Блог Яндекса
август 2007
Встречайте новую главную страницу Яндекса!
1 августа 2007, 11:31
Сегодня мы начинаем открытое тестирование новой главной страницы Яндекса, или «морды», как мы ласково ее называем. Это десятая версия www.yandex.ru — символично, что она выходит в год десятилетия Яндекса. Целью изменений было предоставить пользователям возможность более удобно заходить на новые и популярные сервисы портала, но при этом не увеличивать размер страницы. Приглашаем посетить next.yandex.ru и увидеть, как уже скоро будет выглядеть www.yandex.ru. Желаете предложить что-нибудь или обругать — добро пожаловать на страницу обратной связи. Вот основные нововведения: Вход в почту стал заметнее, не требует лишнего клика (при этом привычная ссылка в правом верхнем углу осталась на своем месте). Для авторизованного пользователя прямо на главной странице показывается число непрочитанных писем. У пользователей Яндекса появился еще один повод загрузить свои фотографии на Яндекс.Фотки: теперь фотка дня, за которую голосуют посетители, выносится не только на главную страницу фотосервиса, но и на главную страницу портала. Наши многомесячные исследования в области автоматической обработки блогосферы позволили создать еще один продукт (помимо рейтинга популярных записей и прочих пузомерок) — популярные среди блоггеров темы. Результат можно сравнивать с главными сюжетами в Яндекс.Новостях, тем более, что информационные блоки обоих сервисов теперь представлены на главной странице. Отслеживать различия в интересах СМИ и блоггеров подчас крайне любопытно. В блоке Новостей желтой стрелкой «новость часа» выделяется самая «горячая» новость, которая определяется, само собой, тоже автоматически. Региональный блок информации в правой части экрана теперь занимает больше места и включает карты городов, а также адресные справочники. Область каталога сайтов, напротив, уменьшилась в размерах — для того, чтобы основное содержание страницы по-прежнему попадало в первый экран. Появились новые информеры: Яндекс.Открытки теперь будут напоминать о праздниках, а Игрушки — информировать о новой игре. Прямо с главной страницы теперь также можно найти одноклассников в Моем Круге. Наконец, главная страница Яндекса стала двусторонней, теперь ее можно поворачивать туда-сюда Для этого в левом верхнем углу нужно нажать на ссылку «Повернуть». Аналогичная ссылка появится и на «другой стороне» главной страницы — ya.ru. Последняя фишка может показаться спорной, но нам кажется, что в этом что-то есть. А вы как думаете? Осталось добавить, что в целом главная страница стала более модульной и теперь будет чаще меняться. Так что присылайте пожелания — теперь мы сможем их реализовывать поэтапно, не дожидаясь масштабного редизайна. Дмитрий Иванов, директор по проектам
Загадка: 2.0, но не веб?
2 августа 2007, 10:40
Разработчики «Спамообороны» объявили о выпуске второй её версии. О том, что полезного и интересного в ней появилось, можно прочитать на сайте «Спамообороны». Я же хочу рассказать о том, какие возможности наш продукт накопил за два с небольшим года своего существования. Мы очень сильно развились «вширь»: вначале «Спамооборона» работала с такими почтовыми серверами как Sendmail, Qmail, CommuniGate Pro, установленными на FreeBSD 4 и Linux Debian. Сейчас список операционок стал намного больше, добавились: FreeBSD 4, 5, 6, Solaris 9, 10, самые разные RPM-based дистрибутивы Linux и Microsoft Windows (наконец-то!); из почтовиков мы подружили «Спамооборону» с Postfix, Exim, MS Exchange и Lotus Domino (два последних — под Windows). Теперь «Спамооборона» точно есть для всех распространенных почтовых платформ. Не менее интенсивное развитие шло и в «вглубь»: мы старались сделать продукт как можно более удобным, гибким и надежным в эксплуатации. Например, появились такие возможности, как: фильтрация исходящей почты (актуально для провайдеров); персональные и групповые настройки детекции спама (позволяет задавать различные уровни детекции для отдельных доменов и адресов); гибкое хранение локальных настроек программы (поддерживаются текстовые файлы, MySQL, LDAP); удобная архитектура