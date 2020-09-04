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Блог Яндекса

сентябрь 2020
Яндекс.Лицей набирает учеников
4 сентября 2020, 11:50

Лицей работает более чем в 160 городах и принимает школьников, которые хотят научиться программированию. Обучение бесплатное.

Магазин и музей в Санкт-Петербурге
7 сентября 2020, 14:40

В Магазине и музее можно приобрести полезные вещи, разработанные дизайнерами Яндекса, и посидеть за старыми компьютерами и приставками.

Осень. Яндекс. Стажировка
9 сентября 2020, 13:00

Приглашаем начинающих фронтендеров, бэкендеров, мобильных разработчиков, аналитиков и специалистов по машинному обучению.

Уличное искусство на Яндекс.Картах
11 сентября 2020, 16:35

Яндекс.Карты разработали экскурсионный маршрут, который знакомит с уличным искусством Екатеринбурга. Протяжённость маршрута — девять километров; он охватывает 29 арт-объектов, созданных участниками ежегодного фестиваля «Стенограффия». Чтобы осмотреть работы, нужно воспользоваться Картами или просто следовать за фиолетовой пунктирной линией на асфальте.

Алиса для детей
18 сентября 2020, 11:00

Алиса научилась определять, кто обращается к умной колонке: ребёнок или взрослый. Если запрос поступил от ребёнка, Алиса учитывает это при составлении ответа. К примеру, когда малыш просит включить музыку, она ставит ему песенки из мультфильмов, а когда задаёт вопрос — подбирает простой и понятный ответ. Запросы, заданные детьми, не влияют на музыкальные рекомендации для взрослых.