Привет. Меня зовут Катя Андреева, я работаю менеджером проектов в Яндексе. Ещё год назад я преподавала информационную безопасность в университете, читала лекции, проверяла домашние задания и занималась научной работой. Это было здорово, но мне всегда хотелось узнать, что находится вне академического мира, и научиться чему-то совершенно новому. Я искала всевозможные стажировки, программы обучения и так наткнулась на информацию о мастерской стартапов Яндекса Tolstoy Summer Camp. Подавая заявку на участие, я понятия не имела, что два месяца в этой мастерской так сильно изменят мою жизнь. Совсем скоро в Москве стартует новая мастерская стартапов Яндекса — Tolstoy Startup Camp. Я хочу рассказать, что интересного было в прошлой мастерской, что она дала мне и чего ждать участникам нового кемпа.