мыслей после тест-драйва:

1) выводить справа внизу знак с ограничением скорости

2) озвучивать камеры, посты, засады, лежачие полицейские ДПС голосом.

3) сделайте что-то с голосом Оксаны, кажется ей плохо

4) значок компаса лишний, можно скрывать вместе с настройками

5) качество постройки маршрута улучшать (пример: ехал к Павшинскому бульвару (Москва), совсем не увидел давно построенную эстакаду)

Stinger-83
26 ноября 2015, 16:46

По поводу п.5: на Андройде после завершения входящего звонка, приложение продолжает работу, маршрут не сбрасывается.

Goldolif
26 ноября 2015, 16:46

поставили на планшет с 10 дюймовым экраном и кнопки оказались очень большими, надо править. а вобщем нормально еще бы трафик по стране был бы бесплатным, а то выехал за область и разорился

 

Этот Компьютер
26 ноября 2015, 16:46

Афигенное приложение... Просто лучшее!!! Даже сравнивать не с чем. Молодцы!!! Прямо нет слов. Огромное спасибо!!!

frees03
26 ноября 2015, 16:46

Рекламу на экраны! Красиво получилось! еще бы для windows phone такое удовольствие

 

Denis.Kepeschuk
26 ноября 2015, 16:46

1. Большая просьба сделать возможность прокладки маршрута по «народной» карте, а не только её просмотр. Дело в том, что для Тюмени есть хорошая «народная», её можно включить, но с нею работа пока неполноценна — маршруты всё равно строятся по Яндекс-карте, которая устарела лет на пять. И то, что на «народной» красивая новая развязка — навигатору по барабану — он ведёт в объезд через полгорода и «полями».

 

2.  Возможность загрузки карт, ну про это уже писали. Правда, как и в «Яндекс.Картах», Тюмени, наверное, будет не дождаться.

 

3. Не совсем понял алгоритм масштабирования карты... Когда надо рассмотреть подробности — масштаб мелкий, а когда нужно видеть маршрут — он наоборот сильно крупный... Всем ситуациям, конечно, не угодить, но мне видится необходимость автомасштаба с учётом текущей скорости движения, подробностей текущего участка карты (изгибов дороги, перекрёстков) и увеличение масштаба при подъезде к важным участкам маршрута, где необходимо принимать решение (поворотам, развязкам, перекрёсткам с круговым движением).

 

4. По голосовым подсказкам. При проезде развязок голосовые подсказки пока не совсем корректны (говорит о съезде там, где заезд на развязку), а перекрёстки с круговым движением не поясняются, с которого съезда нужно съезжать. Хотя бы, как в Навителе, хотелось бы слышать что-то типа: «Внимание! Перекрёсток с круговым движением, третий съезд!». Ну и про «ограничение скорости» и «видеофиксацию» тоже не помешало бы напоминать. :)

 

5. Пробки показываются только по маршруту. Это, в общем-то, хорошее решение — не засорять карту... Но иногда хочется быстро сориентироваться при спонтанных объездах и хочется видеть именно все пробки вокруг, в каком-то радиусе... Какую-нибудь быструю кнопку, что ли. :) Ну и чтобы при этом от «красных» участков какие-нибудь пульсирующие волны распространялись, чтобы было сразу видно, куда соваться не стоит. :)

 

А сам навигатор — симпатичный! Его, конечно, ещё пилить и пилить, но начало очень хорошее. А за быструю и плавную анимацию на Андроиде — твёрдая пятёрка! :)

Dr. Death
26 ноября 2015, 16:46

На Atrix задумывается черным экраном

maydyk
26 ноября 2015, 16:46
По порядку.
0) Без предварительной загрузки карт ваше приложение просто бесполезно. Это вы и сами знаете.
1) Нужна кнопка Mute, она есть во всех навигационных программах.
2) Кнопка настроек на Андроиде полностью дублирует системную кнопку и занимает место.
3) Из разряда мечты. Можно сделать поиск маршрута к одной из точек заданного набора? "В какой Ашан сейчас лучше всего поехать?"
nospin
26 ноября 2015, 16:46

сегодня, 19:53

Прокатился сегодня с новым навигатором.

Нобходимо голосовое предупреждение о камерах контроля скорости, которых кстати больше половины отсутствует, Если сложно их добавить, то дайте возможность добавлять их самим пользователям.

Оригинальный способ перехода из 3D в 2D, но весьма не удобный.

Необходима информация о скоростном режиме на текущем участке трассы, а так же информация о текущей скорости.

Недоделок еще очень много, но проект очень перспективный.

Удачи!

shurik-auto
26 ноября 2015, 16:46

Привет. ИМХО - простой интерфейс - конечно хорошо, но тогда пусть будет доступен файл настроек - типа для желающик поковырять. Например - высота вида сверху, за сколько - менять масштаб, за сколько предупреждать и т.д.

Не нашел возможность тыкнуть в карту и запомнить точку в закладки. Предлагает только проложить маршрут.

Сошлюсь на пример ИГО. Там есть два варианта меню - простое и расширеное. Кому не нужно - тот и не полезет.

 

первая раздражалка - автоматически возвращает карту к моему текущему положению. Т.е  - если изучаю карту другого места и задумался - карта  - чик - и переместилась к моему текущ. положению. неудобно.

 

И Спасибо за за программу в любом случае.

maydyk
26 ноября 2015, 16:46
Еще пара вопросов. А где авторизация к аккаунту Яндекса? Как поставить точку дорожной обстановки, ДТП, Разнговорчики и т.д.?
mogulus
26 ноября 2015, 16:46
симбиан окончательно забыт?
zarukin
26 ноября 2015, 16:46

1. В Питере часто врет с маршрутами (предлагает сделать непонятный крюк, пытается завести под кирпич) (в яндекс картах та же история)

2. Непонятно как указывать точки ДПС, аварий и тд

3. В 7 вечера произвольно переключился в ночной режим, может стоит использовать датчик освещенности?

4. Хотелось бы видеть название места на котором будет следующий маневр и желательно через сколько следующий после него

5. Скорость показывается не все время

6. Неплохо бы показывать знаки движений по полосам

7. Хорошо бы иметь возможность выбирать режим карты или перспективы

8. Неплохо бы чтоб показывало скоростные ограничения

9. Вот бы еще показывал, насколько увеличится время маршрута, если я на этом перекрестке поверну налево вместо прямо

В целом понравилось, по ощущениям аккумулятор жрет очень бережно, работает шустро, классно, что на маршруте цветом отображается скорость.

undivido
26 ноября 2015, 16:46

Вот жесть, пару месяцев назад помечал на яндекс-картах, что неверный маршрут и там дороги нет, а теперь на навигации оно предлагает мне ехать через ту же самую железнодорожную насыпь. Извиняйте, но таким слоупочеством пользоваться вредно для здоровья, сколько же ещё существует обжалованных маршрутов. Нормальные навигаторы элементарно считают ж/д пути за препятствие по умолчанию и не строят маршруты через них, если специально не обозначен переезд!

HeByDyMkA
26 ноября 2015, 16:46

Приложение просто супер!

Вечером специально текстировал - ipad разрядился за час езды всего на 2% ( при включенном ночном режиме )

Перед поездкой очистил кэш, чтобы замерить траффик - набежало 5mb. 

 

Чего не хватает, так это:
- нельзя заранее скачать всю карту

- бесплатного трафика для владельцев симки мегафона ))

-  управления голосовыми подсказками. Чтобы можно было бы отключить некоторые голосовые подсказки ( например, когда выехал на прямую, Оксана говорит "15 км прямо". А потом каждый километр - 2 опять говорит "13 км прямо", "8 км прямо" и т.д. ).

©ШвЕц АрTёМ
26 ноября 2015, 16:46

А есть где нибуть список подробных городов по НЯК, как ЯК

timoha-spb
26 ноября 2015, 16:46
Упс, на маркете пишет, что не совместим с моим устройством (gsmart 1310) и не дает установить :(
invero
26 ноября 2015, 16:46

Здравствуйте!

 

В пути, при наборе скорости, карта, как и положено - масштабом отъезжает, а при снижении скорости - обратно не приближается.

Хотел дома через wifi покачать карту - приложение застывает секунд через десять после запуска, потом вываливаетс яокошко типа Извините, с кнопками Закрыть, Подождать. Подождать - без успеха.

аппарат SE Arc S

Евгений Марков
26 ноября 2015, 16:46

1. Надеюсь, что в отличие от другой известной навигационной программы вы будете более контактны к пользователям и их идеям (обратная связь важна для людей, которые что-то предлагают, и они помогут сделать вам продукт-конфетку)

2. Имеет смысл опубликовать список фич, над которыми вы работаете/планируете/оцениваете необходимость. И поставить на голосование приоритет их для пользователей. Как на реформал.ру.

3. Из фич, которые мастхэв, на мой взгляд у вас сейчас однозначно не хватает "Заехать сюда" (дополнительные точки маршрута. Ибо если ты знаешь в каком-то месте лучший объезд, чем навигатор, то сейчас никкой возможности исправить маршрут нет. Например в г. Железнодорожный ехать по Носовихинскому шоссе это значит почти в любое время суток ползти по пробке. Есть неплохой выезд на МКАД через Люберцы, но его никак не вставишь.

4. В качестве долгосрочного предложения для улучшения алгоритма прокладки маршрута (может там это уже есть, но сомнительно). При расчете скорости/приоритета куска маршрута учитывать светофоры и повороты налево с утяжеляющими коэффициентами. Также в сервисе пробок есть хорошая фишка - посмотреть статистку по пробкам в определенное время. Если это когда-нибудь будет прикручено к просчету маршрута (с учета планируемого времени проезда по участку) будет круто.

moda_na_mac
26 ноября 2015, 16:46

Привет ситигид юзер)

Grim1313
26 ноября 2015, 16:46

Для первой версии ОЧЕНЬ неплохо, но навигационная программа для автомобилистов без оффлайновых карт - полнейший нонсенс. Без этого ей можно пользоваться только в крупных городах, и то с оговорками. А что делать при поездках между ними? Думаете, везде мобильный интернет работает?

В общем, надеюсь что проект не заглохнет и будет оперативно развиваться.

Grim1313
26 ноября 2015, 16:46

Отдельный клуб на ya.ru будет для Навигатора?

kyki4
26 ноября 2015, 16:46

Спидометр бы
а так в целом очень даже неплохо
но пока даже Waze смотрится получше 

kingoleg
26 ноября 2015, 16:46
О невкусностях:

* Адрес подредактировать нельзя. Никак. Даже в избранном.
* Наличие номера на карте еще не значит, что маршрут будет строится к дому, а не к центру улице
* Экранчик можно и затемнять, если ехать "Прямо 5 км".
rvnikita
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо за навигатор, но есть некоторые баги и фичреквесты:

 

1) В момент когда уходишь с маршрута приложение начинает лихорадить. Заключается это в том, что на повороте, с которого ушли начинает дергаться-вращаться карта с периодичностью несколько раз в секунду

2) Нет возможность добавлять «события» (камеры, ДТП и т.д.)

