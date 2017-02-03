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Яндекс.Такси совместно с Музеем уличного искусства подвели итоги конкурса «Стрит-арт на борту». Участники конкурса должны были придумать оформление для петербургских такси. Главное требование — такси должно органично вписаться в городскую среду. Работы победителей можно будет увидеть на улицах города уже весной: рисунки перенесут на специальную плёнку и оклеют ею автомобили.
В Москве есть почти всё, что может понадобиться человеку, но организации распределены по городу неравномерно. Где-то жить действительно удобно, а где-то недостаёт чего-то важного — например, кинотеатра или детской поликлиники. Мы составили интерактивную карту: она показывает, насколько обеспечены разные части города инфраструктурой для жизни и для развлечений.
В декабре 2014 года мы открыли Yandex Data Factory. Тогда нам хотелось показать, что технологии Яндекса могут использоваться в не связанных с интернетом отраслях: например, в медицине или дорожном хозяйстве. За два года мы реализовали десятки успешных проектов с разными компаниями. Между тем изменился и мир: искусственный интеллект — больше не атрибут научной фантастики, а рабочий инструмент. О том, что будет дальше, рассказывает руководитель Yandex Data Factory Евгения Завалишина.
Мы открыли регистрацию на третью по счёту интернет-контрольную по математике «Что и требовалось доказать». ЧТД состоится 11–12 марта; написать её можно будет из дома или за партой в вузе-партнёре. Как обычно, контрольная будет состоять из десяти задач. Мы уверены, что они окажутся под силу даже тем, кто давно закончил школу и «забыл всю математику», — стоит лишь немного подумать.