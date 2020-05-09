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Блог Яндекса

май 2020
День Победы в музейных коллекциях
9 мая 2020, 14:35

Музеи из разных городов России открыли на Яндекс.Коллекциях выставки, посвящённые Дню Победы. Пока в музеи ходить нельзя, в Коллекциях можно рассмотреть фото, письма и картины о войне и победе.

Три тысячи новых АЗС в Яндекс.Заправках
14 мая 2020, 18:30

У Яндекс.Заправок большое пополнение: к сервису подключатся АЗС «Роснефти». Это больше трёх тысяч заправок в разных регионах России, которые работают под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть», ПТК и ТНК.

Пип, пип, тр-р-р-р: музей Яндекса оцифровал звуки старых компьютеров
18 мая 2020, 13:50

Мы записали и опубликовали звуки, которые сопровождают работу старых компьютеров из музея Яндекса. Можно послушать шуршание вентиляторов, стрекот дисководов, клацанье механических клавиатур, жужжание разгоняющихся жёстких дисков и характерные писки «Пакмана» — в общем, все те звуки, которые раздавались в лабораториях, кабинетах и квартирах в восьмидесятые и девяностые.