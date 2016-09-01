Одна из вещей, про которые сразу думаешь в связи с погодой, — это приметы. Правда ли, что погода в определённый день может задать погоду на целый сезон? Существуют ли крещенские морозы и бабье лето на самом деле? Мы проанализировали архивные данные о погоде в разных городах России за 36 лет, с 1979 по 2014 год, и выяснили, какие из примет правда сбываются, а какие — не очень.