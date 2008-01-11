Блог Яндекса
январь 2008
Директ пришел. По-английски.
11 января 2008, 11:52
У Яндекс.Директа много клиентов, «от Москвы до самых до окраин». Крупных и не очень. Оплачивающих счета часто и пореже. Русских, украинских, белорусских и тех, кто не понимает ни «великий и могучий», ни мову. Теперь последним рекламироваться стало проще, потому что к новому году мы сделали англоязычный интерфейс. Таким образом, Директ теперь - инструмент для размещения контекстных рекламных объявлений, інструмент для розміщення контекстних рекламних оголошень и contextual ad serving technology. Как говорится, welcome to the club!Галеева Эльвира, говорю по-английски, учу китайский
И целого мира мало
14 января 2008, 20:11
Казалось, еще совсем недавно мы радовались тому, что Яндекс нашел себе «большой красивый красный дом (похожий на дворец :)». Не прошло, однако, и года, и в команду Яндекса пришло так много хороших людей, что нам просто перестало хватать для всех места. Вот мы и заняли один этаж в бизнес-центре «Станиславский», совсем неподалёку от главного офиса. А потом еще этаж. А потом еще и домик рядом на Самокатной решили отремонтировать. Теперь нас уже больше 1000, и мы снова принялись за поиски нового
дворца дома Яндекса, большого и красивого. И вот, нашли.
Офис Яндекса на Большой Татарской улице (вот так он выглядел в сентябре) — это отдельный дом, который полностью будет занят нами:
В нем 19,2 тыс. квадратных метров (включая служебные помещения, патио и другие неарендуемые площади) плюс 9,9 тыс. кв.м. двухэтажного подземного паркинга, самая близкая станция метро находится в 250 метрах, а с верхних этажей видны кремлевские часы.
Это еще не совсем наш дом — активно идет отделка, которая должна закончиться летом. Архитекторы обещают, что пройдет совсем немного времени, и внутри дома станет очень красиво. Например, вот так:
Команда Яндекса продолжает расти, и, даже если мы сохраним за собой все наши московские офисы, по нашим подсчетам, уже в 2010 году в новом доме Яндекса все равно может стать тесно. Видимо тогда нам и придется искать небоскреб. Или строить свой собственный Звёздный городок.
P.S.: Долговременную аренду офиса мы начнем в этом году еще до полного завершения строительства. Мы, к сожалению, не можем назвать стоимость аренды (хотя, почему-то, многие спрашивают) — по условиям договора с девелоперами. Поэтому мы благодарны всем тем, кто ответил на этот вопрос вместо нас — хотя всё, конечно, не так серьёзно. Во избежание путаницы с цифрами, уточним: обычно аренда офиса обходится в 5-10% от заработка компании, и новый дом Яндекса не станет исключением из этого правила.
Дирекция единого заказчика, Яндекс
Интервью с роботом
15 января 2008, 17:19
На днях нам в руки попал лог беседы робота Яндекс.Новостей с самим собой. Мы решили опубликовать текст, незначительно отредактировав его. — Праздники прошли, но хорошие люди продолжают делать друг другу подарки. Я тоже решил подготовить несколько приятных мелочей для тех, кто любит читать, думать, узнавать подробности и разные точки зрения на важные события. — Да-да, я научился автоматически определять жанры новостных сообщений. Мне кажется, людям это понравится. — Все эти сообщения так похожи друг на друга, какие же из них называются «статьями»? И что такое «интервью»? — Люди считают, что статьи — это достаточно большие текстовые документы. В них развернуто описывается само событие, а также его первопричины и возможные последствия. Нередко статьи приправляются комментариями экспертов. А про «интервью» мне недавно рассказал мой друг — словарный робот. Брокгауз и Ефрон сказали бы, что это свидание газетных репортеров с политическими общественными деятелями и учеными для беседы о каком-либо событии или текущем вопросе. — Не забудь добавить, что алгоритм автоопределения жанра несовершенен и находится в стадии разработки. Если люди найдут ошибки, пусть пишут прямо мне. — Конечно же, я буду рад их замечаниям и предложениям. — А для тех, кого интересуют не только люди, блок «в сюжете» дополнен названиями организаций — участников описываемого события. Ссылка с названия ведет на все свежие новости с их участием. Свои собственные корреспонденты
Найкраще смакує з Яндекс.Баром...