для построения распределенных систем (возможна схема с одним или несколькими фильтрующими серверами и несколькими агентами, отправляющими запросы на проверку); система статистики (строит отчеты о результатах работы фильтра); разные режимы работы с базой знаний (загрузка данных к себе, обращение с запросами на серверы Яндекса) ; режим SMTP-прокси (позволяет подключить «Спамооборону» к любому почтовому серверу, поддерживающему SMTP-фильтры). Занимаясь всеми этими улучшениями, мы старались (кажется — успешно) не забыть о главном — качестве фильтрации. Хвастаться некрасиво, но по данным наших клиентов, «Спамооборона» стабильно отфильтровывает 97-98-99% спама. Бывают ли ошибки? — да, случаются, как без них, работаем. Не обманываем ли мы вас? :) — это сделать очень сложно, т.к. качество работы «Спамообороны» видят миллионы пользователей Яндекс.Почты каждый день. Компании, мирящиеся с потоком спама (я знаю, такие еще есть!), Яндекс по-прежнему утверждает, что проблема спама легко решается установкой на почтовый сервер хорошего спам-фильтра. Или вы беспокоитесь, что читать станет нечего? :) Юрий Вечер, менеджер по программным продуктам
Составьте свой список покупок на Яндекс.Маркете
7 августа 2007, 12:56
Люди часто присматриваются к товарам задолго до покупки. Во-первых, не всегда есть время и деньги, чтобы приобрести понравившуюся вещь сразу. А во-вторых, процесс выбора и сравнения сам по себе — увлекательное занятие. Главное при этом сохранять информацию о предполагаемых покупках, чтобы каждый раз не искать ее заново. Теперь эту информацию не обязательно держать в голове — на Маркете появился удобный интерфейс работы с товарами. Выбранные авторизованными пользователями товары «запоминаются», нужно только добавить их в свой «Список покупок». Кроме того, можно запросто узнать, в каком магазине есть сразу и сотовый телефон и гарнитура к нему. Достаточно положить их в список и перейти по ссылке «Найти в одном магазине» со страницы списка. А еще блоггеры могут поместить список в свой интернет-дневник — например, для иллюстрации того, какие подарки хочется получить ко дню рождения. Для этого есть ссылка «Код для вставки списка на свой сайт или в дневник» на странице списка.Олег Богумирский, менеджер проектов
Новая главная страница Яндекса
7 августа 2007, 21:00
Неделю назад мы объявили об открытом тестировании новой главной страницы Яндекса, по итогам которого сегодня был обновлен www.yandex.ru. Мы получили 3 тысячи отзывов, как позитивных, так и негативных, как крайне содержательных, вплоть до концептуальных идей по развитию Яндекса, так и весьма коротких и эмоциональных Спасибо всем, кто принял участие в тестировании! Благодаря замечаниям и предложениям пользователей, были произведены следующие изменения: изменилось расположение списка сервисов и блока Каталога, при этом шрифт категорий каталога стал меньше;добавилась ссылка на Яндекс.Карты в линейке поисковых табов;поменялась пиктограмма пробок;уменьшен размер фотографии дня. Кроме того, обновилась главная страница Яндекс.Почты (для неавторизованного пользователя). Пользователи, которые привыкли к старой странице и не желают менять привычку, найдут прежнюю главную страницу по адресу http://old.yandex.ru Не все предложения пользователей мы успели внедрить, работа продолжается. Тем временем отзывы о новой главной странице по-прежнему принимаются. Дмитрий Иванов, директор по проектам
Зеркало открытого сообщества
10 августа 2007, 19:25
Не секрет, что в нашей компании много серверов крутится под управлением Debian GNU/Linux и FreeBSD. Со временем оказалось, что на рабочих станциях администраторов, разработчиков и некоторых менеджеров установлены разные дистрибутивы Linux. Чтобы облегчить всем жизнь, мы начали синхронизироваться с зеркалами Ubuntu и Fedora, потом – с Gentoo и так далее. Теперь мы хотим поделиться тем, что у нас есть – в качестве небольшого взноса в дело всеобщего блага. Мы стали официальным зеркалом FreeBSD, Ubuntu, Fedora, Debian. Зеркала дистрибутивов доступны по адресам: FreeBSD: ftp6.ru.freebsd.org, cvsup7.ru.freebsd.org,ru.portsnap.freebsd.org Linux: mirror.yandex.ru Поддерживаются протоколы: ftp, cvsup, portsnap – для FreeBSD http, ftp, rsync – для Linux Мы зеркалируем следующие дистрибутивы Linux: AspLinux Centos Debian (и backports.org) Fedora Gentoo Mandriva OpenSUSE Ubuntu В ближайшее время добавим зеркала AltLinux и kernel.org. Все дистрибутивы на зеркале обновляются несколько раз в день. Пользуйтесь на здоровье! ;)Зеркальщики: Анатолий Лебедев, Сергей Матвейчук, Павел Пушкарев, Аркадий Шейн
