Сегодня мы начинаем открытое тестирование новой главной страницы Яндекса, или «морды», как мы ласково ее называем. Это десятая версия www.yandex.ru — символично, что она выходит в год десятилетия Яндекса. Целью изменений было предоставить пользователям возможность более удобно заходить на новые и популярные сервисы портала, но при этом не увеличивать размер страницы. Приглашаем посетить next.yandex.ru и увидеть, как уже скоро будет выглядеть www.yandex.ru. Желаете предложить что-нибудь или обругать — добро пожаловать на страницу обратной связи. Вот основные нововведения: Вход в почту стал заметнее, не требует лишнего клика (при этом привычная ссылка в правом верхнем углу осталась на своем месте). Для авторизованного пользователя прямо на главной странице показывается число непрочитанных писем. У пользователей Яндекса появился еще один повод загрузить свои фотографии на Яндекс.Фотки: теперь фотка дня, за которую голосуют посетители, выносится не только на главную страницу фотосервиса, но и на главную страницу портала. Наши многомесячные исследования в области автоматической обработки блогосферы позволили создать еще один продукт (помимо рейтинга популярных записей и прочих пузомерок) — популярные среди блоггеров темы. Результат можно сравнивать с главными сюжетами в Яндекс.Новостях, тем более, что информационные блоки обоих сервисов теперь представлены на главной странице. Отслеживать различия в интересах СМИ и блоггеров подчас крайне любопытно. В блоке Новостей желтой стрелкой «новость часа» выделяется самая «горячая» новость, которая определяется, само собой, тоже автоматически. Региональный блок информации в правой части экрана теперь занимает больше места и включает карты городов, а также адресные справочники. Область каталога сайтов, напротив, уменьшилась в размерах — для того, чтобы основное содержание страницы по-прежнему попадало в первый экран. Появились новые информеры: Яндекс.Открытки теперь будут напоминать о праздниках, а Игрушки — информировать о новой игре. Прямо с главной страницы теперь также можно найти одноклассников в Моем Круге. Наконец, главная страница Яндекса стала двусторонней, теперь ее можно поворачивать туда-сюда Для этого в левом верхнем углу нужно нажать на ссылку «Повернуть». Аналогичная ссылка появится и на «другой стороне» главной страницы — ya.ru. Последняя фишка может показаться спорной, но нам кажется, что в этом что-то есть. А вы как думаете? Осталось добавить, что в целом главная страница стала более модульной и теперь будет чаще меняться. Так что присылайте пожелания — теперь мы сможем их реализовывать поэтапно, не дожидаясь масштабного редизайна. Дмитрий Иванов, директор по проектам