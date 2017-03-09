Мы подвели итоги третьей всероссийской интернет-контрольной по математике «Что и требовалось доказать». В этом году в ней приняли участие 21,3 тысячи человек. Две трети получили положительные оценки — от тройки до пятёрки, а 11 процентов участников дали верные ответы на все десять задач. Больше всего отличников — в Казани: здесь 36 процентов участников решили ЧТД на пятёрку.