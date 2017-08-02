Многие исследования, которые выпускает Яндекс, опираются на анализ поисковых запросов. Иногда необходимо понять тему запроса — то, о чём именно спрашивает пользователь. Это можно делать вручную, но такая работа занимает много времени. Если нужно проанализировать большое количество запросов — хотя бы сотни тысяч, мы используем автоматический классификатор.