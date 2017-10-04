Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Приложения Ямба для Windows и MacOS

У Ямба появились приложения для компьютера под Windows и Mac OS. Их можно скачать со страницы приложений Коннекта или из веб-версии Ямба.

Тем, кто больше любит отдельные приложения, станет еще удобнее, ведь не нужно будет держать вкладку браузера открытой, достаточно поставить приложение себе на компьютер.

Напоминаем, большой плюс Ямба заключается в том, что в нём уже есть все коллеги.  Просто находите в поиске нужного человека и начинаете с ним общаться

В чаты можно добавлять не только людей, но и целые отделы, команды. Если в команду или отдел вы добавите нового сотрудника, то он автоматически появится в чате. А если сотрудник покинет компанию, он сразу потеряет доступ к Ямбу и переписке.

В общих чатах удобно привлечь внимание коллеги — используйте символ @ и логин, например «@vasya, пошли пить кофе!» или «@petr у вас ошибка в программе, всё сломалось!» А еще в Ямбе можно настраивать нотификации у чата, например, выключить все, а оставить только упоминания вашего имени — обидно пропустить кофе, а тем более, ошибку.

Если у вас есть вопросы по работе приложения, напишите нам.

50 комментариев
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s.nesterov@lrkc.ru
10 октября 2017, 18:11
Перенесли почту домена в Коннект. При создании групп вижу только небольшую часть пользователей, зарегистрированных в Почте домена, при этом в общем списке присутствуют все. В Ямбе же вообще нет НИКОГО кроме меня и Ямба.
Masha
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 15:03
s.nesterov@lrkc.ru,
Ой, извините, что не ответили тут быстро. Надеюсь, все пользователи добрались уже до Коннекта? Если нет, надо поговорить с нашей службой поддержки, они помогают найти людей!
Игорь Печенюк
1 ноября 2017, 15:10
Добрый день!
Будут ли добавлены в Ямб функции голосовых звонков и групповых видеоконференций?
Masha
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 15:06
Игорь Печенюк,
 Хоть отвечаем  с запозданием, но все-таки раньше, чем появились эти функции :(( Но мы надеемся вместе с вами, что такое появится! 
admin@gorpol33.yaconnect.com
14 ноября 2017, 11:40
Почему нет версии для Windows XP?
Игорь Печенюк
14 ноября 2017, 19:49
admin@gorpol33.yaconnect.com,


Поддержка данной операционной системы движком chromium закончилась ещё в прошлом году. Зависит от Яндекса, какой движок он будет использовать в дальнейшем, но пока Яндекс Браузер и Ямб сделаны на хромиуме.
Обновлено 14 ноября 2017, 19:52
Masha
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 15:06
admin@gorpol33.yaconnect.com,
На сегодняшний день мы стараемся поддерживать самые популярные платформы и версии систем. 
s.nesterov@lrkc.ru
31 января 2018, 11:12
Masha L  На сегодняшний день, поправьте, Windows XP занимает бОльший сектор, чем Windows 8.1, MacOS X, Linux и Windows 8
s.nesterov@lrkc.ru
31 января 2018, 11:13
Masha,
у нас в учреждении несколько PC тоже работают под XP и будут работать, т.к. к ним подключено оборудование, имеющее драйверы только под ХР.
bentaks
18 ноября 2017, 09:34
А почему нет всплывающих уведомлений?
Приходит сообщение и видно только маленькую красненькую циферку на иконке ямба.
Ее не реально заметить.
Если приходит сообщение через браузер, то там есть всплывающие уведомления
Игорь Печенюк
18 ноября 2017, 13:09
bentaks,


Это баг, появился в последних версиях Windows 10. Я уже писал в техподдержку, они приняли в работу, будем надеятся, что скоро проблему устранят.
bentaks
18 ноября 2017, 16:30
Игорь Печенюк,
А у меня не win 10,  у меня win 8.1
Игорь Печенюк
19 ноября 2017, 14:44
bentaks,
значит проблема в последних обновлениях, напишите в поддержку, что на 8.1 тоже проблемы с уведомлениями https://yandex.ru/support/connect/troubleshooting.html
bentaks
19 ноября 2017, 18:52
Игорь Печенюк,
Я писал там. Написал, что всплывающие уведомления через браузер работают, а через программу нет. А меня лишь поблагодарили, что я предложил сделать всплывающие уведомления и пообщели передать информацию разработчикам. Возможно в будущих версиях появится такая возможность.
Masha
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 15:07
bentaks,
Это и правда баг. Но его починят! ;) 
bentaks
31 января 2018, 06:53
Masha,
Раз вы сотрудник Яндекса, скажите, проект удачно помер не успев начаться? Никаких движений, ни с багами, ни улучшениями... Только стандартные фразы "Мы работаем над улучшением", "Мы передаем все баги разработчикам" и т.д.... 

