«Ну, за вечный двигатель»: как нейросети составляют новогодние поздравления

Накануне праздников растёт число запросов к Яндексу про необычные поздравления — например, [как оригинально поздравить подругу с новым годом]. И действительно, подобрать нужные слова, чтобы они звучали весело и неизбито, бывает сложно. Поэтому мы решили призвать на помощь Алису — теперь она умеет генерировать новогодние тосты и открытки с поздравлениями в любых количествах. И мы готовы ручаться, что ничего подобного вы не видели и не слышали.

Тосты

Попросить Алису сказать тост можно было и раньше. Она не отказывала, но пускала в ход заготовки — заранее написанные варианты. Сейчас Алиса создаёт тосты сама. Попросите: «Алиса, скажи тост» и предложите тему — а она сымпровизирует в ответ. Темой может быть что угодно: любовь, технический прогресс, роботы-гитаристы. Алиса в любом случае не полезет за словом в карман и что-нибудь придумает.

Как Алиса генерирует тосты Создавать тосты Алисе помогает нейросеть-трансформер. Сети с такой архитектурой с этого года используются в поиске Яндекса — они оценивают релевантность веб-страниц поисковому запросу. Чтобы нейросеть смогла писать тосты, мы сначала обучили её на большом массиве текстов из интернета: книг, статей и других документов. Так она усвоила общие правила, по которым составляются тексты на русском языке, и обзавелась внушительным словарным запасом. Затем нейросеть дообучили на готовых тостах. Это позволило ей познакомиться с законами жанра: например, понять, что тост — это относительно короткое высказывание, в котором сначала обрисовывается какая-нибудь ситуация, а затем произносится пожелание. После дообучения нейросеть готова создавать тосты самостоятельно. При этом у неё есть набор параметров — можно настроить их так, чтобы тосты получались гладкие, как на открытках в киоске, а можно добавить немного безумия. Мы выбрали второй вариант — нам показалось, что так веселее.

Тосты — атрибут взрослого праздника. Поэтому, прежде чем просить Алису произнести тост, проверьте настройки в приложении Яндекса: в них должен быть выбран либо умеренный режим, либо режим «Без ограничений».

Открытки

Помимо тостов, Алиса умеет создавать новогодние открытки — тоже не совсем обычные. Открытки, как правило, включают картинку и поздравительный текст-стишок. Для открыток Алисы картинки рисует нейронная сеть, а за тексты отвечает Автопоэт — робот, который слагает стихи из поисковых запросов к Яндексу.

Про картинки на открытках Открытки создаются по тому же принципу, что и картины. Изображения генерирует нейронная сеть, только обучают её не на творчестве художников, а на готовых новогодних открытках. В результате на Алисиных произведениях присутствуют традиционные новогодние образы — ёлочки, снежинки, шарики, подарки, — но в несколько переосмысленном виде. Для подготовки открыточных картинок мы использовали нейросеть с архитектурой StyleGAN2-ADA. Её особенность — в том, что она может качественно обучиться даже на небольшом массиве данных.

Чтобы получить поздравление, скажите: «Алиса, покажи открытку». Картинку можно сохранить на память или переслать другу. Если открытка не нравится, ничего страшного — повторите просьбу, и Алиса покажет что-нибудь другое.

Тосты можно слушать на любом устройстве с Алисой: умной колонке, компьютере, смартфоне. Открытки Алиса показывает в приложении Яндекс и Яндекс.Браузере для мобильных устройств. Если вы хотите настроиться на новогодний лад, рекомендуем включить утреннее шоу с Алисой — в нём вас ждут праздничная музыка, добрые пожелания и идеи, чем заняться в новогодние дни.