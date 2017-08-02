Блог Яндекса
У Яндекс.Музыки появился бот для Telegram. Он умеет угадывать мелодии. Дайте боту послушать композицию, и он сообщит вам её название и исполнителя.
Российским пользователям Chrome для Android покажут экран выбора поисковой системы. В качестве основного поиска можно будет выбрать Яндекс, Google или Mail.ru.
Ежедневно Яндекс отвечает на 300 тысяч запросов из московского метро. Мы выяснили, чем они отличаются от запросов, которые задают жители города в целом.
Многие исследования, которые выпускает Яндекс, опираются на анализ поисковых запросов. Иногда необходимо понять тему запроса — то, о чём именно спрашивает пользователь. Это можно делать вручную, но такая работа занимает много времени. Если нужно проанализировать большое количество запросов — хотя бы сотни тысяч, мы используем автоматический классификатор.
Яндекс запустил новую версию поиска. В её основе лежит поисковый алгоритм «Королёв». Алгоритм с помощью нейронной сети сопоставляет смысл запросов и веб-страниц — это позволяет Яндексу точнее отвечать на сложные запросы. Для обучения новой версии поиска используются поисковая статистика и оценки миллионов людей. Таким образом, вклад в развитие поиска вносят не только разработчики, но и все пользователи Яндекса.
В Яндексе работают вдумчивые аналитики, дотошные разработчики, находчивые маркетологи и самые настоящие учёные. Многие не только отлично разбираются в своём деле, но и могут научить других. В этом посте мы собрали информацию о главных образовательных проектах Яндекса для разных возрастов. Школы, онлайн-курсы, видеоуроки — каждый найдёт для себя что-то интересное.