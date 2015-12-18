Я на такое не подписываюсь

Недавно мы рассказывали о системе Protect, встроенной в Яндекс.Браузер. Теперь Protect охраняет не только ваш компьютер или смартфон, но и деньги на мобильном счёте. Система научилась предупреждать о веб-страницах, которые подписывают пользователей на платные мобильные услуги.

Как отключить мобильную подписку Вся информация о подписках — на одной странице Веб-страницы с платными подписками — довольно хитрая штука. Они обычно предлагают то, что люди часто ищут в интернете: фильмы, музыку, прогноз погоды, свежие анекдоты. Человек нажимает кнопку «Посмотреть», «Послушать» или «Скачать» и не замечает крайне важной детали — сообщения о том, что услуга платная. Более того, недобросовестные поставщики контента порой делают это сообщение как можно незаметным: используют мелкий шрифт или цвет, совпадающий с фоном сайта, либо прячут сообщение за пределами экрана.

Если человек использует мобильный интернет, то сразу после нажатия на кнопку подключается платная услуга. Не надо ни вводить свой номер телефона, ни указывать код из смс — всё происходит автоматически. Поэтому некоторые выясняют, что подписались на платный контент, лишь когда со счёта исчезает весомая сумма.

Открыв в Яндекс.Браузере страницу с платной подпиской, человек сразу же увидит вот такое предупреждение:

Не заметить предупреждение невозможно. Если подписка на платные анекдоты или что-то подобное не входит в ваши планы, достаточно нажать кнопку «Уйти со страницы» — и ничего такого не случится. Ну а в случаях, когда подписка и правда необходима, можно перейти к оплате. Главное, чтобы решение было осознанным.

Предупреждения о платных подписках уже есть в Яндекс.Браузере для iOS, Windows и OS X, а также в бета-версии Браузера для Android. Мы обязательно добавим их и в обычный Яндекс.Браузер для Android — это произойдёт чуть позже. Подробнее о предупреждениях читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре».