Многим из нас часто бывает нужно быстро и без лишней суеты перевести деньги другим людям. Например, чтобы отдать долг приятелю, который накануне заплатил в ресторане за всю компанию. Или скинуться на подарок коллеге ко дню рождения. А кому-то нужен удобный способ расплатиться с преподавателем итальянского или тренером по плаванию. Многие пользователи Яндекс.Денег уже знают, что в такой ситуации проще всего перевести деньги из своего кошелька на кошелек приятеля, коллеги, преподавателя.