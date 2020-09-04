Блог Яндекса
Лицей работает более чем в 160 городах и принимает школьников, которые хотят научиться программированию. Обучение бесплатное.
В Магазине и музее можно приобрести полезные вещи, разработанные дизайнерами Яндекса, и посидеть за старыми компьютерами и приставками.
Приглашаем начинающих фронтендеров, бэкендеров, мобильных разработчиков, аналитиков и специалистов по машинному обучению.
Яндекс.Карты разработали экскурсионный маршрут, который знакомит с уличным искусством Екатеринбурга. Протяжённость маршрута — девять километров; он охватывает 29 арт-объектов, созданных участниками ежегодного фестиваля «Стенограффия». Чтобы осмотреть работы, нужно воспользоваться Картами или просто следовать за фиолетовой пунктирной линией на асфальте.
Алиса научилась определять, кто обращается к умной колонке: ребёнок или взрослый. Если запрос поступил от ребёнка, Алиса учитывает это при составлении ответа. К примеру, когда малыш просит включить музыку, она ставит ему песенки из мультфильмов, а когда задаёт вопрос — подбирает простой и понятный ответ. Запросы, заданные детьми, не влияют на музыкальные рекомендации для взрослых.