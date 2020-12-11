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Музей Яндекса проведёт фестиваль «Демодуляция». В этом году он пройдёт в онлайне. На празднике можно будет познакомиться с компьютерами и консолями из прошлого, поиграть в старые игры и послушать написанную для них музыку в живом исполнении. Специальным гостем «Демодуляции» станет Джон Ромеро — один из создателей культовых шутеров Wolfenstein 3D, Doom II и Quake.
У Алисы появился новый навык — теперь она умеет изменять внешность людей на фотографиях. Алиса может вас состарить или, наоборот, омолодить, поменять вам пол, сделать из вас героя аниме или превратить вас в эльфа, орка или вампира. Просто скажите: «Алиса, измени меня» или «Алиса, преврати меня в эльфа» и покажите фото — такое, чтобы на нём было хорошо видно лицо.
Мы научили Алису составлять новогодние поздравления. Теперь она умеет произносить тосты и рисовать открытки. В этом ей помогают нейросети и робот Автопоэт. Попросите: «Алиса, скажи тост» или «Алиса, покажи открытку» — и посмотрите, что выйдет. Тосты и открытки получаются оригинальными и немного безумными — раньше вы такого точно не видели и не слышали.