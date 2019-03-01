Блог Яндекса
Яндекс.Переводчик научился подкреплять переводы примерами. Если вы спросите у сервиса, как перевести то или иное слово, он не только перечислит варианты, но и покажет примеры контекста — как использовалось это слово в книгах, фильмах и телесериалах и как оно переводилось. Сравнивая разные варианты, проще понять оттенки смысла и подобрать самый подходящий перевод.
Яндекс заключил соглашение о намерениях с Hyundai Mobis, дочерней компанией Hyundai Motor Group и одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Компании планируют совместно разработать программно-аппаратный комплекс, который позволит создавать беспилотные автомобили 4-го и 5-го уровня автономности. В основе комплекса будут лежать технологии Яндекса.
Теперь приложение Диска показывает все-все-все ваши фото: и те, которые загружены в облако, и те, которые лежат в памяти смартфона.
Приглашаем студентов и выпускников гуманитарных и технических вузов, которые определились с профессией, но хотят набраться знаний и опыта.