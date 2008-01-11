Казалось, еще совсем недавно мы радовались тому, что Яндекс нашел себе «большой красивый красный дом (похожий на дворец :)». Не прошло, однако, и года, и в команду Яндекса пришло так много хороших людей, что нам просто перестало хватать для всех места. Вот мы и заняли один этаж в бизнес-центре «Станиславский», совсем неподалёку от главного офиса. А потом еще этаж. А потом еще и домик рядом на Самокатной решили отремонтировать. Теперь нас уже больше 1000, и мы снова принялись за поиски нового дворца дома Яндекса, большого и красивого. И вот, нашли. Офис Яндекса на Большой Татарской улице (вот так он выглядел в сентябре) — это отдельный дом, который полностью будет занят нами: В нем 19,2 тыс. квадратных метров (включая служебные помещения, патио и другие неарендуемые площади) плюс 9,9 тыс. кв.м. двухэтажного подземного паркинга, самая близкая станция метро находится в 250 метрах, а с верхних этажей видны кремлевские часы. Это еще не совсем наш дом — активно идет отделка, которая должна закончиться летом. Архитекторы обещают, что пройдет совсем немного времени, и внутри дома станет очень красиво. Например, вот так: Команда Яндекса продолжает расти, и, даже если мы сохраним за собой все наши московские офисы, по нашим подсчетам, уже в 2010 году в новом доме Яндекса все равно может стать тесно. Видимо тогда нам и придется искать небоскреб. Или строить свой собственный Звёздный городок. P.S.: Долговременную аренду офиса мы начнем в этом году еще до полного завершения строительства. Мы, к сожалению, не можем назвать стоимость аренды (хотя, почему-то, многие спрашивают) — по условиям договора с девелоперами. Поэтому мы благодарны всем тем, кто ответил на этот вопрос вместо нас — хотя всё, конечно, не так серьёзно. Во избежание путаницы с цифрами, уточним: обычно аренда офиса обходится в 5-10% от заработка компании, и новый дом Яндекса не станет исключением из этого правила. Дирекция единого заказчика, Яндекс