Праздничное меню — в Яндекс.Баре
17 августа 2007, 13:15
Кроме пятницы, сегодня есть еще одно событие, достойное праздничного ужина. Яндекс.Бару для Firefox сегодня исполнился ровно год. В честь праздника мы приготовили новую версию Яндекс.Бара 3.0 для почитателей Firefox, в которой появилось несколько полезных новшеств. Первое — советчик. Он подскажет вам наиболее популярные варианты вашего запроса у других пользователей. Второе — корректор адресной строки. Благодаря ему вы можете не думать о раскладке и вводить адрес сайта даже на русском языке — все равно будет верно. И на десерт — возможность отправлять друзьям выдержку заинтересовавшей вас страницы со ссылкой на ее полную версию. Для этого выделите нужный абзац, кликните по нему правой кнопкой и выберите пункт «Отправить по почте». Новый Бар уже открыт для скачивания. Пробуйте, не стесняйтесь! Александр Быков, менеджер программных продуктов Яндекса
Все о властелинах пяти колец
23 августа 2007, 16:54
Не так давно многие из нас с волнением наблюдали за голосованием членов МОК. И конечно же все были очень рады, что российский город Сочи выбрали столицей зимней Олимпиады-2014. В связи с этим событием мы решили внести свой вклад в олимпийское движение. Сегодня в Яндекс.Словари добавлена «Большая олимпийская энциклопедия». В ней очень много интересного и познавательного, например: результаты всех Олимпийских игр; статьи об отдельных видах спорта, когда-либо входивших в олимпийскую программу; статьи о странах, признанных МОК; биографии всех чемпионов и других людей, имеющих отношение к Олимпийским играм. Из энциклопедии также можно узнать, что: Венок из оливы – это символическая награда победителю Олимпийских игр в Древней Греции; Олимпийская клятва – традиционный ритуал на церемонии открытия Олимпийских игр, выражающий идею объединения молодежи на спортивном празднике; Спортсмены государства Кирибати (расположено на 32 островах и атоллах в Океании и Полинезии), принимали участие в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх 2004 года. В приложениях к энциклопедии («Награды, завоеванные на Олимпийских играх 1896-2004» и «Награды, завоеванные на Зимних Олимпийских играх 1924-2006») легко найти достижения советских и российских спортсменов. Надеемся, результаты наших спортсменов на будущих Олимпийских играх тоже попадут в энциклопедии. Елена Лаврова, менеджер по работе с издательствами Яндекс.Словари
Москву - с 860-летием!
28 августа 2007, 18:13
В этом году стольному граду Московскому исполнилось 860 лет, если считать, как это принято у историков, от первого упоминания в летописях. В 1147 году суздальский князь Юрий Долгорукий встретился здесь с черниговским князем Святославом Ольговичем. Князья славно погуляли на пиру и одарили друг друга щедрыми подарками. Так была заложена традиция широких гуляний, столь милых сердцам московитов. В этом году 1 и 2 сентября москвичи смогут погулять не хуже и насладиться многими удивительными зрелищами. Среди них: соревнования официантов по быстрой ходьбе с подносами на Театральной площади, праздник авторской песни у Ростокинского акведука, фестиваль колокольной музыки на гребном канале, фестиваль классической и джазовой музыки «ПОКЛОНение». Чтобы вы ни в коем случае не пропустили самое интересное, мы подготовили ко Дню города специальную страницу с расписанием праздника, картами событий по округам и последними новостями с мест. Уже сейчас вы можете разместить фотографии о том, как город готовится ко дню рождения или о прошлогоднем празднике. Главное – побольше фотографируйте на выходных. Лишь бы погода не подвела. С праздником вас, друзья! Елизавета Хоботина, московитка
Пятилетку – в три года!