3) «полоса пробок» не очень хорошо видна когда телефон в держателе, хотелось бы увеличить ее

SpeedFire0
26 ноября 2015, 16:46

Поздравляю команду Яндекса с релизом прекраснейше сделанного приложения. Дизайн шикарен. Супер.

 

Теперь мои предложения:

===

1. Внедрите реализацию Спидкамов (SpeedCams). Очень нужны предупреждения о камерах, лежачих полицейских и ограничениях скорости. В качестве источника самых актуальных данных (для Москвы) предлагаю организовать импорт с сайта MapCam.info. Это самая полная и актуальная база.

 

2. В идеале сделайте проговаривание голосом названий улиц. Это не слишком актуальная задача, но очень классная фишка. Посмотрите как это сделано на Nokia.Maps. У них идеальный голосовой движок, но большая проблема с ударениями в названиях улиц.

 

3. Сделайте возможность поездки через несколько точек. 

 

А так, огромнейшее спасибо за приложение. По качеству реализации и идеям (например раскраска пути цветами пробок) приложение просто впереди планеты всей. Вы большие молодцы. Продолжайте развиваться!

xmerox
26 ноября 2015, 16:46

Было бы неплохо в зоне "Осталось" помимо времени писать и оставшееся расстояние. А так же куда нить пристроить спидометр (ну или хотя бы такую возможность в гастройках предусмотреть).

Дмитрий
26 ноября 2015, 16:46

Хорошо, что программа появилась.

Плохо, что она неудобная (зато красивая и плавная).

 

Если интересно, то лично меня неустроило следующее: при сильном приближении появляется наклон, то есть если я просто хочу воспользоваться программой для визуального поиска дома, у меня это не выйдет, будет мешать наклон; также хотелось бы что-то вроде кнопки "зафиксировать север" - я своими кривыми пальцами при масштабировании постоянно разворачиваю карту, это неудобно; ещё мне лично интереснее сколько осталось километров, а не времени. Ну это пока всё, в машине ещё не пробовал даже.

Stinger-83
26 ноября 2015, 16:46

Когда маршрут проложен, можно щелкнуть по оставшимся километрам и они переключаться на оставшееся врямя, а если еще раз щелкнуть, то переключаться на спидометр.

moda_na_mac
26 ноября 2015, 16:46

В первую очередь позвольте вас поздравить и поблагодарить. Поздравить с тем, что вы таки нашли в себе силы выпустить отдельный навигатор. Все таки мобильные я.карты были просто мобильными картами. Как по ним ездить я не представляю. Я.навигатор же полноценное(почти) приложение:)

А искренне благодарен я вам за то, что вы выпустили в первой версии на редкость работоспособное и симпатичное приложение. Да еще и бесплатное. Теперь остальным навигаторам в России прийдется задуматься над своим дизайном и скоростью работы.

Теперь конкретно по самому приложение:

1. Новизна карт даже СПб страдает. До того же Ситигида пока вам далеко. Здесь у вас глубокий потенциал для улучшения. Отправлять на народные карты меня не надо - мне лениво их править:) Я просто хотел еще раз вам об этом напомнить.

2. Что еще добавить в программу, уверен, вы и так знаете, просто не хотели/не успели сделать это в первой версии, это понятно. В будущем будет все ок, я уверен. Но дам вам один совет - поменьше слушайте пожелания гиков здесь и на хабре. Иначе приложение обрастет кучей ненужных нормальным людям функций. 2.5 гика будут довольны, зато приложением пользоваться будет невозможно. Посмотрите на ситигид. 

3. Думаю надо убрать светофор с информацией о текущем балле пробок. Нафига он нужен? Если я уже за рулем и еду, то меня не интересует 5 баллов сейчас или 7. Вместо него предлагаю вывести ту информация, ради которой сейчас приходиться тапать на экран. Скорость и время прибытия намного важнее текущего уровня пробок.

4. Вместо времени в пути лучше отображать время прибытия. Так как время в пути ничего мне не говорит, так как надо смотреть который сейчас час и складывать время в пути, а это долго и сложно. Лучше сразу писать расчетное время прибытия.

5. Хочется видеть ваше приложение на автомобильных навигаторах. Сейчас там используют полное Г, поэтому был бы рад увидеть там что-то вроде вашего продукта.

 

П.С. Почитал негативные комментарии к этой записи - надеюсь эти крутые перцы будут гореть в аду. Им на халяву дали крутое приложение, которое только начало свой путь, а в адрес разработчиков посыпались такие обвинения, как будто ради этого навигатора комментаторам пришлось продать свою бабушку. 

Эти обнаглевшие в конец люди даже трафик хотят халявный! Боже мой! Это же целых 200 рублей в месяц лишних на интернет! МУЖИКИ!! Вы на чем ездите? На велосипедах что ли? Да ваши ведра больше сжирают топлива, пока вы стоите в пробках! 

Я же заплатил в свое время за Ситигид 30 баксов и был унижен новой 7ой версий, которая вышла недавно. Меня сделали бесплатным бетатестером кривого продукта с интерфейсом аля "дизайн от лучших программистов".

Здесь же мне дали бесплатно то, что я давно искал! Быстрое и простое  приложение с пробками. Да, карты не идеальны, да маршрут прокладывается кривовато! Но потенциал огромен!

yalieder
26 ноября 2015, 16:46

Замеченные мной косяки.

1. Когда телефон работает через вай-фай, а потом переключается на 3g например, то программа перестает подтягивать данные. Т.е. При вайфае качал данные, искал что-то. при мобильном интернете полный ступор. Если перезапустить приложение то все хорошо. 

2. не понял почему, но иногда приложение вылетает. Т.е. едешь по маршруту, уже все загружено, никаких звонком нет. Открывается рабочий стол и все. Так было пару раз. 

3. Масштабирование на сложных развязках не всегда происходит. Приходится заранее увеличить, что бправильно проехать. 

В целом доволен. Хотел покупать ПРОГОРОД, но вот вышел яндек.навигатор. Меня вполне устраивает для езды по Москве. Полноценным навигатором не является. Но то что знает все пробки - это радует. 

oleg-elifantiev
26 ноября 2015, 16:46

HTC Desire. Молча завершается показав на несколько секунд стартовый экран.

 

Android 2.2.2 сток.

zxcasd67
26 ноября 2015, 16:46
oleg-elifantiev,
таже самая хрень
Андрей
26 ноября 2015, 16:46

симбиан можно не ждать?

Grim1313
26 ноября 2015, 16:46

Сделайте корректный выход из приложения в Android. На HTC Desire S (Andreoid 2.3.5) оно остается висеть в памяти, приходится убивать через диспетчер задач.

AVZMX
26 ноября 2015, 16:46

Отличное приложение, давно напрашивалось.

Сразу несколько предложений:

1. Неплохо сделать необязательность наклона карты при приближении;

2. Напрашивается возможность расстановки точек для корректировки маршрута.

Пока так, найду еще, напишу. Еще раз спасибо за приложение.

giveme5
26 ноября 2015, 16:46

Приложения супер! Но - дизайн "детский", в iOS не вписывается никак...

И плонируется ли его объединение с картами? А то держать пару прилодений - жля чего?

rocket247
26 ноября 2015, 16:46

Куда писать по поводу несуществующих поворотов?

И куда звонить, чтобы оперативно меняли дорожную карту, допустим, если дорожники поставили временный кирпич?

GeorgeF55
26 ноября 2015, 16:46

Ко всем пожеланиям хочется добавить функцию скачивания карты заранее. То есть было бы оправдано, если я к примеру дома подключен по вайфаю, прокладываю маршрут до нужной мне точки и навигатор автоматически выкачивает некий буфер карт вдоль маршрута, чтобы я уже спокойно мог ехать в офлайновом режиме. 

Так же пока навигатор страдает детским заболеванием многих навигаторов, когда постоянно пытается вернуть меня на старый маршрут, если я с него съехал, вместо того, чтобы проложить более удобный новый.

По поводу прокладки маршрутов, она довольно сырая и не всегда адекватна. Возможно стоит добавить настройки способо прокладки маршрута, как во многих навигаторах.

 

xmerox
26 ноября 2015, 16:46

По первому пункту - глупо было бы реализовывать такой функционал. Идея навигатора с пробками в том, что если на твоем маршруте впереди образовалась пробка - маршрут перерисовывается на более оптимальный. И как в этом случае поможет "буфер карт вдоль маршрута"? Гораздо проще сделать оффлайн карты и я уверен что в Яндексе над этим работаеют.

 

По второму - если возвращает, значит считает что этот маршрут более оптимальный, чем тот тот, что удобнее тебе. Вопрос в логике построения, а не в удобстве.

GeorgeF55
26 ноября 2015, 16:46

Офлайн карты это конечно хорошо, но не всегда. Одно дело когда ты катаешься по городу типа москва, а другое дело, когда ты едешь к примеру по России. И тебе нужно посетить несколько областей. И что в этом случае прикажете возиться со скачиванием кеша и заливкой его в навигатор? А с мобильным инетом не везде так хорошо как в Москве. да и кеш на несколько областей либо будет не больших масштабов, либо будет весить гигабайты. А так навигатор сам выбирает те участки кеша, которые надо скачать и загружает их автоматически.

 

Реч и идет о том, что навигатор выбирает не оптимальный маршрут! И нет никаких инструментов этот маршрут скорректировать. 

alexey-aap
26 ноября 2015, 16:46

Сегодня воспользовался навигатором для Андроида при поездке из города Красногорска Московской области в Москву.

Расскажу про баг, который мне попался:
Ехал по Волоколамскому шоссе, подъезжал к МКАД. Навигатор бодро показывает, что до ближайшего поворота мне 5 км, "Оксана" молчит, но при этом маршрут показывает, что мне вот уже надо было съехать на внешнюю сторону МКАД. Заметил я это, когда ехал по левой полосе и уже не успевал перестроиться на съезд. Пришлось продолжить ехать по Волоколамке в сторону центра.

Надеюсь, будет исправлено в будущих версиях)

edaorik
26 ноября 2015, 16:46

WP7 +1

Maks Borshchanenko
26 ноября 2015, 16:46

Очень приятный и красивый интерфес и управление!

из замеченных мной минусов:

 

- почему-то отсутствуют голосовые подсказки и оксаны и димы. ОС - Аndroid 4.0.3;

 

- постоянно перестраивает маршруты по ходу движения. После выбора маршрута 1 (1 - 11мин или 2 - 20мин. ), изменить маршрут невозможно. То есть указать точки или перекрёстки по которым я точно ехать не хочу,

ибо принудительно поставить промежуточную точку - тоже невозможно. 

Но, я надеюсь, что на второй итерации эти все приятные плюшки появятся.

