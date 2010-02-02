Блог Яндекса
февраль 2010
Пополнение на Яндекс.Картах
2 февраля 2010, 14:25
В новом 2010 году мы продолжаем череду публикаций новых карт и сегодня хотим предложить вам карты крупнейших городов Дальнего Востока и Восточной Сибири – Владивостока, Хабаровска и Иркутска, а также карту Минска, открывающую публикацию подробных карт белорусских городов.
Контекстная реклама на Яндексе: двенадцатилетняя история
2 февраля 2010, 16:50
Мы настолько привыкли к контекстной рекламе, что кажется — она была всегда. Однако история контекстной рекламы началась только в конце прошлого века — когда возможность мгновенного поиска по интернету еще казалось невероятной. В тот момент число пользователей интернета в России не превышало 700 тыс. человек по всей стране, тогда как сегодня месячная аудитория одного только Яндекса — более 22,7 млн. человек.
iPad в Рунете
2 февраля 2010, 17:41
На прошлой неделе Apple представила свою новинку – iPad. Журналисты быстро окрестили iPad чем-то средним между iPhone и MacBook Air. И внимания ему уделили соответственно - по данным Яндекс.Новостей, в первые три дня после презентации продукта (27-29 января включительно) о нем написали 482 сообщения (0,43% от всех новостей за этот период). Про iPhone в свое время писали больше – 0,52% от всех сообщений, а про MacBook Air – значительно меньше (0,2% новостей). Благодаря нынешней премьере в очередной раз «пропиарился» iPhone: кроме традиционно большого количества заметок непосредственно про телефон, он упоминается более чем в половине всех сообщений про iPad. Что неудивительно – их много сравнивают, например, iPad назвали «большим iPhone» в 118 сообщениях, «IPhone-переростком» - в 9. В итоге сообщений с упоминанием iPhone в эти дни оказалось даже чуть больше (примерно на 5%), чем новостей про новинку iPad. Блоггеры больше всего обсуждали себестоимость нового iPad (по данным журнала Computerworld, себестоимость новинки составляет $270, а розничная цена - от $499), претензии Стива Джобса к Google и Adobe и заявление Acer о том, что компания не планирует делать аналогичное iPad устройство, хотя и способна на это. Что интересно, это отнюдь не самые широко освещаемые в СМИ сюжеты – в них содержится всего по 9-12 сообщений (для сравнения – самые популярные сюжеты про iPad включают до 204 сообщений). Русскоязычные СМИ быстро охладели к iPad: по итогам прошлой недели новости про iPad заняли лишь второе место в рейтинге тем, вызвавших наибольший всплеск интересов журналистов, уступив место новости про кончину актера московского Театра сатиры Юрия Авшарова. А Стив Джобс, который в день премьеры был на первом месте в рейтинге ньюсмейкеров (персон, которые упоминались в СМИ намного чаще, чем раньше), к концу недели опустился аж на девятое место. Зато русскоязычных блоггеров iPad разбередил не на шутку: по данным Поиска по блогам, за первые три дня после премьеры планшет упоминали более чем в 17600 записях, или в 1,23% от всех постов. Любопытно, что 73% записей про iPad опубликованы в Twitter. Можно сказать, что в какой-то мере популярность этого блогохостинга поспособствовала популярности iPad в блогосфере - без учета записей в микроблогах количество записей про iPad составляет 0,5% от всех постов. Про iPhone в аналогичные после премьеры сроки написали в 0,44% от всех сообщений, а про MacBook Air – в 0,18% постов. C вечера 27 января по вечер 29 января количество просмотров страниц результатов поиска по запросам, связанным с iPad, выросло в 18 раз. Но это составило лишь 0,03% от общего количества просмотренных страниц с результатами запросов. Про iPhone в свое время поиск спрашивали больше – порядка 0,07% от всех просмотренных страниц в первые три дня после премьеры. Среди словосочетаний со словом iPad, которые чаще всего искали пользователи, лидируют «iPad цена», «купить iPad», «презентация iPad». При этом встречаются и такие запросы, как «Планшет Apple iPad официально: большой iPhone», «Самая таинственная новинка Apple», «Apple iPad минусы Kindle от Amazon».
Семинар "Highway Dimension and Provably Efficient Shortest Path Algorithms", Эндрю Голдберг
3 февраля 2010, 14:56
Сегодня мы открываем регистрацию на следующий семинар, который состоится 10 февраля 2010 года, в московском офисе Яндекса.
В преддверии Олимпиады
3 февраля 2010, 18:11
Через 9 дней 10 часов и сколько-то минут в канадском Ванкувере состоится долгожданное событие — открытие зимней Олимпиады. Даже держа в голове дату, можно ее забыть. Поэтому на сайте olymp2010.yandex.ru начался обратный отсчет.
