Время от времени сотрудники Яндекса рассказывают о своей работе на конференциях и семинарах. Часто такие рассказы интересны более широкому кругу людей, чем может вместить зрительный зал, поэтому мы решили публиковать стенограммы выступлений в блоге. Сегодня это лекция Лёши Тихонова «Автопоэт: к вопросу о возможности автоматизации некоторых аспектов творчества», которую он прочитал в школе литературного мастерства «Хороший текст».