- названия улиц находятся под слоем пробок - это здорово доставало и на Я.картах и благополучно перекочевало на Я.навигатор. При отключении пробок, чтобы прочитать название улиц часто получаем опрять же перестройку маршрута...

 

В целом, спасибо за очень хороший и приятный продукт, жаль, что настроек минимальное количество, их даже намного меньше, чем в Я.картах (это буль проклят этот айфоно-подход)

Ну и конечно же все ждут договоров о бесплатном трафике с операторами и кэшей карт :-)

lastik-lastikov
26 ноября 2015, 16:46

Вкопилку замечаний: 

Использую ЯН в автомобиле в головном устройсте ca-fi на Android.

Заметил маленькую неприятность - даже при отключенных голосовых подсказках Навигатор "перехватывает" звук на себя. Сответственно невозможно слушать музыку в фоне и смотреть за картой.

В Яндекс.Картах такого не было, при ведении по маршруту звук предупреждения о точках играл поверх музыки(либо прерывая ее, точно не помню)

Очень хочется, чтобы в последующих версиях это исправили - без радио совсем скучно =(

 

Спасибо!

vicrans
26 ноября 2015, 16:46

Скажите, пожалуйста, а куда можно писать замечания/пожелания по приложению?

 

У меня телефон автоматически соединяется с магнитолой автомобиля через блутуз. И все звуковые оповещения навигатора перестают работать.

Можно ли сделать так, чтобы звуковые оповещения приложения выводились на динамик телефона, а не уходили на блутуз?

korovinn
26 ноября 2015, 16:46

Хорошее приложение, приятное "на глаз". Оксана прикольная, с каким-то прибалтийским акцентом, что-ли.

Из практики: теряются спутники, программой или аппаратом - неизвестно, но в одних и тех же местах; прогнозируемое время прибытия и фактическое (в моем случае) практически совпадает (на 15 минут разица 1 минута).

Есть ли возможность добавлять события (ДТП и т.п.)? Не могу сообразить как.

В общем, +700 баллов в карму Яндексу за бесплатный рабочий навигатор.

 

Тюмень.

 

dpetelin
26 ноября 2015, 16:46

Попробовал попользоваться на iPad в машине. Очень понравилась программа! Простой красивый интерфейс, 3d отображение домов с номерами хороши, здорово, что есть точки из яндекса.  Понравилось, что отображает 2 маршрута, но непонятно, как между ними переключиться в процессе езды. Классная полоса пробок по маршруту, это нечто новоеи полезное!  

По ходу использования возникло несколько пожеланий: настройка времени предупреждений до маневра, прокладка короткого или быстрого маршрута или маршрта, где пробки в конце (к тому времени, как доеду, может рассосутся), ткнуть на точку на карте и сразу запомнить ее в избранное. 

С айПадом в машине ездить неудобно.  Заказал Гугл Нексус  на 4 андроиде для Навигатора.  Будет работать?

Shena21
26 ноября 2015, 16:46
Основные недостатки на взгляд моего друга, который до этого пользовался cityguidу, цитирую:
1. Карты подгружаются через интернет. У меня безлимитный мобильный интернет, но идет ограничение скорости после 5мб скаченной информации за час (Это я не говорю о людях у которых интернет оплачивается по Мб. Баланс на телефоне у них наверно будет просто таять). С ограниченной скоростью карты отрисовываются довольно долго. А если уедешь в другой регион, то баланс на телефоне думаю быстро кончится.. Так же если ехать за город, где пропадает сеть, считай навигатора у тебя нет. Вывод навигатор который привязан к сотовой связи только для города, причем для своего.   В большенстве навигаторов карты скачиваются на устройство, а через интернет получаются только данные о пробках.
2. При приближении карты обзор становится "с угла" (не знаю как тебе объяснить.. это что то типа недоделованного 3D) При этом названия улиц плохо читаются. Отключить эту хрень никак нельзя. В навителе например есть регулирующие кнопки угла обзора.
3. При прокладки маршрута нет возможности добавить промежуточную точку, через которую нужно проехать. Бывает полезно. Кстати как сохранить маршрут.
4. Нет возможности поставить маркер о ДТП, дорожных работах и т.д. (или я не разобрался как)

По качеству прокладки маршрута пока ничего сказать не могу, если интересно отпишусь потом.
По качеству карты. Приемлемо, но нет внутридворовых проездов.

Если не сделают карты которые будут сохраняться на устройстве пользоваться точно не буду, как наверно и большинство людей.
curtains.earl
26 ноября 2015, 16:46

Спасибо, что бесплатно. Сделайте запись треков, чтобы можно было делиться с друзьями пройденным маршрутом.

 

Алексей Дворников
26 ноября 2015, 16:46

для первой версии программа хороша, никак не мог привыкнуть к тому что все двигается плавно, но это позже даже понравилось, дизайн программы очень приятный. на моем Samsun Galaxy I5500 смотрится хорошо. ну и далее как обычно пожелания и предложения

0. пожалуйста, добавьте настройку размера шрифтов, мне вот хотелось бы чтобы скорость покрупнее показывалась, хотя возможно на других экранах она смотрится нормально. и еще хотелось бы видеть например расстояние до конечного пункта

1. добавьте линейку масштаба, хотя это привычка навитела, но хотелось бы видеть

 

вопросы

0. когда программа включена, учавствует ли она в программе яндекс пробки?

Kostik
26 ноября 2015, 16:46
По порядку свои замечания:
1) Не определяет местоположение по базовым станциям, тока по WiFi и GPS.
2)  Кнопка вызова настроек, зачем она посередине экрана? Постоянно при зумировании на неё случайно нажимаю.
3) Нет голосового набора адреса. В МЯК это давно реализовано, тут пока нет.
4) Кнопка компаса в левом нижнем углу, так и не понял пока что для чего она и как ей пользоваться.
kkhudin
26 ноября 2015, 16:46

Поездил с навигатором один день, при средней загруженности дорог впечатления отличные, быстро строит маршрут, информативный и не загруженый лишним экран, достаточно разумно объезжает трудные места, но когда вечером попал в хорошие пробки на развязках и перекрестах навигатор начал сходить с ума выдавая противоположные рекомендации каждые 10 секунд и положение авто по навигатору определялось неправильно, постоянно пыргая на +/-50м в какую либо сторону. Пока вернусь к гуглю, надеюсь в будущем сделают более стабильную версю.

Stinger-83
26 ноября 2015, 16:46

По маршруту ведет без тормозов, а голос (Оксаны) прерывается, как будто не хватает аппаратных мощностей, хотя тот же Навител 5 работает без проблем.

Вчера попробовал использовать 2 смартфона с Яндекс Навигатором: конечный пункт один и тот же. Были моменты, когда одна Оксана говорила, а вторая молчала, хотя маршрут был одинаковый, да и время в пути отличалось минут на 5-10 почти на большей части маршрута, хотя (повторюсь), он был одинаковый.

Из недостатков:

1. Нельзя редактировать избранное. Есть 2 пункта (На работу и Домой), которые нельзя указать точкой на карте, только адресом. А это невсегда возможно.
2. Нельзя добавлять промежуточные точки в маршрут.
3. Нет предупреждений о камерах и прочих событиях. У Garmin'a, например, можно использовать точки poi, в которых предупреждения имеют голосовое сопровождение, причем, камеры "Стрелка" (автоматическая фиксация предышения скорости) помечены отдельно.
4. Почему-то нельзя оставлять сообщения как в Яндекс-пробках. Только читать.
5. показывает либо скорость, либо оставшееся расстояние, либо оставшееся время в пути. Второе и третье можно было объединить в одном окошке, но разными цветами. Кстати, такого я еще нигде не встречал Скорость бы поставил вместо светофора: он ни к чему такого размера, а места занимает много.
6. Для Android'a кнопка меню дублируется на экране и на панели смартфона - это лишнее.
7. Есть поиск, например, по заправкам - это хорошо. Но мне не нужны все заправки, я заправляюсь на определенных, пусть будет поиск по названиям заправок.
8. Крутые повороту стрелка навигатора проходит молниеносно, а не плавно.
9. Необходимо указывать на картах светофоры (например, как на Навителе) и рассчитывать маршрут, как минимум, с учетом их наличия (а ведь некоторые из них на ночь отключаются и время проезда по данному маршруту сокращается;)), а желательно и примерного интервала работы. Ну и надо избегать поворотов налево.
10. Справа необходимо указать ограничение скорости. Многие просто не знают, что по основным магистралям, особенно в центре, скорость 60, а не 80;).
11. Если появится движение по полосам, будет совсем замечательно.

d157270
26 ноября 2015, 16:46
Поддерживаю идею об графической подсказке о текущем скоростном режиме как это сейчас сдедано у навитела
d157270
26 ноября 2015, 16:46
Поддерживаю идею об графической подсказке о текущем скоростном режиме как это сейчас сдедано у навитела
asyes1
26 ноября 2015, 16:46

Неплохо бы и кнопка выхода, а то вывешивается в кэше на se xperia neo

Yuri Smetanin
26 ноября 2015, 16:46

А когда будет версия для Symbian и для автонавигаторов на Win CE?

Николай
26 ноября 2015, 16:46
вот было бы здорово, если бы на экран навигатора добавились бы элементы управления плеером!
Air tm
26 ноября 2015, 16:46

Приличный навигатор для первой версии. Плохо что нельзя отметить промежуточную точку в маршруте, как это сделано в яндекс картах на сайте. В основном требуются сложные маршруты. Надеюсь это предусмотрят в следующей версиии.

ageev-2001
26 ноября 2015, 16:46

А для Java? Не хотите?

Андрей Гусев
26 ноября 2015, 16:46

Добрый день! Скажите пожалуйста, планируется ли поддемарш прокладки маршрутов в Минске ? 

l2omanov
26 ноября 2015, 16:46

после сегодняшнего обновления на HTC Wildfire S (Android 2.3.5) приложение постоянно вылетает.

BenHelen
26 ноября 2015, 16:46

1. На китайском смартфоне-Андроиде 2.3.6 не хочет цеплять GPS. Значок GPS показывает, что координаты определены, а координаты определяются триангуляцией по GSM вышкам. Соответсвенно ведения по маршруту никакого почти. В МЯК и google  с GPS все в порядке. Странно это....  

2. задумка с цветным маршрутом  - молодцы

3. по описанию вроде бы следует, что Я.Н. должен сам перестраивать маршрут в соответсвии с пробками... Как  то не видно... Если руками попросить проложить маршрут во время движения, то он действительно меняется, а на автомате не видно. Может, сделать кнопку для явного пересчета маршрута? И уведомление, "ситуация на дороге изменилась, до дома теперь 3 часа...

xmerox
26 ноября 2015, 16:46

А есть ресурс (помимо этого блога), в котором принимаются пожелания и разрабочик ведет постоянную обратную связь с клиентами? Делится планами, отвечает на запросы (хотя бы частично, на основные, ясно что не все не ответишь)? А то мы тут пишем пишем, а в ответ тишина, всякое желание делиться своими мыслями отпадает. По началу только попробовали подискутировать и заглохло.

