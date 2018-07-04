Мы обновили переводчик, встроенный в Яндекс.Браузер для компьютеров и смартфонов на Android. Теперь он лучше понимает специфику веб-страниц: отличает текст статьи от её заголовка, а заголовок — от названий кнопок и разделов, и переводит разные типы текстов по-разному. Для перевода используются нейронные сети: благодаря им удаётся учесть контекст предложения и передать смысл более точно.