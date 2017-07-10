В июле 2007 года Яндекс открыл первый набор в Школу анализа данных. Тогда в Школе работало всего одно отделение, а у студентов не было вступительных экзаменов и даже оценок. Сейчас о ШАДе знают как в России, так и за рубежом; Школа подготовила более 600 разработчиков, аналитиков и учёных и исследователей. О прошлом и настоящем Школы анализа данных рассказывают её выпускники и преподаватели.