Блог Яндекса
Время от времени сотрудники Яндекса рассказывают о своей работе на конференциях и семинарах. Часто такие рассказы интересны более широкому кругу людей, чем может вместить зрительный зал, поэтому мы решили публиковать стенограммы выступлений в блоге. Сегодня это лекция Лёши Тихонова «Автопоэт: к вопросу о возможности автоматизации некоторых аспектов творчества», которую он прочитал в школе литературного мастерства «Хороший текст».
Пользователи Карт и Навигатора оставляют на карте особые метки — разговорчики. С их помощью они обсуждают происходящее на дороге и просто общаются. Аналитики Яндекса изучили московские разговорчики, посвящённые эвакуации неправильно припаркованных авто. За полгода водители оставили более 6000 таких сообщений. По ним можно судить, откуда в Москве чаще всего эвакуируют машины.
Приложение Яндекс.Денег для iOS теперь поддерживает умные часы Apple Watch. Прямо на часах можно проверять баланс кошелька, следить за движением средств и выполнять повседневные платежи — например, оплачивать мобильную связь и коммунальные услуги или пополнять транспортную карту. Чтобы тот или иной платёж можно было совершить с часов, добавьте его в избранное.
На разных участках дороги действуют разные ограничения скорости. Где-то можно смело ехать девяносто-сто, а где-то надо сбавить до сорока-пятидесяти. Навигатор начал сообщать водителям, какой лимит действует в месте, которое они проезжают. Тем, кто слишком разогнался, он покажет предупреждение. Если данные об ограничениях скорости неточные, их можно поправить прямо в приложении.
Мы часто публикуем в блоге результаты исследований, проведённых аналитиками Яндекса. Из них, например, можно узнать, какие музеи наиболее популярны или правописание каких слов вызывает у людей больше всего вопросов. В основе исследований лежат данные от сервисов Яндекса. Какие бывают данные и что с ними можно делать, рассказывает руководитель отдела внешних исследований Наталия Крупенина.
Мы выпустили приложение «Снимите одежду». С помощью технологии компьютерного зрения оно распознаёт, какие предметы одежды изображены на фотографиях, и находит похожие вещи на Яндекс.Маркете.
В приложениях Яндекс.Денег появилась оплата по QR-коду. С её помощью можно быстро оплатить ЖКУ или, к примеру, рассчитаться с курьером — достаточно навести камеру телефона на QR-код на квитанции или упаковке.
В Минске состоялся финал чемпионата по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм. Первое место занял россиянин Егор Куликов, второе — Никола Йокич, выступавший под флагом Швейцарии, а третье — японец Макото Соэдзима.