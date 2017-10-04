Приложения Ямба для Windows и MacOS

У Ямба появились приложения для компьютера под Windows и Mac OS. Их можно скачать со страницы приложений Коннекта или из веб-версии Ямба.

Тем, кто больше любит отдельные приложения, станет еще удобнее, ведь не нужно будет держать вкладку браузера открытой, достаточно поставить приложение себе на компьютер.

Напоминаем, большой плюс Ямба заключается в том, что в нём уже есть все коллеги. Просто находите в поиске нужного человека и начинаете с ним общаться

В чаты можно добавлять не только людей, но и целые отделы, команды. Если в команду или отдел вы добавите нового сотрудника, то он автоматически появится в чате. А если сотрудник покинет компанию, он сразу потеряет доступ к Ямбу и переписке.

В общих чатах удобно привлечь внимание коллеги — используйте символ @ и логин, например «@vasya, пошли пить кофе!» или «@petr у вас ошибка в программе, всё сломалось!» А еще в Ямбе можно настраивать нотификации у чата, например, выключить все, а оставить только упоминания вашего имени — обидно пропустить кофе, а тем более, ошибку.

Если у вас есть вопросы по работе приложения, напишите нам.