У Алисы появился новый навык — теперь она умеет изменять внешность людей на фотографиях. Алиса может вас состарить или, наоборот, омолодить, поменять вам пол, сделать из вас героя аниме или превратить вас в эльфа, орка или вампира. Просто скажите: «Алиса, измени меня» или «Алиса, преврати меня в эльфа» и покажите фото — такое, чтобы на нём было хорошо видно лицо.