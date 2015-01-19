Блог Яндекса
У Яндекса с 2010 года есть Народная карта — карта, которую может рисовать любой пользователь. Людей, которые активно участвуют в её создании, мы называем народными картографами. Они наносят на Народную карту дома и дороги, отмечают границы населённых пунктов, указывают, где находится детский сад, а где почта, и следят за тем, чтобы данные были актуальными.
В марте 2014 года мы запустили приложение Яндекс.Транспорт. Это справочник по наземному транспорту: он подсказывает, где находится ближайшая остановка, какой транспорт от неё отходит, куда он следует и с каким интервалом. Кроме того, в некоторых городах приложение позволяет наблюдать за транспортом «вживую» — вы можете посмотреть на карте, где сейчас едет нужный маршрут, и узнать, как скоро он будет на остановке. С сегодняшнего дня это работает и в Москве.