А что-то по существу можете сказать? Над чем работаете? Что было улучшено? Почему не видно никаких улучшений? Почему какие-то стандартные элементарные вещи типа ямба работают как буд-то они созданы мимо проходящим прохожим, который наспех сляпал и сбежал? Ну видно же, что те кто это делал, делали это впервые, не имея опыта.
Дайте вообще вразумительный ответ, весь этот connect - это вообще что?
Я не понимаю, ну как этим пользоваться, сто вопросов задавал, на все получил ответы, что это не сделано, будет сделано, будет исправлено. Косяков больше, чем возможностей.
Masha
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 16:13
bentaks,
Жалко, что у вас такой неприятный опыт получился :( Коннект состоит не только из Ямба. Например, мы осенью запустили Яндекс.Трекер - это очень мощная штука для управления проектами и процессами (сами пользуемся, всем Яндексом). Еще у нас появилась бета-версия Яндекс.Форм. А обновления и улучшения некоторых других продуктов пока внутри - не хочется выкладывать заведомо неготовое... 
bentaks
2 февраля 2018, 18:44
Masha,
Ну не только ямб, например еще в почте куча проблем.
Допустим, зачем из почты убрали оформление? Ну не хотят наши сотрудники пялиться в белую страницу, хотят украсить розочками - это конечно ерунда, но для многих сотрудников это был основной повод для возмущения. 
В настройках почты стоит галочка, СОБИРАТЬ АДРЕСА АВТОМАТИЧЕСКИ, но не добавляются адреса, с которыми идет переписка. Ну глюк же.
Почта и корпоративный мессенджер это два основных продукта, которые должны быть, которые должны работать как должны работать.
Я попробовал внедрить в свою организацию ваш продукт и начал с этих двух компонентов, но ни один не работает как нужно.
Неужели вы думаете, что после такого осадка будет интерес смотреть другие ваши мощные штуки?
На выходных придется переезжать к вашим конкурентам, вот так вот.
Masha
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 17:46
bentaks,
Темы в Почте появятся, мы тоже переживаем за это. Насчет сбора адресов - похоже на баг, попробуем разобраться.

s.nesterov@lrkc.ru
28 ноября 2017, 14:01
Почему так трудно найти ссылку на дистрибутив Ямба для Windows? Кое-как нашёл через раздел Помощи. Было бы логично размещать эту ссылку, по крайней мере, при открытии web-интерфейса Ямба.
kisluhin.max
1 февраля 2018, 11:09
Добрый день, вопрос такой, при попытке сотрудниками зайти в ямб начинается загрузка и ничего не происходит, просто крутится загрузка и всё.
Masha
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 16:12
kisluhin.max,
Сохраняется ли проблема? И где такое наблюдается - в браузере или клиентской программе? 
Masha
Сотрудник Яндекса5 февраля 2018, 17:45
kisluhin.max,
И кстати, вы проверяли, вы точно под логином Коннекта пытаетесь зайти в Ямб? 
kisluhin.max@terlsv.ru
6 февраля 2018, 06:06
Masha,
Добрый день, проблему устранила тех поддержка, да, заходил я с учётных записей ямба, проблема была и в браузере и в клиенте.
Анатолий Рыбин
13 апреля 2018, 14:19
Masha,
у меня тоже при входе просто крутиться значок. загружается только после перезагрузки.

