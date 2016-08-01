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Электронные билеты: техника безопасности

Лето — пора музыкальных фестивалей и громких концертов. Выступление легендарной группы или знаменитый ежегодный open-air — большое событие, билеты на которое обычно покупают за несколько месяцев. Тем обиднее в день концерта узнать, что билет попал в руки к мошенникам. Чтобы не оказаться в такой ситуации, достаточно знать, как устроены электронные билеты, и соблюдать правила безопасности — о них рассказывает команда Яндекс.Афиши.

Что такое электронный билет?

Электронный билет, как и бумажный, даёт право пройти на мероприятие, но за ним не нужно ездить в кассу — его покупают через интернет и сразу после оплаты получают на почту. Ещё одно достоинство электронного билета в том, что его нельзя порвать, намочить под дождём или потерять. Все билеты на Яндекс.Афише — электронные.

Как предъявить электронный билет контролёру?

На электронном билете обычно нет отрывной полоски с надписью «Контроль», но есть штрихкод — в нём записана вся информация о билете. Штрихкод при входе на площадку подносят к сканеру в турникете или в руках контролёра. Во время сканирования система проверяет, есть ли такой билет в базе данных, и если да, то ставит отметку, что по нему прошли на мероприятие. После этого билет считается погашенным — использовать его второй раз нельзя.

Обязательно ли печатать билет?

Вообще, необязательно. Можно сохранить билет со штрихкодом на смартфоне или планшете и при входе поднести экран к сканеру. Но на всякий случай мы всё же рекомендуем напечатать электронный билет на принтере и взять с собой. Многие сканеры рассчитаны на считывание информации с бумаги. Экран телефона в луче сканера может бликовать — это мешает правильно распознать информацию.

Электронный билет — он именной?

Нет. При покупке билета на Яндекс.Афише мы спрашиваем у человека имя, адрес электронной почты и телефон. Но эта информация нужна исключительно для того, чтобы при необходимости мы могли быстро связаться с покупателем. Например, чтобы сообщить, что концерт перенесён или отменён — такое, к сожалению, иногда случается.

Имя есть и на самом билете, но важно понимать, что оно обозначает покупателя, а не предъявителя. Если вы берёте несколько билетов — на компанию, — на каждом из них будет ваше имя. В этом нет ничего страшного. Контролёру всё равно, что девушка проходит по билету с надписью «Иван Сидоров». Значение имеет только штрихкод.

Могу ли я вернуть электронный билет?

Если планы изменились в день концерта, фестиваля или спектакля, то, увы, скорее всего, ничего не выйдет. Если же в запасе ещё есть время, вернуть деньги в большинстве случаев можно. Если вы приобрели билет на Яндекс.Афише, просто заполните форму возврата. Важно понимать, что окончательное решение о возврате всегда принимает организатор.

Как обезопасить свой билет от кражи?

Злоумышленники смогут пройти в зал по вашему билету, если скопируют штрихкод. Поэтому до начала мероприятия не стоит показывать билет  незнакомым или малознакомым людям или публиковать его фотографии в социальных сетях. Не стоит также оставлять распечатки с билетами в общественном месте — например, в копировальном центре; заснять штрихкод на камеру мобильного телефона — дело пары секунд.

Если же вы только задумались о походе на концерт или спектакль, нельзя покупать электронные билеты с рук, какой привлекательной ни показалась бы цена. Мошенники могут продать вам билет с поддельным либо скопированным штрихкодом — или настоящий билет, на который был оформлен возврат. В любом из этих случаев вы вряд ли сможете пройти в зал и просто выбросите деньги на ветер.

Что делать, если я пришёл на концерт, а мой билет не читается?

Самое главное — сохранять спокойствие. Для начала узнайте причину, по которой вас не пускают в зал. Возможно, сканер не может считать код из-за того, что распечатка с электронным билетом помялась. Или, может быть, у контролёра дрогнула рука и он по ошибке просканировал код дважды. Если проблему решить на месте не удаётся, позвоните в службу поддержки сервиса, где вы купили билет. Поддержка Яндекс.Афиши работает круглосуточно, её телефон — 8-800-555-51-76. Представители Афиши есть на большинстве крупных мероприятий — если что-то пошло не так, они помогут вам лично.

