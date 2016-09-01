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Одна из вещей, про которые сразу думаешь в связи с погодой, — это приметы. Правда ли, что погода в определённый день может задать погоду на целый сезон? Существуют ли крещенские морозы и бабье лето на самом деле? Мы проанализировали архивные данные о погоде в разных городах России за 36 лет, с 1979 по 2014 год, и выяснили, какие из примет правда сбываются, а какие — не очень.
Яндекс.Браузер для Android начал поддерживать дополнения, написанные для компьютерных браузеров на базе Chromium.
Аналитики Яндекса составили интерактивную карту отечественных и зарубежных мультфильмов по близости аудитории.
Авто.ру научился защищать номера продавцов. Теперь в объявлении можно скрыть свой номер телефона и заменить его временным.
В Яндексе побывал Джимми Уэйлс, основатель «Википедии» и почётный председатель «Фонда Викимедиа». Он прочитал лекцию «Свободные знания как основа современного общества». Мы публикуем выдержки из выступления Уэйлса — в нём он рассказывает о «Википедии», её русском разделе и других проектах «Фонда Викимедиа». Лекцию также можно посмотреть на видео на русском и английском языках.
В Яндексе завершился проект «Мобилизация». В нём участвовали студенты старших курсов и недавние выпускники вузов, которые хотят работать в сфере IT. Проект объединил четыре летние школы: Школу мобильной разработки, Школу менеджеров, Школу мобильного дизайна и Школу разработки интерфейсов. В сентябре участники защитили выпускные проекты и получили дипломы.