29 августа 2007, 15:48
27 августа службе Яндекс.Карты исполнилось три года. Команда сервиса чуть было не пропустила это событие, потому что была занята ударным трудом: готовила к выпуску новую карту. Сейчас она уже добавлена на сервис, это карта города Челябинска. Получился подарок самим себе и всем нашим пользователям к празднику. Челябинск стал 15-ым российским городом, куда пришли Яндекс.Карты. Команда Яндекс.Карт, все нарядные и с транспарантами
То ли еще будет
31 августа 2007, 18:41
Каждый год первого сентября мы с друзьями замечаем, как увеличивается плотность населения утреннего Яндекса. Это начинают рано приезжать на работу родители школьников. Подходишь, бывает, к уже полупустой, несмотря на раннее утро, кофемашине, застаешь коллегу-«сову» за чашечкой двойного эспрессо – ага, и твой уже в школу пошел. Сегодня, в последний день лета, чтобы школьники не расслаблялись, мы открыли «школьную морду» (так мы ласково называем страницу school.yandex.ru), которая, надеемся, станет и для ребят, и для учителей удобной точкой входа в интернет. Первые отзывы уже пришли в течение сегодняшнего дня: нам предлагают дополнить каталог «сайтами для мальчишек и девчонок», добавить игры и телепрограмму с детскими передачами. Мы будем рады, если и вы напишете свои пожелания, как сделать Школьный Яндекс лучше и полезней. А еще мы целый день вспоминаем, как сами ходили первый раз в первый класс, и всякие смешные истории про своих детей. Вот, например, одни сильно погруженные в жизнь и работу родители вспомнили, что детей обычно отдают в школу, когда ребенку уже стукнуло восемь. А другие папа и мама забыли забрать ребенка из лагеря и вспомнили только после звонка удивленных педагогов. В общем, всякое бывало. Думаем, и у вас такие истории найдутся. А пока вы вспоминаете, мы, пользуясь случаем, поздравляем школьников и студентов с новым учебным годом. Вы уж не подведите :) Ну и, конечно, поздравляем родителей, которым желаем регулярно и с радостью подписывать дневники и заглядывать в зачётки. Да, среди детей яндексоидов в этом году мы насчитали пятерых шестерых семерых первоклашек. Сколько их на самом деле – проверим в понедельник.Наталия Осташева, как мать говорю и как женщина :)
Изменения в языке запросов
31 августа 2007, 20:53
Язык запросов Яндекса с самого появления богат и включает некоторые операторы, нужные не столько пользователям поиска, сколько владельцам сайтов. Мы длительное время предоставляли уникальные возможности для веб-мастеров, в частности, выдавая полный список страниц, содержащих ссылку на заданную (оператор #link), позволяя искать слова, содержащиеся только в текстах ссылок на конкретную страницу (anchor#link), и даже допуская их сочетания с произвольными поисковыми операторами и словами. Заметим, что другие крупные системы поиска по вебу либо совсем не предоставляют такую информацию (поиск в тексте ссылок на данную страницу), либо резко сокращают, урезают и при этом искажают ее (поиск страниц, ссылающихся на данную), делая ее практически бесполезной. Статистика поиска показывает, что эти два оператора задаются, в основном, не людьми, а "роботами" -- программами, написанными с целью изучить ранжирование Яндекса и попытаться им манипулировать. В конечном итоге они вредны пользователям, так как ухудшают качество нашего поиска. Взвесив все "за" и "против", мы приостановили поддержку двух вышеупомянутых операторов. Понимая болезненность этого шага, выражаем сочувствие всем не-роботам. Надеемся, что его смягчит то, что этот шаг ставит в равное положение всех веб-мастеров и пользователей. P.S. Материалы по теме: Лицензия на использование поисковой системы ЯндексаИлья Сегалович, Александр Садовский, не-роботы