129 комментариев
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Julia Nikitina
22 мая 2017, 14:36
Как мне найти мой билет, его нет на почте, но есть подтверждения на мой номер о переводе денег и подтверждение от Yandex, что я билеты купила?? Концерт Aerosmith уже завтра!!((( 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 мая 2017, 15:08
Юлия, здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, почту, под которой вы здесь авторизованы: вам написали из службы поддержки.
alexeeva.mary-alex97
24 июня 2017, 07:07
Здравствуйте, потеряла электронный билет, просьба написать сотруднику яндекса на почту и объяснить как решить ситуацию😭😭😭
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса26 июня 2017, 19:33
Здравствуйте. Похоже, что вы покупали билет с другого адреса электронной почты — не с того, с которого оставили этот комментарий. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Яндекс.Афиши и укажите адрес, который использовался при покупке билета. Спасибо!
graze69
26 июня 2017, 14:54
Здравствуйте, потеряла электронный билет, как решить эту проблему.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса26 июня 2017, 19:37
Здравствуйте. У вас, похоже, та же ситуация, что и у комментатора выше: мы не знаем, с какого электронного адреса вы покупали билет. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Яндекс.Афиши и укажите адрес, который использовался при покупке билета, а мы постараемся помочь в поисках.
graze69
26 июня 2017, 22:04
Света Чистякова,
Спасибо.
lexaultra.lexa
1 июля 2017, 07:32
Здравствуйте, могу ли я сдать билет? Покупал у вас , но с пометкой от кассир.пу. Спасибо.
Обновлено 1 июля 2017, 07:34
makarovaannyshka
12 июля 2017, 22:45
Здравствуйте, потеряла электронный билет! Дозвониться до вас не могу. На почту не пришёл билет, что делать?! 
Концерт уже завтра! 
Заранее спасибо!
nevedanaya
13 июля 2017, 10:02
Здравствуйте, не могу понять, как распечатать билет, чтобы штрихкод читался правильно: печатать на альбомной странице (т.е. а4 горизонтально и билет на весь лист) или печатать вертикально (т.е. а4 лежит вертикально и билет занимает только часть листа)? Подскажите, пожалуйста.
mudrilovak
13 июля 2017, 10:38
А можно распечатанный билет сложить вчетверо?..Штрихкод при этом остается нетронутым. Не помещается просто такой билет в сумочку...
Екатерина
14 июля 2017, 23:18
День добрый! Подскажите, пожалуйста, можно ли распечатать билет, купленный на Афише в кассе заведения, где будет проходить концерт?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 июля 2017, 19:26
Здравствуйте. Лучше всё-таки заранее. Или попробуйте связаться с площадкой и уточнить, если у них такая возможность.
marinka.kzlva
16 июля 2017, 23:45
Как мне найти мой билет, его нет на почте, но есть подтверждения на мой номер о переводе денег и подтверждение от Yandex, что я билеты купила?? Концерт Imagine Dragons уже завтра!!((( 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 июля 2017, 19:23
Здравствуйте. К сожалению, мы не нашли в системе билетов, оформленных на тот адрес, с которого вы оставили комментарий. Если вам так и не удалось отыскать в почте билет (и вы не попали на концерт), пожалуйста, напишите в службу поддержки Афиши. В письме укажите адрес, с которого вы покупали билет, а также дату и время покупки. Спасибо!
Обновлено 17 июля 2017, 19:23
voronina.katerina2017
10 августа 2017, 19:24
Здравствуйте.я нечайно отправила билеты не на тот почтовый адрес. Ошиблась в буквах. Что делать?(((
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса10 августа 2017, 19:40
Катерина, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Афиши и расскажите о ситуации. Укажите, на какое мероприятие и когда вы покупали билеты и какой адрес правильный. Спасибо!
arven2000
24 августа 2017, 14:36
Здравствуйте! Купила билеты в кино, а формат, в котором был прислан билет, моим компом не поддерживается. Причем неделю назад покупала билет - все было нормально.
Можно переслать билет в прежнем формате? Или подсказать, как я могу распечатать то, что имеется. Спасибо.
Привет Филипп
5 сентября 2017, 08:47
Доброе утро!При покупке электронного билета,видимо указал неверную почту.Как решить проблему?
Обновлено 5 сентября 2017, 08:47
gvolkova0312
14 сентября 2017, 10:00
Добрый день! У меня такая же проблема как и у большинства здесь...на почту не пришёл билет на концерт Стинга ... помогите пожалуйста!!! 
Ляйсан Абдрашитова
17 сентября 2017, 10:33
Добрый день, мне не прислали билет на почту, хотя пришла смс 
о заказе. Что делать?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса18 сентября 2017, 14:37
Ляйсан, здравствуйте. Для начала проверьте папку «Спам» — возможно, письмо с билетом попало туда. Если билет так и не нашёлся, напишите в Яндекс.Афишу через форму обратной связи.
Garian83
21 сентября 2017, 12:28
День добрый,подскажите пожалуйста,как обезопасить себя при покупке электронного билета с рук?
Что такое qr код и как не стать жертвой мошенников?
m.djabirova.mn
3 октября 2017, 18:44
Добрый день!
Мы хотим получить возврат денег за несостоявшийся концерт Робби Уильямся.
При покупке билетов  мы не платили комиссию Яндекс Афише, тк была Акция от Мастеркард.
Почему сейчас мне предлагают возврат за минусом комиссии ? 
Heisenberg 13
25 октября 2017, 05:52
у меня нету принтера,мне обязательно распечатывать?
концерт оксимирона 1 декабря
Обновлено 25 октября 2017, 05:53
len9shka
1 ноября 2017, 16:44
Можно ли обменять электронный билет на обычный и где?
Валерия Зауглова
19 ноября 2017, 20:15
Что делать, если мы купили билет на концерт Face, но ввели не правильную почту и соответственно нет билета,  Но на номер пришло сообщение с номером заказа и подтверждением от Яндекса?
Dima Subbotin
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 12:15
Валерия Зауглова,
пожалуйста, напишите нам в поддержку. Написать можно вот здесь: https://yandex.ru/support/afisha/theatre-ticket.html
Анастасия Кузнецова
24 ноября 2017, 19:37
Здравствуйте. Купила билет на концерт, но на почту он не пришел. Как быть?
Dima Subbotin
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 12:15
Анастасия Кузнецова,
билет ваш найдём. Напишите нам через форму обратной связи вот с этой странички: https://yandex.ru/support/afisha/theatre-ticket.html
opusdeco.baturina
28 ноября 2017, 11:45
Добрый день. Купила билет, указала не ту почту, можно мне направить билеты на другой почтовый ящик?
Обновлено 28 ноября 2017, 11:45
Dima Subbotin
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 12:16
opusdeco.baturina,
найдём, не переживайте :) Вот здесь есть форма обратной связи, можно написать через неё нам: https://yandex.ru/support/afisha/theatre-ticket.html
annacnab
28 ноября 2017, 12:33
Деньги сняли за билеты подтверждение о переводе денег есть, на почте билетов нет!  Где искать билеты?
Dima Subbotin
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 19:59
annacnab,
скорее напишите нам в поддержку: https://yandex.ru/support/afisha/theatre-ticket.html