Joao
26 ноября 2015, 16:46

Приятное приложение для глаз. Только просьба - добавьте кнопку "обновить маршрут", как в старой версии яндекс-пробок, а то обстановка на дороге меняется быстро, а Навигатор "тупо" ведет по тому маршруту, что выбираем изначально. 

Спасибо.

Руслан Фёдоров
26 ноября 2015, 16:46

Скажите пожалуйста как установить яндекс навигатор в навигатор пролоджи.. сейчас стоит навител.

stratagem36
26 ноября 2015, 16:46

Добрый день! Сервис отличный. Есть большое НО.

Сделаете развязки более наглядными. Например как в ПроГород. В центре Москвы такие развязки что жуть, с вашим навигатором раз 5 проскакивал свой поворот.

skakun
26 ноября 2015, 16:46

Покатался 3 недели.

Очень не хватает:

1) Задание нескольких точек для маршрута.

2) Звуковое оповещение о камерах, ДПС постах, ДПС-засадах 

3) кнопку для перестроения маршрута, как в картах

В целом впечатление замечательное - очень удобно и просто. Пользовался в Москве, в Питере и на трассе М10

Виктор Тугаев
26 ноября 2015, 16:46
жаль,что нет под вин 7 мобайл
AlfDesign
26 ноября 2015, 16:46

В Архангельске не работает, маршрут только по проспекту ломоносова прокладывает, причем в обратную сторону встречного движения.

D
26 ноября 2015, 16:46

в яндекс.картах когда едешь по маршруту срабатывает предупреждение о приближающейся камере

в яндекс.навигаторе предупреждений нет. в пункте "дорожные события" галочка "камера" стоит.  будет ли работать предупреждение как в яндекс.картах ? 

 

 

bratanini
26 ноября 2015, 16:46

Сделайте голосовые предупреждения о Точках.

 

"Впереди ДТП, левый ряд", "Впереди камера", "Впереди работы".

 

Не всегда хорошо смотреть мелкие точки за рулем.

макс
26 ноября 2015, 16:46
Купил смарт на андроиде и сразу установил я.навигатор! создателям зачет! работайте и дальше!надеюсь будет опция что бы можно было искать нужные мне адреса в оффлайне
hiddenman1
26 ноября 2015, 16:46

Приветствую.

 

Спасибо за хороший продукт!

 

Я обладатель нескольких навигаторов (Garmin, Navitel, ну опять же Yandex, а так же от Apple в iPhone). Изъездил западную часть России, постоянно езжу из Украины в Россиию и обратно, опыта накопил достаточно, накатал десятки тысяч километров с навигаторами.

 

Ошибок, пожеланий и недочетов могу написать много попозже, если хотите.

Пока же сильно прошу добавить ОЧЕНЬ важную функцию, про которую почему-то забывают все, кто изобретает современные навигаторы, но кто, похоже, сам по ним просто не ездит - кнопка ОБЪЕЗД.  На классическом Гармине она есть со времен царя гороха и позволяет очень легко и просто перестроить маршрут.

 

Ваш Навигатор склонен затягивать машину на участки где все наглухо красное и еле едет. Возможности построить другой маршрут просто нет. Приходится тупо выезжать в первый попавшийся двор и ехать от пробки/проблемного места, крутится до тех пор, пока Навигатор не перестанет притягивать на старый маршрут и вдруг вспомнит про новый (который зачастую короче и быстрее - например, он всегда тянет на ТТК, хотя оно стоит, при этом Садовое свободно - еду на него и спокойно проезжаю).

Даже в iOS6 сейчас при прокладке маршрута предлагается сразу три разных. В нынешней версии вашего Навигатора этого нет, кнопки объезд нет. Далеко не всегда он прокладывается оптимальный, приходится ехать, как знаешь (например, тупо к Садовому кольцу) и тогда он уже перестраивает нормально.

 

Это первый, самый существенный недостаток (точнее, отсутствие функции).

 

Второе, весьма печальное для Москвы - Навигатор не различает никак въезды в туннель, эстакады, разъезды на разных уровнях и т.п.  И очень часто, если не знаешь, куда ехать, заезжаешь совершенно не туда, т.к. на навигаторе тупо нарисовано прямо, а на самом деле это означает ехать не в туннеле, а поверх его.

Я так понимаю, это проблема самих Яндекс.Карты, а не Навигатора?

В том же Навителе все четко разрисовано и отображается, на перекрестке не ошибешься, куда ехать.

 

Вот это два самых главных. Остальные мелочки и всякие "свистелки" практически неважны.

Еще из удобного в Гармине - показывает маршрут, с каждым повотором, расстоянием до него, озвучивая голосом.  Так же он заранее говорит, какой маневр будет следующий, в вашем же, в случае сложных перекрестков, приходится перед подъездом крутить пальцем экран туда-сюда, в поисках следующего маневра, чтобы правильно перестроиться.

Последние две фичи важны для Москвы. Первая же - глобальная, просто must have, я не понимаю, как без неё люди живут.

 

Если надо, могу еще предложений написать.  В конце месяца опять еду в Украину, могу протестировать что-нибудь, если будет, что :-)

Спасибо.

avalonmebel
26 ноября 2015, 16:46

Полностью согласен с ведением по пробкам. Всегда затягивает в красные пробки и при этом расчитывает время до пункта назначения, как будто я туда ДОЛЕЧУ - будто по зеленому. Я уже устал от того что яндекс путает красное с зеленым и перед тем как куда-то ехать я прокладываю маршрут, а потом расставляю промежуточные точки на зеленых местах, где мне надо проехать в объезд красного и тем самым намного быстрее добираюсь до работы - иногда с разницей в час (по сравнению с девственным неотредактируемым маршрутом Я.Н)!!! Мне кажеться, что яндексу надо предлагать минимум три маршрута: первые два - это пускай как есть, а третий - пускай будет длинным пусть и в два раза, но зато с минимум пробок и быстрее приедешь!!! Я думаю для Москвы людям важнее раньше приехать пусть и по длинному маршруту, чем позже, но блин, почти нигде не сворачивая - по прямым! Тогда зачем вообще эта математика, если и без нее ясно, что ехать по главным улицам?!?!?!?!??!!! Я на навигаторах "собаку съел" и верю в будуще только Я.Н и Я.К - правильно идут, но надо прислушаться к этой и основной проблеме!!!

vanya.lipkin
26 ноября 2015, 16:46

За векторные карты спасибо(+1)

Нужна offline навигация!

Serzhik
26 ноября 2015, 16:46
Говорит сверните на лево или на право,и поподаю в тупик???(правда пользовался скачеными картами для уменьшения трафика)! Почему-то плохо происходит обновления!??
bamperz
26 ноября 2015, 16:46

Недурственно было бы добавить:

- симуляцию движения при пропадании спутников, на основе последних данных о скорости. Это весьма актуально при движеннии в тоннелях - бывает на выезде из тоннеля маршрут сразу уходит в сторону, а в какой поворот непонятно. А спутники ещё не нашлись после тоннеля.

- ручную блокировку дорог. Типа кирпич. А то тут давеча пробивался по Навигатору к Рязанке переулками, а там упс - кирпич, проезда к съезду на Рязанку нет.

- хорошо бы данные из предыдущего пункта передавались бы сразу на сервер Яндекса, для анализа, учета и исправления карт.

sergejamlinskij
26 ноября 2015, 16:46
Не знаете, куда ведете!
1)Съезды на дублер и"Не удалось проложить маршрут. Невозможно проехать."Не удалось проложить маршрут. Невозможно проехать."с дублера на реконструированной части ярославки показаны неверно.
2) Пр.Мира 101 а. "Не удалось проложить маршрут. Невозможно проехать." Бред. Около дома полно машин. Как они проехали?
3) Аналогично, стоя у данного адреса, получим"Не удалось проложить маршрут. Невозможно проехать." на любой другой адрес.
4)Со Сарой плошади и с лубянской на театральную 1 (бол.театр) ведете вокруг кремля. Там же есть короче, через неглинную и петровку!

papamarket
26 ноября 2015, 16:46
Пожалуйста, сделайте так, чтобы мои избранные точки маршрута можно было видеть флажками на карте. Часто по Москве делаю объезд новых точек (15-20 в день) и заранее забиваю их адреса в Избранное. Чтобы построить маршрут последовательного объезда, приходится держать в голове, где какая точка примерно на карте находится. Неудобно. И хорошо если сразу сделаете Избранным точкам возможность присваивать их Категорию. "Рабочие", "Личные" и т.п. Спасибо
coup1990
26 ноября 2015, 16:46
почему из Белоруссии только Минск,добавьте хотя бы областные центры,а так скачанная карта по Минску водит без нареканий(Nokia Lumia 820)....Огромное спасибо
cyc1ik
26 ноября 2015, 16:46
Привет, было бы не плохо, иметь возможность отключать голосовые подсказки, но слышать оповещения о камерах. Спасибо.
Jeny090584
26 ноября 2015, 16:46
Уважаемые разработчики Яндекс Навигатора, очень давно пользуюсь этим сервисом, но после установки последнего обновления системы iOS на iPhone 4, у меня перестала отображаться опция в меню в Настройках "Ведение по маршруту". Сначала я подумала, что это из-за того, что модель телефона уже не новая, однако у моего приятеля iPhone 3GS и у него все прекрасно работает. Я уже несколько раз пробовала удалять и устанавливать программу заново, но результатов это не дало. Не могли бы вы подсказать, как исправить данную ситуацию, так как навигатор очень нужен. Спасибо
bielokonnaia1987
26 ноября 2015, 16:46
Помогите!!!!!навигатор очччень нужен,но перестала работать функция "ведение по маршруту"!!!!маршрут прокладывает,но карта не двигается,нет предупреждения о поворотах и т.д.короче вообще ничего не происходит!телеф. HTS ONE
petrov217
26 ноября 2015, 16:46
bielokonnaia1987,

сегодня также пропало ведение по маршруту... И перестал показывать расстояние и время до цели пути.