Как провести выходные и праздники
4 февраля 2010, 11:36
В связи с 23 февраля страна отдыхает 4 дня. Предлагаем вам подготовиться к ним заранее и установить себе на главную страницу Яндекса несколько занимательных виджетов: с играми, новостями, информацией о скидках и так далее. Рубрикатор и поиск в каталоге виджетов помогут вам определиться с выбором. Из всех разделов каталога нам больше всего нравятся игры. Например, «Дайвинг» – незамысловатая, но красивая игра с приятной музыкой. Задача – поднять сокровища со дна моря. От уровня к уровню погружения становятся все сложнее. Медузы на третьем уровне хуже всего – они порой почти незаметны. Логическая игрушка «Обезьяна и печеньки» нарисована проще, но пленяет мимикой соперницы. Задача – съесть последнее печенье на столе. Иногда хочется проиграть, чтобы увидеть, как она радуется. Мы рекомендуем посмотреть на все виджеты, найденные в каталоге по тегу «Игры». Вместе с играми стоит посмотреть на раздел «Развлечения». Там 12 страниц самых разных виджетов, начиная с анекдотов и заканчивая онлайн-радио. Когда наскучит играть и читать анекдоты, посмотрите на виджет с избранными статьями Википедии. Он не только интересный, но и полезный. Переходы по ссылкам от статьи к статье могут занять времени даже больше, чем игрушки. Безусловно, ассортимент не заканчивается на игрушках и анекдотах. Поищите в каталоге виджеты по своим интересам и поставьте на главную страницу Яндекса наиболее приглянувшиеся. Для разогрева мы покажем вам результаты поиска по популярным темам: автомобили, спорт (и в частности футбол), скидки, туризм, вакансии и новости. И в завершение поста два совершенно медитативных виджета: «Кошка на охоте» (ми-ми-ми!) и «Шарики». Последний приостановил работу нескольких яндексоидов («Смотри, какая игрушка!») как минимум на полчаса. Не зря он бьет рекорды по количеству установок. Если у вас на примете есть интересные виджеты, поделитесь ими в комментариях. ОРВи (отдел региональных виджетов)
Двухтысячный сотрудник Яндекса
4 февраля 2010, 16:12
В ноябре 2007 в Яндексе появился тысячный сотрудник, в августе 2008 – полуторатысячный. А в начале февраля 2010 года, то есть прямо сейчас, нумерованный список яндексоидов перешел двухтысячный рубеж. Почетным двухтысячным стал Андрей Рубин, менеджер по маркетингу. Сейчас Андрей занимается Яндекс.Фотками в МКС (так исторически называется отдел маркетинга коммуникационных сервисов, но это уже – другая история). Отдел переписи населения P.S. Кстати, в Яндексе по-прежнему много вакансий в разных отделах и разных городах. Присоединяйтесь.
Семинар "Constructional syntactic analysis for information access tasks", Юсси Калгрен
8 февраля 2010, 13:51
Сегодня мы открываем регистрацию на следующий семинар, который состоится 17 февраля 2010 года, в московском офисе Яндекса.
Панорамы Петербурга. Как они создавались
9 февраля 2010, 11:10
Сегодня на сервисе Яндекс.Карты появились панорамы улиц Санкт-Петербурга и его спутников - Кронштадта, Гатчины, Петродворца, Пушкина, Павловска и Выборга. Немного статистики: это 1270 километров улиц, 242 472 фотографии, из которых получилось 60 618 панорам.
10 лет Народу
15 февраля 2010, 15:49
Сегодня исполнилось 10 лет narod.ru - самому популярному в России сервису по бесплатному созданию и размещению сайтов. О прошлом и настоящем Народа рассказывают Дмитрий Фельман, менеджер сервиса в течение первых лет его развития, и Эльвира Мухаметшина, отвечающая за народные сайты сегодня. Д.Ф.: Запускали Народ в рекордные сроки: план работ был составлен в конце ноября 1999 года, а уже 4 февраля сайт был открыт. Работали много, иногда и в выходные, при этом параллельно занимались также развитием аукциона Molotok.ru (оба сервиса тогда делались совместно с компанией NetBridge). Лозунг, под которым открылся сервис - "Создай свой сайт за 60 секунд". Каждый посетитель мог зарегистрировать сайт в домене narod.ru и сформировать на нём набор страниц с готовыми вариантами дизайна (о себе, фотоальбом, резюме, деловая страница и т. п.) или создать всё "с нуля". В сентябре 2000 года, когда появился стотысячный сайт, было объявлено о предоставлении неограниченного пространства - возможно, впервые среди подобных сервисов. За несколько лет на Народе создали более 2 миллионов сайтов, наиболее заметные из них были размещены в "народном" каталоге. Э.М.: Сегодня Народ – это не только сервис по созданию сайтов, но и бесплатное файловое хранилище с сотнями тысяч посетителей в сутки. Инструмент по созданию сайтов – Мастерская – исправно работал в течение десяти лет, однако к сегодняшнему дню устарел. Поэтому в июне 2009 года был запущен новый инструмент - Конструктор сайтов, который сейчас находится в бета-тестировании. За последние месяцы мы получили массу пожеланий, что, наряду с посещаемостью сервиса, говорит: многим пользователям по-прежнему нужен простой и быстрый способ создать веб-страницу для себя или для своей организации. Наконец, Народ используется и для создании некоторых страниц на Яндексе. Например, запущенный на днях сайт Олимпиады сделан на технологиях Народа.
