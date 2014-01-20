Блог Яндекса
январь 2014
Яндекс открывает мастерскую стартапов
20 января 2014, 13:20
Привет. Меня зовут Катя Андреева, я работаю менеджером проектов в Яндексе. Ещё год назад я преподавала информационную безопасность в университете, читала лекции, проверяла домашние задания и занималась научной работой. Это было здорово, но мне всегда хотелось узнать, что находится вне академического мира, и научиться чему-то совершенно новому. Я искала всевозможные стажировки, программы обучения и так наткнулась на информацию о мастерской стартапов Яндекса Tolstoy Summer Camp. Подавая заявку на участие, я понятия не имела, что два месяца в этой мастерской так сильно изменят мою жизнь. Совсем скоро в Москве стартует новая мастерская стартапов Яндекса — Tolstoy Startup Camp. Я хочу рассказать, что интересного было в прошлой мастерской, что она дала мне и чего ждать участникам нового кемпа.
Я, Марвин
22 января 2014, 12:32
Вcё началось в 2010 году, на первой технологической конференции Яндекса. Мы решили организовать в перерывах между докладами интерактивное развлечение для посетителей и установили гоночный трек для радиоуправляемых машинок в форме буквы «Я». Наблюдая за машинками, наш видеооператор Дима Поляков решил прикрепить камеру на крышу одной из моделей и снять отчёт о мероприятии с такого необычного ракурса.
Переезды любой сложности с Яндекс.Диском
23 января 2014, 11:57
Иногда бывает довольно сложно собраться с духом и сменить один телефон на другой. Не хочется разбираться в многочисленных настройках, привыкать к новому интерфейсу, снова устанавливать любимую мелодию на звонок. Но главная проблема — перенести в новый телефон десятки, а то и сотни контактов. Особенно если вам надоел iPhone и вы решили уйти на Android или наоборот.
Олимпийские панорамы на Яндекс.Картах
24 января 2014, 10:03
До старта Олимпиады в Сочи осталось каких-то две недели. СМИ считают потраченные деньги, делают репортажи, обсуждают перспективы наших, и чем ближе Олимпиада, тем больше её в эфире. Названия олимпийских объектов мелькают постоянно: «Роза Хутор», «Адлер-Арена», комплекс «Лаура», стадион «Шайба». Все вы о них хоть краем уха, но слышали. Теперь большинство этих объектов можно ещё и увидеть — на панорамах Яндекс.Карт.
Добро пожаловать на «Зимние Игры»
30 января 2014, 10:55
Многие из нас скоро отложат на время дела и будут следить за событиями в Сочи. Сегодня, за неделю до старта Олимпиады, мы открываем проект, посвящённый этому событию. Добро пожаловать на «Зимние Игры — 2014».