У вас нашлось как исправить? Если исправили, пришлите совет на petrov217@yandex.ru
helena1405
26 ноября 2015, 16:46
А я думала это только у меня...замучилась уже..Верните ведение по маршруту!!  HTS ONE
petrov217
26 ноября 2015, 16:46
helena1405,

сегодня также пропало ведение по маршруту... И перестал показывать расстояние и время до цели пути. У вас нашлось как исправить?
helena1405
26 ноября 2015, 16:46
petrov217,
нашлось, все работает! это не навигатор косячит  и не телефон, это спутники ваш телефон перестал ловить, настройте GPRS, что-то там слетело наверное... Я исправила и сразу заработало с больше не глючит с тех пор...
Phantom-333
26 ноября 2015, 16:46
К сожалению, навигатор недоделан, постоянно теряет текущую позицию и ведение по маршруту замирает.
В результате пользоваться невозможно.
В тех же условиях и на том же телефоне Navitel работает в разы лучше.
Еще бы не помешало сделать более подробное информирование о следующих разветвлениях, а то  не всегда понятно куда перестраиваться (Navitel заранее сообщает "возьмите правее" или "левее").
Не всегда адекватно строит маршрут (для некоторых многоуровневых развязках существуют гораздо более короткие пути).
В остальном - вполне нормальный навигатор, после доработок можно будет пользоваться.
Денис
26 ноября 2015, 16:46
Перестал показывать пробки. Т. е. пробки на маршруте видно и маршрут прокладывает, но пробок вне маршрута теперь нет (голая пустая карта). Телефон Sony Xperia Z. Последняя новейшая версия Андроид.
AKoudrin
26 ноября 2015, 16:46
Идея интерфейса приложения - великолепна, лучше не видел. Да, хочу использовать Яндекс - вопрос доверия. Но есть значительные проблемы:
1.  Оффлайн-карты, скачанные Я.К. и Я.Н., несмотря на одинаковый интерфейс закачки и показываемый при загрузке объем, несовместимы. Итог - занято в 2 раза больше места.
2. Если сначала при подключенном соединении данных пройтись по городу, а потом загрузить оффлайн карту, то она будет подгружаться только в местах, где не было прохода онлайн, при этом оставляя много белых мест на всех масштабах, где проход онлайн виден хотя бы в виде 1 пикселя на экране.
3. Нужна поддержка обзорной карты стран - иначе как ехать между городами, деревнями и селами?

Пожалуйста, почините!
Ilya
26 ноября 2015, 16:46
всё супер, маршрут прокладывает верно
но врёт голос - трек прямо голос говорит поверните направо, на протяжении всего маршрута раз пять несовпадение
g9745859
26 ноября 2015, 16:46
На айпад не работает голос и звоночки о камерах, некоторое время назад пропал и на айфоне. Как вернуть?
petrov217
26 ноября 2015, 16:46
сегодня также пропало ведение по маршруту... вместо стрелки, просто в кружочке "Я", поэтому направление движения также невозможно определить. И перестал показывать расстояние и время до цели пути.
Если знаете как исправить, пришлите ссылку на мэйл petrov217@yandex.ru
petrov217
26 ноября 2015, 16:46
сегодня также пропало ведение по маршруту... вместо стрелки, просто в кружочке "Я", поэтому направление движения также невозможно определить. И перестал показывать расстояние и время до цели пути.
Если знаете как исправить, пришлите ссылку на мэйл petrov217@yandex.ru
shevila
26 ноября 2015, 16:46
Уважаемый Яндекс!
Исправьте немедленно и в навигаторе и на картах!
Санкт-Петербург: улица Днепропетровская и Транспортный переулок - движение одностороннее ОТ Обводного канала К улице Черняховского! А у вас наоборот! Исправьте как можно скорее, вы фактически ведете людей  на лишение прав или штраф 5000 руб! Сам чуть не попался!
snikersua
26 ноября 2015, 16:46
Есть ли в яндекс навигаторе спидометр?
ВидеоИнструмент Рунета
26 ноября 2015, 16:46
Подскажите, а как посмотреть историю своих поездок? Судя по кнопке в настройках. где указано об очистке истории поездок. такие данные собираются, но как посмотреть я так и не нашла.
skylinegtrr3433
26 ноября 2015, 16:46
Почему выдает ошибку не удалось построить маршрут. невозможно проехать?
Alex-iy
26 ноября 2015, 16:46
Не работает звуковое сопровождение (iphone 4S)

плюсы:
Установил, работает, голосовой поиск отличный, удобно пользоваться

минусы:
Не работает звуковое сопровождение (iphone 4S), хотелось бы чуть потоньше линию маршрута, и чтоб прокладывал маршрут по скаченным картам без интернета, а то получается, что без интернета он не навигатор, маршрут прокладывает иногда там, где нет проезда, или его практически нет (глухое бездорожье или дорога перекрыта)
apavlii
26 ноября 2015, 16:46
где можно посмотреть историю своих поездок?
AZSMEN
26 ноября 2015, 16:46
Добрый день,
после того как на iPhone 4s обновил iOs на 7.1.2
начал слетать Яндекс Навигатор.
Срывается и вылетает на рабочий стол после 5-7 секунд.
Это только у меня так, или есть ещё сигналы от пользователей?
kukush1984
26 ноября 2015, 16:46
Да у меня тоже слетает, иногда вообще подвиснет и слетит, или работает начинаешь забивать маршрут, проложил, показал, нажимаешь ехать и слетает!!! Раньше таково не было!
AZSMEN
26 ноября 2015, 16:46
kukush1984,
у тебя тоже начал слетать после обновления iOs 7.1.2
kukush1984
26 ноября 2015, 16:46
точно незнаю, после того как обновил пару недель работало нормаль а тут бац и вылетает
mtepkeev81
26 ноября 2015, 16:46
Со вчерашнего дня приложение яндекс навигатор вылетает, те кто смог перевести на народную вроде пользуются. Когда исправите?
megamaxru
26 ноября 2015, 16:46
У меня стало вылетать до обновления на 7.1.2
Nikc.8700
26 ноября 2015, 16:46
Подскажите пожалуйста, почему навигатор открывается и сразу же выходит
Nikita K
26 ноября 2015, 16:46
У меня все время голос не работает на яндекс навигаторе, на Андройде. Нельзя сделать кнопку в настройках принудительное включение голоса!!!
Юлия
26 ноября 2015, 16:46
Тоже самое, заходит и сразу вылетает. Ничего не обновлял, просто ехал по навигатору, в какой то момент он свернулся и больше его реанимировать не удалось. У меня андройд.
yuri.fs
26 ноября 2015, 16:46
Приложение не работает без интернета. Не сохраняет в кеш карты и не скачивает офлайн карты. Это касается и последней версии 1.54 сборка 23 от 3 июля. Вроде как проблемы начались после обновления ос Android до версии 4.4.2. Будет ли в ближайшее время исправлена эта ошибка?
zhurbann
26 ноября 2015, 16:46
После обновления все яндекс навигаторы стали вылетать. Для того, чтобы этого не было, небходимо удалить с телефона или карты памяти все папки yandex. Потом по новой скачать карты, если это необходимо. Буду рада, если кому помогла.
AG-SHASH
26 ноября 2015, 16:46
Не работает! Не запускается даже после переустановки!
yanabramov
26 ноября 2015, 16:46
Не говорит дорогу, только "маршрут проложен" и всё на смарте
lut.ew
26 ноября 2015, 16:46
У меня телефон Галакси  GT-J9300. Навигатор замечательный. Строит маршрут, голосом сообщает , что маршрут построен, но походу движения не говорит о маневрах в чем причина? спасибо
dem-petr
26 ноября 2015, 16:46
Не скачиваются карты по wifi. Пишет ошибка. Андроид 4.4
Toyota888pro
26 ноября 2015, 16:46
Добрый день ! У меня после установки обновления навигатор не работает... что случилось ?
all281
26 ноября 2015, 16:46
скачала ваш навигатор, довольна была полгода, теперь он со мной не разговаривает. спросила у  знакомых, та же петрушка. говорит единственную фразу-маршрут построен и умирает, все. Это общая проблема, может быть вы что-то предпринимаете в данный момент, но это длится уже с июня
kukush1984
26 ноября 2015, 16:46
После обновления не работает, вообще не заходит, сразу слетает
Lexxx565
26 ноября 2015, 16:46
Не могу перебросить все на карту памяти. Навигатор не видит карты.
plotnikov.plotniko
26 ноября 2015, 16:46
Работа Навигатора не сопровождается звуком. Озвучено только построение маршрута.  Андроид.
Яндекс
26 ноября 2015, 16:46
Раньше ездил в Митино пробки объезжал по яндекс навигатору шикарно Всё было, потом сбросил в телефоне все настройки и Всё удалил. Заново установил все карты теперь он пробки не объезжает апостол прокладывает маршрут, как навител.
Яндекс
26 ноября 2015, 16:46
Разворот теперь не первый попавшийся показывает, а вокруг квартала объехать просит.
evgen.shipyakoff
26 ноября 2015, 16:46
Почему пропало звуковое сопровождение по маршруту и нет знака треугольник?
elena.gorazdowa
26 ноября 2015, 16:46
Добрый день. Нет голосового сопровождения в приложениях на планшете .Что  делать?
Topo-ne
26 ноября 2015, 16:46
на iphone 5 перестал работать!!!
в чем выражено
раньше прокладывал маршрут и треугольник сопровождал по карте, после последнего обновления этот треугольник не отображается, и соответственно нет сопровождения по дороге
- установка места положения не точное
lexel2208
26 ноября 2015, 16:46
Добавьте, пожалуйста, информацию по ограничению скорости.
Александр Неклюдов
26 ноября 2015, 16:46
не могу скачать полную карту оффлайн на планшет, так как грузит ее на память планшета а не сдкарту, как решить эту проблему? p/s предварительно на планшете стоит настройка загрузка на сд карту
Алексей М.
26 ноября 2015, 16:46
На навигаторе не показывает стрелку, показывает просто точку с кругом. При этом создает маршрут, но не "едет". Что за чертовщина? Десять раз переустанавливал и навигатор и карты и все равно одно и тоже.
atve
26 ноября 2015, 16:46
Годный софт, недостаток только один - нет возможности скачивать карты на SD-карту.
Супергерой
26 ноября 2015, 16:46
Здравствуйте. В яндекс навигаторе вместо встрелки появилась точка, пропало голосовое сопровождение и перекладование маршрута. Как настроить его чтобы нормально работал?
Андрей Андреев
26 ноября 2015, 16:46
Все работало отлично на Samsung Galaxy Tab, но перешел на Sony Experia Z1, начало тупить, а именно, не определяет местоположение, не видит где я еду, долго перекладывает маршрут... Сделал все и перегрузил, и переустановил и выключил все функции которые "экономят" энергию, связанные с передачей данных.
Подскажите, как моно сию проблему исправить, уж очень нравиться это приложение.
farikone
26 ноября 2015, 16:46
не могу скачать карты!
idirector
26 ноября 2015, 16:46
Проблема: навигатор запоминает положения учитывая  wi-fi точку, сейчас наш офис переехал, а местоположение навигатор показывает старое.
sir-rusinoff
26 ноября 2015, 16:46
Почему по карте километра 3 по прямой (бкез пробок) а он ведет по каким то непонятным улицам и получается 6 с копейками???
sir-rusinoff
26 ноября 2015, 16:46
sir-rusinoff,
старый оскол
gorlin.ya
26 ноября 2015, 16:46
после обновления приложение не открывается вообще
Комментарий удалён
zxcasd67
26 ноября 2015, 16:46
Ужас.После последнего обновы  программы "Яндекс навигатор ", он перестал работать. Когда я его обновил то потребовалось заново скачать карты (прога пока работала) ,когда я скачал новые карты то прогу вышибло и больше она не включалась. (телефон HTC desire c, для связи :https://vk.com/vanyafyodorov2000)
didrim
26 ноября 2015, 16:46
на iphone 6 при голосовом поиске адреса всегда ошибка сети. Переустановка не помогает.
kozliakova.natalya
26 ноября 2015, 16:46
В навигаторе и картах нет адреса: Московская область Звенигород квартал Маяковского 6. Пожалуйста, исправьте эту ошибку.
partner@x-woyz.com.ua
26 ноября 2015, 16:46
Перестал вести по маршруту
Григорий Жёлтиков
26 ноября 2015, 16:46
24 и 25 января не смог воспользоваться навигатором, т.к. он отказывался вести по маршруту. Это сбой или что-то ещё?
boodool
26 ноября 2015, 16:46
яндекс навигатор не ищет адрес без интернета!!!!
Britan1984
26 ноября 2015, 16:46
Для WIn Ce 6 будет когда нибудь Навигатор? Очень нравится программа, но хотел бы её поставить и 2din магнитолу работающую на Win CE 6.0.
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:46
Навигатор перестал работать при подключении сети 3G на айфоне4s что делать? Работает только через wi fi, это как то исправится или есть что то секретное куда я еще не нажала?
igoresha19820467
26 ноября 2015, 16:46
Я поехал в Казань и в роуминге попал в минес ,предворительно скачав карту Казани я не смог найти маршрут,то есть получается без интернета даже со скачанными картами проложить нужный вам маршрут не возможно!это меня очень огорчило так как я собирался ехать на четырёх колёсах в отпуск в Казахстан но с роумингом думаю это будет накладно,придётся искать другой навигатор,Яндекс однозначно не подойдёт!
Евгений
26 ноября 2015, 16:46
Как настроить чтобы показывало скорость разрешенную?
Евгений
26 ноября 2015, 16:46
Как настроить чтобы показывало скорость разрешенную?
Евгений
26 ноября 2015, 16:46
Как настроить чтобы показывало скорость разрушенную?
Евгений
26 ноября 2015, 16:46
Как настроить чтобы показывало скорость разрешенную?
Po-Delu-Mne
26 ноября 2015, 16:46
не работает голосовое предупреждение о маневрах. смартфон HTC
Jevgenij Rodionov
26 ноября 2015, 16:46
Не других голосов? У меня телефон тихий, хотелось что-нибудь погромче. Думал может где в директории файлы звуковые, но нет, а то бы я вытянул громкость редактором
ilchuk.vad
26 ноября 2015, 16:46
Не могу загрузить приложение на русском языке. Нахожусь в Москве, изменил настройки языка и региона соответственно на русский и Россия.  Тем не менее AppStore дает возможность скачать только версию на английском. А это в Москве неудобно. Голосовой набор в данном случае возможен только на английском языке.  Как скачать версию на русском? Или переключить язык внутри приложения? Не может быть чтобы такая простая и естественная функция не была разработчиками предусмотрена..
kri.morzhakova
26 ноября 2015, 16:46
Не прокладывает маршрут, тупой навигатор
jane muys
26 ноября 2015, 16:46
У вас в яндекс навигаторе вкралась ошибка на карте нижегородская область город дзержинск улица Грибоедова 6/4, а правильно 6/6.номер дома неправильно. Я живу в этом доме
ssundisk
26 ноября 2015, 16:46
Сделайте уже несколько окон с инфой о
1. Время до финиша.
2. Расстояние до финиша.
3. Реальное время прибытия.
4. Текущая скорость.
Пользую одновременно второй навигатор с СитиГидом пока. Информации больше на экране, также второй маневр и расстояние до него!
Заранее благодарен!
ssundisk
26 ноября 2015, 16:46
Окна одновременно, имел ввиду! Надоело тыкать в одну точку!
aryana-sanzhizhapova
26 ноября 2015, 16:46
Большая просьба исправить ошибку. При выборе адреса: ул. Шаболовка, 38. Навигатор приводит совершенно  в другую сторону. Что вызывает сложности у многих таксистов, они не могут добраться к этому дому. Подъезд к дому по ул. Шаболовка , 38 находится с улицы Шаболовка между 36 и 40-ым домом, соответственно!!! 
смирнов дмитрий
26 ноября 2015, 16:46
Добрый день! Ехал 12.06 из Москвы в Тульскую область, ЯН при зеленом МКАДе вел через все дублеры МКАД предназначенные для выезда и съезда на/с МКАД...
ELENATROSKINA
26 ноября 2015, 16:46
скажите пожалуйста, почему не передвегается точка"Я"?
lina-kursk
26 ноября 2015, 16:46
Нет голоса, хотя звук включен
Valeriy
26 ноября 2015, 16:46
Офлайн карты: пропадают улицы и/или название улиц при масштабировании. При обзорном масштабе - улица есть, при приближении пропадает. Ошибка не статична, появляется так же внезапно как и пропадает. Рестарт не помогает, уходит сама по какой то случайности.
the-best-26
26 ноября 2015, 16:46
Навигатор не плохой, но много недароботок. Прорисовка карт ужасная. Местами на карте просто названия улиц и номера домов без их изображения. Не всегда пролаживает оптимальный маршрут. Ведение по маршруту тоже не всегда корректное, т.е. маршрут проложен по полю рядом с дорогой. Надеюсь исправите эти недоработки.
Кравченко Александр
26 ноября 2015, 16:46
Как заставить Яндекс навигатор  " класть" карты на внешнюю карту памяти в Андроиде?
viktor.yurin2016
26 ноября 2015, 16:46
Всем привет, у меня проблема в следующем, установил яндек такси и перестал работать яндекс навигатор, не работает следующие, не ведет стрелка, только буква я горит и все, перепробовал все, в чем проблема не могу понять, может кто сталкивался? буду признателен!
alexander.comozin
26 ноября 2015, 16:46
после сегодняшнего обновления яндекс навигатор не работает)))))) у меня обыкновенный андройд логин три пользовался полтора года каждый день
radiomagenta
26 ноября 2015, 16:46
alexander.comozin,
скажите, пожалуйста, что именно не работает в Навигаторе после обновления?