16 января 2008, 16:48
После того, как в сентябре мы запустили украинский интерфейс нашего Поиска, (а в октябре — Яндекс.Директ на украинском языке), нам не раз приходилось слышать вопросы и догадки пользователей — «А что Яндекс переведет следующим?». И нам сложно рассказывать про эти планы — потому что, во-первых, мы вообще не любим говорить о планах, а во-вторых, проектов у Яндекса много, и работа над ними идет параллельно. В том числе поэтому никто не угадал, что следующим нашим продуктом, заговорившим по-украински, станет Яндекс.Бар для Firefox. Теперь украинские пользователи популярного современного браузера могут одним кликом искать в Яндексе прямо с панели браузера, видеть уведомления о новых письмах в Почте, делать закладки заинтересовавших страниц или искать отзывы на них в Поиске по блогам — и делать всё это на родном языке. Для этого достаточно сходить на сайт Яндекс.Бара, установить украинскую версию расширения и понять, что Firefox найкраще смакує з Яндекс.Баром...Сергей Петренко, бармен-полиглот
На катке, а не под катком: зимние виды спорта на Яндекс.Афише
18 января 2008, 17:15
Чтобы поддержать физическую форму и моральный дух в ожидании снега, мы решили встать на коньки. Ведь что такое катание на коньках? Это и веселое времяпрепровождение с друзьями, и возможность оставить свой след (в самом прямом смысле), да и детство вспомнить иногда хочется. Если решение покататься принято, остается сообразить, где и когда. Мы решили, что в выборе катка спешка будет лишней: нужно и по ценам сориентироваться, и по времени, и по расстоянию. А то ведь и поскользнуться недолго. С присущей взрослым людям основательностью мы собрали работающие катки Москвы в один список — с адресами, расписаниями и ценами. И нарисовали их на карте. Итак, ура, мы готовы к выходным. А то, что интересно нам, наверняка будет полезно многим, поэтому с сегодняшнего дня на Яндекс.Афише доступен специальный раздел «Катки». Фигуристы, не разбегайтесь :)Людмила Парфенова, вратарь-гоняла
Покупатели на Маркете выбирают между ценой и рейтингом
22 января 2008, 16:00
В прошлом году на Яндекс.Маркете были представлены рейтинги магазинов и отзывы пользователей. С момента запуска магазинам было поставлено более 33 тысяч оценок и опубликовано более 2200 отзывов пользователей. Магазины тоже не молчат — они ответили уже на 700 отзывов. Мы решили посмотреть, предложения каких магазинов более интересны пользователям. Для этого мы соотнесли кликабельность магазинов, имеющих рейтинг, c кликабельностью магазинов без рейтингов. Как и ожидалось, предложения магазинов с рейтингом более востребованы — пользователи переходили на них в среднем на 30% чаще. Казалось бы, в этом случае самыми популярными должны были быть магазины с самым высоким рейтингом. Но не тут-то было. Популярность предложений у магазинов с низким рейтингом выше по сравнению с теми магазинами, у которых лучше качество обслуживания. * — относительная кликабельность считалась на странице «все предложения на карточку модели». Предложения от магазинов без рейтинга взяты за единицу. Объяснение этим фактам нашлось, когда мы проанализировали взаимозависимость средних цен магазина и его рейтинга. ** — учитывались предложения магазинов, которые соотнеслись с карточками моделей. Магазины с низкими ценами как правило экономят на всем, в том числе и на качестве обслуживания. Следовательно, имеют более низкий рейтинг. Зато многие покупатели предпочитают купить товар по самой низкой цене, «сэкономив» на сервисе. За этой группой покупателей следуют люди, которые лучше переплатят за товар, но зато купят его в надежном, судя по рейтингу, магазине. Магазины, у которых еще нет рейтинга, продают товары в среднем по более высоким ценам, и пользователи не торопятся совершать в них покупки. Алексей Авдей, искушенный покупатель
Зачётный пост к Татьяниному дню
24 января 2008, 13:00
Многие блоггеры не только пишут в своих блогах, но еще и сдают экзамены. Мы решили посмотреть, как им это удается. К зимней сессии авторы дневников оказались морально готовы. Молодые люди были прямодушнее. Они объявляли о своей готовности и неготовности к зачетам и экзаменам чаще, чем девушки. А вот успехами девушки хвалились чаще — или просто чаще сдавали. В случае провала блоггеры и блоггерши проявляли единодушие и почти не писали о неудаче.
