Электронные билеты: техника безопасности

Лето — пора музыкальных фестивалей и громких концертов. Выступление легендарной группы или знаменитый ежегодный open-air — большое событие, билеты на которое обычно покупают за несколько месяцев. Тем обиднее в день концерта узнать, что билет попал в руки к мошенникам. Чтобы не оказаться в такой ситуации, достаточно знать, как устроены электронные билеты, и соблюдать правила безопасности — о них рассказывает команда Яндекс.Афиши.

Что такое электронный билет?

Электронный билет, как и бумажный, даёт право пройти на мероприятие, но за ним не нужно ездить в кассу — его покупают через интернет и сразу после оплаты получают на почту. Ещё одно достоинство электронного билета в том, что его нельзя порвать, намочить под дождём или потерять. Все билеты на Яндекс.Афише — электронные.

Как предъявить электронный билет контролёру?

На электронном билете обычно нет отрывной полоски с надписью «Контроль», но есть штрихкод — в нём записана вся информация о билете. Штрихкод при входе на площадку подносят к сканеру в турникете или в руках контролёра. Во время сканирования система проверяет, есть ли такой билет в базе данных, и если да, то ставит отметку, что по нему прошли на мероприятие. После этого билет считается погашенным — использовать его второй раз нельзя.

Обязательно ли печатать билет?

Вообще, необязательно. Можно сохранить билет со штрихкодом на смартфоне или планшете и при входе поднести экран к сканеру. Но на всякий случай мы всё же рекомендуем напечатать электронный билет на принтере и взять с собой. Многие сканеры рассчитаны на считывание информации с бумаги. Экран телефона в луче сканера может бликовать — это мешает правильно распознать информацию.

Электронный билет — он именной?

Нет. При покупке билета на Яндекс.Афише мы спрашиваем у человека имя, адрес электронной почты и телефон. Но эта информация нужна исключительно для того, чтобы при необходимости мы могли быстро связаться с покупателем. Например, чтобы сообщить, что концерт перенесён или отменён — такое, к сожалению, иногда случается.

Имя есть и на самом билете, но важно понимать, что оно обозначает покупателя, а не предъявителя. Если вы берёте несколько билетов — на компанию, — на каждом из них будет ваше имя. В этом нет ничего страшного. Контролёру всё равно, что девушка проходит по билету с надписью «Иван Сидоров». Значение имеет только штрихкод.

Могу ли я вернуть электронный билет?

Если планы изменились в день концерта, фестиваля или спектакля, то, увы, скорее всего, ничего не выйдет. Если же в запасе ещё есть время, вернуть деньги в большинстве случаев можно. Если вы приобрели билет на Яндекс.Афише, просто заполните форму возврата. Важно понимать, что окончательное решение о возврате всегда принимает организатор.

Как обезопасить свой билет от кражи?

Злоумышленники смогут пройти в зал по вашему билету, если скопируют штрихкод. Поэтому до начала мероприятия не стоит показывать билет незнакомым или малознакомым людям или публиковать его фотографии в социальных сетях. Не стоит также оставлять распечатки с билетами в общественном месте — например, в копировальном центре; заснять штрихкод на камеру мобильного телефона — дело пары секунд.

Если же вы только задумались о походе на концерт или спектакль, нельзя покупать электронные билеты с рук, какой привлекательной ни показалась бы цена. Мошенники могут продать вам билет с поддельным либо скопированным штрихкодом — или настоящий билет, на который был оформлен возврат. В любом из этих случаев вы вряд ли сможете пройти в зал и просто выбросите деньги на ветер.

Что делать, если я пришёл на концерт, а мой билет не читается?

Самое главное — сохранять спокойствие. Для начала узнайте причину, по которой вас не пускают в зал. Возможно, сканер не может считать код из-за того, что распечатка с электронным билетом помялась. Или, может быть, у контролёра дрогнула рука и он по ошибке просканировал код дважды. Если проблему решить на месте не удаётся, позвоните в службу поддержки сервиса, где вы купили билет. Поддержка Яндекс.Афиши работает круглосуточно, её телефон — 8-800-555-51-76. Представители Афиши есть на большинстве крупных мероприятий — если что-то пошло не так, они помогут вам лично.