Лена Артёмова, Яндекс.
Зоя
26 ноября 2015, 16:46
Здравствуйте.
Пока не использовала приложение ( только скпчала) но уже показывает моё местонахождение не верно. Розница в метров 100 примерно.
Зоя
26 ноября 2015, 16:46
Ещё вопросик. Когда будет возможность отключить путь по платным дорогам?
Виктор Шарин
26 ноября 2015, 16:46
Бфло бы здорово, если бы показывался и следующий маневр, расстояние до него, а так же отдельно скорость авто. А вообще очень порадовал. Придраться не к чему. Молодцы!
lalo13
26 ноября 2015, 16:46
Ребята, очнитесь! При движении от большой никитской улицы к улице поварской по Скарятинскому переулку ввели одностороннее движение! А ваш навигатор предлагает поворачивать с Поварской на Скарятинский налево (там уже кирпич висит)! Срочно исправляйте, это серьезное нарушение ПДД!!
Allah178
26 ноября 2015, 16:46
Работаю в такси, уже как дней 10, жестко глючит яндекс навигатор. Еду по набережной, а показывает, что по соседней улице. При включении навигатора показывает "Я" и минут 10 не появляется стрелка движения! Думал, тел глючит, нет, оказалось у Вас проблема. Исправьте пожалуйста, не возможно работать. Спасибо
bydenn.kot
26 ноября 2015, 16:46
Добрый день! У меня айфон 5 такая проблема Яндекс навигатор прокладывает маршрут показывает пробки нажимаю поехали дальше не чего не происходит моё место положения начинает показывать в разных местах но только не там где я геолакация и все остальное включено! В чем проблема? Удалял устанавливал заново тоже самое!
lexus03051977
26 ноября 2015, 16:46
Сделайте пожалуйста знак скорости с какой необходима двигаться в том или ином месте.
Ваш Азимут
26 ноября 2015, 16:46
Почему Яндекс-навигатор у меня показывает пробки только на маршруте, а остальные нет. Это очень неудобно. Можно это как-то исправить.
Юрий из Москвы.
Ваш Азимут
26 ноября 2015, 16:46
И еще один вопрос:
Какой трафик при использовании Яндекс-навигатора (ну например за час).
Мне нужно решить - какой тарифный план мне выбрать.
KCB159
26 ноября 2015, 16:46
Где на андроиде сохраняются путевые точки? и можно ли их перенести при переустановке навигатора?
bimboamarkhad
26 ноября 2015, 16:46
С вводом в эксплуатацию трассы м11 на ленинградском направлении появился ещё один маршрут. Но в последнее время он стал единственным на участке Москва-Солнечногорск. Альтернативы нет. Вчера ехал по м10 до Солнечногорска,  навигатор упорно разворачивал в обратном направлении на МКАД и на м11. Абсурд. Прекратил перестраивать маршрут только тогда, когда до Солнечногорска оставалось 16км.
dawid.jazyjyan
26 ноября 2015, 16:46
Добрый день! Установил приложение на blackberry passport, местоположение находит, точку необходимого маршрута находит, но постройка маршрута не заканчивается, в итоге маршрут не строит, так же не загружаются карты, уходит в поиск и все. Не подскажите как это можно исправить?
editmap
26 ноября 2015, 16:46
Яндекс Навигатор для Андроид, версия 1.70. Нет ежемесячного обновления оффлайн карт для навигатора, которое обещал Яндекс почти год назад. И ежеквартального нет тоже. Последние оффлайн карты были выпущены в июне. Сами оффлайн карты теперь используются программой только для отображения местности при полном отсутствии интернета. Если же работает мобильный интернет или WiFi, то программа загружает данные для отображения местности непосредственно с серверов Яндекса. В результате имеем отсутствие когда-то обещанной Яндексом экономии интернет трафика на устройствах за счет оффлайн карт. Также, по этой же причине, имеем тормоза при перемещениях отображаемой на экране местности и при изменениях масштаба отображения - куски онлайн карты не успевают с серверов подгружаться в устройство на достаточной скорости. Таким образом, ценность оффлайн карт сводится только к обзорной (но не навигационной) функции в местах совершенно безинтернетных. Зачем тогда они нужны? В предыдущих версиях навигатора оффлайн карты использовались всегда и позволяли существенно экономить интернет трафик. Таким образом, предлагается скорейшим образом исправить алгоритм приложения, чтобы навигатор для отображения местности всегда обращался к загруженным в устройство оффлайн-картам, если они в устройстве имеются, а не к серверам Яндекса. Также необходимо выпускать ежемесячные обновления оффлайн карт для навигатора, как это было обещано миллионам пользователей. ВОПРОСЫ К ЯНДЕКСУ: вы сможете реализовать предложенные шаги? Если да, то в какой срок? Если нет, то почему?
maxpostal
26 ноября 2015, 16:46
Какой  смысл в офлайн картах если в офлайн режиме "Не удалось построить маршрут"???
Юлия Бровкович
26 ноября 2015, 16:46
А у меня вообще слетело приложение на всех устройствах в один день. Переустановила. Но навигатор не работает!!! Вылетает через несколько секунд после запуска!!! Как это исправить?
alyurii
26 ноября 2015, 16:46
С каждой обновой свои сюрпризы и вес. Считаю, что двух маршрутов достаточно для выбора оптимального, а вот андроид сам стал на маршруте включать голосовой поиск от играющего приёмника и выдавать... Простите не понял!
alyurii
26 ноября 2015, 16:46
Просьба! Реагируйте на ошибки пошустрее. Например: В Долгопрудном с ул.Лётная на Лихачёвский проспект есть левый поворот, а навигатор ведёт направо лишних два км. (это не быстрее и не короче)
Petr Kremen
7 декабря 2015, 17:41
Сделайте возможность скачивать офлайн карту со спутника (гибрид) городов (Ростов-на-Дону), также как карту схемы.
Альбина Козий
12 декабря 2015, 11:23
Ваш навигатор создаёт аварийную ситуацию и пробку! Вводит в заблуждение водителей! Всё это происходит при повороте налево(который делать там нельзя, надо разворачиваться по кольцу) в г.Балашиха с ул. Терешковой на ул. Крупейшина! Просьба немедленно исправить. Пожалейте доверившиеся вам жизни и железо!!!
kotyuzhanscky.roman
15 декабря 2015, 16:47
Как вернуть стрелку показывающая направление движения. У меня только кружок с буквой я???? Кто знает в чем проблема. Спс
sy4eva.ira75
16 декабря 2015, 12:18
kotyuzhanscky.roman,
У меня и очень многих людей такая же проблема, после последнего обновления. Почитайте отзывы в плеймаркете. Ездить с новой версией невозможно (
Mikhail Sobolev
17 декабря 2015, 17:53
Возникла такая проблема при пользовании Яндекс.навигатором. Не появляется "Стрелка", которая указывает направление маршрута
Андрей-80
26 декабря 2015, 15:55
Почуму всё у яндекса работает не правильно?
Почему В навигаторе нет голосовых подсказок? Кроме "маршрут построен" - тишина. Со звуком у меня всё в норме. ОС андройд 5
mr.hgv
27 декабря 2015, 14:13
В Москве в длинном Тоннеле отключается и стрелка крутится на месте.как только из тоннеля выезжают начинает заново строить маршрут.было бы прикольней если бы маршрут запоминался когда пропадает соединение с интернетом.
А так Яндекс Навигатор самый лучший!
Игорь Кижапкин
29 декабря 2015, 14:49
Не ведет по маршруту???
cryptons
9 января 2016, 16:35
Спасибо за бесплатное приложение Яндекс навигатор. Но пока - это приложение больше похоже на бета версию. Почему? Да потому, что любой навигатор - это прежде всего полная автономность. Что мы видим. Выставив в разделе определение местоположения "только по спутникам GPS" всё сразу встаёт на свои места, т.е. приложение как навигатор, даже при скачанных картах, не работает. Ведение молчит. Стрелка конечно двигается, но смотреть надо на дорогу, а не в экран навигатора. А там тишина, либо запаздывание. Часто ведёт наиболее коротким путём, там где дороги никогда не было. Ошибается с адресами. Например по федеральной трассе Кемерово-Томск молчала всю дорогу и ни на одном кольце ни звука. Хотя стрелочное ведение и прорисовка маршрута присутствовала. Федералка Томск-Новосибирск (через Кожевниково) таже история. Карты были закачаны заранее. Короче пока выше тройки поставить не могу. Хотя как альтернатива платным картам Навитела было бы здорово иметь в планшете.
Arishanya
12 января 2016, 10:12
Вчера первый раз воспользовалась, изумилась изрядно! Поворачивала с Обводного на Заозерную, потом надо было налево на Киевскую, и с неё направо на Ново-Рыбинскую. Киевскую улицу ЯН считает продолжением Заозерной, левый поворот вообще не показывает, при повороте с Обводного стрелка сразу направо, на Ново-Рыбинскую. Хотя маршрут по карте показан правильно. И еще обратила внимание, Витебский проспект практически до Благодатной именуется Ново-Рыбинской. Ладно я по этому маршруту езжу не первый год, не заплутаю. А если куда в незнакомые места заехать?
artashes-puso
20 января 2016, 00:13
не работает. android 6.0
admin@pbcentr.ru
3 февраля 2016, 15:23
Здравствуйте!
Есть такая проблема на планшете Oysters T72HM 3G которые продаёт Мегафон и позиционирует их как для навигатора.
Плохо работают новые версии Яндекс Навигатора, самая стабильная версия для этого планшета это 1.62
Когда будет устранена проблема в новых версиях?
Характеристики планшета:
Платформа Android 5.1
Процессор MTK 8312CW
igorkomar0ff
21 февраля 2016, 13:54
А есть в навигаторе указание об ограничении скорости на дорогах?
mixail.jakovlev.92
5 марта 2016, 09:55
Яндекс навигатор не показывает направление и не говорит когда надо повернуть
arorokin
16 марта 2016, 08:53
Отличная навигация! Но есть неприятные моменты например, перекрёсток с разрешенным движением только прямо и на право, навигатор предлагает повернуть на лево.
zx6297
22 марта 2016, 14:02
Как можно сообщить и исправить ошибки в картах? В 2гис это делается сразу и элементарно. Неправильно указан номер дома в котором я живу и такси постоянно приезжает ни к тому дому. Предусмотрите возможность чтобы пользователи могли сами дополнять карту .вносить и указывать не отмеченные адреса . Указывать места где нет или перекрыт блоками проезд. Тогда карта станет точной и соответствующей действительности.
Света Чистякова
23 марта 2016, 18:04
zx6297,
здравствуйте. Нажмите значок с буквой «i» в левом нижнем углу экрана, и выберите пункт «Сообщить об ошибке».
q89267506217q
17 апреля 2016, 09:59
zx6297,
Я вас двумя руками поддерживаю! Кнопки i нет на мобильной версии! Или я должен приехать домой вспомнить где ошибка и улучшить яндекс навигатор? А они будут сидеть протирать штаны за ЗП?))))) Пусть делают букву " i " на мобильном приложении
q89267506217q
17 апреля 2016, 09:59
Света Чистякова,
Кнопки i нет на мобильной версии!
veseliy72
30 марта 2016, 22:21
Уважаемый Яндекс, если Вы (как разработчики) забиваете на пользователей Windows Phone 8.1 и Windows Mobile 10, то просто я откажусь от всех Ваших Сервисов, даже если в будущем перейду на Android или IOS...Мое скромное решение;)
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6 апреля 2016, 11:57
Добрый день! Установил Яндекс.Навигатор на iphone 6s, однако карта не отображается. Яндекс.Карты работаю нормально. Помогите решить проблему!
oll171177
11 апреля 2016, 16:54
Выделяет ли яндекс навигатор камеры, которые фиксируют нарушение мотоциклистами, то есть с гос. номером установленным сзади, из общего количества камер?
Света Чистякова
11 апреля 2016, 17:33
oll171177,
здравствуйте. Наш Навигатор:

