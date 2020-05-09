Мы записали и опубликовали звуки, которые сопровождают работу старых компьютеров из музея Яндекса. Можно послушать шуршание вентиляторов, стрекот дисководов, клацанье механических клавиатур, жужжание разгоняющихся жёстких дисков и характерные писки «Пакмана» — в общем, все те звуки, которые раздавались в лабораториях, кабинетах и квартирах в восьмидесятые и девяностые.