Билеты разыщем и вам пришлем!
Обновлено 28 ноября 2017, 19:59
Karina Kovalova
19 декабря 2017, 13:35
Добрый день. Пришёл чек на почту. Билета нет на мероприятие сегодня. Э-майл kovalovakarina@gmail.com

VertiyVP
25 декабря 2017, 22:47
Добрый день, 23.12.2017 приобрел  2 билета на концерт NICKELBACK в Санкт-Петербурге 23.05.2018 в 19:00. Оплата произведена в 21:09 и 21:11 (билеты приобретались по одиночке на разных людей). Оплата производилась с карты Tinkoff, указана электронная почта супруги для получения билетов. Билетов на почте нет. Что делать?
bogdanovalex2
29 декабря 2017, 09:39
Не правильно указали адрес электронной почты но есть подтверждение на телефон о переводе денег. 
kuz9123
2 января 2018, 00:01
Добрый вечер, есть подтверждение об оплате, электронного билета нет на почте. В приложении яндекс Афиша написано про пин код. Как это работает?
Анатолий Есин
8 января 2018, 17:46
kuz9123,
На какую почту делали заказ(mail, yandex, gmail)?
Анатолий Есин
8 января 2018, 17:50
kuz9123,
Если на gmail, то он их кидает в раздел "промоакции". У самого такая же ситуация произошла. Только-что разобрался.
Светлана Татаринова
11 января 2018, 19:56
Добрый вечер! Где можно обменять электронный билет на бумажный?
A-Lissa72
16 января 2018, 23:27
Здравствуйте! Можно ли заказать билеты наложенным платежом или доставкой почтой по предоплате? Принимается оплата с карты МИР? 
mambared
22 января 2018, 16:59
я хотела заказать билеты на концерт, ввела данные карточки, потом должно было прийти смс с кодом для подтверждения, но не пришло. Там возникли какие-то неполадки  надпись "сервер не доступен". Надеюсь, деньги у меня не успели списать?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 17:19
Здравствуйте. Не должны. Можно обратиться в поддержку Яндекс.Афиши  (раздел «Обратная связь») и в ваш банк — не исключено, что транзакция не состоялась из-за неполадок на его стороне.
Yulia Kovaleva
28 января 2018, 23:55
Добрый вечер! Примерно год назад был неприятный случай с покупкой билетов через Яндекс. Афишу на концерт в Олимпийский. Однако ребята из Яндекса осуществили несколько проверок и нашли, в чем была причина дважды проданных билетов. На концерт мы конечно не попали, но деньги после расследования данной ситуации мне вернули. Рада, что ребята не отказались искать проблему. Можно через Яндекс.Афишу покупать билеты и в театр, и на концерты. Если же возникнут сложности и вы точно не создали их себе сами, то вас поймут и все исправят. Спасибо, ребята. Процветания вам.
volodimir78.vollov
31 января 2018, 18:34
а если я хочу продать свои электронные билеты - как покупателю проверить что они не фальшивые?
musienko.ekaterinka
1 февраля 2018, 18:17
Добрый день! Купила сегодня билеты на концерт, письмо на почту не пришло, как распечатать билеты?
Анастасия Потапова
4 февраля 2018, 18:24
Если случайно удалили электронный билет, можно как то восстановить?
Lartan5396
9 февраля 2018, 09:37
Здравствуйте, вчера заказала билеты на сайте, а они так и не пришли на почту. Есть подтверждение об оплате. Что мне делать?
maximdadykov
15 февраля 2018, 16:07
Здравствуйте! Потерял электронный билет. Можете мне его восстановить и переслать на почту
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2018, 13:14
Максим, здравствуйте. Если вы покупали билет на Яндекс.Афише, напишите, пожалуйста, в службу поддержки (и укажите, с какого адреса совершали покупку).
Денис Егоров
21 февраля 2018, 23:50
Что мне делать я купил билеты в кино деньги с карты  списали  а билеты на почту не пришли??? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 16:02
Денис, здравствуйте. 
Проверьте, пожалуйста, папку «Спам» — возможно, письмо с билетом попало туда. Если ничего не нашлось, напишите в службу поддержки, разберёмся.
Обновлено 22 февраля 2018, 16:02
umerenuy
4 марта 2018, 15:11
Купил билет на концерт группы Грот, смс пришло с номером заказа и ссылкой ,но на почту билет не пришел
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 марта 2018, 14:32
Здравствуйте. Если билет был куплен на Яндекс.Афише, свяжитесь, пожалуйста, со службой поддержки сервиса.
vredinka24091988
7 марта 2018, 14:33
Мне подруга отдаёт билеты электронные на концерт,как можно проверить их подлинность?
Pskontrakt-Kirsanov
15 марта 2018, 16:10
Здравуствуйте, как проверить, что мне перепродают настоящий билет?  Дарья Иаченкова  -  - darya.isa4@yandex.ru
natalya.eremeeva.1992
15 марта 2018, 17:03
Как найти билет, есчли его нет на почте, есть только код подтверждения о переводе денег...
Никита Заболотний
4 апреля 2018, 13:23
Подскажите. Можно ли поменять электронный билет яндекс, на обычный бумажный.(как в кассах организатора)
shadzevich_ev@flexoznak.ru
5 апреля 2018, 15:26
Добрый день.