1) знает про такие камеры,
2) знает максимально разрешённую скорость на участке, где они работают,
3) предупреждает о них.

Но галки в настройках «Предупреждать меня только про камеры, которые стреляют в спину» пока нет. С открытием сезона вас, кстати. :)
q89267506217q
17 апреля 2016, 09:53
Как можно сообщить и исправить ошибки в Яндекс навигаторе?
ТАщит под кирпичи. В Химках не ведет на трассу и т.д.

Где в навигаторе Яндекса буква "i" ? Принт Скрин экрана в студию!!!!!!!!!!
Света Чистякова
20 апреля 2016, 20:44
q89267506217q,
здравствуйте. Исправлять неточности на карте с помощью кнопки «i» можно в веб-версии Яндекс.Карт (в Навигаторе — пока нельзя). Пришлите нам, пожалуйста, описание ошибок через форму обратной связи внизу этой страницы: https://yandex.ru/support/navigator/troubleshooting/faq.xml. Спасибо!
q89267506217q
17 апреля 2016, 09:55
ТОлько не надо принт скрин экрана настольного компьютера делать или ноутбука!

Где буква i на мобильном устройстве?
Dantist-I
18 апреля 2016, 11:29
После обновления до последней версии(1.72) на устройстве iphone 4(версия по 7.1.2) приложение вылетает. После переустановки приложения навигатор открывается, но при повторном открытии и последующих навигатор не открывается.
Dantist-I
19 апреля 2016, 15:12
Dantist-I,
у кого похожая проблема: чистите каким нибудь PhoneClean логи, темпы все что связано с ян, удаляете приложение и ставите снова
manaev.d1mka163
20 апреля 2016, 14:04
доброго времени суток. навигатор работает хорошо. но есть недочеты: в процессе движения сам меняет маршрут, причем молча. было пару раз что в поля с трассы уводил( якобы короткая дорога), приходилось возвращаться обратно на трассу. если бы показывал скоростные и прочие ограничения, было бы супер.
titovvasilii
5 мая 2016, 22:31
Доброго дня. Я раньше пользовался разными платными навигаторами CitiGuide, Sygic, Garmin и. т. д. Но нынешний Яндекс навигатор превзошёл мои пожелания, кроме одного, что бы навигатор говорил название улицы по какой двигаемся и на какую сворачиваем. Если это возможно. Спасибо. С уважением Василий. 
mp11
7 мая 2016, 17:50
Не скачивается карты.  Не может определить точно свое местоположение. Водит кругами. Заводит в тупики
Анна Каминская
18 мая 2016, 13:36
Подскажите пожалуйста, как можно перенести информацию из "мои места" с одного аккаунта на другой. Приложение на IOS. Навигатор будет на одном и том же телефоне, изменится только аккаунт авторизации.  Спасибо!
Света Чистякова
18 мая 2016, 14:59
Анна Каминская,
здравствуйте. К сожалению, перенести места из одного аккаунта в другой пока нельзя.
peski85
19 мая 2016, 01:58
не могу понять почему не показывает стрелка навигатора. Место оределяет, маршрут пролаживает, а вести по маршруту не хочет. В настройках местоположения ставил все три варианта
Света Чистякова
19 мая 2016, 16:44
peski85,
здравствуйте. Стрелка отображается только тогда, когда ваше устройство определяет местоположение по спутникам. Убедитесь, пожалуйста, что у вас включён GPS и аппарат видит спутники. Для этого, как правило, необходимо находиться под открытым небом.
peski85
20 мая 2016, 00:02
Света Чистякова,
Это понятно. Но почему-то стартанул навигатор только после того, когда толкнул его программой ГИС2...пути Господни неисповедимы 
hryushka1922
21 мая 2016, 22:34
peski85,
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема, и судя по комментариям из интернета не только у меня. Устройство андройд, на других приложениях gps определяется, значит проблема в самом приложении яндекс навигатор... Решение пока не найдено

