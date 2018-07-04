Блог Яндекса
Мы обновили переводчик, встроенный в Яндекс.Браузер для компьютеров и смартфонов на Android. Теперь он лучше понимает специфику веб-страниц: отличает текст статьи от её заголовка, а заголовок — от названий кнопок и разделов, и переводит разные типы текстов по-разному. Для перевода используются нейронные сети: благодаря им удаётся учесть контекст предложения и передать смысл более точно.
Яндекс.Станция поступила в продажу в магазине и музее Яндекса в Москве. Цена устройства — 9990 рублей. Станцию также можно заказать в интернете, на beru.ru.
Мы объединили все лекции, прочитанные в Школе разработки интерфейсов, в бесплатный видеокурс. Он пригодится начинающим специалистам-фронтендерам.
Теперь у приложения Яндекс.Денег для iOS и Android настраиваемый главный экран: на него можно вынести функции, которые вы используете чаще всего.
На Картах появились панорамы рек и каналов Санкт-Петербурга. Они позволяют взглянуть на город глазами пассажира прогулочного теплохода. Снимки сделаны с катера, который прошёл по Неве, обогнул Васильевский остров, побывал в морском порту, а также заснял центр: Фонтанку, Мойку, Зимнюю канавку и канал Грибоедова. В общей сложности панорамы охватывают 150 километров водных путей.