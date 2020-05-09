Блог Яндекса
Музеи из разных городов России открыли на Яндекс.Коллекциях выставки, посвящённые Дню Победы. Пока в музеи ходить нельзя, в Коллекциях можно рассмотреть фото, письма и картины о войне и победе.
У Яндекс.Заправок большое пополнение: к сервису подключатся АЗС «Роснефти». Это больше трёх тысяч заправок в разных регионах России, которые работают под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть», ПТК и ТНК.
Мы записали и опубликовали звуки, которые сопровождают работу старых компьютеров из музея Яндекса. Можно послушать шуршание вентиляторов, стрекот дисководов, клацанье механических клавиатур, жужжание разгоняющихся жёстких дисков и характерные писки «Пакмана» — в общем, все те звуки, которые раздавались в лабораториях, кабинетах и квартирах в восьмидесятые и девяностые.