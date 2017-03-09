Блог Яндекса
Мобильное приложение Яндекс обновилось — и превратилось в универсальный помощник для решения повседневных задач. Утром приложение подскажет погоду и покажет пробки на маршруте, в обед — поможет выбрать недорогое кафе с вкусной едой, а вечером — посоветует хороший фильм из тех, что сейчас идут в кино, и расскажет, где найти круглосуточный супермаркет или банкомат.
Мы подвели итоги третьей всероссийской интернет-контрольной по математике «Что и требовалось доказать». В этом году в ней приняли участие 21,3 тысячи человек. Две трети получили положительные оценки — от тройки до пятёрки, а 11 процентов участников дали верные ответы на все десять задач. Больше всего отличников — в Казани: здесь 36 процентов участников решили ЧТД на пятёрку.
Открыт набор в летние школы Яндекса: Школу менеджмента, Школу мобильного дизайна, Школу разработки интерфейсов и Школу мобильной разработки. Они рассчитаны на молодых специалистов, которые хотят работать над созданием мобильных продуктов, но пока имеют мало опыта. Обучение в школах — бесплатное, занятия будут проходить в офисе Яндекса вечером в будни и по выходным.
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы от российских пользователей, связанные с толкованием снов.
В Международный день театра на Яндекс.Афише — скидки до 90% на билеты более чем в 140 российских театров.
Яндекс приглашает тех, кто интересуется математикой и программированием, на летнюю стажировку.
В воскресенье, 26 марта, в городах России прошли акции протеста, в которых приняли участие тысячи людей. Многие посчитали, что Яндекс сознательно убирал новостные сюжеты об антикоррупционных митингах из топа Яндекс.Новостей, и обвинили нас в цензуре. Это не так: никакого ручного вмешательства быть не может, работа Яндекс.Новостей по-прежнему полностью подчиняется алгоритмам. Мы чувствуем необходимость объяснить, как именно выглядел топ новостей в течение 26 марта — и почему.