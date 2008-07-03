Блог Яндекса
июль 2008
Джанго-спринт в Яндексе
3 июля 2008, 13:53
Чуть больше года назад Яндекс начал использовать в разработке своих сервисов веб-фреймворк Джанго. Мы успели написать несколько сервисов, среди которых наиболее заметные — "Расписания" и "Куда Все Идут". Джанго нам понравился, и мы, следуя духу Open Source, не только пользуемся эти фреймворком, но и участвуем в его разработке. На следующей неделе в рамках конференции EuroPython 2008 разработчики Джанго по всему миру устраивают интересное событие — спринт. По сути это очень похоже на своеобразный субботник: программисты собираются в одно время и несколько дней подряд усиленно чинят части программного кода, требующие повышенного внимания. В таком спринте можно участвовать удаленно, общаясь с другими разработчиками на IRC-канале. Но можно сделать веселей — собраться не только в одно время, но и в одном месте, и устроить совместный сеанс программирования. Вот как раз такой "живой" Джанго-спринт мы собираемся устроить в московском офисе Яндекса на Самокатной в субботу 12 июля. Приглашаются все, кто хочет поучаствовать в разработке Джанго. И для этого не обязательно быть гуру. Спринт — замечательная возможность попробовать внести свой первый вклад, находясь в кругу единомышленников. Время и место: 12 июля 2008 12:00, Москва, офис Яндекса на Самокатной д. 1 стр. 21. Что там будет: Просторное помещение со столами и стульями (это наша столовая)Розетки и удлинителиWiFi-интернетЧай, кофе, печенья, булочки Что нужно сделать: Прислать ваши имя и фамилию на адрес isagalaev@yandex-team.ruОзнакомиться с темой спринта на сайте Джанго: http://code.djangoproject.com/wiki/SprintEuroPython2008Заодно вписать себя в конец этой страничкиУбедить сомневающихся друзей джанго-программистов прийти!Приехать к назначенному времени к офисуПринести с собой ноутбукЗахватить паспорт До встречи!Иван Сагалаев, главный джангист
Яндекс.Карты. Бета-версия
3 июля 2008, 19:44
Представляем вам новую версию Яндекс.Карт. Работа над ней еще не закончена, поэтому мы открываем отдельный проект - "Яндекс.Карты бета". Что такое "Яндекс.Карты бета"? Это новый интерфейс – из набора отдельных карт областей и схем городов мы собрали единую карту, и на текущий момент это самая подробная онлайновая карта России. Она включает 53 региона Европейской части, в масштабе «бумажного атласа» это 1:200 000, регионы Сибири и Дальнего Востока - в масштабе 1:1 000 000 и карты 14 крупных городов с точностью до дома. "Яндекс.Карты бета" - это возможность для пользователей повлиять на мир к лучшему. Разумеется, как это часто случается с картами, наша карта содержит ряд неточностей – теперь это поправимо! Мы разработали специальную функцию - "Сообщить нам об ошибке", с ее помощью каждый сможет отмечать проблемные места прямо на карте. Собранные таким образом сообщения о неточностях мы планируем использовать для регулярного исправления карты. А вторая новость заключается в том, что на нашем сервисе появились спутниковые снимки всего мира. Теперь вы можете узнать, как выглядят из космоса: озеро Байкал, структура Ришат (Мавритания) и многие другие удивительные места планеты. На этом останавливаться не планируем, в скором времени ожидайте новые функции, новые возможности, новые карты, новые сюрпризы. Мы будем благодарны за ваши отзывы, предложения и пожелания! Яндекс.Карты и Андрей Кармацкий
Маркет: графики средней цены на модель
4 июля 2008, 13:16
Когда я хотел купить плеер и среди множества вариантов на Маркете уже выбрал одну из самых новых моделей, у меня остался один вопрос – а стоит ли покупать эту модель сейчас? Может быть, цена на эту новинку ещё слишком высока и мне следует подождать месяц-два, пока она не станет ниже? И тут я подумал: «У нас же есть масса накопленной статистики, которая может сделать выбор на Маркете ещё немного проще и обдуманнее. Ничего подобного в Рунете я не видел. Мы можем сделать графики по цене и поделиться этой полезной информацией со всеми пользователями Маркета. Из этого получится отличный сервис!» Сегодня мы открываем эту возможность для всех посетителей Маркета. Каждый может зайти на страницу с описанием интересующего товара на Маркете, кликнуть на ссылку «Динамика цены» и посмотреть график изменения средней цены на эту модель, чтобы принять взвешенное решение о покупке. А если выбранная модель еще совсем новинка, можно посмотреть, как изменялись цены на похожие модели. Их список всегда справа от описания интересующего товара. PS: Надо же, какая штука – одни товары падают в цене, а другие растут. Например мобильные телефоны, фотоаппараты или видеокарты со временем дешевеют, холодильники или стиральные машины практически не меняются в цене, а элитные товары, вроде этой акустической системы — могут и подорожать.Евгений Цуринов, разработчик персональных сервисов Маркета
