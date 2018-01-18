У поиска Яндекса есть лаконичная версия — ya.ru. Страницу, где нет ничего лишнего — только логотип, строка ввода и кнопка «Найти», — придумал в 2000 году Артемий Лебедев. Может ли лаконичный поиск выглядеть по-другому? Мы запустили проект «Поиск новых форм»: предложили 11 известным дизайнерам и дизайн-студиям придумать свои версии главной страницы ya.ru.