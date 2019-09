У Яндекс.Директа много клиентов, «от Москвы до самых до окраин». Крупных и не очень. Оплачивающих счета часто и пореже. Русских, украинских, белорусских и тех, кто не понимает ни «великий и могучий», ни мову. Теперь последним рекламироваться стало проще, потому что к новому году мы сделали англоязычный интерфейс. Таким образом, Директ теперь - инструмент для размещения контекстных рекламных объявлений, інструмент для розміщення контекстних рекламних оголошень и contextual ad serving technology. Как говорится, welcome to the club!Галеева Эльвира, говорю по-английски, учу китайский