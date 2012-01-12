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январь 2012
Цены на бензин на Яндекс.Новостях
12 января 2012, 16:19
Хорошая новость для любознательных автомобилистов, а также для тех, кто по разным причинам любит смотреть на графики и анализировать их. Котировки на Яндекс.Новостях пополнились новым разделом — «Цены на бензин».
Академики в Яндексе
13 января 2012, 13:36
Общим собранием Российской академии наук 21-22 декабря 2011 года в действительные члены РАН выбрали Альберта Николаевича Ширяева, а в член-корреспонденты РАН - Евгения Витальевича Щепина.
Январская математическая интернет-олимпиада для школьников старших классов
13 января 2012, 17:27
МИОО, МЦНМО, СУНЦ МГУ, ФИВТ МФТИ и Яндекс приглашают принять участие в Январской олимпиаде по математике, которая пройдет онлайн с 7 по 16 января.
Маршруты на общественном транспорте: «Дайте пять!»
18 января 2012, 13:09
Сервис построения маршрутов на общественном транспорте сегодня стал доступен сразу в 5 российских городах: Астрахани, Владимире, Краснодаре, Тюмени и Ярославле.
Дебют Народной карты офлайн
24 января 2012, 11:54
Недавно в жизни сервиса Народная карта произошло значимое событие. Карта одного из городов, нарисованных пользователями на сервисе, была впервые напечатана в городском адресно-телефонном справочнике.
Фотки узнают людей в лицо
24 января 2012, 12:03
Сегодня на Яндекс.Фотках заработала технология Face.com для определения лиц на снимках. Теперь сервис не только позволяет указать знакомых на снимках, но и умеет находить на фотографии лица и узнавать людей.
Вышито в Яндекс.Почте
25 января 2012, 12:47
Яндекс.Почта приготовила отличный подарок для всех любителей рукоделия.
Панорамы – на взлёт!
25 января 2012, 14:42
Яндекс.Панорамы взяли новую высоту – мы поднялись в воздух аж на несколько сот метров. Именно на таком расстоянии от земли вертолет и дирижабль облетели и сфотографировали 165 живописнейших мест Санкт-Петербурга, Петергофа, Гатчины, Павловска, Пушкина и Шлиссельбурга.
Пронто, Яндекс.Деньги у телефона
27 января 2012, 12:20
Многим из нас часто бывает нужно быстро и без лишней суеты перевести деньги другим людям. Например, чтобы отдать долг приятелю, который накануне заплатил в ресторане за всю компанию. Или скинуться на подарок коллеге ко дню рождения. А кому-то нужен удобный способ расплатиться с преподавателем итальянского или тренером по плаванию. Многие пользователи Яндекс.Денег уже знают, что в такой ситуации проще всего перевести деньги из своего кошелька на кошелек приятеля, коллеги, преподавателя.
Я.Субботник: вспоминаем 2011
27 января 2012, 17:42
Начался новый субботничный 2012 год. И пока мы думаем про планы и города, программы и форматы, нам хочется начать в первую очередь с благодарностей всем вам, участникам проекта, всем, кто помог сделать Я.Субботники 2011 году такими, какими они были: очень атмосферными и домашними, продуктивными и познавательными, дружескими и открывающими для каждого что-то свое!