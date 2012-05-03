Почти месяц назад запустился Яндекс.Диск. За это время мы пригласили на борт более 150 000 человек, подготовили несколько обновлений программ для Windows и Mac OS X и доработали веб-интерфейс. У команды сервиса в запасе немало планов по развитию, и уже в сейчас в разработке несколько новых возможностей, о которых вы не раз спрашивали.

Мы благодарим всех, кто участвует в бета-тестировании Диска и присылает нам отзывы и багрепорты.

Сегодня речь пойдет о недавно открывшемся API Яндекс.Диска и первой программе, написанной с его помощью. Документация API пока содержит только описание методов протокола WebDAV, позволяющих управлять данными в Диске. В будущем мы планируем дополнить её новыми методами.

Многие из вас спрашивали о клиенте Яндекс.Диска под Linux, который помимо работы с данными в Диске позволял бы хранить локальную копию файлов. Сегодня в качестве примера программы, написанной с использованием API, мы расскажем о прототипе клиента под Linux, созданным нашим коллегой Алексеем Капрановым.

Сразу оговоримся, что это прототип, а не полноценная программа, и мы не рекомендуем использовать её в текущей реализации для синхронизации важных данных. Текущая версия доступна на GitHub — это примерно 130 строк кода на Perl. Клиент имеет пока лишь рудиментарую обработку ошибок, а также самый простой интерфейс.

Если вы полны решимости и умеете программировать, попробуйте доработать прототип! Или используйте API Диска для создания совершенно новых программ и приложений. Они помогут нам понять, в какую сторону должно развиваться API.