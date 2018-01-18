Блог Яндекса
Мы с помощью поисковых запросов отследили, когда происходят вспышки простуды в разных городах страны.
У поиска Яндекса есть лаконичная версия — ya.ru. Страницу, где нет ничего лишнего — только логотип, строка ввода и кнопка «Найти», — придумал в 2000 году Артемий Лебедев. Может ли лаконичный поиск выглядеть по-другому? Мы запустили проект «Поиск новых форм»: предложили 11 известным дизайнерам и дизайн-студиям придумать свои версии главной страницы ya.ru.
Язык постоянно пополняется новыми словами. Одни остаются в лексиконе надолго, другие быстро забываются. Благодаря интернету освоение новых слов происходит стремительно, буквально за несколько дней. Мы расскажем, почему системам автоматического перевода сложно быстро выучивать неологизмы, набирающие популярность в интернете, и как мы решили эту задачу в Яндекс.Переводчике.