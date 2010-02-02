На прошлой неделе Apple представила свою новинку – iPad. Журналисты быстро окрестили iPad чем-то средним между iPhone и MacBook Air. И внимания ему уделили соответственно - по данным Яндекс.Новостей, в первые три дня после презентации продукта (27-29 января включительно) о нем написали 482 сообщения (0,43% от всех новостей за этот период). Про iPhone в свое время писали больше – 0,52% от всех сообщений, а про MacBook Air – значительно меньше (0,2% новостей). Благодаря нынешней премьере в очередной раз «пропиарился» iPhone: кроме традиционно большого количества заметок непосредственно про телефон, он упоминается более чем в половине всех сообщений про iPad. Что неудивительно – их много сравнивают, например, iPad назвали «большим iPhone» в 118 сообщениях, «IPhone-переростком» - в 9. В итоге сообщений с упоминанием iPhone в эти дни оказалось даже чуть больше (примерно на 5%), чем новостей про новинку iPad. Блоггеры больше всего обсуждали себестоимость нового iPad (по данным журнала Computerworld, себестоимость новинки составляет $270, а розничная цена - от $499), претензии Стива Джобса к Google и Adobe и заявление Acer о том, что компания не планирует делать аналогичное iPad устройство, хотя и способна на это. Что интересно, это отнюдь не самые широко освещаемые в СМИ сюжеты – в них содержится всего по 9-12 сообщений (для сравнения – самые популярные сюжеты про iPad включают до 204 сообщений). Русскоязычные СМИ быстро охладели к iPad: по итогам прошлой недели новости про iPad заняли лишь второе место в рейтинге тем, вызвавших наибольший всплеск интересов журналистов, уступив место новости про кончину актера московского Театра сатиры Юрия Авшарова. А Стив Джобс, который в день премьеры был на первом месте в рейтинге ньюсмейкеров (персон, которые упоминались в СМИ намного чаще, чем раньше), к концу недели опустился аж на девятое место. Зато русскоязычных блоггеров iPad разбередил не на шутку: по данным Поиска по блогам, за первые три дня после премьеры планшет упоминали более чем в 17600 записях, или в 1,23% от всех постов. Любопытно, что 73% записей про iPad опубликованы в Twitter. Можно сказать, что в какой-то мере популярность этого блогохостинга поспособствовала популярности iPad в блогосфере - без учета записей в микроблогах количество записей про iPad составляет 0,5% от всех постов. Про iPhone в аналогичные после премьеры сроки написали в 0,44% от всех сообщений, а про MacBook Air – в 0,18% постов. C вечера 27 января по вечер 29 января количество просмотров страниц результатов поиска по запросам, связанным с iPad, выросло в 18 раз. Но это составило лишь 0,03% от общего количества просмотренных страниц с результатами запросов. Про iPhone в свое время поиск спрашивали больше – порядка 0,07% от всех просмотренных страниц в первые три дня после премьеры. Среди словосочетаний со словом iPad, которые чаще всего искали пользователи, лидируют «iPad цена», «купить iPad», «презентация iPad». При этом встречаются и такие запросы, как «Планшет Apple iPad официально: большой iPhone», «Самая таинственная новинка Apple», «Apple iPad минусы Kindle от Amazon».