evg.dvigateli
26 мая 2016, 00:49
peski85,
Настройки -> Личные данные-> Местоположение -> Режим -> Определение местоположения по всем источникам.
vovazim
5 июня 2016, 10:30
Москва, поселок Вешки, улица Тенистая - перепутаны местами дома 13 и 16. Такси все время не туда приезжает, крайне напрягает.
Света Чистякова
7 июня 2016, 02:36
Здравствуйте. Я посмотрела на Народной карте — там ошибка уже поправлена. Значит, информация скоро обновится и на Яндекс.Картах. Надо немного подождать.
Света Чистякова
7 июня 2016, 02:37
В Навигаторе тоже поправим.
avclubpro
15 июня 2016, 20:09
Добрый день. Ihone 4 и IPad 2 . Пропали стрелка и голосовое сопровождение по маршруту. Снос и установка заново - трижды и не помогло. Прочие настройки типа звука на самом телефоне и тд - все работает корректно.
Света Чистякова
16 июня 2016, 01:08
Здравствуйте. Возможно, причина в том, что аппараты не могут определить ваше точное местоположение. Пожалуйста, проверьте в настройках, включена ли служба геолокации и разрешён ли доступ к ней Навигатору. Даже если всё настроено правильно, иногда устройство может не видеть спутники из-за тех или иных преград — например, крыши автомобиля.
Ансар Баимуканов
22 июня 2016, 21:49
Это приложение только водителям? А для пассажиров это приложение можно использовать?
Света Чистякова
23 июня 2016, 09:35
Ансар, здравствуйте. Ну почему бы и нет, если тоже хочется следить за дорогой.
rbw1974
23 мая 2016, 20:51
Пропала стрелка только кружок Я. Айфон5. 
rbw1974
23 мая 2016, 20:52
rbw1974,
Все работало, все включено и доступы есть в настройках
Света Чистякова
28 июня 2016, 13:44
rbw1974,
иногда устройство может не видеть спутники из-за преград — например, крыши автомобиля или высоких зданий. Проверьте, пожалуйста, ещё раз под чистым небом. Если по-прежнему кружок, напишите в службу поддержки (раздел «Обратная связь»).
kuzls
28 июня 2016, 00:41
Здравствуте нет стрелочки на навигаторе , одна буква я
Света Чистякова
28 июня 2016, 13:28
kuzls,
здравствуйте. Круг с буквой «Я» вместо стрелки означает, что Навигатор не может определить ваше точное местоположение. Проверьте, пожалуйста, включена ли на устройстве геолокация. Кроме того, иногда устройство может не видеть спутники из-за преград — например, деревьев, зданий, крыши автомобиля.
surp123
28 июня 2016, 21:54
Здравствуйте! Подскажите, где и в каком формате хранится звуковое сопровождение Яндекс-Навигатора? Хочу заменить стандартных дикторов на альтернативную озвучку.
surp123
28 июня 2016, 21:55
Платформа Android 4.1.2
Света Чистякова
30 июня 2016, 19:29
surp123,
здравствуйте. Навигатор не поддерживает такую операцию; файлы озвучки в чистом виде пользователям недоступны.
Дмитрий Почепцов
8 июля 2016, 16:07
Добрый день,
Пользуюсь этим приложением несколько лет почти ежедневно.  Последние несколько недель , кажется как раз после обновления, ведет себя очень странно. Часто, вместо трех возможных маршрутов предлагает только один.   При старте машрут прокладывает, как будто везде в городе зелено. Пробок нет. Минут через 10-20 движения по маршруту, вдруг оказывается, что все вокруг темнокрасное.  Я понимаю, что за это время ситуация могла измениться координально. Но не в моем случае. Я езжу по этим местам уже много лет и хорошо их знаю.  Не могут же пробки резко возникать одинаково в течении пары недель каждый раз как только я выезжаю?
Звуки тоже пропали. В настройках ничего не менял, но проверил там все включено. 
Света Чистякова
8 июля 2016, 17:50
Дима, здравствуйте. Чтобы понять, что именно не так, нужно ещё немного подробностей. Не могли бы вы прислать описание проблемы в службу поддержки Навигатора, указав платформу и версию приложения, которую вы используете?
Дмитрий Почепцов
14 июля 2016, 15:43
Света Чистякова,
  Как вы считаете это адекватный ответ?  По моему типичная отписка.  Судя по тому что проблема проблема пропажи звука  не упомянута, обращение даже не дочитали до конца.    Впрочем думаю это уже не мои проблемы, а ваши. Я же просто перешел к сервису вашего конкурента, и регулярно  пользуюсь им.  


Здравствуйте, Дмитрий!
Алгоритм «Яндекс.Пробок» отображает те данные, которые предоставили нам сами пользователи сервиса. И чем чаще они приходят, тем актуальнее картинка. Если новых данных не поступает, то текущее отображение ситуации остается на определенное время. Если за это время приходят новые данные, отображение меняется в соответствии с ними. Если нет — "цвет дороги" на карте исчезает до появления свежих данных. К сожалению, иногда свежие данные или не поступают, или поступают, но недостаточно, чтобы сразу взять их в расчет.
Однако несоответствий со временем на сервисе становится все меньше и меньше, так как мы получаем все больше сигналов за счет постоянного роста аудитории приложений Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор.
Приносим извинения за неточности в отображении пробок. Надеемся на Ваше понимание.
Dmitry
17 июля 2016, 15:59
Замечательный яндекс навигатор или почему я им не пользуюсь. А пользуюсь конкурентом. Потому что:
1. Нет возможности проложить маршрут заранее, находясь дома. От точки которая не является моим текущим местоположением.
2. Нет возможности проложить маршрут выбрав промежуточные точки, которые нужны мне.
3. Нет возможности изменить маршрут по ходу движения. 
Конкурент все это умеет. Поэтому пока он рулит. В так - да, успехов разработчикам. 
Dmitry
17 июля 2016, 16:04
А, да, ребят, попросите разработчиков яндекс браузера зайти на эту страницу с комментариями и попробовать "прыгнуть" вниз, к последнему комменту. Ну а потом вернуться вверх страницы. Если они не успеют состариться мотая портянку каментов туда-сюда, может быть они сделают возможность перехода сразу вниз или сразу в начало. Спасибо. 
Света Чистякова
18 июля 2016, 21:05
Дмитрий, чтобы быстро вернуться в начало страницы, можно кликнуть мышкой по вкладке.
Sergey K.
17 июля 2016, 16:57
Разработчики что-нибудь слышали о проезде по полосам? В крупных городах (Москва, СПб) в незнакомых местах пользоваться невозможно. У конкурентов нормально же реализовано.


Удобен только поиск места: не нужно знать точный адрес. На этом все плюсы кончаются. Да и тот доводит до места и "бросает" на дороге, а о том, что въезд через 800 метров где-то за поворотом, а не через АЗС, куда привел Я.Н., пользователь сам должен беспокоится. Опять же, конкуренты знают, где въезд, при том, что Москва, в целом ими плохо охвачена.
Андрей П
19 июля 2016, 13:30
Как изменить шрифт в меню (разрешение)? Мелковато для меня.
Света Чистякова
20 июля 2016, 21:18
Пока никак, увы :( Мы знаем, что на экранах с большим разрешением текст действительно выглядит мелковато, и постараемся в будущем поправить.
mz.ekb
20 июля 2016, 11:03
Здравствуйте, поддержка! Работаю в такси, скажу, что Яндекс Навигатор самый суперский! Пользовался им на старом Samsung Galaxy Core GT-i8262 с очень маленьким экраном 4,3 дюйма, с оперативкой всего 1Gb, на Android 4.1 и с навигацией только GPS, и слабым аккумулятором 1800мАч. Всё было супер! Вопросов к навигатору вообще не возникало, только лишь когда заезжаешь во дворы, он начинал «теряться». Из-за слабой батареи решил сменить аппарат и взять с двойной навигацией GPS+ГЛОНАСС, ибо прочитал, что точность будет до 1,5 метров. Долго выбирал замену. Взял новинку - ZTE BLADE A610 c мощной батареей 4000мАч, с 4G, с оперативкой 2 Gb, на новом Android 6.0, и с двойной навигацией. Каково было моё изумление, когда увидел, что точность из-за добавления Глонасс нисколько не улучшилась, а РАЗМЕР ШРИФТА УЛИЦ ВООБЩЕ ПОВЕРГ В ШОК!!! Там он такой мелкий, что я НАЗВАНИЙ УЛИЦ ВООБЩЕ не вижу, хотя размер экрана намного больше! Что это? Это из-за того, что это ZTE, или что здесь другая версия андроида? В настройках изменения размера шрифта не нашёл. Сейчас езжу снова со старым Самсунгом. Поддержка, подскажите что делать, можно ли как-то увеличить размер шрифта, или в обновлении эту опцию ввести? Или надо успеть сдать ZTE смартфон в магазин, пока 2 недели не прошло, и искать другой на старом андроиде?
Света Чистякова
20 июля 2016, 13:26
Здравствуйте. Похоже, у вашего нового смартфона более высокое, чем у старого, разрешение экрана. На таких дисплеях шрифт действительно может выглядеть мелким. Мы знаем об этой проблеме и планируем устранить её в будущих обновлениях. Увеличить шрифт в настройках, увы, нельзя :(.
mz.ekb
20 июля 2016, 15:38
Света Чистякова,
Благодарю, Света, с нетерпением буду ждать такого обновления. А про точность двойной навигации может, прокомментируете, хотя может быть вопрос и не к Вам? При двойной навигации GPS+ГЛОНАСС система видит все спутники или только GPS? А спутники Глонасс станет видеть только при возникновении проблем с основной системой GPS? Просто непонятно, почему у меня навигация точнее не стала, хотя и аппарат теперь навороченный и интернет стал быстрее - 4G. Просто я ещё видел Samsung аж с тройной навигацией, включающей ещё и китайскую BeiDou. И вообще, саму навигацию (число спутников и их принадлежность) определяет программа Яндекс Навигатор или сам смартфон? Извините, если спрашиваю банальные вещи
Света Чистякова
20 июля 2016, 16:02
Если устройство поддерживает и GPS и ГЛОНАСС, оно «видит» спутники обеих систем одновременно. Это действительно позволяет определять местоположение более точно. Однако на практике такое преимущество ощущается не всегда, а лишь в некоторых случаях — например, когда вы пользуетесь навигацией в условиях плотной городской застройки.
mz.ekb
24 июля 2016, 08:02
Света Чистякова,
Благодарю