Узнать IP, измерить скорость
4 июля 2008, 18:35
Пользователи часто проверяют, есть ли у них интернет, просто набрав yandex.ru (ленивые и/или аскеты – ya.ru). Мы решили дополнить информацию о наличии интернета какими-то техническими данными и завести для этого специальную страницу, адрес которой легко запомнить и легко продиктовать. Например, http://internet.yandex.ru или http://inet.ya.ru. Теперь на одной странице можно узнать свой IP, скорость интернет-соединения (от пользователя до Яндекса), а также получить другие полезные данные — название операционной системы и браузера, разрешение экрана, состояние cookies и javascript и версию флеш-плеера. Измерив скорость, вы можете сообщить о ней друзьям с помощью информера:
Яндекс.Карты о высоком - о космосе
14 июля 2008, 14:31
Вы любите смотреть на звезды? А из космоса на Землю? Лично нам это очень нравится. И потому мы рады, что уже больше года можем делать это вместе с вами. Только на позапрошлой неделе мы запустили новую версию сервиса Яндекс.Карты, и вот уже спешим сообщить о появлении в ней свежих (практически всё было отснято в этом году) спутниковых снимков восьми городов: Калининграда, Омска, Нижнего Новгорода и Дзержинска, Томска, Кемерово, Барнаула и Новокузнецка. Теперь каждый житель может увидеть крышу своего дома или любимого места работы. Пролетая над Россией, мы уже успели: заметить здание, похожее на медаль, в Омске: посмотреть на мосты в Калининграде, взаимным расположением которых когда-то заинтересовался великий математик Леонард Эйлер, что привело к возникновению теории графов: оценить плотность движения на реке Томи: И, традиционно, нечто круглое - на этот раз рядом с городом Кемерово. Интересно, а что найдете вы?Маша Иванова, менеджер Яндекс.Карт
Российский интернет – изменение ландшафта
18 июля 2008, 21:01
Сегодня Рамблер и Google анонсировали соглашение – Google становится поиском на www.rambler.ru и покупает у Рамблера систему размещения контекстной рекламы Бегун. Таким образом исчезает старейшая поисковая система Рунета – Рамблер, и меняется ландшафт российского интернета. Естественно, Яндекс получил много запросов на комментарии этой сделки, и поэтому мы решили ответить всем сразу. Мы полагаем, что в этой сделке Google не столько покупает бизнес Бегуна, сколько получает дополнительную долю российского поискового рынка через Рамблер. По данным статистики LiveInternet, последние полгода Яндексу удается сохранять долю поискового трафика на уровне 54-55%. Доля Google в последнее время стабилизировалась на уровне 21-22%. Если посмотреть более длинную статистику, видно, что предыдущий рост Google шел в основном за счет поиска Рамблера, доля которого упала до 11% и приближается к поиску на портале Mail.ru (8-9%), работающему на технологии Яндекса. После сделки в Рунете остаются две поисковые машины – Google и Яндекс (доля каждого из остальных поисков не превышает 1%). Если бы Google стал поиском Рамблера два года назад, вот как сегодня выглядели бы суммарные доли (Яндекс + поиск на Mail.ru, Google + Рамблер): Россия является одной из немногих стран, в которой есть собственные поисковые технологии, доминирующие на рынке. В этом ряду кроме России стоят Китай, Корея и США. Своих конкурентоспособных поисковых технологий не оказалось, в частности, ни в одной стране Западной Европы. При этом только в двух странах, в США и России, нашлось достаточно инженеров, чтобы создать более одной технологии с заметной долей рынка. В России главными системами были Яндекс и Рамблер. Нам очень жаль, что теперь одна российская поисковая технология исчезнет. К коллегам из Google профессионалы Яндекса всегда относились с большим уважением. Нам интересно много лет соревноваться с мировой компанией такого уровня. Россия остается трудным рынком для глобальных интернет-игроков. Сервисы Yahoo и Microsoft, несмотря на русификацию интерфейсов, так и не стали сколько-нибудь заметны российским пользователям. А Google в России пошел на такие нетрадиционные для себя шаги, как широкие рекламные кампании или покупка локального игрока.Команда Яндекса
