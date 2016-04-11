Кого вы нам порекомендуете

Когда-то все сотрудники Яндекса помещались на кухне в обычной московской квартире. Сейчас нас больше пяти тысяч человек, и мы занимаем 16 офисов в восьми странах. Но интересных и сложных задач с каждым днём становится всё больше — поэтому мы продолжаем искать людей, которые составят нам компанию. Найти по-настоящему хорошего специалиста не так-то просто — так что мы решили обратиться за советом к вам.

Яндекс активно развивает мобильные сервисы, и нам очень нужны опытные разработчики под iOS и Android. Мы регулярно набираем и обучаем стажёров, но в тоже время и сами не прочь перенять опыт коллег. Хочется отыскать знающих профессионалов — таких, чтобы мы с ними смогли учиться друг у друга и вместе разрабатывать и улучшать мобильные приложения Яндекса, которыми пользуются миллионы людей.

Если среди ваших знакомых есть такие профи, посоветуйте их нам. Мы понимаем, что хорошие специалисты ценятся на вес золота, поэтому за успешную рекомендацию мы выплатим вам премию. Если человек, которого вы порекомендовали, понравится нам (а мы, в свою очередь, понравимся ему), вы получите 100 тысяч рублей. Деньги будут перечислены после того, как ваш кандидат приступит к работе в Яндексе.

Офис Яндекса в Москве

Чтобы порекомендовать нам специалиста, достаточно заполнить небольшую форму. В ней нужно немного рассказать о себе и о знакомом, которого вы советуете. Мы рассматриваем кандидатов с опытом разработки под iOS и Android от двух лет, готовых выйти на работу в офисы Яндекса в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске или Минске. Тем, кто живёт в других городах, мы готовы помочь с переездом.

При заполнении формы мы попросим вас оставить электронный адрес кандидата. На этот адрес мы вышлем ему письмо со ссылкой на анкету. Если кандидат откликнется на письмо и заполнит анкету, мы позовём его на собеседование (а потом, возможно, ещё на одно). Первое собеседование можно пройти по скайпу — приезжать необязательно. Если всё сложится удачно, человек получит работу, а вы — премию.

Программа пока работает в экспериментальном режиме, поэтому рекомендации принимаются в течение ограниченного срока: с 11 по 17 апреля. Кандидатам, впрочем, спешить необязательно: они могут заполнить анкету до 15 мая. Есть ещё одно пожелание: перед тем, как посоветовать нам человека, уточните у него, не проходил ли он собеседование в Яндексе в последние полгода. Может оказаться, что мы с ним уже знакомы.