При замене электронного билета в кассе на бумажный, отменятся ли электронные? Или же можно будет пройти и по бумажному, и по электронному?
Mirijam
7 апреля 2018, 20:15
Добрый вечер. Потерялся электронный билет, а концерт уже завтра. Как быть?
dskardina
13 апреля 2018, 19:25
Как найти электронный билет, если не правильно указала почту?
kazakovs-mail
15 апреля 2018, 14:19
Добрый день. Покупал билеты на Notre-Dame de Paris и потерял их. Остался на почте только чек об оплате. Как мне их восстановить?
Ольга Еремина
15 апреля 2018, 20:25
Добрый день. Я тоже не могу найти в почте билеты, хотя СМС о списании средств сохранилась, как их восстановить?
ravilevna2009
22 апреля 2018, 12:09
Здравствуйте! 25 февраля покупала два билета на концерт руки вверх (концерт сегодня!), на почте и в личном кабинете в заказах билетов сейчас нет, как мне их найти? Есть смс- подтверждение с оплатой.
bogdan-semen1985
25 апреля 2018, 02:30
Здравствуйте! Билеты покупал месяц назад, на почту не пришли, смс с подтверждением не могу найти. КОНЦЕРТ муммий Тролль 26-го. Можно что то сделать в этой ситуации?
Анжелика Себряева
26 апреля 2018, 19:43
Здравствуйте, мне предложили купить билет на концерт подешевле с рук, он электронный, я сказала, что куплю только в случае, если его обменяют на обычный и продадут мне его лично в руки,  человек, который его продаёт, сказал, что обменяет на сайте concert.ru , скажите это вообще возможно или меня хотят обмануть? И если даже возможно, может быть такое, что на этот билет будет оформлен возврат до обмена или после? 
Lee9
28 апреля 2018, 11:14
Здравствуйте! Сегодня концерт, начал проверять почту и обнаружил там только чек об оплате и то 1, а 2х билетов нет. Почта gsgrechkin@gmail.com
Lee9
28 апреля 2018, 11:12
Здравствуйте! Сегодня концерт, начал проверять почту и обнаружил там только чек об оплате и то 1, а 2х билетов нет. Почта gsgrechkin@gmail.com
Nata Karaseva
7 мая 2018, 18:25
Доброго дня. Впервые приобрёла билет через Яндекс.Афиша. Была неприятно удивлена качеством оказываемых услуг. Концерт был отменён, но возврата денежных средств я не получила. Заполнила форму на сайте и получила ответ от сотрудника сервиса: «Возврат не может быть выполнен по причине отказа партнера сайта». И все. Никаких альтернативных предложений решения моего вопроса, вообще никакого участия в проблеме клиента. Это при том, что услуга не была оказана и возврат денежных средств вполне логичен и обоснован. Раньше неоднократно пользовалась другими сервисами Яндекса и была довольна. Не думаю, что сайтом Яндекс.Афиша воспользуюсь ещё раз. 
Виктория Лепина
7 мая 2018, 21:15
Добрый день! Мне не пришли билеты на почту, как их в таком случае получить и распечатать? 
Виктория Лепина
7 мая 2018, 21:26
Виктория Лепина,
Почта vikusikusi.lepina@yandex.ru
sashakomleva94
20 мая 2018, 21:25
Здравствуйте, как мне получить электронные  билеты на концерт (потерялись на почте), номер заказа 1552682, aleksandrakomleva@rambler.ru
zhanna-chudova2690
22 мая 2018, 16:33
Я приобрела у вас билет. Но на вашем образце написано что продавец, например, РедКасса. На моем же билете пустое место.  Как удостовериться в подлинности этого билета? 
Alex Don’t
9 июня 2018, 23:34
доброй ночи;отправил билеты на почту,к которой не имею доступа. можно ли отправить билеты на почту девушки?
olia.urievna
15 июня 2018, 12:23
Подскажите, пожалуйста, могу ли я поменять билет на абсолютно идентичный, но со сменой места?
Ольга Сергеева
2 июля 2018, 21:32
добрый день, купили билет на Imagine Dragons 29 августа 2018 в ВТБ Арена, 15.06.2018 пришло сообщение о смене места концерта на Лужники, и что в течении 3-ех недель вышлют сообщение с новыми билетами, но уже 02.07.18, а их еще нет, Билеты покупались в подарок и нужны мне 14.07.2018
I.Klimi
11 июля 2018, 22:23
Здравствуйте, такая проблема как у Юлии. Купила билеты на guns'n'roses 