Самые свежие новости о Новостях
24 июля 2008, 13:02
Предлагаем вашему вниманию обновленную главную страницу Яндекс.Новостей. Основной продукт сервиса, как и прежде, - информационная картина дня, определенная путем автоматической обработки сообщений от более чем 2000 СМИ-партнеров. Новый дизайн дает возможность посмотреть на эту картину с разных сторон. Сторона первая, традиционная: Ссылки на пять самых важных сюжетов текущего дня сопровождаются короткой аннотацией и иллюстрацией. Остальные главные новости разбиты по рубрикам, чтобы в них было удобнее ориентироваться. Если событие вызвало отклик в блогах, у сюжета ставится пометка с количеством отзывов. Сторона вторая, фактографическая: В Яндекс.Новостях давно успешно применяется технология извлечения данных (fact extraction) - для выделения главных действующих лиц и организаций в сюжетах, сбора справочной информации о людях, отождествления адресов и цитат. Блок "Ньюсмейкеры" составлен из информации, полученной с помощью этой технологии. В этом блоке собраны люди и организации, о которых пишут ведущие интернет-СМИ, а также "Цитата дня" - самое популярное высказывание за последние сутки. Сторона третья, аналитическая: Для тех, кому интересно подробное описание события, его причины и возможные последствия, мы выделяем самые интересные и актуальные статьи сегодняшего дня. Желающие узнать об интересном событии непосредственно от участников или экспертов могут выбрать соответствующее интервью и прочитать его на сайте СМИ-источника данных. С другой стороны: Отдельное место отведено новостям из региона пользователя, которые также определяются автоматически. Сюжеты, которые собрали максимальное количество кликов, выделены в блок "Популярные новости". Под поисковой строкой выводятся примеры актуальных новостных запросов - если хотите, ищите новости сами :) Открывайте для себя новые ракурсы с помощью наших алгоритмов!Команда Яндекс.Новостей
Находите нужное в блогах больше и проще
30 июля 2008, 16:01
В октябре 2007 года, мы открыли бета-версию поиска по комментариям в русскоязычных блогах. Сегодня его тестирование закончено, и теперь поиск по комментариям становится полноправной частью поиска по блогам. Он будет осуществляться по умолчанию, одновременно с поиском по записям. Мы надеемся, что это сделает поиск удобнее для большинства пользователей и позволит находить больше и проще. На данный момент, в поиске по комментариям проиндексировано более 400 миллионов комментариев из Живого Журнала (livejournal.com), Ли.ру (liveinternet.ru) и некоторых других сервисов. Поиск по ним теперь будет одновременным с более чем 360 миллионам записей, доступными в поиске по записям в блогах и форумах. С помощью расширенного поиска теперь можно искать одновременно в записях автора в его собственном блоге, в его комментариях, а также в записях, написанных им в сообществах. Возможность искать только по записям или только по комментариям, конечно, тоже останется - вы всегда сможете сделать это через расширенный поиск или через переключатель в правой колонке страницы результатов.Антон Волнухин, руководитель сервиса Поиск по блогам
Есть ли на Яндексе ваша любимая WiFi-точка?
31 июля 2008, 18:17
Теперь добавить информацию о бесплатной WiFi-точке в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России и Украины может любой пользователь Яндекс.Афиши (раздел "WiFi в городе"). Вы можете подтвердить или опровергнуть информацию о наличии платного или бесплатного WiFi-доступа в ресторане, клубе или кинотеатре, а также добавить точку, которой еще нет. Делиться информацией могут и компании, как это первым сделал пользователь Golden.WiFi, разместив информацию более чем о пяти сотнях хот-спотов компании "Голден Телеком". Приглашаем всех желающих делиться информацией о беспроводном интернете в России и Украине. Сегодня в разделе Афиши "WiFi в городе" около 1000 точек, которые можно сортировать по станции метро (например, Таганская) или по типу заведения (например, автосалоны). Эльвира Мухаметшина, менеджер проектов
День рождения Директа
31 июля 2008, 18:45
Семь лет тому назад - 31-го июля 2001 года - родился Яндекс.Директ. Спасибо сотням тысяч людей, которые помогают нам его растить и учить. А вот цветы имениннику, которые подарил наш давнишний клиент, интернет-магазин SendFlowers.ru: Спасибо огромное друзьям!Алексей Амилющенко, присутствовал при родах