Руслан
15 мая 2018, 10:32
Masha,
у меня после установки приложения крутится значок и ничего больше не происходит. (ОС 10ка)
bab@chelcsm.ru
15 февраля 2018, 10:55
Приложение для Android не работает уже несколько месяцев. Произошла ошибка при загрузке списка чатов.
Кира
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 17:55
bab@chelcsm.ru,
уточните, пожалуйста, сохраняется ли проблема с работой приложения сейчас?
bab@chelcsm.ru
15 февраля 2018, 10:57
Отдельно скажу про Ямб вообще. Если пользователь самоудалился из чата, то его потом нельзя добавить обратно. Поначалу я думал, что есть какой-то лимит времени, по истечении которого пользователя снова можно добавить в чат. Однако чуда не случилось. Вроде и ошибки не выдает, но и добавить не получается.
Обновлено 15 февраля 2018, 10:58
Игорь Печенюк
15 февраля 2018, 16:41
Вы с ноября месяца обещаете починить баг с уведомлениями на последних версиях Windows 10 (начиная с версии 1703). До сих пор ни одного патча. Ямбом пользуется не так уж мало людей, чтобы на него забивать. Тем более, что продукт позиционирует себя как корпоративный мессенджер . После нескольких обращений со мной связывались специалисты Яндекс и спрашивали, решена ли проблема? Да как она решится, если никто ничего не делает. Багу 4 месяца, решите уже проблему.
Обновлено 15 февраля 2018, 16:44
bab@chelcsm.ru
17 февраля 2018, 21:06
Игорь Печенюк,
беда в том числе и с уведомлениями на почту. Когда есть, когда нет. И никогда не угадаешь, когда есть, когда нет. Тотальный рандом.
Анатолий Рыбин
13 апреля 2018, 14:19
Игорь Печенюк,
согласен, уведомлений на винде 10 нет. что делать?
richartadm
20 февраля 2018, 16:24
Есть ли надежда увидеть уже собранный Yamb в msi? Для удобства разворачивания в корпоративной среде средствами GPO?
Кира
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 17:52
richartadm,
не могли бы вы подробнее описать, какой именно функционал вы хотели бы увидеть? Я обязательно передам эту информацию разработчикам сервиса. Нам очень важна обратная связь от наших пользователей
osyukov@pride-media.ru
16 апреля 2018, 18:35
Когда будет обновление ямба? Очень не хватает нотификаций и голосовых звонков
Кира
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 17:51
osyukov@pride-media.ru,
к сожалению, мы не можем сориентировать вас по точным срокам появления обновления. Но уверяю вас, что мы постоянно работаем над развитием и улучшением сервиса. Ваше пожелание я также обязательно передам нашим разработчикам.
Игорь Печенюк
27 апреля 2018, 18:27
Кира,
хватит нам врать! За 8 месяцев вы не выпустили ни одного обновления. Уведомления в Windows 10 не работают. Достали уже со своими отписками.
oksana.gorbyleva@bersmi.ru
17 апреля 2018, 08:58
Добрый день! При загрузке файла становится белым экран и всё... перезагрузка не помогает. Что делать?
bab@chelcsm.ru
17 апреля 2018, 12:37
oksana.gorbyleva@bersmi.ru,
та же фигня. Разрабы, похоже, забили на Коннект вообще, и на Ямб в частности.
bab@chelcsm.ru
20 апреля 2018, 07:43
oksana.gorbyleva@bersmi.ru,
если ещё не опоздал с ответом - оказывается в Internet Explorer работает. Точно не работает на движке chromium - это Google Chrome, Яндекс.Браузер и приложение Ямб для Windows. Возможно также, что будет работать в Opera и Mozilla. Тут только попробовать...
admin@mil.bmstu.ru
24 апреля 2018, 17:53
oksana.gorbyleva@bersmi.ru,
  не работает, если в названии файла есть пробел.  В  ios все работает,  на маке и firefox - не работает.
bab@chelcsm.ru
25 апреля 2018, 08:18
admin@mil.bmstu.ru,
проблема в имени файла - шире. Кириллицу - он тоже перестал понимать. Похоже, работает только латиница и цифры.
Обращаю внимание, что в internet explorer - всё работает как надо.
Кира
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 17:49
oksana.gorbyleva@bersmi.ru,



уточните, пожалуйста, сохраняется ли проблема с работой Ямба сейчас? Если сохраняется, я передам эту информацию моим коллегам из службы поддержки сервиса и они обязательно помогут вам решить её.
Руслан
15 мая 2018, 10:20
oksana.gorbyleva@bersmi.ru,
да, у меня то же самое: на семерке все работает, приложение после установки открывает окно для авторизации, а на 10ке ничего не происходит, просто белое окно и все. Так висит до бесконечности....
Руслан
15 мая 2018, 10:20
Кира,
да, проблема у меня до сих пор продолжается.... А можно мне контакты поддержки именно ямба? Нигде не нашел ни формы для ввода комментариев, ни просто даже почты их...
Обновлено 15 мая 2018, 10:22
demin@avtogenzavod.ru
16 мая 2018, 07:59
Подтверждаю проблему с кириллицей в названии при скачивании файла. А сотрудники чаще всего называют файлы по русски. 
п.с. в IE работает нормально, значит проблема в Яндекс.Браузере?
prime@maxmod.kz
21 мая 2018, 13:13
Добрый день. Перенесли домен в Коннект, и сразу же вылезла проблема...при отправке документов через Ямб. Документ отправляется, через мобильный клиент все открывается, но при попытке открыть через десктопную версию белый экран и Ямб повисает. При попытке скачать файл браузер выскакивает - страница недоступна.
Кира
Сотрудник Яндекса2 июня 2018, 15:49
prime@maxmod.kz,
здравствуйте! Наш специалист связался с вами для запроса дополнительной информации :)
admin@sunwer.yaconnect.com
25 мая 2018, 12:13
А когда собственно обновление выйдет ? 


1) звуковые сообщения 
2) удаление чатов (хотя бы архив сделать)
3) и возможность вставлять стандартные смайлы в веб версий


пс.: где хранятся все файлы которые мы передаем через Ямб ? 



пс..: ващи стикеры полное ***** ) удалите их
Кира
Сотрудник Яндекса2 июня 2018, 15:48
admin@sunwer.yaconnect.com,
добрый день! Наш специалист технической поддержки уже связался с вами по данным вопросам. Посмотрите, пожалуйста, письмо.