Есть чек, а билетов нет, может случайно удалила письмо (((как быть?
Angelina Gvozdeva
19 июля 2018, 21:40
Могу ли я обменять электронный билет на обычный?
И если да,то где?
agnia franz
30 июля 2018, 17:14
добрый день. покупала билет на perturbator на 21 сентября 2018. не могу его найти
xenia.s0loveva
5 августа 2018, 11:31
Как проверить подлинность билета? Покупала с рук
Анастасия Баркалова
4 сентября 2018, 15:43
Здравствуйте, случайно удоллила электронный билет на концерт как можно решить эту ситуацию?
drobot737
14 сентября 2018, 11:11
Здравствуйте, подскажите, есть ли возможность обменять купленный через Яндекс.Афиша электронный билет на бумажный. Это подарок, хочу красиво преподнести, а распечатанный не так выглядит престижно. Заранее спасибо.
gorsheninsnik
16 ноября 2018, 22:35
drobot737,
Добрый день! Удалось ли вам обменять электронный билет на бумажный?
Parkous322
25 сентября 2018, 02:36
Здравствуйте! Бывает ли такое что на электронном билете отсутствует номер заказа? Спасибо! 
yonce
29 сентября 2018, 13:22
Купил билеты. Нет на почте( 
Vera Shishigina
13 октября 2018, 11:44
Можно ли обменять электронный билет на физический?
svbatrakov
6 ноября 2018, 11:51
Добрый день, у меня есть электронные билеты, но при переходе по ссылке они не отображаются, что делать?
Арина Романкив
13 ноября 2018, 05:46
Можете ли вы помочь проверить билет на подлинность?
gorsheninsnik
17 ноября 2018, 07:38
Добрый день, можно ли обменять электронный билет на физический?
oks5022oxana
19 ноября 2018, 11:23
Здравствуйте, покупала два билета на концерт TWENTY ONE PILOTS, теперь не могу их найти, как быть?
Димон
19 ноября 2018, 19:25
Я купил билет на концерт, но при заполнении анкеты указал не ту почту. Что мне делать? Можно как-нибудь вернуть билет, а то деньги уже заплаченны
Кристина Картышева
20 ноября 2018, 16:37
Добрый день! Билет не сохранила, помогите найти(
ekaterina.sitkina
23 ноября 2018, 15:36
Здравствуйте! покупала с этого адреса 24 октября билет, но случайно удалила письмо. Что можно сделать?
kris.simbirsky
24 ноября 2018, 14:20
Здравствуйте. Потеряла два электронных билета на АлоэВера и Дайте танк (куплены 15.11.2018) на Майл kristja-2000@mail.ru 
Kukla-90-60-90
23 декабря 2018, 09:47
Добрый день. Где я могу в Новосибирске  обменять электронный билет на бумажный для презентабельности подарка?
Клещова Екатерина
29 декабря 2018, 13:46
Оформляла заявку на возврат билетов больше 1,5 недели назад, но ответа так и не получила. Нахожусь в неведении, что делать теперь с билетами.
Людмила Фёдоровна
29 декабря 2018, 22:46
Добрый вечер! Как распечатать билеты?
Денис Жуковский
31 декабря 2018, 20:53
Здравствуйте, при покупке билетов на концерт указал "gmail.ru" а не "gmail.com" что делать, деньги уже списаны, и получается билеты ушли в никуда и ни денег ни билетов я получить не смогу ? 
Обновлено 31 декабря 2018, 20:54
Наташа Уварова
4 января, 17:13
Что делать если билет в кино куплен, со счёта сняли деньги, а когда ждали код одноразовый, то вышли из приложения и кол уже никак не ввести. Билетов нет. Что делать?
achmolg
14 января, 03:07
Добрый день! Кур да билет он-Лайн и не распечатала, как быть? Спектакль уже 15-го
Simon HoneyCake
30 января, 18:03
Здравствуйте. Я хочу купить перекупной билет на концерт. Мой продавец говорит, что брал билет в Яндекс Афише. Как я могу удостовериться, что он мне не врёт и у него действительно есть этот билет? Продавец прислал мне номер билета и дату покупки. Сам билет электронный. 
Виктория Тельцова
3 февраля, 19:28
Здравствуйте, потеряла электронные билеты на почте на Лепса, как быть?
Дарья Филин
13 февраля, 00:25
Не пришел билет, который купила еще 22.10.2018, на всех почтах искала, и в спаме нигде нет, оплата была произведена и т.д.
rezeda76
7 марта, 21:31
здраствуйте! Не могу распечатать электронный билет на 8 марта. Отправьте, пожалуйста, повторно

