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Блог Яндекса

август 2017
Слушайте и распознавайте
2 августа 2017, 12:00

У Яндекс.Музыки появился бот для Telegram. Он умеет угадывать мелодии. Дайте боту послушать композицию, и он сообщит вам её название и исполнителя.

Экран выбора на Android
7 августа 2017, 15:10

Российским пользователям Chrome для Android покажут экран выбора поисковой системы. В качестве основного поиска можно будет выбрать Яндекс, Google или Mail.ru.

Что и как ищут пассажиры метро
8 августа 2017, 15:20

Ежедневно Яндекс отвечает на 300 тысяч запросов из московского метро. Мы выяснили, чем они отличаются от запросов, которые задают жители города в целом.

Классифицируй это: как определить тему поисковых запросов
17 августа 2017, 12:00

Многие исследования, которые выпускает Яндекс, опираются на анализ поисковых запросов. Иногда необходимо понять тему запроса — то, о чём именно спрашивает пользователь. Это можно делать вручную, но такая работа занимает много времени. Если нужно проанализировать большое количество запросов — хотя бы сотни тысяч, мы используем автоматический классификатор.

Поиск, который мы делаем вместе
22 августа 2017, 20:00

Яндекс запустил новую версию поиска. В её основе лежит поисковый алгоритм «Королёв». Алгоритм с помощью нейронной сети сопоставляет смысл запросов и веб-страниц — это позволяет Яндексу точнее отвечать на сложные запросы. Для обучения новой версии поиска используются поисковая статистика и оценки миллионов людей. Таким образом, вклад в развитие поиска вносят не только разработчики, но и все пользователи Яндекса.

Куда пойти учиться
30 августа 2017, 12:00

В Яндексе работают вдумчивые аналитики, дотошные разработчики, находчивые маркетологи и самые настоящие учёные. Многие не только отлично разбираются в своём деле, но и могут научить других. В этом посте мы собрали информацию о главных образовательных проектах Яндекса для разных возрастов. Школы, онлайн-курсы, видеоуроки — каждый найдёт для себя что-то интересное.