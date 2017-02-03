В декабре 2014 года мы открыли Yandex Data Factory. Тогда нам хотелось показать, что технологии Яндекса могут использоваться в не связанных с интернетом отраслях: например, в медицине или дорожном хозяйстве. За два года мы реализовали десятки успешных проектов с разными компаниями. Между тем изменился и мир: искусственный интеллект — больше не атрибут научной фантастики, а рабочий инструмент. О том, что будет дальше, рассказывает руководитель Yandex Data Factory Евгения Завалишина.