HelenaGeo
26 марта, 11:38
Здравствуйте. Приобрела у вас билеты на Muse  сегодня. До сих пор они не пришли на почту geology23@mail.ru. Это раз.
Второй момент. При покупке не отображается продавец( redkassa). Отзывы об этом сайте плохие. Как мне узнать, подлинные билеты или нет? Не хочется в день концерта не попасть на концерт.
Оля Куракина
26 марта, 18:42
Добрый день. Я купила 3 билета на концерт, они мне пришли в одном документе, при печати штрих-код смазывается. Побывала печатать не один раз. Что делать? 
Алёна Доронина
2 апреля, 21:35
Здравствуйте! Не могу найти на почте билет на концерт Нервов. Есть только чеки об оплате
GUBKASTAR
11 апреля, 18:27
Не пришли билеты, где их найти?
ttchuvasheva
13 апреля, 13:21
Здравствуйте, купили билеты на концерт Рем Дигги уже ЗАВТРА, но удалили на почте сообщение, в котором нам билеты отправили. Что делать? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 апреля, 13:32
Здравствуйте. Проверьте папку «Удаленные». Если билет не найдётся, напишите в службу поддержки Яндекс.Афиши: https://yandex.ru/support/afisha/troubleshooting/no-ticket-form.html
Ольга Х.
1 мая, 20:24
Как мне найти мой билет, его нет на почте, но есть номер заказа
nastniki7ina
11 мая, 22:14
Здравствуйте! А если всё-таки решили покупать электронный билет с рук, можно как-то проверить его подлинность ?
minosian.l
17 мая, 05:28
Помогите найти билет, концерт HammAli Navai перевед денег есть и все сохранено, а концерт уже завтра
KRYTOLAP22
27 мая, 19:51
удалил письмо с билетом , как вернуть???
Максим Рикунов
4 июня, 18:25
Здравствуйте, при заказе билетов случайно указал не ту электронную почту . Что нужно сделать чтобы билеты пришли на правильную почту ?
marijadik
8 июля, 15:58
Максим Рикунов,
Такая же проблема, подскажите пожалуйста, что вы сделали? 
Malykhin.Nikita.hun
9 июня, 13:25
Добрый день!
В моем профиле ни разу не были начислены баллы за покупку билетов на Яндекс.Афише, хотя у меня было уже несколько приобретений - не сработала акция ни за первую покупку, ни за последующие. Прошу уточнить, в чем причина.
Спасибо!
Настя Каурцева
16 июня, 20:16
Здравствуйте, как обменять электронный билет на бумажный 
Joonbae Babe
5 июля, 20:19
Здравствуйте,я уже почти забронировала билет как только время для ввода пароля после введения данных банковской карты истекло,а деньги списали
Мне могут выслать или прислать билет,или как можно исправить ситуация и получить свой эл.билет 
спасибо заранее 🙏🏻 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 июля, 20:32
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Афиши.


