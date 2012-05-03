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Блог Яндекса

май 2012
Яндекс.Диск открывает API
3 мая 2012, 15:51

Почти месяц назад запустился Яндекс.Диск. За это время мы пригласили на борт более 150 000 человек, подготовили несколько обновлений программ для Windows и Mac OS X и доработали веб-интерфейс. У команды сервиса в запасе немало планов по развитию, и уже в сейчас в разработке несколько новых возможностей, о которых вы не раз спрашивали.

Мы благодарим всех, кто участвует в бета-тестировании Диска и присылает нам отзывы и багрепорты.

Сегодня речь пойдет о недавно открывшемся API Яндекс.Диска и первой программе, написанной с его помощью. Документация API пока содержит только описание методов протокола WebDAV, позволяющих управлять данными в Диске. В будущем мы планируем дополнить её новыми методами.

Многие из вас спрашивали о клиенте Яндекс.Диска под Linux, который помимо работы с данными в Диске позволял бы хранить локальную копию файлов. Сегодня в качестве примера программы, написанной с использованием API, мы расскажем о прототипе клиента под Linux, созданным нашим коллегой Алексеем Капрановым.

Сразу оговоримся, что это прототип, а не полноценная программа, и мы не рекомендуем использовать её в текущей реализации для синхронизации важных данных. Текущая версия доступна на GitHub — это примерно 130 строк кода на Perl. Клиент имеет пока лишь рудиментарую обработку ошибок, а также самый простой интерфейс.

Если вы полны решимости и умеете программировать, попробуйте доработать прототип! Или используйте API Диска для создания совершенно новых программ и приложений. Они помогут нам понять, в какую сторону должно развиваться API.

Пять тысяч километров панорам на Яндекс.Картах
4 мая 2012, 12:44
Сегодня на Яндекс.Картах появилось много новых панорам Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Смешные рабочие зарисовки
14 мая 2012, 12:11
 
