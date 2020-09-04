Алиса научилась определять, кто обращается к умной колонке: ребёнок или взрослый. Если запрос поступил от ребёнка, Алиса учитывает это при составлении ответа. К примеру, когда малыш просит включить музыку, она ставит ему песенки из мультфильмов, а когда задаёт вопрос — подбирает простой и понятный ответ. Запросы, заданные детьми, не влияют на музыкальные рекомендации для взрослых.