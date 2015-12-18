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Я на такое не подписываюсь

Недавно мы рассказывали о системе Protect, встроенной в Яндекс.Браузер. Теперь Protect охраняет не только ваш компьютер или смартфон, но и деньги на мобильном счёте. Система научилась предупреждать о веб-страницах, которые подписывают пользователей на платные мобильные услуги.

Как отключить мобильную подписку

Вся информация о подписках — на одной странице

Веб-страницы с платными подписками — довольно хитрая штука. Они обычно предлагают то, что люди часто ищут в интернете: фильмы, музыку, прогноз погоды, свежие анекдоты. Человек нажимает кнопку «Посмотреть», «Послушать» или «Скачать» и не замечает крайне важной детали — сообщения о том, что услуга платная. Более того, недобросовестные поставщики контента порой делают это сообщение как можно незаметным: используют мелкий шрифт или цвет, совпадающий с фоном сайта, либо прячут сообщение за пределами экрана.

Если человек использует мобильный интернет, то сразу после нажатия на кнопку подключается платная услуга. Не надо ни вводить свой номер телефона, ни указывать код из смс — всё происходит автоматически. Поэтому некоторые выясняют, что подписались на платный контент, лишь когда со счёта исчезает весомая сумма.

Открыв в Яндекс.Браузере страницу с платной подпиской, человек сразу же увидит вот такое предупреждение:

Не заметить предупреждение невозможно. Если подписка на платные анекдоты или что-то подобное не входит в ваши планы, достаточно нажать кнопку «Уйти со страницы» — и ничего такого не случится. Ну а в случаях, когда подписка и правда необходима, можно перейти к оплате. Главное, чтобы решение было осознанным.

Предупреждения о платных подписках уже есть в Яндекс.Браузере для iOS, Windows и OS X, а также в бета-версии Браузера для Android. Мы обязательно добавим их и в обычный Яндекс.Браузер для Android — это произойдёт чуть позже. Подробнее о предупреждениях читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

15 комментариев
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Игорь
18 декабря 2015, 11:28
Супер! Жду приложение на Windows Mobile.
Никита
18 декабря 2015, 20:18
Игорь,
Согласен!
alexsander-penza
21 декабря 2015, 00:57
Полезная придумка. Проблема, действительно есть. Однажды безобидный поисковой запрос привел меня на сайт, где я автоматически подписался на какую-то бизнес-рассылку. С меня сразу списали деньги с телефона и потом пришлось отписываться ещё. Примечательно, что ссылка на этот сайт была в самом верху списка и антивирус никак не среагировал.
Vova Kuchkovskiy
23 декабря 2015, 09:48
alexsander-penza,
это все потому что ты нуб.
sam198120082010
21 декабря 2015, 18:26
Круто где и как устоновить ...
mr.snakeweb
22 декабря 2015, 10:51
sam198120082010,
просто установи на свой сматрфон Яндекс.Браузер, обновление само подтянется. И вот установи m.ya.ru/ystore будут доступны все прикольные приложения.
ivanseledkin
15 января 2016, 21:51
Хрень какаято Protect - Как его удалить - пакостит на все сайты,
deeabaz
23 января 2016, 17:52
На андроид скорее бы уже.
Андрей Плотников
11 февраля 2016, 00:04
классно. удобная система
mr.cherepnev
5 апреля 2016, 01:13
А как убрать регулярно появляющееся окно с предложением скачать чего то там на главной странице яндекса? Достало - а кнопки "Я НЕ БУДУ ЭТО СКАЧИВАТЬ!" нет...
Господа из Яндекса - Вам лавры "Амиго-браузера" покоя не дают?
LanaLex
18 апреля 2016, 15:31
Господа разработчики: начните с себя и перестаньте навязывать яндекс браузер на каждом запуске странички яндекс в других браузерах!!! Я на такое не подписывался! Меня честно говоря яндекс начинает просто уже бесить своей навязчивостью: установи браузер, заведи почту и т.д. Скоро видимо придётся полностью вычеркнуть вашу компанию из списка посещаемых страниц в интернете... благо много сторонних приложений есть для других браузеров с возможностью блокирования содержимого! Очень жду ваших комментариев по поводу навязчивости!!! Спасибо!
Boris Kvon
17 июня 2016, 01:50
DA
Назир Джамалов
22 октября 2018, 13:20
Маузер (шутка)
motozahar
6 ноября 2018, 02:00
Чётко!!!Жду приложения на !!!!!
Алексей Максимов
сегодня, 08:18
О ЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  ОСОБЕННО ДЛЯ НОВИЧКОВ В ИНТЕРНЕТЕ. А ТАК ЖЕ -ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО И ПОПАДАЮТСЯ НА УЛОВКИ.