Если вы покупали билеты на концерт или в театр, то сюда: https://yandex.ru/support/afisha/troubleshooting/theater-ticket-form-page.html


А если в кино, сюда: https://yandex.ru/support/afisha/troubleshooting/cinema-ticket-form-page.html
Обновлено 5 июля, 20:33
marijadik
8 июля, 15:53
Здравствуйте, заказала билет, при покупке указала не тот  адрес электронной почты, забыли символ, билеты не пришли, что делать в таком случае, подскажите пожалуйста 
korzenko2009
1 августа, 13:02
Добрый день. купила 2 билета на концерт Лары Фабиан, но не могу найти в почте их у себя(((( как мне их восстановить? 
ivanbaryshenko
10 августа, 04:44
Здравствуйте, случайно отправил фото электронного билета. Можно ли поменять его на другой? Прошу, скажите что можно
Ольга Церцек
17 августа, 17:27
Здравствуйте! Не подскажите, какого размера нужно распечатывать билеты? Во весь лист А4 или в половину?
sh4rova.nast
19 августа, 18:27
Здравствуйте,купила билеты 2 дня назад,до сих пор не могу найти на почте!
Сообщения об оплате пришли и в приложении яндекс.афише они тоже есть 
9162864518@mail.ru
21 августа, 13:32
Здравствуйте, потеряла электронный билет на концерт,не знаю как решить проблему. Помогите пожалуйста 
lizabethunt
24 августа, 18:07
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли где-то поменять электронный билет на концерт на бумажный?
alyerma
28 августа, 14:06
Здравствуйте! В марте покупала билет на концерт Коржа, 0отела распечатать, но не нашла его в электронном ящике. Помогите пожалуйста!((((