Я.Субботник в Минске
16 мая 2012, 12:03
2 июня 2012 года в 9:30 утра приглашаем всех на Я.Субботник в Минске.
Музеи, ночи, интерьеры
17 мая 2012, 14:37
Каждый год в середине мая музеи по всему миру открывают свои двери в непривычное время.
Новости Школы анализа данных
18 мая 2012, 11:35
Напоминаем, что до окончания подачи заявок от поступающих в ШАД на отделения анализа данных и Computer Science осталось всего несколько дней.
[Прыжки с парашютом], [сход-развал] и [занятия капоэйра] на Яндекс.Картах
18 мая 2012, 15:11
Ищете ли вы ближайший к дому магазин с кактусами или ближайший к офису автосервис — Яндекс.Карты помогут вам. Вы можете не знать, как называется или где расположена организация. Зато вы знаете, что вам от неё нужно — а Яндекс.Картам этого достаточно.
Итоги чемпионата мира по программированию ACM ICPC 2012
19 мая 2012, 15:43
В ноябре мы писали о чемпионате России по программированию и желали нашим ребятам удачи на чемпионате мира. И не зря: чемпионом ACM ICPC World Finals 2012 в Варшаве стала команда СПб НИУ ИТМО – поздравляем! Ребята стали чемпионами мира уже в четвертый раз, и таким образом поставили рекорд: ни один другой ВУЗ не становился чемпионом мира более трех раз. Второе место взяли хозяева чемпионата этого года - команда Варшавского университета. Обе команды были фаворитами соревнований, интрига сохранялась до последних минут. Третье место и золотые медали (их выдают первым четырем командам-победителям) получила команда МФТИ – поздравляем ребят от всего сердца! Особенно приятно отметить, что ребят готовили к чемпионату мира прямо в Яндексе, в рамках проекта Яндекс.Тренировки, а также что все трое участников уже несколько лет являются сотрудниками Яндекса, двое из них – Ренат Гимадеев и Павел Шишкин - заканчивали нашу Школу анализа данных, а третий – Яков Длугач – недавно в нее поступил и заканчивает в этом году первый курс.
В Одессе приближаются «Горизонты цифрового маркетинга»
21 мая 2012, 15:19
Наверно, не надо вам рассказывать, как хорошо летом в Одессе. Впрочем, здесь, «у самого Черного моря», можно не только отдыхать, но и узнавать новое – например, про маркетинг. 
Ответ раньше вопроса
23 мая 2012, 14:46
Есть вопросы, ответы на которые вполне однозначны: длина реки, код города, формула химического соединения, дата рождения знаменитости, температура кипения вещества и т.д. Яндекс научился отвечать на такие вопросы прямо в поисковых подсказках. При этом ответ вы получите ещё до того, как зададите запрос полностью.
Новая Украина на Яндекс.Картах
24 мая 2012, 14:38
Сегодня мы обновили карты Украины. Не конкретного города, а страны в целом. Очень много исправлений и уточнений мы внесли благодаря сообщениям об ошибках от наших пользователей. В частности, на карте Одессы можно найти новый ЖРК «Ланжерон», а в Донецке – БЦ Sky City.
Бортовой журнал Яндекс.Диска, день 48-й
24 мая 2012, 15:56
Капитан Яндекс.Диска сообщает
Немного поиска в холодной воде
28 мая 2012, 11:51
Есть две вещи, которые всегда случаются неожиданно: приход зимы и отключение горячей воды.
Школа менеджеров Яндекса открывает второй набор
29 мая 2012, 11:13
Сегодня мы начинаем новый набор в Школу менеджеров Яндекса. В этот раз мы сделаем упор на поиск – это особый вид проектов, который надо изучать отдельно и о котором в Яндексе знают если не все, то почти все.
Панорамы евростадионов Украины на Яндекс.Картах
29 мая 2012, 13:27
Чуть больше недели назад мы предлагали вам прогуляться по панорамам музеев, а сегодня приглашаем совершить виртуальную прогулку по украинским стадионам, на которых совсем скоро пройдут матчи Чемпионата Европы по футболу.
Яндекс.Маркет на вынос
29 мая 2012, 17:26
Каждый месяц 14 миллионов человек выбирают товары и магазины на Яндекс.Маркете. В этом им помогает огромная база накопленных данных о товарах и актуальная информация об их стоимости и наличии.

Сегодня возможность использовать эту информацию получили и сторонние разработчики. Мы запустили контентный API Яндекс.Маркета. Он содержит все характеристики товаров, фотографии, отзывы на модели и магазины, данные о стоимости и наличии товаров, возможность поиска по базе Яндекс.Маркета.

Мы приглашаем к сотрудничеству:
Включайте Яндекс.Музыку на iPhone
30 мая 2012, 14:00
Раньше с музыкой было сложно. Вы еще застали времена, когда кассеты с записями модных групп передавались из рук в руки?
Маршруты общественного транспорта в Новосибирске, Перми и Ставрополе
31 мая 2012, 11:21
Сегодня мы запустили маршруты общественного транспорта еще в трех городах — Новосибирске, Перми и Ставрополе. Теперь построить автобусный, трамвайный или троллейбусный маршрут на Яндекс.Картах могут жители 31 города России (а это почти все крупные города).
5 лет спутникам на Яндекс.Картах
31 мая 2012, 13:24
Прошло пять лет с тех пор, как на Яндекс.Картах появились первые спутниковые снимки. Когда-то добавление каждого нового города было событием — сейчас космические фотографии охватывают всю поверхность Земли. А более 1700 городов сфотографированы так подробно, что на снимках можно разглядеть даже дорожную разметку.
Планируйте поездку на большой футбол в Украине с Яндексом
31 мая 2012, 15:14
До старта Чемпионата Европы по футболу осталось буквально пара недель. В этот раз у турнира две страны-хозяйки: Польша и Украина. Для тех, кто отправляется в украинские города, мы подготовили «Гид по городам Евро-2012 в Украине».