Найдется всё, что рядом
15 февраля 2010, 16:26
Сегодня мы обновили версию Яндекс.Бара для Internet Explorer. В новой версии мы определяем местоположение пользователей по Wi-Fi и IP, и учитываем это на странице результатов поиска. Как это работает и чем это полезно? Допустим, вы сидите в кофейне с друзьями, читаете новости из Ванкувера и вам приходит идея – поболеть за наших олимпийцев в спорт-баре. Вы достаете свой нетбук, набираете в поисковой строке браузера «спорт-бар», и Яндекс покажет вам ближайшие заведения. Вы увидите карту с отмеченными барами, точное расстояние, адрес и номер телефона, по которому вы можете позвонить и узнать, когда начнется трансляция и есть ли свободные столики. Кликнув на название бара, вы попадете на страницу с большой картой и более подробной информацией. Ваши данные используются только для построения результатов поиска, но если вы не хотите, чтобы Бар знал о вашем местоположении, вы можете отключить эту настройку и будете видеть обычную поисковую выдачу. Кроме поиска с геолокацией, обновленный Бар поддерживает почту для доменов и быструю смену пользователей. Эти возможности добавлены как для пользователей Internet Explorer, так и Mozilla Firefox. Подробнее о новой функциональности читайте в клубе Яндекс.Бара. А скачать новую версию вы можете на странице http://bar.yandex.ru/. Ростислав Шоргин, в поисках ближайшей библиотеки
Поддержка дополнительных раскладок в Punto Switcher для Mac OS X
16 февраля 2010, 16:06
Мы обновили «переключалку клавиатуры» Punto Switcher для Mac OS X — теперь программа поддерживает не только раскладки Windows и Mac, но и другие популярные раскладки — например, Бирмана или Дворака. После установки Пунто самостоятельно определит используемые раскладки. Если вы заходите их изменить, это можно сделать через настройки программы: Для тех, кто привык переключать раскладку клавиатуры через Ctrl+Shift или другим способом, появилась возможность указать любое удобное сочетание клавиш в дополнение к стандартному Cmd+Space. Это можно сделать также в настройках программы: И, конечно, мы подумали про обладателей Snow Leopard, улучшив совместимость Пунты с Барсом и обновив правила работы программы. Скачать Punto Switcher 1.1.0 для Mac OS X можно здесь http://punto.yandex.ru/mac/
Мобильные покупки на Яндекс.Маркете
16 февраля 2010, 19:02
Сегодня мы выпустили серьезно обновлённую версию мобильного Маркета. Она живёт по адресу http://m.market.yandex.ru.
Новая верстка страницы результатов поиска
19 февраля 2010, 16:14
Большинство, конечно, не заметили, что под капотом страницы с результатами поиска уже несколько месяцев новая верстка.
Интерес к олимпиаде
19 февраля 2010, 16:38
Интерес к олимпийским играм очень велик. Каждый день на olymp2010.yandex.ru заходит больше миллиона пользователей. Пик посещаемости приходится на утро – основные события на олимпиаде происходят ночью, пока все спят, поэтому, проснувшись утром, пользователи читают спортивные новости. Поиску Яндекса задают очень много запросов про олимпиаду:
Решайтесь решать еще!
27 февраля 2010, 18:56
Стартовал очередной конкурс Яндекса «Интернет-математика 2010». На этот раз задача конкурса — предсказать пробки на дорогах города М вечером одного дня на основе данных наблюдений за предыдущий месяц. По аналогии с прошлогодним конкурсом участвовать можно по одиночке или в команде, результаты загружать в течение всего времени проведения конкурса и следить за рейтингом решений. Победителя ждет денежный приз. На этот раз только один — за первое место, но большой ;) Решения принимаются до 16 мая 2010 года включительно. Обсуждать методы и задавать вопросы можно по соседству, в клубе «Интернет-математика». Павел Браславский