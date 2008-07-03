Сегодня Рамблер и Google анонсировали соглашение – Google становится поиском на www.rambler.ru и покупает у Рамблера систему размещения контекстной рекламы Бегун. Таким образом исчезает старейшая поисковая система Рунета – Рамблер, и меняется ландшафт российского интернета. Естественно, Яндекс получил много запросов на комментарии этой сделки, и поэтому мы решили ответить всем сразу. Мы полагаем, что в этой сделке Google не столько покупает бизнес Бегуна, сколько получает дополнительную долю российского поискового рынка через Рамблер. По данным статистики LiveInternet, последние полгода Яндексу удается сохранять долю поискового трафика на уровне 54-55%. Доля Google в последнее время стабилизировалась на уровне 21-22%. Если посмотреть более длинную статистику, видно, что предыдущий рост Google шел в основном за счет поиска Рамблера, доля которого упала до 11% и приближается к поиску на портале Mail.ru (8-9%), работающему на технологии Яндекса. После сделки в Рунете остаются две поисковые машины – Google и Яндекс (доля каждого из остальных поисков не превышает 1%). Если бы Google стал поиском Рамблера два года назад, вот как сегодня выглядели бы суммарные доли (Яндекс + поиск на Mail.ru, Google + Рамблер): Россия является одной из немногих стран, в которой есть собственные поисковые технологии, доминирующие на рынке. В этом ряду кроме России стоят Китай, Корея и США. Своих конкурентоспособных поисковых технологий не оказалось, в частности, ни в одной стране Западной Европы. При этом только в двух странах, в США и России, нашлось достаточно инженеров, чтобы создать более одной технологии с заметной долей рынка. В России главными системами были Яндекс и Рамблер. Нам очень жаль, что теперь одна российская поисковая технология исчезнет. К коллегам из Google профессионалы Яндекса всегда относились с большим уважением. Нам интересно много лет соревноваться с мировой компанией такого уровня. Россия остается трудным рынком для глобальных интернет-игроков. Сервисы Yahoo и Microsoft, несмотря на русификацию интерфейсов, так и не стали сколько-нибудь заметны российским пользователям. А Google в России пошел на такие нетрадиционные для себя шаги, как широкие рекламные кампании или покупка локального игрока.Команда Яндекса