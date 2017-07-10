Блог Яндекса
Сейчас середина лета — и те, кто в этом году закончил школу, сейчас подают документы в институт. Кто-то выбирает вузы в своём городе, а кому-то вскоре предстоит уехать совсем далеко. В разгар сезона поступлений аналитики Яндекса выяснили, какие учебные заведения интересуют пользователей в разных городах, и нарисовали карту — она показывает, куда едут поступать жители крупных городов России.
В июне этого года Виктору Цою исполнилось бы пятьдесят пять лет. Группа «Кино» — один из самых популярных исполнителей на Яндекс.Музыке, и ко дню рождения её лидера мы выпустили видеоролик-трибьют. О том, как проходили съёмки ролика, рассказывают режиссёр Стас Елисеев, менеджер проектов Яндекс.Музыки Дмитрий Родин и маркетолог Яндекса Лада Бакал.
Яндекс и Uber объединят свои бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Теперь заказ такси станет еще быстрее и удобнее.
Представляем метод машинного обучения CatBoost. Он умеет учитывать нечисловые данные — например, породы животных или типы облаков. Библиотека CatBoost доступна всем желающим.
Яндекс подвёл итоги чемпионата по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм. Первое место занял Геннадий Короткевич. Второе — у Николы Йокичы из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, а третье — у выпускника Университета Токио Макото Соэдзимы. Короткевич, шестикурсник питерского ИТМО, выиграл Яндекс.Алгоритм уже в четвёртый раз.
В июле 2007 года Яндекс открыл первый набор в Школу анализа данных. Тогда в Школе работало всего одно отделение, а у студентов не было вступительных экзаменов и даже оценок. Сейчас о ШАДе знают как в России, так и за рубежом; Школа подготовила более 600 разработчиков, аналитиков и учёных и исследователей. О прошлом и настоящем Школы анализа данных рассказывают её выпускники и преподаватели.