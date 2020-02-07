Блог Яндекса
Каждой весной панорамомобили Яндекса отправляются в дорогу: обновлять старые панорамы и фотографировать новые места. Чтобы получить хорошие снимки, нужны тёплая погода и длинный световой день — поэтому съёмочный сезон обычно длится с апреля по середину осени. В прошлом году за это время мы засняли больше 120 городов и посёлков в трёх странах: России, Беларуси и Узбекистане.
Алису принято считать голосовым помощником: она слушает голос, распознаёт слова и делает то, о чём её просят. На самом деле Алиса наделена не только слухом, но и зрением. Она может видеть мир через объектив смартфона. Каждое фото для неё — не просто картинка, а руководство к действию, аналог голосовой команды. Алиса изучает, что изображено на снимке, и реагирует сообразно сюжету.
Мы приступили к новому этапу испытаний Яндекс.Ровера — робота-курьера для перевозки небольших грузов. Он начал доставлять сотрудникам Яндекса посылки от маркетплейса Беру. Робот привозит заказы к нужному подъезду. Когда посылка приехала, получателю приходит уведомление — человеку остаётся только выйти на улицу, открыть с телефона крышку отсека и забрать заказ.
В каталоге голосового помощника Алисы появился новый навык — детский тренажёр для развития речи «Легко сказать». Он помогает детям 5–7 лет отработать правильное произнесение шести сложных звуков. Занятия проходят в форме игры со сказочными персонажами: фиксиками и звуклями.