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Блог Яндекса

январь 2018
Грипп и простуда в поиске Яндекса
18 января 2018, 13:30

Мы с помощью поисковых запросов отследили, когда происходят вспышки простуды в разных городах страны.

Поиск новых форм: дизайнеры переделывают ya.ru
26 января 2018, 10:00

У поиска Яндекса есть лаконичная версия — ya.ru. Страницу, где нет ничего лишнего — только логотип, строка ввода и кнопка «Найти», — придумал в 2000 году Артемий Лебедев. Может ли лаконичный поиск выглядеть по-другому? Мы запустили проект «Поиск новых форм»: предложили 11 известным дизайнерам и дизайн-студиям придумать свои версии главной страницы ya.ru.

Спиннер, вейп, свитшот: как Яндекс.Переводчик учит «хайповые» слова
31 января 2018, 10:00

Язык постоянно пополняется новыми словами. Одни остаются в лексиконе надолго, другие быстро забываются. Благодаря интернету освоение новых слов происходит стремительно, буквально за несколько дней. Мы расскажем, почему системам автоматического перевода сложно быстро выучивать неологизмы, набирающие популярность в интернете, и как мы решили эту задачу в Яндекс.Переводчике.