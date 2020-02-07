Алису принято считать голосовым помощником: она слушает голос, распознаёт слова и делает то, о чём её просят. На самом деле Алиса наделена не только слухом, но и зрением. Она может видеть мир через объектив смартфона. Каждое фото для неё — не просто картинка, а руководство к действию, аналог голосовой команды. Алиса изучает, что изображено на снимке, и реагирует сообразно сюжету.