Вести с гор
28 января 2008, 15:25
Что известно о нашем екатеринбургском офисе разработки, который был открыт в марте прошлого года? Пожалуй, только то, что его обитатели завели моду на футболки «Я с Урала» и распространили ее внутри компании. Теперь такие футболки обнаруживаются в самых неожиданных местах. Конечно, иногда мы на бегу выдаем какие-то обрывочные сведения и доверительно рассказываем, что висит у нас в офисе на стенах. Но это только подогревает интерес сторонних наблюдателей. Настал момент выдать очередную порцию информации о Яндекс.Екб. Итак... Наш офис находится на 9 этаже, из окон открывается прекрасный вид — с одной стороны — на город, с другой — на озеро Шарташ и окрестности. Практически все сотрудники Яндекса в Екатеринбурге приобрели полезную дополнительную профессию — сборщик мебели. Эти коробки ждут новых сотрудников: Любая оригинальная головоломка или математическая задачка может серьезно подорвать рабочий процесс в офисе. Иногда опыт разгадывания головоломок помогает при решении реальных задач. Таких, например, как создание временной шумоизоляции для нашего сервера. Наконец, в данный момент стены нашего офиса украшают фотоработы Евгения Дударева. Евгений — фотограф-любитель, он выставляется в интернете и участвует в конкурсах, а вот выставка в «живом» пространстве — первая. В поле Жениного внимания — пейзажи, свадебное фото, портреты, обнаженная натура, натюрморты и городские зарисовки. Поэтому экспозиция получилась интересной и весьма разнообразной. А еще скоро у нас пройдет семинар по Django.Павел Браславский, с Урала
По дороге с облаками: о погодах и снегопатах
29 января 2008, 16:35
«У обрыва сижу на краю, И что вижу, о том и пою» (А.Иващенко, «Про самолет и вертолет») Известно, что большинство блоггеров — типичные онлайн-акыны: что видят, о том и пишут. Просыпается типичный блоггер (далее — ТБ), кормит ребенка грудью, читает френдленту и самому что-нибудь написать хочется. А о чем писать, когда не о чем писать? Конечно же, о погоде. И флейм сам собой разведется, и поругаться с кем-нибудь можно, и «стрелку забить». На катке, например. Поэтому заносит ТБ руки над клавиатурой и выдает в эфир: «Народ, снег-то какой за окном... Это ж надо!». И вторят ему миллионы голосов — от подмосковных аборигенов до австралийских антиподов. И вот за два месяца зимы наговорили ТБ о погоде таких американских горок:
Яндекс.Карты: теперь - резиновые
30 января 2008, 09:05
Краткость - сестра! Яндекс.Карты теперь — «резиновые», т.е. могут растягиваться на весь свободный размер вашего монитора, а еще теперь можно изменять масштаб карты двойным кликом или колесиком мышки. P.S. А еще у нас есть вакансии для менеджеров и разработчиков.Яндекс.Карты